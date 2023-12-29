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Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня

В Китая заявили, что США расширяют вовлеченность в тайваньскую проблему, и только на словах поддерживают политику "одного Китая"
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Пекин раскритиковал Соединенные Штаты за принятие закона о бюджете, который потребует от министерства обороны США увеличить объемы военной помощи и обеспечить кибербезопасность Тайваня.

 В Пекине заявили, что Соединенные Штаты расширяют вовлеченность в тайваньскую проблему, прикрываясь политикой "одного Китая". На снимке подразделения тайваньской армии во время учений на базе в уезде Чиайи на юго-западе Тайваня, 6 января 2023 года. (Фотография предоставлена пресс-службой президента Тайваня / издание South China Morning Post)

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Это первый случай, когда Вашингтон открыто предложил Тайбэю подобное сотрудничество с момента принятия "Закона об отношениях с Тайванем" в 1979 году.

По состоянию на октябрь 2021 года для подготовки вооруженных сил Тайваня на острове было развернуто около двух десятков бойцов специального назначения американского оборонного ведомства, говорится в отчете, опубликованном в том же месяце газетой Wall Street Journal. В феврале этого года то же издание сообщило, что Вашингтон намерен отправить на Тайвань от 100 до 200 военнослужащих для обучения островной армии. По данным Taiwan News, уже с апреля на Тайване находилось свыше 200 американских военных.

"Соединенные Штаты уже довольно давно втайне пытаются обучить армию Тайваня. Однако в этот раз они хотят всесторонне перевооружить тайваньскую армию", - сказал Чжэн Цзянь, профессор кафедры Тайваньского исследовательского института Сямэньского университета и директор Национальной ассоциации тайваньских исследований, в интервью межконтинентальному радио CMG Центрального телеканала Китая.

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"Слово "всесторонне" означает, что Вашингтон намерен превратить тайваньскую армию в инструмент для подавления или выжигания Китая, или использовать ее для марионеточной войны", - сказал Чжэн. "Это свидетельствует о подлых намерениях США". По его словам, Соединенные Штаты также хотят заполучить информационные технологии Тайваня, предоставив острову так называемую поддержку в области кибербезопасности. Таким образом, считает Чжэн, США пытаются контролировать идеологию тайваньского народа и таким образом подчинить себе остров.

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После того как в прошлую пятницу, 22 декабря, американский президент Джо Байден подписал "Закон о полномочиях национальной обороны" (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2024 финансовый год, китайское правительство некоторое время. Однако уже во вторник Министерство иностранных дел, Минобороны и Управление по делам Тайваня, а также Комитет по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей сделали ряд отдельных заявлений, в которых выразили крайнее недовольство законопроектом NDA я хранило подозрительное молчание.

Согласно этому документу, оборонное ведомство США должно разработать "комплексную программу по обучению, консультированию и наращиванию институционального потенциала" на острове, а также постараться наладить более тесные контакты с Тайванем в области военной кибербезопасности.

Кроме того, этот законодательный акт уполномочивает Пентагон заключать долгосрочные контракты по замене некоторых боеприпасов, переданных Тайваню, и договариваться с Тайбэем и другими зарубежными партнерами об оказании материальной помощи и сопутствующих услуг для оказания военной помощи Тайваню. Эксперты считают, что многие из перечисленных условий соответствуют действующей политике США на Украине. Действие вышеуказанных контрактов и соглашений продлится вплоть до 2028 финансового года.

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"Вашингтон манипулирует тайваньским вопросом в самых разнообразных формах — это крайне опасная авантюра", - заявил в четверг на пресс-брифинге представитель Министерства обороны Китая У Цянь. "Мы настоятельно призываем Вашингтон полностью осознать всю пагубность связанного с Китаем содержания NDAA, прекратить вооружение Тайваня под любым предлогом и любыми средствами, остановить провокации, используя Тайвань для сдерживания Китая, и предпринять конкретные меры для сохранения регионального мира и стабильности", - отметил военный чиновник.

Он также раскритиковал США за наращивание темпов роста военной мощи, интенсивное развертывание войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепление двусторонних военных союзов и создание альянсов AUKUS и QUAD. "Вашингтон на пустом месте раздувает так называемую "китайскую военную угрозу", подчеркнул политик.

