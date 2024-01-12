Последняя попытка госсекретаря США Энтони Блинкена применить челночную дипломатию полностью провалилась. Над Ближнем Востоком нависла угроза более масштабного регионального конфликта.

Провал "челночной дипломатии" или почему Блинкен не смог уговорить арабов объединится против хуситов. На снмике последствия недавней бомбардировки Газы израильскими военными. Фотография представлена: Палестинсим агентством новостей и информации ( Wafa) / Naaman Omar / apaimages /

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Последняя попытка главного дипломата президента Соединенных Штатов Джо Байдена убедить Израиль изменить тактику ведения войны в Газе и свои долгосрочные цели по усмирению палестинцев закончилась крахом. Об этом пишет Дэниел Уильямс - бывший международный обозреватель газет The Washington Post, Los Angeles Times и Miami Herald, а также бывший сотрудник Human Rights Watch.

Байден и его советники, возможно, недооценили возмущение израильской общественности в связи с нападением на юг Израиля 7 октября отрядов ХАМАС - исламской повстанческой группировки, которая правит сектором Газа с 2007 года.

Они также не смогли предусмотреть, что для достижения решения израильско-палестинского конфликта, который, возможно, как никогда ранее является источником смертей, разрушений и ненависти, потребуется нечто большее, чем публичные увещевания. Израильский лидер Биньямин Нетаньяху и его правительство решили, что занять жесткую позицию как в отношении тактики немедленной войны, так и в отношении дипломатической долгосрочной стратегии.

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Даже открытая критика Вашингтона в адрес израильского правительства, обычно достаточная для того, чтобы заставить Израиль хотя бы прислушиваться к желаниям США, похоже, не оказывает должного влияния на Нетаньяху и его правительство, которое в основном придерживается тактики "выжженной земли". Состоявшийся на этой неделе визит государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Тель-Авив не продемонстрировал практически никаких признаков готовности Израиля подчиниться воле Вашингтона.

Блинкен, отправившийся в свое четвертое турне по Ближнему Востоку с начала войны в секторе Газа, получил от Израиля лишь согласие разрешить инспекторам Организации Объединенных Наций посетить северную часть сектора Газа для оценки гуманитарных потребностей, "когда и если" туда вернутся палестинские жители. Но даже это очевидное соглашение не предусматривало никаких сроков.

Обещание Израиля использовать операции "меньшей интенсивности", а не широкомасштабные бомбардировки Газы для разгрома ХАМАС, не сократило число жертв среди мирного населения и не снизило ущерб, наносимый по объектам ключевой инфраструктуры. Главной целью Блинкена, как было официально объявлено Белым домом, было сдержать распространение конфликта за пределы сектора Газа. Одновременно с войной в Газе продолжаются артиллерийские и ракетные обстрелы, которые ведут израильтяне и ливанское повстанческое движение "Хезболла".

Вскоре после того, как в Бейруте при ударе беспилотника было убито два лидера боевого крыла "Хамас", ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров "Хезболлы" на юге Ливана. В ответ "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по городу, расположенному в нескольких километрах от Израиля, что стало самой мощной атакой с начала военных действий.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему расходятся во взглядах на ситуацию в секторе Газа, считает западный политический обозреватель Дэниел Уильямс. (Фотография представлена онлайн-изданием Asia TImes Files / Reuters / ABC Screengrab)

Тем временем поддерживаемое Ираном повстанческое движение Хути в Йемене нансоят удары ракетами и беспилотниками по коммерческим кораблям в акватории Красного моря. США и Великобритания пытаются защитить свои торговые грузоперевозки по Средиземному морю, используя истребители и морские вооружения для уничтожения дронов и реактивных снарядов.

Блинкен также потребовал от Израиля (по официальной версии) согласиться на переговоры, которые привели бы к созданию палестинского государства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан - так называемое решение о двух государствах. Но Нетаньяху и его партнеры по коалиции отказываются идти на такое урегулирование.

