Китайское подразделение Volkswagen Group China в целях сокращения расходов ориентируется на местные заказы, ускоряя реализацию многолетнего инвестиционного плана, направленного на то, чтобы стать одним из ведущих производителей электромобилей в Китае.

Немецкий автопроизводитель отказывается от "снижения рисков" и предпочитает стратегию "сделано в Китае и для Китая", направленную на более глубокую интеграцию в местные цепочки поставок электромобилей. Image: Twitter Screengrab.

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Новая стратегия автопроизводителя "сделано в Китае и для Китая" предусматривает развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также масштабное расширение производственных мощностей и сотрудничество с региональными партнерами.

Известный в свое время в Китае как производитель "шанхайских такси", крупнейший немецкий автоконцерн и его дочерние компании сегодня насчитывают около 100 000 сотрудников и более 40 предприятий по выпуску автомобилей и комплектующих в КНР. От промышленных роботов и компонентов до программного обеспечения и систем автономного вождения - все это глубоко интегрировано в китайскую цепочку поставок автомобилей.

И это вовсе не то, о чем твердят чиновники из Евросоюза или американские политиканы, когда говорят о "снятии рисков" в экономических отношениях с Китаем. Но это именно то, что диктует рынок. Сегодня на карту поставлены десятилетия выстраивания партнерских отношений и господствующее положение на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

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В 2023 году Volkswagen Group продал 3,2 миллиона автомобилей на территории материкового Китая и Гонконга, что на 1,6 процента больше, чем в прошлом году. Поставки автомобилей премиум-бренда Audi выросли на 13,5 процентов до 729 000 автомобилей. Поставки аккумуляторных электромобилей (BEV) выросли на 23,2 процента до 191 800 единиц, что соответствует 5,9 процента от общего объема рынка КНР.

Для сравнения, в прошлом году BYD продала чуть более 3 миллионов автомобилей, 8 процентов из которых были отправлены на экспорт. Среди них было 1,6 миллиона BEV и 1,4 миллиона гибридов. Tesla Shanghai реализовала около 950 000 BEV, из них чуть более 600 000 - заказчикам в Китае (Для справки: Tesla не производит гибриды).

В четвертом квартале объем поставок BEV автомобилей Volkswagen Group China увеличился на 72,3 процента. Основной рост продаж обеспечили модели ID.3, ID.4 и Audi e-tron. Модель ID.3 стала самым продаваемым компактным хэтчбеком, а ID.4 - одним из самых популярных компактных внедорожников.

Чжан Лань, вице-президент по продажам Volkswagen Group China, заявил, что для удержания темпов роста на высококонкурентном китайском рынке "мы должны и дальше быстро осваивать новые сегменты бизнеса, эффективно адаптировать наш портфель к новым рыночным тенденциям и одновременно работать над оптимизацией затрат". "Речь идет не только о рыночной доле. Для нас главным приоритетом остается прибыльность", - подчеркнул Ральф Брандштеттер, председатель правления и генеральный директор Volkswagen Group China.

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"В последние месяцы Volkswagen идентифицировал и внедрил механизмы оптимизации затрат для своих полностью электрических автомобилей в Китае", - добавил он. "Мы не станем развивать производство любой ценой в условиях жесткой конкуренции. Скорее, мы сосредоточимся на инвестициях для следующего инновационного рывка".

Volkswagen увеличил свою долю на китайском рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 19 процентов в 2022 году до 20 процентов в 2023 году. При этом объем поставок увеличился на 0,8 процента и достиг 3,04 миллиона автомобилей. Экономия от расширения производства позволит сохранить рентабельность бизнеса, который генерирует денежные средства для инвестиций в технологии и производство EV. Автомобили Volkswagen Group China с ДВС также проходят модернизацию и переходят на производство гибридов.

BYD занимает лидирующие позиции по производству электромобилей в Китае. Изображение: Twitter

11 января 2024 года Пекин заявил о новой цели - к 2027 году на долю новых энергетических автомобилей (NEV) должно приходиться не менее 45 процентов продаж новых автомашин на территории КНР. К автомашинам типа NEV относятся аккумуляторные, гибридные и электромобили на топливных элементах. Предыдущие планы Китая по реализации NEV составляли 20 % от продаж новых автомобилей к 2025 году, 40 % к 2030 году и 50 % к 2050 году.

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Новая цель открывает новую страницу в истории автомобилестроения Китая, страдающего от жесткой ценовой конкуренции, и создает благоприятные возможности для Volkswagen.

Тем не менее, даже если Китай достигнет цели в 45 процентов NEV к 2027 году, более половины новых автомобилей по-прежнему будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания. Volkswagen Group планирует инвестировать 180 миллиардов евро в период с 2023 по 2027 год, причем около двух третей этих средств будет направлено на цифровизацию и электрификацию. 2030 году компания намерена довести долю автомобилей NEV в структуре продаж в Китае до 40 процентов.

В сентябре 2023 года Volkswagen объявил, что его новый завод по производству электромобилей в городе Хэфэй, провинция Аньхой, приступил к производству автомобилей. Первоначальная мощность завода составляет 350 000 автомобилей в год — это на 82 процента больше, чем объем продаж BEV в Китае в 2023 году, - с возможностью увеличения этого показателя в случае необходимости.

В ноябре Volkswagen объявил о планах превратить свою производственную площадку в Аньхой в "современный центр производства, разработок и инноваций". Инициатива будет осуществляться под руководством Volkswagen China Technology Company (VCTC), крупнейшего научно-исследовательского центра концерна за пределами ФРГ.

