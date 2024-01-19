Ко Вэнь-чже занял третье место на выборах 13 января, но его Тайваньская народная партия способна заблокировать любой шаг правящей DPP в сторону независимости. Некоторые эксперты называют Ко Вэнь-чже новым серым кардиналом, кингмейкером ("создателем королей") Тайваня, в руках которого находится ключи от мира или войны между Китаем и США.

Ко Вэнь-чже, председатель Тайваньской народной партии (третий справа), занял 3-е место, но несмотря на это, именно он является главным победителем на прошедших 13 января выборах в Тайване. Фото: Chiang Ying-ying/ Associated Press, AP Facebook Screengrab

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Политическая группа меньшинства Тайваня, контролирующая восемь ключевых мест в Законодательном Юане, потребовала реформы законодательного органа в качестве обязательного условия для партнерства с правящей Демократической прогрессивной партией (DPP).

После того как Демократическая прогрессивная партия (ДПП) на выборах 13 января получила третий подряд 4-летний срок, Тайваньская народная партия (ТНП) в понедельник заявила, что она открыта для сотрудничества с другими сторонами по отдельным вопросам, подчеркнув при этом, что ее сотрудничество будет основано на здравом смысле, а не на идеологии.

ТНП, возглавляемая бывшим мэром Тайбэя Ко Вэнь-чже, заявила, что Законодательный юань, состоящий из 113 членов, необходимо реформировать, чтобы повысить прозрачность и эффективность законодательных процедур.

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У ТНП есть несколько козырей, поскольку ни DPP, ни Гоминьдан (Китайская национальная партия, KMT или КНП), крупнейшая оппозиционная политическая партия, не получили большинства в Законодательном юане. Лаи Чинг-те от DPP получил 40,1 процента голосов, опередив Хоу Юй-и от КНП, который набрал 33,5 процента. Профессор политологии тайваньского Университета Сучоу Сюэ Цзы-цзяо считает, что ТНП ближе к КНП, чем к ДПП по политическим соображениям. Но есть вероятность, что ТНП и ДПП могут заключить сделку.

Он предположил, что обе партии могут пойти на компромисс по некоторым вопросам в зависимости от обстоятельств, особенно если ДПП будет готова разделить с ТНП определенные руководящие должности. Более того, Ко Вэнь-чже еще до выборов заявил СМИ, что ТНП готова сотрудничать с другими политическими партиями по отдельным вопросам.

В предвыборном видеоролике, ранее распространенном ДПП, президент Тайваня Цай Ин-вэнь изображена за рулем автомобиля, а рядом с ней - вновь избранный лидер Лай. На вопрос Цай, что он будет делать, если ДПП не сможет контролировать Законодательный Юань, Лай ответил, что "наймет несколько новых талантливых людей". Из этого можно сделать вывод, что он планирует разделить власть с ТНП.

Теоретически, если КНП и ТНП объединятся в Законодательном юане, они могут создать серьезные политические проблемы для правящей ДПП, так как у них будет достаточно голосов для успешного блокирования законопроектов и бюджетов, предложенных администрацией Лая. Кроме того, большинство в законодательном органе может объявить или отменить военное положение.

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13 января на Тайване 19,54 миллиона человек отдали свои голоса за нового президента. Правящая партия DPP получила 5,58 млн голосов ( 40 процентов), тогда как KMT - 4,67 млн голосов (33,5 процента), а TPP - 3,69 млн голосов (26,5 процента).

В 2020 году ДПП получила 8,17 миллиона голосов. Это произошло потому, что молодежь поддержала Цай после того, как увидела протесты против экстрадиции в Гонконге во второй половине 2019 года. В то время KMT получила 5,52 миллиона голосов, а Первая народная партия - около 600 000 голосов. Из этого следует, что после последних выборов четырехлетней давности DPP потеряла 2,59 миллиона сторонников.

На последних выборах в законодательный орган Тайваня ДПП получила только 51 место, а КНТ - 52. Фактически КНТ контролирует 54 места благодаря “хорошим” отношениям с двумя независимыми парламентариями.

В целом результаты выборов совпали с прогнозами избирателей, сообщают тайваньские СМИ. Некоторые китайские обозреватели считают, что победа Лая, выступающего за "независимость Тайваня", не ослабит напряженность в Тайваньском проливе. В то же время многие из них отметили, что вряд ли DPP способна изменить статус-кво в межпроливных отношениях без контроля Законодательного юаня.