Блинкен, как утверждается, предлагал Израилю "большие выгоды" от всеобъемлющего урегулирования ближневосточного конфликта. Двигаясь в сторону создания палестинского государства, арабские страны могли бы наладить квази-союзничество с Соединенными Штатами и Израилем против угроз, исходящих от Ирана, заявил американский политик.

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"Если Израиль действительно желает, чтобы его арабские соседи приняли жесткие меры, необходимые для обеспечения долгосрочной безопасности, израильским властям необходимо самим принимать жесткие решения", - подчеркнул Блинкен. "Израиль должен перестать предпринимать шаги, которые подрывают способность палестинцев управлять собой".

Однако представления Нетаньяху о преимуществах "всеобъемлющего" мира более ограничены. Он намерен изменить механизмы безопасности в Секторе Газа и вокруг него, пытаясь исключить возможность появления палестинских вооруженных группировок, способных угрожать Израилю. Главные союзники его правого правительства идут еще дальше: они предлагают вывезти десятки тысяч палестинцев из прибрежного анклава в другие страны.

Израиль публично заявил, что желает, чтобы тысячи палестинцев получили убежище в Египте и Иордании. Тель-Авив пытается убедить 27 членов Европейского союза принять по десять тысяч палестинских беженцев или каким-то образом заставить Демократическую Республику Конго разместить тысячи человек и убедить палестинцев переехать туда.

Блинкен утверждает, что Нетаньяху заверил его, что "выселение палестинцев" "не является целью политики израильского правительства". Вместе с тем Дэнни Данон, член парламента от партии Нетаньяху "Ликуд", заявил, что "добровольная эмиграция" палестинцев — это решение проблемы насилия в Газе.

Его комментарии стали последним из нескольких подобных заявлений, сделанных израильскими политиками с 7 октября, после того как бойцы ХАМАС прорвались через забор безопасности вдоль границы Газы и уничтожили около 1200 израильских граждан.

"Что необходимо сделать в секторе Газа, так это стимулировать эмиграцию", - заявил две недели назад министр финансов Бецалель Смотрич. "Если в Газе будет 100 000 или 200 000 арабов, а не два миллиона, то вся дискуссия на следующий день будет совершенно иной".

Хуситы ответили на бомбовые удары США по Йемену. Пустили ракеты по американским и британским военным кораблям, объектам и базам на Ближнем Востоке. Самый опасный сценарий для Соединенных Штатов и их союзников - это транснациональная мобилизация мусульман для джихада. В нынешней парадигме не требуется официальная позиция властей государств, достаточно объявления "священной войны" и ее финансирование, считает российский политолог Марат Баширов.

Во время своей поездки по Ближнему Востоку Блинкен посетил Египет, Катар Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Западный берег реки Иордан, который частично находится под управлением Палестинской автономии. Палестинская автономия соперничает с ХАМАС, который контролирует сектор Газа с 2007 года.

Байден попытался изложить текущую политику Соединенных Штатов в терминах поддержки права Израиля на самооборону, а также ограничения масштабов гибели мирных граждан Палестины как "побочного" продукта войны. Но такое дипломатическое двуличие, судя по всему, не устроило ни одну из сторон. Около 57 процентов палестинцев в секторе Газа поддерживают военные действия ХАМАС, как и 82 процента на Западном берегу, согласно палестинскому опросу, проведенному в прошлом месяце.

Между тем, по мнению западных экспертов Нетаньяху, похоже, поддерживает большинство израильтян за его жесткие военные цели. Недавний опрос, проведенный в Израиле, показал, что около 80% израильтян поддерживают продолжающееся военное вторжение в сектор Газа, пишет Дэниел Уильямс.

Напомним, что во вторник американские и британские военные сбили 21 ракету и дроны, выпущенные йеменской группировкой Хути, пытаясь отразить одну из крупнейших атак повстанцев. По словам американских чиновников, снаряды, выпущенные поддерживаемой Тегераном группировкой, были нацелены на район Красного моря, где находились "десятки" коммерческих кораблей.

