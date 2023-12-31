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Xiaomi опережает Apple по всем фронтам

На днях компания NIO анонсировала процессор собственной разработки, а Xiaomi - свой первый автономный электромобиль.
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Китайский производитель электромобилей NIO и производитель смартфонов Xiaomi завершают уходящий год анонсом новых продуктов, бросая вызов NVIDIA и Apple. Таким образом, достигнут новый рубеж в попытках Китая наладить выпуск собственных полупроводниковых технологий и избавиться от зависимости от импорта.

Китай обогнал Apple по автономным автомобилям и испытывает NVIDIA. Компания Xiaomi - китайский производитель смартфонов - 28 декабря 2023 года представила свой новый электромобиль, седан SU7. (Фотография предоставлена спутниковым телевидением Consumer News and Business Channel, CNBC / Evelyn Cheng.)

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23 декабря компания NIO представила свой первый процессор для автономного вождения. В компании заявили, что новый кристал по своему потенциалу превосходит используемые в настоящее время чипы NVIDIA Drive Orin. Система-на-чипе Shenji NX9031 SoC (System-on-Chip) будет использоваться в новом представительском седане ET9, презентация которого также состоялась на NIO Day 2023. Мероприятие, проходившее в Сиане, собрало более 10 000 участников и посетителей.

ET9 — это длиннобазный четырехдверный электромобиль класса люкс. Его цена составляет около 800 000 юаней, или 113 000 долларов по обменному курсу. Заказы на ET9 можно оформить в Китае уже сейчас, но поставки начнутся не раньше первого квартала 2025 года.

Первую 5-нм китайскую автомобильную микросхему NX9031, вероятно, будут выпускать TSMC, Samsung Electronics или Intel Foundry Services. Чисто теоретически изготовить ее может и китайская SMIC, но отраслевые эксперты считают, что это будет неэффективно и более дорого. Из-за санкций, введенных против китайской полупроводниковой промышленности, SMIC не имеет доступа к передовым установкам EUV-литографии, которые используют литейные заводы за пределами Китая для производства кристаллов с техпроцессом 5 нм и тоньше.

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NX9031 включает 32-ядерный процессор Arm (центральный процессор), NPU (нейронный процессор), графическое ядро и более 50 миллиардов транзисторов. Устройство оснащено энергосберегающей памятью LPDDR5X DRAM с двойной скоростью передачи данных (вероятно, корейского производства) и способно обрабатывать данные лидара (обнаружения света и дальности).

NPU, имитирующий человеческий мозг, на основе полученных данных вырабатывает оптимальные решения. Лидар использует лазерное излучение для наблюдения за окружающей средой, обеспечивая автономные транспортные средства трехмерными изображениями автотрассы и трафика. NX9031 и прочая бортовая электроника работают под управлением системы SkyOS - операционной системы для транспортных средств от компании Nio. SkyOS отвечает за контроль автомобиля, помогает в управлении ТС, обеспечивает функционал кокпита и мобильную связь.

По словам генерального директора NIO Уильяма Ли, вычислительная мощность NX9031 сопоставима с четырьмя контроллерами NVIDIA Drive Orin SoC, которые в стандартной конфигурации используются в электромобилях NIO. Каждый такой 7-нм чип способен выполнять до 254 TOPS (триллионов операций в секунду), или 1016 TOPS в совокупности. По словам вице-президента Бай Цзяня (Bai Jian), такой производительности сегодня вполне достаточно для умного вождения, а вот для следующего поколения автономных автомобилей придется разрабатывать новые решения.

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В NVIDIA пришли к такому же выводу. В 2025 году планируется запустить в производство Drive Thor, преемника Drive Orin. Он будет обладать вдвое большей вычислительной мощностью, чем Drive Orin. Но для чего это нужно? На этот вопрос подробно ответил вице-президент NVIDIA Дэнни Шапиро (Danny Shapiro): "Если мы посмотрим на современный автомобиль, то передовые системы помощи водителю, парковка, мониторинг состояния водителя, зеркала с камерами, цифровая панель приборов и информационно-развлекательная система - все это отдельные вычислительные машины, расположенные по всему автомобилю. Но в 2025 году эти системы уже не будут представлять собой отдельные компьютеры. Вместо этого Drive Thor позволит производителям эффективно объединить эти функции в единый вычислительный комплекс, снизив общую стоимость системы". В 2020 году компания NIO учредила собственное подразделение по разработке интегральных схем. Команда, под руководством Бай Цзяня, занимается разработкой "интеллектуальной системы автономного вождения", включая датчики, автономные алгоритмы, а теперь и устройства SoC. Ранее Бай возглавлял китайские компании OPPO и Xiaomi, специализирующиеся на производстве смартфонов.