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Лай Чинг-те от Демократической партии Тайваня победил на президентских выборах 13 января 2024 года. Изображение: CNN Screengrab

"Из-за своей неуступчивости и бурных фантазий о независимости Тайваня Лай, вероятно, хочет еще больше усугубить существующую напряженность в межпроливных отношениях, в которых уже давно отсутствует взаимное доверие", - заявил Чжу Вэйдун, директор Института тайваньских исследований при Китайской академии общественных наук. "Однако в ближайшие четыре года его агрессивная политика "независимости Тайваня" столкнется с массой проблем", - добавил Чжу, отметив, что DPP теперь не контролирует большинство в законодательном органе.

По его словам, материковый Китай продолжит посылать тайваньским сепаратистам четкие сигналы о том, что любое движение в сторону провозглашения независимости будет равносильно объявлению войны и скорейшему воссоединению самоуправляемого острова с материком. Лю Гуошэнь, профессор Тайваньского исследовательского института Сямэньского университета, также считает, что в ближайшие четыре года Лай вряд ли сможет делать все, что захочет, поскольку на последних президентских выборах ДПП потеряла значительную часть своих единомышленников, перешедших на сторону ТНП.

После победы Лая на президентских выборах правительства Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Сингапура поздравили Демократическую прогрессивную партию. Представители всех этих стран заявили о готовности расширять сотрудничество с Тайванем. На этом фоне несколько американских чиновников в отставке даже прибыли на остров, чтобы встретиться с Лаем и покидающей свой пост Цай. Соединенные Штаты, Япония и ряд европейских государств планируют направить свои делегации для участия в церемонии инаугурации Лая в Тайбэе 20 мая.

"Любой нарушающий принцип "одного Китая", вмешивается во внутренние дела Китая, посягает на его суверенитет и столкнется с совместным противодействием китайского народа и международного сообщества", - заявила в понедельник Мао Нин, официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики.

Пекин осуждает и решительно выступает против ошибочных действий соответствующих стран, нарушающих принцип "одного Китая", в том числе против заявлений и поздравлений", - сказала она. "Мы направили серьезные сторонам", подчеркнула дипломат. На протяжении десятилетий Запад избегал комментировать политические события на Тайване, поскольку Пекин считает остров отколовшейся от Китая провинцией. Однако табу было нарушено, когда тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвонил Цай, чтобы поздравить ее с победой на президентских выборах в Тайване в декабре 2016 года.

Переизбрав ДПП, Тайвань сохранил статус-кво - Но за этой победой скрывается изменившийся геополитический ландшафт. После нескольких месяцев напряженной предвыборной кампании Демократическая прогрессивная партия (ДПП) в субботу одержала победу на президентских выборах в Тайване в 2024 году, обеспечив себе исторический третий срок подряд.

Однако лидерство партии превратилось из абсолютного в относительное: так, она набрала лишь 40 % голосов и не смогла удержать большинство мест в законодательном органе.Тем временем Гоминьдан (КМТ) вновь не смогла занять президентское кресло и большинство мест в законодательном органе. Оставшиеся мандаты достались Тайваньской народной партии (ТНП).

Тайваньская народная партия, несмотря на третье место в Законодательном юане с восемью местами, набрала в президентской гонке впечатляющие 26 %, что является отличным результатом, учитывая ее ограниченные ресурсы и недавний период становления. Итоги этих выборов свидетельствуют об серьезных изменениях в политическом ландшафте Тайваня. Судя по всему, устоявшаяся двухпартийная система постепенно трансформируется в противоречивую трехпартийную модель.

Почему происходит укрепление позиций третьей партии?

Хотя третье подряд президентство ДПП может кому-то показаться победой, трещины в фундаменте политического ландшафта Тайваня становятся все шире и шире. Эксперты считают, что корни этой нестабильности уходят в 2020 год, когда на поверхность всплыли антиэлитарные настроения, хотя в заголовках газет доминировал "фактор Китая".

Мао Нин, официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики.

Правительство ДПП, ранее опиравшееся на поддержку молодежи, теперь столкнулось с обвинениями в злоупотреблении властью. И, что особенно важно, с неспособностью решить те самые проблемы, которые привели Цай Ин-вэнь к власти в 2016 году, а именно: стремительно растущие цены на жилье, стагнирующие зарплаты и увеличивающееся неравенство. Именно эти проблемы послужили толчком к формированию Тайваньской народной партии.

