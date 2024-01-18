В последнее время все чаще появляются признаки того, что проводимые Израилем военные операции приведут к распространению конфликта за пределы Газы. Такие прогнозы стали более обоснованными после того, как на прошлой неделе Соединенные Штаты и их союзники нанесли военные удары по более чем 60 пунктам командования и пусковым центрам хуcитов по всему Йемену, а затем последовали удары Ирана по Ираку, Сирии и Пакистану.

Может ли война в Газе спровоцировать прямой конфликт между США и Ираном? За шквалом ракетных атак со стороны Соединенных Штатов и их союзников на прошлой неделе последовали удары КСИР по "враждебным силам" сначала в Ираке и Сирии, а затем в Пакистане. На снимке, опубликованном 20 ноября 2023 года, военный вертолет хуситов пролетает над грузовым судном Galaxy Leader в Красном море. Фотография предоставлена военными медиа хуситов / Handout

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После этого Соединенные Штаты вновь объявили хуситов "глобальной террористической организацией". Подобный поворот от гиперактивной челночной дипломатии Вашингтона, направленной на сдерживание этого конфликта, грозит опасными последствиями далеко за пределами этого богатого энергоресурсами, но крайне взрывоопасного региона.

Теперь США следует беспокоиться не только о ракетных ударах хуситов по торговым судам в Красном море, соединяющем Средиземное море с Индийским океаном, на долю которого приходится 15 процентов мирового судоходства и одна треть глобальных контейнерных перевозок.

Так называемая Западом иранская "Ось сопротивления" - включающая хуситов в Йемене, "Хезболлу" в Ливане и аналогичные группировки в Сирии и Ираке - совершает удары по Израилю и его союзникам в знак солидарности с Палестиной. С ноября хуситы атакуют торговые суда в Красном море, чтобы заставить Израиль обеспечить свободный проход грузов гуманитарной помощи в Газу и добиться немедленного прекращения боевых действий.

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Разумеется, "обещание" хуситов атаковать только связанные с Израилем корабли оказалось невыполнимым, так как порой бывает довольно непросто ассоциировать торговое судно тем или иным государством, даже если оно юридически движется под его флагом.

Ближневосточный кризис вызвал серьезные проблемы, а изменение маршрутов судоходными компаниями привело к задержкам, неопределенности и повышению тарифов. Но теперь Соединенные Штаты должны больше беспокоиться о военных ударах Ирана по американским прокси, что может спровоцировать прямую конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. По крайней мере, этот новый "фантом" грозит сорвать дипломатические усилия по сдерживанию конфликта в секторе Газа.

Призраки войны

Обеспокоенные продолжающимися ударами хуситов по короблям в Красном море, некоторые страны, включая Индию, приняли ряд мер по сопровождению, разведке и защите торгового флота на этом театре военных действий. В декабре Соединенные Штаты сформировали целевую группу из девяти стран под названием операция "Страж процветания". В результате присутствие боевых кораблей в этих водах заметно увеличилось, но проблем от этого меньше не стало.

Более того, за шквалом ударов со стороны США и их союзников на прошлой неделе последовали удары Ирана по "враждебным силам" сначала в Ираке и Сирии, а затем в Пакистане.

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Некоторые эксперты считают, что после взрывов в городе Керман (южный Иран) в этом месяце Тегеран больше не полагается только на свои прокси. Заместитель президента Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшаиди возложил вину за взрывы в Кермане на Израиль и Вашингтон, даже несмотря на то, что Исламское государство (ИГИЛ) вскоре взяло на себя ответственность за эти атаки, в результате которых погибло более 100 человек.

Но способны ли Штаты в самый разгар избирательной кампании и на фоне конфликтов на Украине и в Израиле позволить себе прямую конфронтацию с Тегераном и его союзниками? Особенно в условиях, когда израильская война в Газе унесла жизни более 24 000 палестинцев, спровоцировав непримиримую, если не сказать открытую панарабскую поддержку Палестины?

Не то чтобы США полностью отказались от дипломатических инструментов, но эти все более усиливающиеся военные удары, безусловно, свидетельствуют об усталости Запада, что существенно осложняет дипломатию Вашингтона.

Эксперты считают, что, поскольку Вашингтон сталкивается с масштабными проблемами как внутри страны, так и за рубежом, ему в первую очередь следует обеспечить баланс между военной и дипломатической стратегиями, с тем чтобы локализовать войну в Газе. (Несколько дней назад Иран нанес ракетные удары по двум штабам группировки "Джаиш аль-Адль" на территории Пакистана)

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Так, например, к возглавляемой Штатами операции "Страж процветания", в которой задействованы девять стран, не присоединились многие из их давних союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К ним относятся Австралия, Япония и несколько арабских союзников, в том числе Саудовская Аравия, которая на протяжении нескольких десятилетий воюет с хуситами.

Не присоединился к ней и крупнейшая торговая держава мира - Китай. Между тем нанесение Ираном прямых ударов вовсе не означает, что "Хезболла" и хуситы остановили свои ракетные обстрелы, усиливая тем самым напряженность в регионе. Более того, они по-прежнему полны решимости еще более эскалировать ситуацию.

