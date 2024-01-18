Индонезия и Филиппины настраивают АСЕАН против Китая. Об этом пишет профессор политологии Манильского университета и эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ричард Джавад Хейдариан в своей статье для Asia Times.

"Ну, за военное сотрудничество!": На снимке президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поднимает тост за президента Индонезии Джоко Видодо во время государственного обеда во дворце Малаканьянг, Манила, 10 января 2024 года. (Изображение представлено: PPA Pool)

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"Филиппины - ключевой партнёр Индонезии", - заявил президент Джоко Видодо во время своего визита в Манилу - одного из последних дипломатических визитов перед уходом с поста президента в конце этого года. "Многие индонезийские продукты оборонного назначения закупаются на Филиппинах, и инвестиции туда также весьма значительны", - добавил глава государства перед тем, как отправиться в Манилу в рамках более широкого турне по региону.

Хотя Джакарта назвала поездку Видодо "экспериментом" в области активной торговой дипломатии, визит в Манилу явно имел оборонное предназначение. Незадолго до поездки Видодо министр иностранных дел Ретно Марсуди встретилась со своим филиппинским коллегой Энрике Манало в Маниле, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, в том числе по урегулированию региональных кризисов, включая споры в Южно-Китайском море.

Глава внешнеполитического ведомства Индонезии дала понять, что ее страна "готова работать вместе со всеми государствами-членами АСЕАН, включая Филиппины", для завершения затянувшихся переговоров по Кодексу поведения в Южно-Китайском море.

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В одном из своих последних заявлений в качестве покидающего свой пост председателя АСЕАН Индонезия собрала министров иностранных дел из разных стран региона. Джакарта сделала беспрецедентное заявление по морским спорам на фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциальной военной конфронтации между Филиппинами, одним из основателей блока, и Китаем, крупнейшим торговым партнером членов ассоциации.

Признавая ограниченность потенциала альянса АСЕАН, действующего на основе фактического единодушия в принятии решений, региональные лидеры наращивают двусторонние и "министоронние" контакты по чувствительным геополитическим вопросам.

Поездка Видодо в Манилу состоялась незадолго до того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший запланировал посетить Вьетнам, еще одно ключевое государство АСЕАН со спорными правами в Южно-Китайском море, c целью улучшения двусторонних отношений.

Конечной целью визита является создание прочных партнерских отношений между основными государствами Юго-Восточной Азии для более эффективного сохранения регионального мира и безопасности, а также поддержания атмосферы " централизованности АСЕАН".

"Деликатный баланс"

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В последние годы своего правления Видидо успешно обозначил роль Индонезии на глобальной геополитической карте с помощью "деликатной", но активной дипломатии. В 2022 году, став председателем группы двадцати (G20), самая густонаселенная страна Юго-Восточной Азии продемонстрировала свои дипломатические способности, организовав важнейший саммит между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и верховным лидером Китая Си Цзиньпином на Бали.

Это происходило параллельно с попытками Джакарты выступить медиатором конфликта на Украине, сохраняя при этом надежные каналы связи как с Россией, которая принимала участие в мероприятиях G20, так и с ключевыми европейскими партнерами.

Озабоченная последствиями этого конфликта для мировых рынков продовольствия и энергоносителей, Индонезия призвала другие развивающиеся страны оказать давление на Россию, чтобы та не препятствовала транспортировке жизненно важных товаров из черноморских портов Украины, пишет Хейдариан.

Успешное председательство Джакарты на G20 задало тон ротационному руководству Индонезии в АСЕАН в следующем году. "Для выработки дальнейших действий необходимо обеспечить единство членов АСЕАН", - заявил Видодо во время первой крупной встречи альянса в 2023 году на острове Лабуан-Баджо, подчеркнув необходимость более решительных действий.

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Президент Джоко Видодо повысил статус Индонезии на международной арене. (Изображение: Facebook)

Вместе с тем он признал, что такие трудноразрешимые проблемы, как кризис в Мьянме, "не должны препятствовать ускоренному развитию ассоциации государств Юго-Восточной Азии... Ведь это то, чего мы все так долго ждали". Заявил индонезийский лидер.

