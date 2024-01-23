Южная Корея объявила о планах строительства эсминцев нового поколения в рамках очередного этапа масштабной военно-морской программы, включающей строительство авианосцев, арсенальных кораблей и подводных лодок с конвенциональными баллистическими ракетами.

Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX. Новый эсминец является частью плана по устранению растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Однако наращивание военно-морского флота ЮК может также вызвать напряженность в отношениях с Китаем и Японией.

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По сообщению Naval News, южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) недавно завершила разработку базового проекта корейского экадренного миноносца нового поколения KDDX, что стало важной вехой в развитии технологий боевых кораблей военно-морского флота страны.

Издание сообщает, что KDDX - первый эсминец, построенный полностью по отечественным технологиям, включая фирменные средства обнаружения и боевые системы. По своим боевым характеристикам новый корабль не будет уступать самому современному эсминцу ВМС Республике Корея (ROKN) "King Jeong-jo the Great" (KDX-III Batch-II), который в настоящее время проходит испытания. Его поставка на вооружение ожидается к концу этого года.

Компания HHI продемонстрировала макет KDDX на оборонной выставке MADEX 2023 в Пусане (Южная Корея), отметив при этом высокую степень системной интеграции и технологический потенциал корабля.

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KDDX получил интегрированную мачту (I-MAST) от Hanwha Systems, оборудованную "двухдиапазонным многофункциональным радаром" Dual-Band Multi-Function Radar. Новая технология позволит уменьшить радиолакационную заметность и снизить уровень подводных помех, повысив тем самым живучесть корабля в борьбе с вражескими подводными лодками и улучшив его возможности радиолокационного обнаружения.

Naval News сообщает, что KDDX получит 5-дюймовую артиллерийскую установку Mk 45, две скорострельные пушки системы Гатлинга CIWS-II, восемь противокорабельных ракет, а также системы вертикального пуска KVLS-I и KVLS-II способные запускать новые твердотопливные ракеты L-SAM с разгонным двигателем и боевой ступенью для борьбы с подводными лодками

Кроме того, пишет издание, базовый проект подразумевает установку "платформ с целью сокращения численности личного состава", в том числе автоматизированных систем подачи боеприпасов, "умного" управления кораблем и средств навигационной помощи, построенных на основе автономных навигационных технологий. Эксперты считают, что все это позволит значительно снизить численность экипажа.

Naval News отмечает, что общая стоимость программы составит 5,8 миллиарда долларов США. Военно-морские силы Республики Корея (ROK) планируют к 2036 году построить не менее шести таких кораблей.

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Проект KDDX — это следующий шаг в программе строительства кораблей для Южной Кореи, в которой все большее внимание уделяется противоракетной обороне. В статье, опубликованной в 2021 году, издание Global Security сообщает, что потребность в эсминцах KDDX возникла на фоне попыток ЮК сохранить боевой потенциал эсминцев Aegis, снизив при этом стоимость и эксплуатационные расходы.

Global Security отмечает, что Южная Корея обладает всем необходимым для создания высококлассных морских боевых кораблей, поскольку успешно "локализовала" свой флот, военно-морские базы, а также производство ракет "корабль-воздух" и систем вертикального пуска.

Издание сообщает, что Сеул всерьез рассматривает возможность применения трехосевой концепции, включающей в систему упреждающего удара Kill Chain, корейскую систему массированного возмездия и наказания (KMPR) и комплекс противовоздушной / противоракетной обороны ЮК (KAMD).

Аналитики Global Security отмечают, что "способность Южной Кореи наносить удары по важнейшим военным целям в зоне ответственности северокорейского командования и в районе действия северокорейских баллистических ракет (Ballistic Missile Operations Areа, BMOA) позволит увеличить потенциал сухопутных атак и противолодочных операций".

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KDDX смогут работать вместе с запланированными к строительству кораблями-арсеналами ЮК, выполняя задачи противоракетной и противолодочной обороны морского базирования, поскольку последние обеспечивают серьезную конвенциональную огневую мощь против северокорейских наземных целей.