Цель VCTC - сократить время вывода на рынок автомобилей и компонентов на 30 процентов, в том числе за счет внедрения платформы EV начального уровня в ближайшие 1,5 года. Основанная на модульной матрице электропривода Volkswagen Group (Modulare E-Antriebs-Baukasten или MEB), новая платформа будет разработана специально для рынка КНР.

"Мы планомерно превращаем Хэфэй в инновационный центр Volkswagen Group в Китае. И мы наращиваем темпы. Мы уже продемонстрировали это, построив завод Volkswagen Anhui всего за 18 месяцев", - сказал Эрвин Габарди, генеральный директор Volkswagen Anhui. "Мы специально используем новые технологии и выдающуюся инфраструктуру восточной китайской провинции Аньхой. Ее столица Хэфэй превратилась в Силиконовую долину Китая. Мы постараемся максимально использовать этот инновационный потенциал", - добавил он.

Генеральный директор Ральф Брандштеттер сказал: "Мы превращаем Хэфэй в центр нашей стратегии "сделано в Китае, и для Китая", а также в прочное связующее звено между всеми нашими совместными предприятиями и местными партнерами. Все это позволит повысить эффективность, увеличить скорость разработки и оптимизировать структуру затрат". Компания Volkswagen Anhui пользуется услугами примерно 1100 региональных партнеров, предлагающих компоненты и услуги по ценам значительно ниже европейских. Кроме того, компания приобретает промышленных роботов Kuka в Китае, а не импортирует их из Германии.

В конце 2016 года китайский производитель бытовой электротехники Midea приобрел контрольный пакет акций Kuka. Сегодня ему принадлежит 100 % акций этого предприятия, которое является четвертым по величине производителем промышленных роботов в мире после ABB, Fanuc и Yaskawa. Компания Kuka, специализирующаяся на производстве автомобилей, но также оказывающая услуги в других отраслях промышленности, занимает около 12 процентов мирового рынка. В КНР она также поставляет продукцию компаниям BYD, Nio и CATL.

На снимке - цех завода Volkswagen Anhui MEB / масштабируемая платформа - Modular Electric Drive Matrix. Объект расположен в восточной китайской провинции Аньхой. Фотография предоставлена агентством Xinhua

Kuka имеет три производственные базы на территории Китая - в Шанхае, Цзянсу и Гуандуне - а также три центра по обслуживанию клиентов. "Дочка" Kuka Swisslog, специализирующаяся на логистических роботах, имеет производственные мощности в Цзянсу и Гуандуне.

В ноябре 2023 года компания Volkswagen (Anhui) Components Co Ltd (VWAC), управляющая первым в Китае заводом по производству аккумуляторов со 100-процентным участием Volkswagen Group, начала производство новой высоковольтной аккумуляторной системы - ключевого компонента для автомобилей VolkswagenAnhui MEB EV. Новая аккумуляторная батарея состоит из нескольких элементов, контроллера управления ячейками, системы управления батареей и разъемов. 96 процентов ее комплектующих поставляют китайские производители.

В процессе производства используется автоматическая технология конвейерной подачи, сочетающая в себе автоматизированные управляемые механизмы, высокоточные камеры и промышленные роботы. Такой подход позволяет организовать логистику "точно в последовательности" и обеспечить аккуратную обработку деталей. Проектная мощность производства составит от 150 000 до 180 000 систем в год.

В ближайшее время VWAC планирует наладить производство аккумуляторных блоков CTP (cell-to-pack), разрабатываемых в сотрудничестве с компанией Gotion High-tech, крупнейшим акционером которой является Volkswagen.

Компания Gotion High-tech со штаб-квартирой в городе Хэфэй, провинция Аньхой, имеет представительства в Китае, Германии, США и Японии. В конце декабря компания Gotion объявила о том, что на ее заводе во Фримонте, штат Калифорния, был изготовлен первый блок батарей.

В июле 2023 года Volkswagen приобрел 4,99% акций китайского стартапа Xpeng, совместно с которым планирует разработать две новые модели, которые будут запущены в производство в 2026 году. В октябре 2022 года подразделение Volkswagen в области ПО Cariad и Horizon Robotics объявили о планах по созданию совместного предприятия с долей 60-40%. Цель проекта - разработка вычислительных решений для передовых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS).

Расположенная в Пекине компания Horizon Robotics является поставщиком программного обеспечения, процессоров и систем для автономного вождения. Новое предприятие, известное как Carizon, было официально запущено в декабре 2023 года. Volkswagen Group ведет бизнес на рынке Китая с 1978 года. Первое совместное предприятие в КНР было образовано с Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) в 1984 году, а второе - с First Automobile Works (FAW) в 1991 году.

В 2017 году в городе Хэфэй (провинция Аньхой) была учреждена компания Volkswagen (Anhui) Automotive Company Ltd, которая стала собирать автомобили NEV только для продажи на территории КНР.

В 2021 году была основана компания Audi FAW NEV. Она занимается производством люксовых NEV. Группа представлена несколькими брендами, включая Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Škoda, Jetta, Porsche, Bentley, Lamborghini и Ducati.

На снимке автомобильный завод FAW-Volkswagen в городе Чанчунь, северо-восточная провинция Китая Цзилинь. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP

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Volkswagen не собирается "уходить" из Китая, а наоборот, все активне объединяет свою деятельность с работой растущего числа китайских партнеров, сокращает свои расходы и ускоряет цикл разработки продукции, пытаясь соответствовать требованиям гиперконкурентной автоиндустрии КНР. В итоге Volkswagen, скорее всего, преодолеет свою зависимость от двигателей внутреннего сгорания и завоюет значительную и прибыльную долю самого большого и динамичного в мире рынка EV.