Гоминьдан - вторая "опора" старого формата - изо всех сил пытается найти выход из сложившейся ситуации. Предлагаемые КНП субсидированные процентные ставки могут привести к еще большему раздуванию жилищного пузыря и оттолкнуть молодое население острова, в поддержке которого она отчаянно нуждается. На этом фоне Ко Вэнь-чже предлагает альтернативные варианты - государственное жилье, субсидии на аренду и даже повышение налогов на недвижимость - для того, чтобы сделать жилье действительно доступным.

На протяжении десятилетий власть на Тайване балансировала между KMT и DPP, но при этом уровень доверия избирателей к тайваньской "демократии" никогда не превышал 50 процентов. Столь мрачные цифры отражают глубокий кризис избирательной системы, а также возмущение в адрес правящих партий, зачастую вызванное неспособностью властей решить ключевые проблемы. ТНП, воспользовавшись волной разочарования, фактически "притягивает" тех, кто жаждет стабильности и политических перемен. Некоторые эксперты называют, ТНП маяком надежды, для тех, кто потерял веру в существующую двухпартийную систему.

Так почему же ДПП снова победила?

Предвыборные опросы рисовали ясную картину: Более 60 процентов избирателей жаждали перемен, ухода от власти Демократической прогрессивной партии. Однако волна недовольства раскололась, поделив избирателей между устоявшейся КНП и набирающей силу ТНП. Молодежь устремилась в ряды новой партии, в то время как КНП нашла поддержку среди людей старшего поколения.

Казалось, для того чтобы сместить правительство, логично было объединиться. Однако эта кооперация распалась, сменившись эскалацией вражды между оппозиционными партиями. Такой раздробленный ландшафт дал правящей партии преимущество: Раскол в оппозиции практически гарантировал ей победу. КНТ, отчаявшись склонить чашу весов, использовала стратегическое голосование, направленное на маргинализацию ТНП.

После провала переговоров 23 ноября негативные кампании против ТТП усилились. Поскольку все государственные СМИ Тайваня в основном принадлежат либо Гоминьдану, либо правительству, ТНП столкнулась с напряженной борьбой за эфирное время. Не желая уступать позиции, она перешла на цифровые технологии. Партия Ко Вэнь-чже запустила свой собственный канал на YouTube, а ее сторонники развернули онлайн- и офлайн-кампании, а также создали альтернативные новостные каналы. Все это превратило борьбу в трехстороннее противоборство.

Борьба стала не просто поединком между истеблишментом и антиэлитой. Она превратилась в столкновение между классическими СМИ и набирающими силу соцсетями. "Цифровое восстание" Тайваньской народной партии бросило вызов многолетнему господству традиционных СМИ и расчистило место для выражения своего мнения. И хотя результаты выборов уже известны, цифровое поле боя свидетельствует о появлении новой силы на политическом ландшафте Тайваня.

Перспективы развития отношений между Тайванем и материковым Китаем

В международном контексте главным принципом станет преемственность. Под руководством нового вице-президента Сяо Би-хим, вероятно, отношения с США, налаженные уходящим президентом Цай Ин-вэнь, будут и дальше развиваться. Ее послужной список, как бывшего посла в США, внушает Белому дому уверенность в сохранении прочных связей.

Вертолет поднимает тайваньский флаг в Таоюане, Тайвань. Фото: Asia Times Files / Ceng Shou Yi / NurPhoto via Getty Images

Межпроливным отношениям с Китаем грозит серьезная буря. Поскольку и президент Лай Чин-те, и вице-президент в прошлом открыто высказывались за своободу Тайваня, Пекин воспринимает их как единый "дуэт независимости". Такая позиция может вызвать жесткие ответные меры - от дальнейшего ограничения коммерции путем расторжения соглашения о свободной торговле до эскалации военной напряженности.

Эксперты считают, что путь в этом направлении потребует соблюдения хрупкого баланса между сохранением демократических ценностей Тайваня и признанием сложных геополитических реалий. Будущее Тайваня зависит от того, насколько тщательно будет соблюдаться этот баланс. Будущее Тайваня зависит от того, насколько тщательно будет соблюдаться этот баланс.

Появление Тайваньской народной партии, скорее всего, добавит дополнительные сложности, поскольку ее взгляды на политику в отношении межпроливных отношений потенциально расходятся. в ТНП считают, что демонстрация доброй воли может снизить градус напряженности и избежать более жестких мер, подобных торговым ограничениям или военной эскалации.

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Однако в отличие от КНТ, ориентированной на попустительство, ТНП выступает за укрепление национальной обороны для сдерживания агрессии и обеспечения мирного сосуществования с Китаем. Выборы на Тайване обернулись парадоксом: с одной стороны, привычная победа, а с другой — кардинальные изменения в политическом ландшафте острова.