Тайвань и Китай находятся в сложных отношениях уже более семи десятилетий. Сегодня на Западе растут опасения, что Китай может пойти против Тайваня, чтобы принудить его к объединению. 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели двухчасовую беседу в рамках встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.   Ссылаясь на анонимных американских чиновников, СМИ сообщили, что во время беседы лидеры двух стран "в резкой форме" обсудили вопросы Тайваня. (Фотоиллюстрация: издание South China Morning Post / The Wall Street JournalWSJ Лаура Каммерманн.)

"Этот закон представляет Китай как угрозу, притесняет китайские компании и ограничивает нормальное развитие экономических, торговых и межличностных обменов между Китаем и США. Это не отвечает ничьим интересам", - заявила во вторник официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин. "Негативное содержание закона, связанное с Китаем, не должно быть воплощено в жизнь", - подчеркнула она. "Если же Соединенные Штаты будут настаивать на его реализации, Пекин примет жесткие и эффективные меры для защиты своего суверенитета, безопасности, прав и интересов развития.

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Некоторые китайские аналитики считают, что в законе присутствует негативная по отношению к Китаю информация - и прежде всего это планы Соединенных Штатов по вмешательству в дела Тайваня и ограничению экспорта высоких технологий в Китай.

В декабре прошлого года американский Конгресс принял закон NDAA 2023, который предусматривал выделение Тайваню до 10 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности и ускоренную закупку оружия в течение ближайших пяти лет.

В NDAA 2023 также говорится, что США должны пригласить Тайвань на учения Rim of the Pacific и провести совместные маневры с самоуправляемым островом. Тогда Пекин заявил, что категорически осуждает этот закон и решительно выступает против его принятия. Теперь в NDAA 2024 добавлено, что Пентагон должен помочь в обучении и перевооружении тайваньской армии.

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"Откровенный разговор"?

15 ноября председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провели двухчасовую беседу в поместье Филоли, историческом месте в Сан-Франциско, в рамках встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).  Ссылаясь на неназванных американских чиновников, пресса сообщила, что во время встречи лидеры двух государств "в жесткой форме" обсудили вопросы Тайваня.

В частности, Си Цзиньпин заявил, что Вашингтон не должен поддерживать независимость Тайваня - США должны "прекратить вооружать Тайвань и оказывать содействие мирному воссоединению Китая". Он отметил, что Пекин предпочитает решать проблемы Тайваня путем мирного воссоединения, но при этом упомянул условия, при которых возможно применение силы. Лидер КНР подчеркнул, что Пекин намерен воссоединить Тайвань с материковым Китаем, однако сроки этого процесса пока не определены.

В свою очередь, американский президент напомнил, что политика Соединенных Штатов в вопросе "одного Китая" не изменилась и остается неизменной на протяжении десятилетий и при всех администрациях. Он подчеркнул, что Вашингтон выступает против любых односторонних изменений статус-кво, с любой стороны, но будет продолжать оказывать военную поддержку Тайбэю. По итогам встречи лидеры двух стран договорились о расширении контактов, однако закон NDAA 2024 вновь накалил напряженность как в Тайваньском проливе, так и в отношениях между Китаем и США.

Сюй Дун, представитель комитета по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей, 27 декабря заявил, что Соединенные Штаты не должны принимать на себя риски в вопросах, затрагивающих суверенитет и основные интересы Китая. По его словам, Вашингтон должен сотрудничать с Китаем для реализации поставленных на саммите в Сан-Франциско задач и достижения общих договоренностей.

В Пекине заявили, что Соединенные Штаты хотят завладеть информационными технологиями Тайваня, оказывая острову так называемую поддержку в вопросах военной кибербезопасности.  Вашингтон пытается установить контроль над идеологией тайваньского народа и в результате подчинить себе остров. (200 американских военных инструкторов находятся на Тайване с апреля этого года. Фотография представлена пресс-службой американского оборонного ведомства / издание South China Morning Post.)

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Чэнь Бинхуа, представитель китайского Управления по делам Тайваня, считает, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) принесет в жертву благополучие тайваньского народа, сотрудничая с Вашингтоном в осуществлении плана по превращению Тайваня в зону боевых действий. Чэнь подчеркнул, что ДПП не способна помешать Пекину урегулировать тайваньские проблемы - и неважно, сколько оружия она получит от США.

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