Ситуация с хуситами в Красном море заметно ухудшилась после того, как США сбили несколько ракет, выпущенных со стороны Йемена Западные чиновники заявили, что, хотя в результате последнего инцидента никто не пострадал, эта атака может привести к тому, что все больше компаний будут вынуждены покинуть важный для торговли судоходный маршрут через Суэцкий канал и переключиться на более безопасные, но гораздо более протяженные и дорогостоящие маршруты.

Вашингтон развернул военные корабли в Красном море в рамках операции по предотвращению ударов хуситов и обеспечению охраны ключевого торгового судоходного пути. Однако многие страны не спешат присоединяться к этой операции, опасаясь, что наращивание военно-морского присутствия может усугубить и без того непростую ситуацию на Ближнем Востоке и привести к более масштабной войне во всем регионе.

Решение ведущих судоходных компаний приостановить судоходство через Суэцкий канал из-за действий хуситов обернулось чрезвычайно высокими издержками для Египта, который ранее получал около 25 миллионов долларов в день в виде судоходных и других пошлин, пишет израильское финансовое издание Calcalist. Журналист египетской газеты Al-Dostor считает, что нападения в Красном море стали, возможно, "самым тяжелым испытанием для страны, переживающей один из самых тяжелых экономических кризисов в своей истории", который усугубляется тем, что туристы избегают поездок на Ближний Восток из-за проблем с безопасностью. Каир до сих пор занимает сдержанную позицию относительно ситуации вокруг Красного моря, сообщает Calcalist, но экономический ущерб может заставить правительство пересмотреть эту точку зрения.

После многих лет гуманитарного кризиса, вызванного продолжающейся гражданской войной в Йемене, администрация США в 2021 году исключила хути из списка иностранных террористических организаций, якобы желая помочь в доставке помощи бедствующим гражданам Йемена. Однако, по словам бывшего помощника госсекретаря США Р. Кларка Купера, это решение лишь "подбодрило" хуситов, которые стали нападать как на гражданские объекты, так и на морские суда, проходящие через Красное море. В Вашиингоне заявили, что возвращение группировки Хути в разряд террористических организаций позволит Байдену "публично отдавать приказы" о защите американских интересов и содействовать своим партнерам в защите их суверенной территории от нападений хуситов. Кроме того, пишет Купер, это позволит заморозить находящиеся в руках США активы хуситов и их покровителей (подразумевая Иран).

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Разногласия между администрацией США и ведущими арабскими странами касательно Йемена - по иронии судьбы, связанные с успехом переговоров о прекращении огня в течение последних трех лет - осложняют попытки Вашингтона нейтрализовать действия хуситов в Красном море.

В четверг возглавляемая американцами коалиция нанесла удары по целям повстанцев Хути в Йемене, которые, по словам пресс-службы Белого дома, были причастны к серии нападений на коммерческие корабли. "Эти удары стали прямым ответом на многочисленные атаки хуситов на торговые суда в Красном море, включая первое в истории применение противокорабельных баллистических ракет", - говорится в заявлении американской администрации.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в очередной раз полностью провалил свою "челночную дипломатию" во время визита на Ближний Восток на этой неделе, так и не сумев убедить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Египет присоединиться к коалиции против хутистов.

Хезболла и Израиль обмениваются ракетными ударами вдоль общей границы. На снимке бойцы Хезболлы. Фотография представлена онлайн-изданием Asia TImes Files / Reuters / Ali Hashisho.

Представители арабских стран заявили, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не заинтересованы в серьезной поддержке возобновления военных операций против повстанцев-хутистов. Катар и Египет, тоже не горят особым желанием присоединяться к коалиции, отчасти потому, что такие действия могут быть расценены как поддержка Запада в войне Израиля против палестинской воинственной группировки ХАМАС. Хуситы открыто заявляют, что их атаки направлены на подрыв способности Тель-Авива вести международную торговлю и пополнять запасы своих вооруженных сил.

На текущий момент единственным региональным государством, готовым принять участие в западной операции "Хранитель процветания" является Бахрейн, на территории которого базируется Пятый флот ВМС США в Персидском заливе.

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