Видодо подчеркнул важность усиления координации внутри АСЕАН, признав при этом ограниченность сотрудничества в рамках процесса принятия решений на основе консенсуса.

В любом случае, Индонезия прямо указала на значимость экономического роста и развития связей в качестве центральной темы своего председательства в АСЕАН. Вместе с тем Видодо привнес два новых ключевых элемента в дискуссию о Южно-Китайском море.

В частности, он выступил за проведение первых в истории военно-морских учений всех стран АСЕАН в северной части "Натунского моря" (мелководье у берегов Индонезии, Натун Ридженси) - богатого энергоресурсами района, который частично пересекается с экспансивными притязаниями Китая о девяти пунктирных линиях к большей части Южно-Китайского моря. Вполне предсказуемо, пишет Хейдариан, что страны-члены, поддерживающие Пекин, выступили с критикой, предупредив, что эти учения могут спровоцировать обострение региональной напряженности в отношениях с Китаем.

Позже Индонезия скорректировала место проведения потенциальных учений, предложив перенести их в южную часть Натунского мелководья, и отказалась от проведения боевых стрельб. В пятидневных "небоевых" учениях приняли участие ведущие страны региона, в том числе Малайзия и Сингапур, установив тем самым новую планку для военно-морского сотрудничества внутри АСЕАН.

“Лимитированные” учения

Вторым по значимости выступлением Индонезии стало отдельное заявление АСЕАН, опубликованное в последние часы 2023 года, в рамках которого министры иностранных дел стран региона выразили свою "обеспокоенность недавними событиями в Южно-Китайском море, которые могут подорвать мир, безопасность и стабильность региона".

Политики выразили "единство" и "солидарность" с Филиппинами в том, что главы внешнеполитических ведомств стран АСЕАН назвали "нашей морской территорией", и тем самым недвусмысленно отвергли любые предположения о том, что Китай или какая-либо другая крупная держава должна доминировать в бассейне Южно-Китайского моря.

Ранее, как минимум, два региональных лидера публично высказывали скептицизм по поводу все более решительной позиции Филиппин в отношении Китая в спорных водах при администрации Фердинанда Маркоса-младшего. Это лишь укрепило укоренившееся на Филиппинах мнение о неэффективности АСЕАН и ее кажущейся прокитайской ориентации. Во время своего визита в Манилу Видодо обсудил со своим филиппинским коллегой последние события в Южно-Китайском море.

На снимке двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный истребитель FA-50 военно-воздушных сил Филиппин готовится к взлету на авиабазе Кларк. (Credit: Handout)

"Мы с президентом Видодо провели плодотворную и честную беседу о региональных событиях, представляющих взаимный интерес. Речь шла в том числе об инцидентах в Южно-Китайском море, а также о сотрудничестве в рамках АСЕАН", - заявил Маркос-младший на совместной пресс-конференции со своим индонезийским коллегой в Маниле.

"Филиппины и Индонезия выразили настойчивую поддержку универсальности UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву), которая устанавливает правовые рамки, регулирующие всю деятельность в океанах и морях", - добавил политик, подчеркнув совпадение взглядов двух членов-основателей АСЕАН.

Индонезия также стремится к укреплению двустороннего сотрудничества с Филиппинами в области безопасности. В рамках Соглашения о двустороннем сотрудничестве (JCBC), которое было подписано в 2022 году и возглавляется министрами иностранных дел Филиппин и Индонезии, обе стороны намерены реализовать ряд стратегических инициатив, включая совместное патрулирование границ и контртеррористические учения.

Оба партнера также наращивают сотрудничество в сфере морской безопасности. Филиппины являются крупнейшим заказчиком военных кораблей индонезийского производства, а именно стратегических морских судов (Strategic Sealift Vessels - SSV) BRP Tarlac и BRP Davao Del Sur. Кроме того, два соседа изучают возможность заключения еще одной крупной оборонной сделки - продажи шести легких самолетов государственной компании PT Dirgantara Indonesia для военно-воздушных сил Филиппин.

