Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты

Новая технология маскировки потенциально способна изменить характер ведения современной войны и развития систем противовоздушной обороны.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Китайские военные специалисты недавно представили стелс-камуфляж, способный маскировать крылатые ракеты под пассажирские самолеты. Такая технология может оказаться полезной при нанесении обезглавливающего удара по Тайваню.

Новая технология маскировки потенциально способна изменить характер ведения современной войны и развития систем противовоздушной обороны. Пуск китайской баллистической ракеты. Фотография представлена Командованием Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая. (Фотография предоставлена  South China Morning Post,  Handout)

реклама



В этом месяце газета South China Morning Post сообщила, что разработанная в Китае позолоченная маскировочная пленка может кардинально изменить характер ведения боевых действий, поскольку на экранах радиолокационных станций крылатые ракеты будут выглядеть точь-в-точь как пассажирские самолеты.

SCMP отмечает, что эта технология может сбить с толку даже самые высокотехнологичные системы противовоздушной обороны, что значительно сократит время, необходимое военному командованию для принятия ответных мер.

Автор отмечает, что технология была разработана исследовательской командой на северо-западе Китая. В прошлом месяце группа ученых НОАК опубликовала свою работу в рецензируемом журнале Chinese Journal of Radio Science. По словам источника, этот проект является результатом постоянных усилий Китая по созданию целого спектра способов преодоления средств противовоздушной обороны на Первой островной цепи, острове Гуам или на материковой части Соединенных Штатов.

реклама



Журналисты SCMP описывают новую стелс-технологию, как "вуаль" из тончайших позолоченных металлических нитей, образующих сложную геометрическую паутину, отражающую сигналы радаров. В статье говорится, что в результате лабораторных испытаний было установлено, что это устройство способно в разы увеличить радиолокационное сечение летящей цели, делая ее сравнимой с крупным самолетом при определенных ракурсах.

Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло".

Источник утверждает, что Соединенные Штаты успешно используют радиолокационные отражатели на некоторых типах своих ракет, в частности на ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD), что позволяет им выглядеть на экранах радаров как крупные авиалайнеры. В статье также говорится, что на таких военных самолетах-невидимках ВВС США, как истребитель F-22 и бомбардировщик B-2, в большинстве случаев используются, съемные отражатели, известные как линзы Люнебурга. Это делается для того, чтобы они стали видимыми для гражданских авиадиспетчеров и скрыли свою реальную радиолокационную сигнатуру.

Военные эксперты считают, что потенциал такой стелс-технологии как контрмеры в будущих войнах ограничен сложностью достижения одинаковых характеристик при серийном производстве, что возможно только при условии автоматизации технологического процесса.

Потенциальная угроза Тайваню

Таким образом, крылатые ракеты, оснащенные «золотой вуалью», потенциально могут позволить Пекину нанести обезглавливающий удар по Тайбэю, уничтожив критически важных военных и политических чиновников и разрушив ключевую инфраструктуру Тайваня, а также оперативно перебросить войска через Тайваньский пролив, чтобы оккупировать самоуправляемый остров до того, как Соединенные Штаты и их союзники успеют принять меры противодействия.

реклама



В книге 2014 года под названием "Малозаметный множитель силы: Оценка амбиций Китая в области крылатых ракет" Деннис Гормли и другие эксперты отмечают, что крылатые ракеты не имеют сильного инфракрасного излучения в момент пуска, что может сделать их незаметными для радаров космического базирования, снизив тем самым вероятность нанесения контрудара.

По мнению Гормли и соавторов, способность крылатых ракет летать на очень низкой высоте, с небольшими радиолокационными сигнатурами и потенциально гиперзвуковыми скоростями может оказать серьезное давление на системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции, увеличивая вероятность того, что они останутся незамеченными. Они отмечают, что при совместном применении с баллистическими боеприпасами крылатые ракеты смогут довольно быстро перегрузить системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить необходимые цели.

