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В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась

Не желая вступать в переговоры с Россией, Зеленский может спровоцировать государственный переворот
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В администрации Байдена наметился консенсус относительно того, что Украина едва держится в своих жалких попытках противостоять России и что необходимо как-то урегулировать ситуацию путем переговоров. Хотя это преподносится как "долгоиграющая" политика президента Байдена, на самом деле все обстоит с точностью до наоборот: именно администрация Байдена блокировала все попытки заключить мирное соглашение с Россией.

В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась

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Байден и его компания поддержали Зеленского по той же причине: Зеленский, который более года назад был открыт к заключению сделки с русскими, пошел на поводу у команды национальной безопасности Байдена и даже добился принятия Верховной Радой, парламентом Украины, закона, запрещающего ему иметь дело с Россией, пока идут боевые действия.

Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу перебросили на Украину огромное количество военной техники и боеприпасов, обеспечили поддержку украинской стратегической разведки, обучили украинские подразделения и направили туда советников, некоторые из которых были убиты в боях. Если сообщения об ударе российских "Искандеров" по Херсону 27 декабря соответствуют реальности, то четыре британских оператора "Пэтриот" погибли вместе с 60 военнослужащими и сотрудникам, в тот самый момент, когда российские ракеты ударили по железнодорожному депо в Херсоне.

Украинская армия на поле боя терпит одно поражение за другим.  Неудачи наблюдаются практически по всей линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы России выбили украинцев из Маринки, стратегически важного населенного пункта Донбасса, и зачищают села вокруг Бахмута, Авдеевки, в Запорожье и в других местах.

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Командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный утверждает, что Авдеевка падет в ближайшие несколько недель. В действительности ВСУ придется либо отступить раньше, либо оказаться в роли самоубийц, пытающихся выстоять против разрушительных атак России.

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Трещины на политическом фронте становятся все шире.  Юлия Тимошенко, дважды занимавшая пост премьер-министра Украины, сейчас является действующим депутатом Верховной Рады под эгидой политической партии "Батькивщина". Она является сторонницей членства Украины в Евросоюзе и блоке Североатлантического альянса.  Тимошенко считает, что ситуация зашла в тупик и стране грозит полное поражение.

Политики, высказывающие подобные мысли на Украине, чаще всего подвергаются арестам, изгнанию или, как в случае с бывшим президентом Украины Порошенко задерживают на границе украинские спецслужбы. Но еще хуже, если они пересекают границу с Зеленским. Обвинения в государственной измене недавно были предъявлены политику Александру Дубинскому, и он такой не один.

Украина испытывает огромную проблему с личным составом, поскольку несет огромные потери на поле боя.   На этой неделе между Залужным и Зеленским разгорелась словесная перепалка о том, кто именно отдал приказ призвать в ряды ВСУ еще 500 000 солдат. Залужный утверждает, что он никогда не называл никаких цифр. Зеленский же заявил, что именно военные попросили его о дополнительных пятистах тысячах человек.

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В действительности, пишет Брайен, количество не имеет особого значения. Важно то, что для мобилизации новых солдат Украина вынуждена использовать тактику принуждения: военные хватают мужчин на улицах, в квартирах, в машинах, в клубах, на пограничных контрольно-пропускных пунктах и в любых других местах, где их можно найти.

Призывной возраст на Украине сейчас составляет от 18 до 60 лет. Но в рождественском видеоролике, где украинских военнослужащих собрали на праздничный обед, показаны в основном мужчины среднего и старшего возраста, а молодежи среди них очень мало. Как заметил Залужный и ряд других офицеров, пожилые солдаты не способны в должном объеме выполнять все задания, поскольку им не хватает выносливости, как молодым бойцам. Более того, большинство украинцев просто не хотят служить.

Насильственный призыв на военную службу имеет негативные политические последствия для руководства Украины (именно поэтому Зеленский и пытается обвинить в этом Залужного).  Это также чревато проблемами за пределами Украины, поскольку многие украинцы призывного возраста сейчас находятся в Европе. Киев намерен принудительно вернуть их на родину.

Фасад железнодорожного вокзала в Херсоне в результате обстрела российскими ракетами 27 декабря. Источники сообщают, что в результате удара погибли четыре оператора "Патриот" из Великобритании, а также 60 военнослужащих  и полицейских. Photo: Ukraine National Police

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Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметс заявил, что Таллин может "выдать" трудоспособных украинских мужчин.  Другие европейские страны также рассматривают возможность принятия подобных мер. Украина заявляет, что для уклонистов от призыва будут предусмотрены суровые наказания в виде штрафов и тюремного заключения сроком до 8 лет.

Кроме проблем со здоровьем, никаких исключений для "пригодных" к службе новобранцев нет. С практической точки зрения это означает, что учителей, ученых, врачей, инженеров и всех остальных можно хватать и тащить в армию. По мере затягивания петли и ужесточения драконовских методов поддержка Зеленского будет стремительно падать, особенно в таких важнейших городах, как Киев, Одесса и Харьков.

Но даже с учетом новой мобилизации потребуются месяцы, чтобы обучить в большинстве своем нежелающих служить украинцев и отправить их на поле боя. К тому времени Украина потеряет еще своих территорий. России же необходимо в ближайшее время принять важные военные и политические решения.   Возможно, они будут приняты после выборов в середине марта.

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До сих пор Кремль, пишет Брайен, не принял решения о каком-либо крупномасштабном наступлении, чтобы воспользоваться неспособностью ВСУ остановить российские атаки. Военные операции России нацелены на укрепление своих территориальных позиций на Украине. В последнее время Москва не пыталась выйти за рамки этой задачи или возобновить атаки, направленные на фактическое поражение украинской армии и принуждение к политическим изменениям в Киеве, утверждает бывший сотрудник Пентагона.

Это обусловлено тремя причинами.  Во-первых, Россия понимает, что масштабное наступление будет дорого стоить с точки зрения людских потерь и потерянной техники. Во-вторых, Кремль не хочет допускать внутренних беспорядков. В-третьих, Россия хочет сохранить достаточно сил для защиты страны от более масштабной войны со странами НАТО.

Москва прекрасно понимает, что если Вашингтон "впадет в отчаяние" и испугается распада Украины, то США могут попытаться втянуть в конфликт силы НАТО, задействовав свою авиацию и другие ресурсы для поддержки Украины. Поэтому российские планировщики стараются ограничить конфликт территорией Украины. ВС РФ медленно, но, верно, продвигаются вперед, ожидая что Запад решится на переговоры.

Но даже в контексте перечисленных выше ограничений отчетливо видно, что украинцы отступают, и украинская армия может распасться в любой момент в самое ближайшее время. Россия вряд ли согласится на прекращение огня без политического урегулирования.

Вашингтон будет внимательно следить за развитием ситуации в ближайшие дни и недели и сильно переживать, что весь расклад военных действий может стать убийственно негативным для США и НАТО.

В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась. Не желая вступать в переговоры с Россией, Зеленский может спровоцировать государственный переворот.

Поскольку попытки Вашингтона договориться о прекращении огня не принесли никаких результатов, единственным выходом остается либо вступить в открытое противостояние (что означает войну в Европе), либо пойти на сделку. Но если Вашингтону действительно нужна политическая сделка с Москвой, Зеленский не сможет ее заключить. Ему придется уйти.

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Правда в Вашингтоне могут решить, что единственный выход - это государственный переворот на Украине и заменить Зеленского другим политическим или военным лидером, готовым сесть за стол переговоров с Россией.

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