Активно сотрудничая с Филиппинами, Видодо пытается не только преодолеть недостатки механизма АСЕАН, но и установить более высокую планку для своего преемника, а также для председателя АСЕАН по ротации в этом году, Лаоса, в вопросах регионального морского сотрудничества, считает Хейдариан. Со своей стороны, Маркос-младший не только поддерживает более тесное стратегическое партнерство с Индонезией, но и намерен удвоить растущие связи с Вьетнамом, который разделяет озабоченность Манилы по поводу растущей активности Китая в Южно-Китайском море.

Ожидается, что в конце этого месяца филиппинский президент посетит Ханой, чтобы подписать новые соглашения о сотрудничестве в области безопасности на море и выступить с более единой позицией в рамках АСЕАН. Несмотря на то, что региональная организация в условиях крупных кризисов частенько "впадала в ступор" от своей нерешительности, ключевые страны-участницы постепенно осваивают новые горизонты при развитии взаимного сотрудничества.

Филиппины пытаются ограничить влияние Китая в Южно-Китайском море

Недавно командующий филиппинскими вооруженными силами заявил о планах масштабного строительства на всех участках суши, на которые претендуют Филиппины в Южно-Китайском море. Эксперты считают, что этот шаг приведет к эскалации напряженности в и без того непростых отношениях с Китаем.

Генерал Ромео Браунер сделал это заявление, охватывающее девять спорных морских объектов, сразу после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в штаб-квартире Вооруженных сил страны (AFP) в Кэмп-Агинальдо.

На снимке вид с воздуха на оккупированный Филиппинами остров Титу в спорном Южно-Китайском море. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times files / Reuters / Erik De Castro)

"Мы хотели бы укрепить все девять объектов, особенно острова, которые мы занимаем", - добавил он, имея в виду остров Титу, второй по величине естественный участок суши в Спратли, а также остров Наньшань, четвертый по величине в этом районе".

Этот проект был принят после того, как ранее стало известно, что Манила планирует укрепить свои позиции на Второй отмели Томаса - спорной территории, расположенной между архипелагом Спратли и островом Палаван - где небольшой филиппинский отряд морских пехотинцев несет службу на судне, посаженном на мель и известном как Sierra Madre.

Филиппины утверждают, что это сделано в основном в оборонительных целях, поскольку соперничающие претенденты, в первую очередь Китай и, в меньшей степени, Вьетнам, ведут масштабные строительные работы в этом районе в течение последних десяти лет. Филиппинское оборонное ведомство рассматривает свои новые планы по строительству укреплений как крайне необходимую попытку догнать соперников и компенсировать годы стратегической пассивности при пропекинском президентстве Родриго Дутерте.

Тем не менее пытаясь исправить "прошлые ошибки", Манила рискует излишне спровоцировать конфронтацию с Китаем, который занимает все более воинственную позицию в ответ на радикальную переориентацию внешней политики Филиппин при правлении Маркоса-младшего.

Время догонять

Во многих отношениях, пишет Хейдариан, Филиппины являются как опоздавшими, так и первопроходцами в противостоянии в Южно-Китайском море. Во времена диктатуры Фердинанда Маркоса-старшего эта страна Юго-Восточной Азии была в авангарде строительства военных и гражданских объектов в спорных районах, кульминацией которого стало создание современной взлетно-посадочной полосы на острове Титу в конце 70-х годов прошлого века.

Однако другие филиппинские президенты не имели ни стратегической необходимости, ни ресурсов для поддержания и укрепления позиций страны в морском пространстве, поскольку Вьетнам, Малайзия и Тайвань также построили на спорных участках Южно-Китайского моря военные и гражданские сооружения. Тем не менее, масштабная мелиоративная активность Китая, начавшаяся в конце 2013 года, вывела Филиппины из ступора. В то же время Вьетнам продолжил милитаризацию контролируемых им территорий.

Даже известная своей "тихой дипломатией" осмотрительная Малайзия в последние годы в одностороннем порядке разрабатывает энергетические ресурсы в водах, на которые претендуют Китай и Вьетнам. Только в конце 2010-х годов Филиппины под руководством независимого министра обороны Делфина Лорензаны приступили к нормальному обслуживанию и модернизации своих объектов на таких островах, как остров Титу, где наряду с военнослужащими проживает довольно многочисленная гражданская община.