Xiaomi выигрывает у Apple

28 декабря Xiaomi представила свой первый электромобиль перед многочисленной аудиторией в Китайском национальном конференц-центре в Пекине. В ходе мероприятия генеральный директор Лэй Цзюнь заявил, что цель компании - создать автомобиль мечты, способный соперничать с Porsche и Tesla.

Xiaomi SU7 (SU означает Speed Ultra), четырехдверный электрический седан, сконструированный профессионалами, ранее работавшими в BMW и Mercedes-Benz, производится компанией BAIC (Beijing Automotive Industry Corp.). Автомобиль получил SoC NVIDIA Drive Orin для ассистирующего и автономного вождения и операционную систему собственной разработки Xiaomi. На видеороликах можно увидеть, как SU7 на улицах успешно объезжает препятствия и паркуется без участия водителя.

Поставки задне и полноприводных моделей планируется начать в течение следующих нескольких месяцев. Цены пока не объявлены, но сравнительный анализ с Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo позволяет предположить, что речь может идти о диапазоне от 700 000 до 900 000 юаней (от 99 - 127 тысяч долларов США) - примерно столько же, сколько стоит NIO ET9. "Упорно работая в течение следующих 15-20 лет", - говорит генеральный директор Лэй, - "мы войдем в пятерку лучших мировых автопроизводителей. Мы постараемся поднять всю автомобильную промышленность Китая".

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Своими планами Xiaomi "посрамила" Apple. В сентябре прошлого года портал MacRumours сообщил, что полуавтономный автомобиль Apple Car, оснащенный нейронными процессорами, возможно, будет запущен в 2026 году. Однако после старта в 2014 году проект постоянно откладывался. И поскольку руководство компании до сих пор не предоставило практически никакой полезной информации, сроки реализации этой программы остаются под большим вопросом.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил: "Мы сосредоточены на автономных системах. Это ключевая технология, которую мы считаем очень важной. Мы рассматриваем ее как мать всех проектов в области искусственного интеллекта. Возможно, это один из самых сложных проектов в области нейронных сетей". Правда, сказал он это в далеком 2017 году.

В любом случае, Xiaomi уже опередила Apple, впрочем, как и Huawei, которая объявила о своем выходе на рынок электромобилей в 2021 году. И вот теперь сообщается, что китайская компания Huawei намерена открыть сотни новых точек продаж и технического обслуживания электромобилей в Китае в течение следующих двух лет.

На фоне "жестких" западных санкций, которые на самом деле оказались совсем не такими уж “страшными”, компания Huawei разработала собственные автомобильные микросхемы и операционную систему. Чипсет Ascend мобильного центра обработки данных способен обеспечить 352 TOPS, что позволяет достичь 4-го уровня автоматизации вождения. Это подразумевает практически автономную работу при соблюдении определенных условий, в частности, при движении по заданному маршруту, на шоссе или на парковке.

Тем временем NVIDIA продолжает отгружать свою продукцию более чем дюжине китайских автопроизводителей, включая NIO, Xiaomi, BYD, DENZA, Human Horizons, Ji Yue, Xpeng и ZEEKR (владелец Geely). ZEEKR был первым китайским производителем автомобилей, который объявил, что будет использовать Drive Thor. Также сообщается, что Xpeng попросила NVIDIA разработать для нее специальную версию Drive Thor.Две модификации электромобиля Хiaomi SU7. Машина будет доступна в двух комплектациях: базовая SU7 и максимальная SU7 Max. Топовый вариант сможет обеспечить запас хода в 800 километров, максимальную скорость в 265 километров в час и разгон от 0 до 100 километров в час за 2,78 секунды. Базовая версия будет более скромной: радиус действия 668 километров, максимальная скорость 210 километров в час и разгон от 0 до 100 километров в час за 5,28 секунды.

В конце ноября этого года стало известно, что NVIDIA собирается нанять более 20 специалистов в свою команду по разработке технологий автономного вождения в Китае. Возглавляет эту команду Ву Синьчжоу (Wu Xinzhou), пришедший в NVIDIA в августе прошлого года. До этого он был вице-президентом по развитию систем автономного вождения в компании Xpeng.

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Отраслевые аналитики считают, что NVIDIA вероятно сохранит сильные позиции на китайском рынке автономного вождения - если только Министерство торговли Соединенных Штатов не решит, что технология Drive Thor слишком хороша для Китая. Если же это произойдет, то китайские компании легко заменят американского производителя.

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