Программа создания эскадренного миноносца KDDX учитывает желание Южной Кореи обзавестись собственным "голубым" флотом, способным выполнять многочисленные задачи и оказывать существенное влияние на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В кадре южнокорейские баллистические ракеты "Хёнму" на выставке в Мемориальном музее Корейской войны в Сеуле. Фото: Twitter / EPA-EFE / Jeon Heon Kyun

В апреле 2023 года издание Asia Times писало, что Южная Корея объявила о планах создания "корабля-арсенала" - массивного ракетного корабля, предназначенного для нанесения ударов по стратегическим целям, в том числе по командным центрам, логистическим узлам, объектам противовоздушной обороны и военной инфраструктуры. Однако эта концепция подверглась резкой критике. Некоторые эксперты считают ее уязвимой для вражеских атак, сложной для защиты и легко обнаруживаемой по сравнению с подводными лодками.

Военно-морские силы Южной Кореи выбрали компанию Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в качестве разработчика концепции Joint Firepower Ship (JFS), планируя приобрести три корабля к концу 2020-х годов. Каждое такое судно сможет нести 80 ракет и в случае необходимости нанести упреждающий удар по военной инфраструктуре КНДР.

Благодаря использованию ракет класса "земля-поверхность" Hyunmoo корейской армии (ROKA) и ракет класса "воздух-поверхность" Taurus корейских ВВС (ROKAF), JFS сформируют мощную ударную сеть способную эффективно противостоять северокорейской ракетной угрозе. Возможно, именно изменившиеся стратегические взгляды КНДР на Южную Корею послужили дополнительным импульсом для наращивания Сеулом военной мощи, особенно в части противоракетной обороны морского базирования.

В этом месяце сразу несколько СМИ сообщили о том, что Северная Корея собирается окончательно разорвать все свои связи Югом, отказавшись от конституционного обязательства по воссоединению с Южной Кореей, что стало явным изменением в ее политике, проводимой на протяжении десятилетий. Объясняя причины этих изменений, северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом своей страны и отметил, что граждане Южной Кореи больше не считаются "соотечественниками".

Северокорейские государственные СМИ процитировали слова Кима: "Выражения "северная часть" и "независимость, мирное объединение и великое национальное единство" из нашей конституции теперь должны быть удалены". Ким также отметил, что "реальность такова, что отношения между Севером и Югом больше не являются родственными или однородными, а представляют собой отношения двух враждебных государств, то есть являются отношениями двух воюющих друг с другом сторон в условиях военного конфликта".

Западные аналитики считают, что столь явное изменение политического курса ставит под сомнение готовность КНДР применить ядерное оружие против Южной Кореи особенно сейчас, когда она официально отказалась от своих целей по воссоединению и рассматривает Юг как внешнего врага. Возможно, это заявление является попыткой расширить свободу действий Северной Кореи, ведущей политику жесткого противостояния, угрожая применением ядерного оружия, с тем чтобы добиться уступок от западных государств, таких как США, и одновременно нагнетая атмосферу постоянной враждебности, чтобы заручиться поддержкой режима Кима со стороны населения.

Программа строительства KDDX учитывает желание Южной Кореи создать "голубой флот", который будет служить множеству целей и иметь значительные последствия для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своей статье для журнала The Strategist в сентябре 2013 года Бенджамин Шреер пишет, что амбиции Южной Кореи в отношении голубого флота обусловлены желанием сохранить превосходство над стареющими военно-морскими силами КНДР и стать более значимым игроком в вопросах обеспечения азиатской морской безопасности.

Александр Хайнд в статье для Университета Ла Тробе, опубликованной в марте 2022 года, отмечает, что стремление Южной Кореи к созданию "голубого" флота отчасти обусловлено ее желанием сохранить стратегическую автономию как внутри страны, так и за рубежом. И эта цель может оказаться под угрозой, если будет воспринята как поддержка одной великой державы и вражда с другой.

Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) недавно завершила разработку базового концепта корейского экадренного миноносца нового поколения KDDX, что стало важной вехой в развитии технологий боевых кораблей военно-морского флота страны. На снимке лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты. Фото предоставлено Центральным новостным агентством Северной Кореи.

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Однако, по мнению Шреера, наращивание военно-морского потенциала Южной Кореи может привести к росту напряженности в отношениях с Китаем и Японией, поскольку Сеул вовлечен в территориальные споры с Пекином вокруг архипелага Сокотра и Токио вокруг островов Лианкур или Такэсима.