Администрация Маркоса-младшего продолжила эти усилия, недавно построив на острове двухэтажный объект, который может похвастаться "передовым оборудованием", включая систему контроля за передвижением судов, береговые камеры, радары, а также аппаратуру для спутниковой связи.

Спутниковый снимок с места работ по строительству 3,1-километровой взлетно-посадочной полосы на спорном архипелаге Спратли в районе искусственного острова Mischief Reef в Южно-Китайском море. (Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times files / EyePress / Digital Globe)

Советник Совета национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано, в прошлом военный, поддержавший усилия Лорензаны, заявил, что новые объекты "значительно расширят возможности Береговой охраны Филиппин по наблюдению за передвижениями китайских морских судов, а также наших собственных кораблей и самолетов".

Раздвигая границы

В этом году Министерство обороны Филиппин строит еще более амбициозные планы. Наперекор Пекину, Вооружённые силы Филиппин намерены укрепить свою де-факто военную базу на Второй отмели Томаса, которая в последние месяцы неоднократно становилась местом ожесточённых столкновений между филиппинскими и китайскими морскими силами.

"Мы просто пытаемся сделать ее более пригодной для жизни, более удобной для наших солдат, потому что их условия действительно сложные", - заявил глава филиппинского военного ведомства, когда его спросили о целях нового проекта. "Мы уже сформировали бюджет. Этот проект включен в бюджет вооруженных сил. Каждый год у нас есть бюджет на модернизацию объектов", - добавил он, подчеркивая важность нового строительного проекта как части более амбициозного плана Манилы в Южно-Китайском море.

Хотя Филиппины рассматривают эти меры как необходимые для национальной безопасности, они, по мнению экспертов, могут спровоцировать Китай на агрессивные ответные действия. Азиатская сверхдержава выступает не только против планов Филиппин по строительству в этом районе, но и против общего внешнеполитического курса администрации Маркоса-младшего, ориентированного на Запад во главе с США.

К большому разочарованию Китая, пишет Хейдариан, Филиппины стремительно превращаются в новый центр проведения крупных военных игр и совместных учений западных государств. В прошлом году эта юго-восточноазиатская страна провела крупнейшие в истории учения Balikatan, в ходе которых Соединенные Штаты, Япония, Австралия и Филиппины смоделировали потенциальный конфликт с Китаем.

В прошлом году также состоялись ежегодные учения Kamandag, на которых 2749 военнослужащих из Филиппин, Америки, Соединенного Королевства, Японии и Южной Кореи провели амфибийные и военно-морские маневры - что явилось не совсем прозрачным намеком для Китая.

Одновременно с этим было проведено первое в истории Филиппин и США соместное воздушное патрулирование в Южно-Китайском море, а также первые в истории четырехсторонние военно-морские учения Филиппин, США, Австралии и Японии в спорных акваториях. Кроме того, Филиппины изучают возможность заключения нового соглашения по типу Visiting Forces Agreement с Японией и Францией и координируют формирующийся трехсторонний японо-филиппинско-американский альянс, известный как JAPHUS.

Но, пожалуй, наибольшую озабоченность у Китая вызывает развитие филиппинско-американского соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA), которое предоставит Пентагону доступ к северным филиппинским военным объектам, граничащим с Тайванем.

Кроме того, два этих союзника активно модернизируют целый ряд военных объектов близ Южно-Китайского моря, тем самым значительно расширяя присутствие американских сил передового базирования в этом районе. В результате возникает новая опасная и нестабильная тенденция, когда усилия Филиппин по укреплению своих позиций и защите суверенных прав усиливают опасения Китая по поводу окружения его сетью союзников во главе с США.

Филиппинские морские пехотинцы наблюдают за тем, как их американские коллеги выполняют огневую задачу на авиабазе имени полковника Эрнесто Равина, Филиппины, во время учений Kamandag в 2019 году. (Изображение представлено пресс-службой Корпуса американской морской пехоты / сержант Дональд Холберт)

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Если в этом контексте не предпринимать энергичных дипломатических усилий, Филиппины могут оказаться на пути к прямой конфронтации со все более раздражительной азиатской сверхдержавой, и это столкновение может непреднамеренно спровоцировать начало широкомасштабного регионального конфликта.