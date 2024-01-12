В четверг 11 января официальный Тегеран подтвердил, что его ВМС захватили нефтяной танкер в Оманском заливе, на борт которого, согласно сообщениям, ранее днем поднялись вооруженные люди в военной форме.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили в Оманском заливе нефтяной танкер "Святой Николай", тот самый, который годом ранее был захвачен Соединенными Штатами при перевозке иранской нефти.

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Государственное информационное агентство IRNA опубликовало короткий сюжет о захвате судна военно-морскими силами Исламской Республики Иран. Агентство не назвало судно, но сообщило, что захват произошел в соответствии с судебным постановлением.

Подозрения сразу пали на Иран, поскольку это судно некогда известное как Suez Rajan год назад было вовлечено в сканадал, в результате которого Министерство юстиции Соединенных Штатов наложило арест на 1 млн баррелей сырой иранской нефти, находившейся на его борту.

Нефтетанкер, некогда находившийся в центре кризиса между Тегераном и Вашингтоном, был задержан в акватории Оманского залива "неизвестными" людьми в военной форме рано утром в этот четверг. Об этом тут же заявила инициативная группа, состоящая из британских военных и представителей частной службы безопасности.

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Подробности этого инцидента, ставшего, судя по всему, последним случаем захвата судна в условиях жесткой эскалации обстановки на Ближнем Востоке, остаются неясными. Вместе с тем подозрение сразу же пало на Тегеран, поскольку раньше этот корабль был известен под названием Suez Rajan и участвовал примерно год назад в конфликтной ситуации, в результате которого суд в Соединенных Штатах разрешил Минюсту арестовать 1 млн баррелей сырой иранской нефти.

Американское агентство Ассошиэйтед Пресс в своей статье пишет: "Очевидный захват судна произошел после несколько недель атак йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном на морские суда в Красном море. В том числе крупнейшей за всю историю атаки беспилотников и ракет, выпущенных поздно вечером во вторник. Это повысило риск нанесения возможных ответных ударов со стороны сил коалиции во главе с США, патрулирующих жизненно важную водную артерию, особенно на фоне состоявшегося в среду голосования в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, осудившего движение "Хути", а также предупреждений американских и британских чиновников о возможных последствиях подобных атак".

Британская военная служба "Центр координации морских торговых перевозок Соединенного Королевства", занимающаяся оповещением мореплавателей в акваториях Ближнего Востока, сообщила, что вероятный захват корабля произошел рано утром в четверг в водах между Оманом и Ираном. Это место является транзитным для судов, заходящих и покидающих Ормузский пролив - узкий, стратегически важный водный путь, через который проходит пятая часть мирового оборота нефти.

Британские военные, управляемые группой, рассказали, что получили сообщение от начальника службы безопасности о том, что он во время разговора с капитаном судна по телефону слышал "голоса незнакомых людей". В сообщении говорится, что дальнейшие попытки выйти на связь не увенчались успехом. Также отмечается, что люди, поднявшиеся на борт судна, были одеты в "черную военную форму и носили черные балаклавы".

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Представители частной охранной организации "Амбри" заявили, что на борт судна, которое было идентифицировано как нефтеналивной танкер "Святой Николас", поднялись "от четырех до пяти вооруженных мужчин". По словам сотрудников охранного агентства, сразу после проникновения на судно они перекрыли обзор камер видеонаблюдения.

Судно находилось недалеко от города Басра (Ирак) и занималось погрузкой сырой нефти, предназначенной для турецкой нефтеперерабатывающей компании Tupras в городе Алиага (Турция). Данные космической разведки, полученные Ассошиэйтед Пресс, показали, что в последний раз танкер под флагом Маршалловых островов развернулся и взял курс на иранский порт Бандар-э-Джаск.

Судно "Святой Николас" ранее носившее название "Суэц Раджан", принадлежит греческой судоходной компании Empire Navigation. В своем заявлении для AP представители афинской компании "Эмпайр Навигейшн" подтвердили, что потеряли связь с кораблем, экипаж которого состоит из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции. В компании не стали уточнять подробностей инцидента.

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Это судно стало объектом пристального внимания в феврале 2022 года, когда группа "Объединение против ядерного Ирана" заявила, что подозревает танкер в перевозке нефти с иранского острова Харк, главного нефтераспределительного терминала Тегерана в Персидском заливе. Фото со спутников и данные о судоходстве, собранные в то время экспертами Ассошиэйтед Пресс, подтвердили это предположение.

В течение полугода танкер находился в водах Южно-Китайского моря недалеко от северо-восточного побережья Сингапура, а затем неожиданно и без объяснения причин направился к шельфу Техаса. В августе прошлого года судно перегрузило нефть на другой танкер, а тот в свою очередь слил ее в Хьюстоне в соответствии с предписанием департамента юстиции Соединенных Штатов. В сентябре греческая компания " Эмпайр Навигейшн" призналась в незаконной перевозке, попавшей под санкции США иранской нефти, и согласилась выплатить штраф в размере 2,4 миллиона долларов в рамках судебного дела, связанного с этим судном.

5-й флот американских военно-морских сил, осуществляющий патрулирование акватории Ближнего Востока, не смог ответить на просьбу АР прокомментировать случившееся. Иранское государственное информационное агентство IRNA, ссылаясь на иностранные источники, вскользь упомянуло о высадке десанта, но не сообщило более подробной информации.

Представительство Ирана при Организации Объединенных Наций также не ответило на просьбу о комментарии.

После того как судно "Суэц Раджан" направилось в Америку, Иран захватил два танкера у Ормузского пролива, в том числе один с грузом для крупнейшей американской нефтяной компании Chevron Corp. В июле высший командир военно-морского подразделения Революционной гвардии (КСИР) пригрозил дальнейшими действиями против тех, кто "занимается разгрузкой" судна Suez Rajan, при этом государственные СМИ Ирана связали недавние задержания с судьбой этого судна.

После расторжения иранской ядерной сделки в водах вокруг пролива произошел ряд захватов судов, а также нападений на корабли, в которых Пентагон обвинил Тегеран. Военно-морские силы Ирана и США неоднократно вступали в напряженные стычки на этой водной артерии несмотря на то, что в последнее время основное внимание было приковано к атакам хуситов на корабли в Красном море.

С 2019 года Вашингтон и его союзники начали захватывать корабли с иранской нефтью. Это привело к серии атакам на Ближнем Востоке, ответственность за которые Запад возложил на Исламскую Республику, а также к захвату судов иранскими военными и военизированными формированиями, что создает угрозу мировому судоходству.

Хутисты заявляют, что их удары направлены на облегчение страданий палестинцев от войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа. Но все чаще целью повстанцев оказываются корабли, не имеющие тесных связей с Израилем или вообще не ассоциирующиеся с ним.

На этом фоне данные спутникового наблюдения, проанализированные американскими спецслужбами в четверг, показали, что иранский сухогруз, который подозревается в том, что он служит шпионской платформой в Красном море, покинул свое местоположение. Данные показали, что судно Behshad прошло через Баб-эль-Мандебский пролив в Аденский залив.

Это карта-локатор для стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива: Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Омана, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. (Изображение предоставлено агентством Ассошиэйтед Пресс)

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Корабль "Бехшад" находится в Красном море с 2021 года у архипелага Дахлак в Эритрее. Он прибыл туда после того, как ВМС КСИР вывели из Красного моря судно "Савиз" - еще одну потенциальную шпионскую базу - получившую повреждения в результате нападения, которое западные эксперты приписывают Израилю в рамках более широкой "теневой войны" с нападениями на морские суда в этом регионе.