Китайские военные исследователи утверждают, что разработали технологию под названием "золотая вуаль", благодаря которой крылатые ракеты НОАК на экранах радиолокаторов будут выглядеть как пассажирские авиалайнеры. Цель этой весьма бюджетной технологии - запутать сложные средства противовоздушной обороны противника и сократить время принятия решения по сбитию ракет. На снимке китайские баллистические ракеты малой дальности DF-16. (Фотография предоставлена  South China Morning Post,  Handout)

Оценивая потенциал обезглавливающего удара по Тайваню, военный аналитик Майкл Лостумбо с коллегами в опубликованном в 2016 году докладе RAND отмечают, что Китай может попытаться уничтожить противовоздушную оборону Тайваня с помощью массированных ракетных атак, нацеленных на радары противоракетной обороны, ракетные пусковые установки, разрушить взлетно-посадочные полосы и уничтожить самолеты на земле. Если такие удары окажутся успешными, отмечает Лостумбо, это может привести к дальнейшим атакам пилотируемых самолетов, таких как бомбардировщики и истребители ВВС НОАК.

реклама



Учитывая высокую вероятность ракетного удара со стороны Китая, пишет Лостумбо, Тайвань должен рассматривать свою противовоздушную оборону как "действующую силу", несущую высокие издержки противнику, избегая при этом истощения и пытаясь найти благоприятные условия для ведения боевых действий, при которых Тайвань сможет сбивать вражеские самолеты с минимальным для себя ущербом.

Возможности крылатых ракет НОАК

Крылатые ракеты НОАК берут свое начало еще со времен холодной войны, но только в 1990-е годы Пекин получать помощь от Российской Федерации. Большинство китайских крылатых ракет являются производными от российских разработок.  Крылатые ракеты обладают высокой живучестью, а мобильность добавляет им превосходства. Их легко развернуть. Крылатые ракеты большой дальности для более точных атак требуют спутникового наведения.

Сама идея одурачить операторов радиолокаторов не является чем-то новым. Так, например, американцы уже давно используют ложную цель, оснащенную системами РЭБ ADM-160 MALD. (Фотография предоставлена  South China Morning Post,  Handout)

Крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) способны преодолевать противоракетную оборону противника, поскольку их трудно обнаружить. КРНБ более эффективны при поражении точечных целей, чем баллистические ракеты, например, командных узлов или баз. Еще одна отличительная особенность крылатых ракет заключается в том, что они представляют собой небольшие по размеру "снаряды", движущиеся на малой высоте, поэтому противнику сложно отследить и уничтожить их в полете.

Ракетные войска Народно-освободительной армии, контролирующие и управляющие батареями баллистических и крылатых ракет, считают их важнейшей частью своей стратегии противодействия США в Индо-Тихоокеанском регионе. Крылатые ракеты могут запускаться с различных мобильных и стационарных платформ. Некоторые эксперты называют крылатые ракеты "военно-воздушными силами бедняка", поскольку они являются относительно недорогим оружием и средством поражения вражеских целей, способствуя повышению наступательного ударного потенциала того или иного государства.

Согласно докладу Пентагона, Народно-освободительная армия Китая развернула более 1250 баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров, способных поразить военные базы США в Азиатско-Тихоокеанский регион. Пытаясь ликвидировать отставание в ракетном вооружении, американские законодатели в июле 2023 года внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому министерство обороны США должно разработать стратегию строительства "Огненного кольца".

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска

С географической точки зрения под "огненным кольцом" подразумевают охватывающую практически весь Тихий океан зону протяженностью около 40 000 километров, в которой происходят многочисленные землетрясения и извержения вулканов. В докладе под названием "Огненные кольца: Стратегия применения конвенциональных ракет после заключения Договора о СНВ", опубликованный в августе прошлого года вашингтонским аналитическим центром Center for Strategic and Budgetary Assessments, говорится, что что уместнее всего расположить "огненные кольца" в соответствии с дальностью действия существующих классов конвенциональных ракет: малой, средней и промежуточной дальности. Авторы законопроекта пишут: "Япония и Филиппины могли бы разместить у себя системы меньшей дальности, а более дальнобойные системы следует разместить на севере Австралии, островах Тихого океана и Аляске".

Стелс-технологии на земле

Помимо маскировки крылатых ракет под пассажирские самолеты, другие разработки Народно-освободительной армии Китая в области стелс-технологий также могут подорвать возможности Тайваня по ведению иррегулярных боевых действий в случае, если попытки Пекина объединить страну приведут к затяжной партизанской войне.

