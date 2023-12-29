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США перебрасывают в Корею 3-й бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" для противодействия КНДР

В США одобрили переброску "Храбрых стрелков" в Южную Корею; бывший командир USFK призывает развернуть на полуострове дополнительный бронетанковый батальон
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Бывший командующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Корее (United States Forces Korea, USFK) призвал перебросить в Южную Корею целый танковый батальон, заявив о растущих военных угрозах, исходящих от Северной Кореи в грядущем году.

Американские военнослужащие 3-го эскадрона 3-го кавалерийского полка обследуют местность на танке M1A2 Abrams во время учений "Решительные действия" 18-04 в Национальном учебном центре в Форт-Ирвине, Калифорния, 15 февраля 2018 года

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Генерал Барвелл Б. Белл, занимавший должность командующего силами США в Корее (USFK) с 2006 по 2008 год, выразил свои опасения и представил рекомендации в новогоднем послании, которое было направлено в Фонд корейско-американского альянса. Отставной американский генерал отметил "эскалацию" угроз, с которыми сталкиваются союзники в регионе, и подчеркнул необходимость проактивного подхода к укреплению оборонного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

В частности, он призвал Вашингтон направить в Южную Корею танковый батальон в дополнение к существующей пехотной бригаде "Страйкер". Этот призыв прозвучал в ответ на якобы растущие угрозы со стороны Северной Кореи. В прошлом году американская армия провела стратегические реформы, переведя свои ротационные силы, дислоцированные в Южной Корее, в новую бригадную тактическую группировку, оснащенную бронированными боевыми машинами Stryker. Это ознаменовало отход от предыдущей конфигурации, подразделения основу которой составляли танки M-1 Abrams и боевые машины M-2 Bradley.

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Но, несмотря на это, Пентагон принял принципиальное решение оставить в Корее технику предыдущей бронетанковой бригады. К. В том числе танки M-1 Abrams и боевые машины M-2 Bradley. Эксперты считают, что сохранение этих сил и средств на Корейском полуострове было преднамеренной мерой, принятой американской армией для поддержания обороноспособности в регионе.

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Генерал Белл обратил особое внимание на важность постоянного присутствия танковых подразделений на Корейском полуострове. При этом он напомнил о необходимости укрепления подготовки и боеготовности подразделений USFK. Он подчеркнул, что в наступающем году мир и стабильность на полуострове подвергнутся " самым серьезным" угрозам с момента потопления Северной Кореей южнокорейского военного корабля "Чхонан" в 2010 году, в результате которого погибли 46 человек.

Отставной генерал призвал Соединенные Штаты и Южную Корею к сотрудничеству в рамках общественной солидарности. По его словам, единая позиция в сочетании с демонстрацией повышенной военной готовности станет лучшим способом обеспечения мира и стабильности в регионе.

На снимке американская гусеничная бронированная разведывательные машины производства BAE Systems Land and Armaments M-3 "Брэдли" из L Troop, 3-й бронекавалерийский полк, стоит в строю в пункте постоянной дислокации во время операции "Щит пустыни".

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В "Белой книге по обороне" Южной Кореи за 2022 год говорится, что в состав USFK входит около 28 500 военнослужащих и примерно 280 единиц бронетехники. Бывший американский генерал Белл заявил, что развертывание американского танкового батальона позволило бы значительно укрепить обороноспособность региона в условиях стремительно эволюционирующих угроз безопасности.

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Западные аналитик в Пентагоне утверждают, что решение о развертывании в Южной Корее бронетанковой бригады, оснащенной "Страйкерами", было обусловлено повышенным интересом к американским танкам в Европе, вызванным специальной военной операцией России на Украине. Таким образом, для выполнения ротационных задач в Южной Корее были выбраны бронетранспортёры Strykers развертывание которых должно снизить нагрузку на танковые подразделения, сохранив при этом "надёжную" оборону Корейского полуострова.

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, американские военные по-прежнему сохраняют на полуострове бригаду танков M1 Abrams в качестве оперативного резерва, который может быть быстро развернут в случае крайней необходимости. Недавно армия США объявила, что в начале 2024 года 3-й бронекавалерийский полк (3rd Armored Cavalry Regiment) под названием "Храбрые стрелки", базирующийся в Форт-Кавазосе (штат Техас), будет переброшен в Южную Корею.

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Официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что развертывание является частью плановой ротации. Полк будет отправлен на Корейском полуострове уже этой зимой и заменит 2-ю бригадную боевую группу Stryker 4-й пехотной дивизии.

Если не случится каких-либо непредвиденных обстоятельств, продолжительность "командировки" продлится около девяти месяцев. В 2018-19 годах бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" участвовал в операции "Непоколебимая решимость" на Ближнем Востоке в рамках противодействия ИГИЛ. Как бы то ни было, "требование" бывшего командующего войсками США в Южной Корее (USFK) прозвучало после того, как в Сеуле усилилась озабоченность в связи с чередой ракетных запусков КНДР.

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В этом году Пхеньян провел более двух десятков ракетных испытаний, включая пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В ноябре Северная Корея успешно вывела на орбиту свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". Западные оборонные эксперты считают, что, хотя Южная Корея заняла более жесткую военную позицию в отношении КНДР, ее оборонные стратегии должны также учитывать потенциальные угрозы со стороны Китая.

Снимок Армия США недавно объявила, что 3-й бронекавалерийский полк, известный как "Храбрые стрелки", базирующийся в Форт-Кавазосе, штат Техас, будет развернут в Южной Корее в начале 2024 года.

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Растущие опасения, связанные главным образом с потенциальными угрозами двустороннего конфликта, инициаторами которой могут стать как Северная Корея, так и Китай, требуют комплексного подхода к решению проблем, создаваемых этими двумя государствами, подчеркнули на Западе.

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