Эскалация конфронтации

Хуситы, на минуточку, уже заняли всю территорию от Красного моря до Аденского залива. Кроме того, за атаками Пентагона на прошлой неделе последовали новые удары хуситов, в том числе, по американским торговым судам. По имеющимся данным, эти военные атаки нанесли ущерб судоходству более чем 50 стран, нарушив глобальные цепочки поставок и даже породив череду слухов о конце света.

Иран своими ударами может спровоцировать более масштабную конфронтацию с участием других стран. В понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) запустил баллистические ракеты по израильским "шпионским центрам" в курдском регионе Ирака, а также нанес удар по целям, связанным с ИГИЛ на севере Сирии.

Во вторник КСИР задействовал беспилотники и ракеты и нанес удар по повстанцам суннитско-салафитской группировки "Джаиш аль-Адль" ("Армия справедливости") на территории Пакистана, тем самым вовлекая в конфликт государство Южной Азии, обладающее ядерным оружием. ВМС Пакистана также разместили свои военные корабли в Аравийском море и в прошлое воскресенье заявили о спасении 21 члена экипажа торгового судна после того, как оно подало сигнал бедствия о захвате.

Пакистан, с одной стороны, давний (правда теперь бывший) союзник США, а с другой - близкий друг и партнер Ирана и Китая, а также один из основных участников событий на Ближнем Востоке, до настоящего момента не вмешивался в конфликт в Газе, сосредоточив внимание на собственных торговых судах и даже заявив, что его военно-морские силы не преследуют цель борьбы с хуситами.

Однако удары Ирана по Белуджистану втягивают Пакистан в этот разрастающийся конфликт. Официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства заявил: "Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь самые серьезные последствия".

Накануне Пакистан отозвал своего посла в Тегеране и рекомендовал иранскому послу, находящемуся с визитом в Тегеране, некоторое время не возвращаться в Исламабад. В четверг, после иранских атак по Белуджистану, в иранском регионе Систан-Балочистан был застрелен полковник КСИР Хосейн-Али Джавданфар. Пока неизвестно, кто стоит за этим убийством. В декабре в результате израильских авиаударов под Дамаском был убит бригадный генерал и старший советник КСИР Сайед Реза Мусави. Сложившаяся ситуация еще больше усиливает напряженность на Ближнем Востоке.

Пакистан и Иран балансируют на грани военного конфликта

С момента своего создания в 2012 году группировка "Джейш аль-Адль", укрывающаяся в Пакистане, совершает нападения на иранских пограничников. Ранее она также неоднократно брала на себя ответственность за взрывы и похищения иранских военнослужащих.

Лидер этого суннитско-салафитского движения на юго-востоке Ирана, Салахудин Фаруки, является ярым противником иранской поддержки сирийского президента Башара Асада. Он также известен тем, что тесно связан с курдским освободительным движением, что потенциально может привлечь к конфликту и Турцию.

Во вторник КСИР Ирана нанес удар по двум военным базам "Джаиш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан. В ходе атаки были задействованы ракеты и беспилотники. К сожалению, в результате нападения погибли два ребенка и еще три девушки получили ранения. Тем не менее, и США, и Китай - ближайшие "соратники" Пакистана - призывают к сдержанности и диалогу.

Учитывая непростую политико-экономическую ситуацию в Пакистане и отсутствие должной реакции на авиаудары Индии по Балакоту в 2019 году или на американскую операцию против Усамы бен Ладена в Абботтабаде в 2011 году, от Исламабада не ожидают ответных действий против Ирана. К тому же у Пакистана хватает проблем на границе с Афганистаном и Индией.

Плюс ко всему, Иран и Пакистан, как две исламские республики, имеют богатую историю сотрудничества в решении общих проблем, связанных с повстанческими движениями по обе стороны 1000-километровой границы. Для справки. Иран был первой страной, признавшей государство Пакистан 14 августа 1947 года. Обе страны по-прежнему прилагают массу усилий для совместной борьбы с повстанцами и наркоторговлей в приграничных районах.

Жители Йемена принимают участие в акции протеста на улицах портового города Худейда (на берегу Красного моря), осуждая ночные удары американских и британских вооруженных сил по городам, удерживаемым хуситами, 12 января. (Agence France-Presse, AFP VIA GETTY IMAGES)

"Дипломатия на костылях"

Сегодня, когда война и дипломатия на Ближнем Востоке "бьются друг с другом", похоже, что дипломатии требуются костыли, если не сказать - аппарат искусственной вентиляции легких. Эксперты считают, что поскольку Соединенные Штаты испытывают большие проблемы как внутри страны, так и за рубежом, им в первую очередь необходимо сбалансировать свои военные и дипломатические стратегии, дабы локализовать войну в Газе.

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Вероятно, одним из положительных моментов является то, что Вашингтон пытается найти компромисс между Израилем и "Хезболлой", в частности, предложив пакет экономической помощи Ливану. Однако, атаки хуситов, к которым теперь присоединились иранцы, добавили американцам проблем, хотя ни США, ни Иран не могут позволить себе прямой конфронтации.