В своей статье, опубликованной в журнале Columbia Journal of International Affairs в 2020 году, политический обозреватель Нилантан Нирутан отмечает, что повстанческие отряды, способные легко маскироваться, побеждали крупные армии, как, например, армию США во Вьетнаме. Нирутан утверждает, что стелс-технологии потенциально способны сделать более мощную и многочисленную армию самой незаметной, устранив тем самым единственное военное преимущество повстанческих формирований.

Такая ситуация может развиться после успешного вторжения Китая на Тайвань. В статье Института современной войны, опубликованной в декабре 2022 года, Эйдан Грир и Крис Басслер утверждают, что население Тайваня вряд ли капитулирует перед Китаем в случае вторжения.

Грир и Басслер подчеркивают, что тайваньские партизаны продолжат вести нерегулярные боевые действия из укрытий в горах и городах, применяя фабианскую стратегию, избегая крупных силовых столкновений и значительно увеличивая при этом стоимость оккупации. Кроме того, пишут эксперты, в сочетании со стелс-технологиями Китай может использовать и другие способы борьбы с потенциальными тайваньскими повстанцами, включая создание разведывательного превосходства, уничтожение институтов гражданского сообщества и изоляцию повстанческих опорных пунктов.

Недорогое, легкое, складное маскировочное устройство, разработанное специалистами из Китая, способно закамуфлировать крылатую ракету так, чтобы на экранах радаров она выглядела как Boeing 737. (Фотография представлена Северо-Западным политехническим университетом / South China Morning Post.)

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Существуют также значительные риски, если китайские стелс-технологии попадут в сектор международной торговли оружием или, что еще хуже, на черные рынки. Нирутан также считает, что распространение стелс-технологий может даже привести к увеличению числа прокси-войн, поскольку сама их природа располагает к правдоподобному отрицанию. В связи с этим, пишет эксперт, у небольших государств, столкнувшиеся с повстанческими формированиями, которых поддерживают более влиятельные державы, могут возникнуть большие проблемы, поскольку мятежники могут получать передовые стелс-технологии от своих покровителей, равно как и негосударственные субъекты могут приобретать технологии стелс наф нелегальных рынках.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай ноак стелс-технология
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
25
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
22
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
14
В западных СМИ начали обсуждать танк Т-95, который так и не пошел в серийное производство
3
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
7
Хакеры взломали разработчиков Marvel’s Spider-Man 2 и слили скриншоты игры на ПК
1
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
9
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
5
Иранский ВМФ показал новые морские ракеты и "похвастался" их интеллектуальным режимом полёта
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Китайские автопроизводители привлекают внимание к своей продукции за счёт спорткаров
1
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
5
Инженер Nvidia резко ответил главе Intel, заявившему, что им повезло с доминированием в области ИИ
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
ВМС США получили первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат «Косатка»
1
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
1
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
10

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
24
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
8
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
65
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
88
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
24
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
4
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
10
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
2

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
22:09
Натаньяха ты наш
Нетаньяху заявил, что президент Турции Эрдоган должен быть последним, кто читает нотации Израилю
Иван Горыныч
22:06
Губера порвут на портянки😃😃😂😂😂
Губернатор Запорожской области предположил, что СВО завершится весной—летом следующего года
Подарочек
22:05
Тут глянь про неё, много интересного узнаешь, и про её извинения https://t.me/OstashkoNews/112169
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Иван Горыныч
22:05
Платить за просчеты ГШ будет народ.
В Кремле заявили, что западные деньги для Украины не изменят хода спецоперации
Weismar
22:04
Сегодня прикупил 4060 Ti gaming X, мне её теперь в ФХД оч надолго хватит, всего лишь на 30% слабее 4070, могу теперь в ФХД Киберпанк с овердрайвом играть с ДЛСС, как раньше на 3050 с просто лучами
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
Иван Горыныч
22:02
Всё нажитое непосильным трудом сгорело в порту Феодосии .🤣🤣🤣🤣
«Калашников» выполнил оборонный заказ 2023 года на поставку высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2»
Иван Горыныч
21:59
Намедни в день ПВО страны, хохол взял и грохнул фейерверком в порту Феодосии, гражданский порт и такое.
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
Блейд
21:59
Она тут уже умоляет чтобы её простили. В СМЫСЛЕ РЕАЛЬНО УМОЛЯЕТ
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Апшеронский скакел
21:57
Такая страшная... У не был последний шанс чтоб снять мужика, но нарвалась на одну головную боль...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Блейд
21:57
Давай сучка моя как ивлеева ной
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем