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На Украине назвали российское оружие, настигающее солдат ВСУ даже под землей

"Самый страшный кошмар ВСУ" - Украина напугана российскими планирующими бомбами, способными разрушать подземные бункеры
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Российские планирующие авиабомбы эффективно наносят удары по украинским позициям, проникая даже в глубокие подземные бункеры и создавая серьезную угрозу для ВСУ, сообщает издание "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на военнослужащих украинской нацгвардии.

"Самый большой страх ВСУ" - в Киеве напуганы российскими планирующими бомбами, способными разрушать подземные бункеры. На Украине назвали российское оружие, настигающее солдат ВСУ даже под землей

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Украинские войска сталкиваются с разрушительным потенциалом управляемых авиабомб с марта 2023 года. Даже опытные военнослужащие ВСУ, привычные к обычным артиллерийским обстрелам, находят их грозным оружием.

По словам украинского нацгвардейца с позывным "Кит", такие боеприпасы используются попарно. Как правило, русские наносят по восемь бомбовых ударов в час. При этом они издают зловещий звук, как будто прямо на тебя летит самолет. "Это похоже на звук реактивного самолета, который стремительно приближается к вам", - сказал он, -"Словно врата ада разверзлись".

В сообщении подчеркивается, что фортификационные сооружения ВСУ по всей линии боевого соприкосновения имеют явные признаки разрушений, нанесенных такими ударами. Так, например в Орехове, ранее находился важнейший командный центр. Сейчас от него остались одни руины. Повсюду видны огромные воронки от авиабомб.

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Кроме того, серьезную угрозу для украинских военных несет применение ВС РФ беспилотных летательных аппаратов, которые разрушают логистические артерии и существенно затрудняют передвижение автотранспорта. В результате применения ударных дронов украинские военнослужащие были вынуждены отказаться от транспортных средств и преодолевать расстояния пешком, что обусловлено повышенным риском, связанным с использованием таких технологий, пишет NYT.

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На фоне участившихся атак беспилотников ВСУ практически отказались от использования обычного автотранспорта, пытаясь вместо него использовать самодельные "четырехколесные багги", сконструированных волонтерами для транспортировки раненых. Такие альтернативные транспортные средства ВСУ скрытно размещают под деревьями в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.

И хотя вооруженные формирования Украины тоже используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против российских позиций, в ВСУ признают, что Россия в последние месяцы активно использует подобные тактические приемы и буквально наводнила прифронтовые районы своими барражирующими боеприпасами.

Возросшая интенсивность применения беспилотников Россией вызвает серьезные опасения среди украинских солдат и офицеров. Многие украинские военнослужащие, в том числе Кит, считают, что Россия уделяет внимание производству дронов на уровне государства, в то время как Украина в своей беспилотной программе полагается главным образом на помощь волонтеров и западных спонсоров. В NYT считают, что правительство Украины должно играть более активную роль в укреплении своего беспилотного потенциала.

Планирующие авиабомбы и проблемы с их перехватом

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Бомбы, оснащенные модулями коррекции и планирования, имеют преимущество за счет увеличенной дистанции применения, что сводит к минимуму попадание самолета-носителя в зону действия вражеских средств противовоздушной обороны - по аналогии с комплектами JDAM-ER, поставляемыми на Украину Соединенными Штатами.

Российские планирующие авиабомбы поражают солдат ВС Украины даже в подземных бункерах

Украинские военные чиновники предупреждают, что, несмотря на проблемы с качеством, планирующие авиабомбы, применяемые российскими военными самолетами на сверхмалых высотах над линией фронта, способны посеять хаос в рядах ВФУ.

Российские Военно-воздушные силы вооружают свои истребители-бомбардировщики управляемыми бомбами со спутниковым наведением, способными наносить высокоточные удары с высоты от нескольких сотен метров до 15 километров. Особое внимание уделяется применению планирующих бомб УПАБ-1500 и ФАБ-500, которые позволяют российским самолетам оставаться вне зоны действия большинства наземных средств противовоздушной обороны Украины, пишет NYT.

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Такая тактика не только ограничивает возможности военно-воздушных сил Украины по перехвату российских самолетов до применения бомб, но и представляет серьезную угрозу для объектов критической инфраструктуры, что приводит к значительным разрушениям и серьезным психологическим травмам среди солдат ВСУ.

В декабре прошлого года секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Роман Костенко заявил, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимым количеством средств для противодействия планирующим авиабомбам.

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Одновременно с этим пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что попытки перехватить эти бомбы нецелесообразны и нерациональны. Вместо этого он предлагает "уникальную" стратегию - атаковать самолеты-носители.

В августе 2023 года украинский военнослужащий Александр Солонько заявил: "Планирующие бомбы — это "самый страшный кошмар" ВСУ". Такие настроения, пишет NYT, говорят о том, что украинские военные испытывают серьезные опасения касательно воздействия и риска, которые представляют собой эти боеприпасы. "Русские широко используют их", - пишет Солонько. "Я не могу сказать о точности, но это очень мощное оружие".

Помимо технических моментов, экономическая доступность модулей наведения, которыми комплектуются планирующие авиабомбы, вполне соответствует ожиданиям российских военных планировщиков. При цене менее двух миллионов рублей (примерно 24 000 долларов США) такие модернизированные авиабомбы выгодно отличаются от стоимости крылатых ракет "Калибр" по цене в 6,5 миллионов долларов США (по данным Forbes). Столь экономичный подход еще больше укрепляет стратегическое преимущество России в ее военных операциях.

На рисунке изображены различные модификации JDAM и справа один из навесных хвостовых комплектов системы наведения.

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Ранее NYT сообщал, что ВС Украины также получили от Соединенных Штатов управляемые бомбы, в частности JDAM (Joint Direct Attack Munitions) и JDAM-ER увеличенной дальности. Данные комплекты JDAM необходимы для превращения обычных неуправляемых бомб в высокоточные "умные" боеприпасы, позволяющие запускать их с самолетов различных типов. Однако это не привело к должному эффекту, так как российские средства РЭБ глушат сигнал GPS, вызывая сбой в активации JDAM-ER. Основной проблемой в работе GPS-сигнала являются помехи, создаваемые российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Именно они, по мнению западных специалистов, привели к массовым промахам ВСУ. В одном из слитых секретных документов Пентагона, говорится, что аналогичные проблемы с сигналом GPS не позволяют Украине эффективно использовать управляемые реактивные системы залпового огня (GMLRS).

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