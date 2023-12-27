Китайские военные специалисты недавно представили стелс-камуфляж, способный маскировать крылатые ракеты под пассажирские самолеты. Такая технология может оказаться полезной при нанесении обезглавливающего удара по Тайваню.

Новая технология маскировки потенциально способна изменить характер ведения современной войны и развития систем противовоздушной обороны. Пуск китайской баллистической ракеты. Фотография представлена Командованием Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая. (Фотография предоставлена South China Morning Post, Handout)

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В этом месяце газета South China Morning Post сообщила, что разработанная в Китае позолоченная маскировочная пленка может кардинально изменить характер ведения боевых действий, поскольку на экранах радиолокационных станций крылатые ракеты будут выглядеть точь-в-точь как пассажирские самолеты.

SCMP отмечает, что эта технология может сбить с толку даже самые высокотехнологичные системы противовоздушной обороны, что значительно сократит время, необходимое военному командованию для принятия ответных мер.

Автор отмечает, что технология была разработана исследовательской командой на северо-западе Китая. В прошлом месяце группа ученых НОАК опубликовала свою работу в рецензируемом журнале Chinese Journal of Radio Science. По словам источника, этот проект является результатом постоянных усилий Китая по созданию целого спектра способов преодоления средств противовоздушной обороны на Первой островной цепи, острове Гуам или на материковой части Соединенных Штатов.

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Журналисты SCMP описывают новую стелс-технологию, как "вуаль" из тончайших позолоченных металлических нитей, образующих сложную геометрическую паутину, отражающую сигналы радаров. В статье говорится, что в результате лабораторных испытаний было установлено, что это устройство способно в разы увеличить радиолокационное сечение летящей цели, делая ее сравнимой с крупным самолетом при определенных ракурсах.

Источник утверждает, что Соединенные Штаты успешно используют радиолокационные отражатели на некоторых типах своих ракет, в частности на ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD), что позволяет им выглядеть на экранах радаров как крупные авиалайнеры. В статье также говорится, что на таких военных самолетах-невидимках ВВС США, как истребитель F-22 и бомбардировщик B-2, в большинстве случаев используются, съемные отражатели, известные как линзы Люнебурга. Это делается для того, чтобы они стали видимыми для гражданских авиадиспетчеров и скрыли свою реальную радиолокационную сигнатуру.

Военные эксперты считают, что потенциал такой стелс-технологии как контрмеры в будущих войнах ограничен сложностью достижения одинаковых характеристик при серийном производстве, что возможно только при условии автоматизации технологического процесса.

Потенциальная угроза Тайваню

Таким образом, крылатые ракеты, оснащенные «золотой вуалью», потенциально могут позволить Пекину нанести обезглавливающий удар по Тайбэю, уничтожив критически важных военных и политических чиновников и разрушив ключевую инфраструктуру Тайваня, а также оперативно перебросить войска через Тайваньский пролив, чтобы оккупировать самоуправляемый остров до того, как Соединенные Штаты и их союзники успеют принять меры противодействия.

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В книге 2014 года под названием "Малозаметный множитель силы: Оценка амбиций Китая в области крылатых ракет" Деннис Гормли и другие эксперты отмечают, что крылатые ракеты не имеют сильного инфракрасного излучения в момент пуска, что может сделать их незаметными для радаров космического базирования, снизив тем самым вероятность нанесения контрудара.

По мнению Гормли и соавторов, способность крылатых ракет летать на очень низкой высоте, с небольшими радиолокационными сигнатурами и потенциально гиперзвуковыми скоростями может оказать серьезное давление на системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции, увеличивая вероятность того, что они останутся незамеченными. Они отмечают, что при совместном применении с баллистическими боеприпасами крылатые ракеты смогут довольно быстро перегрузить системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить необходимые цели.

Китайские военные исследователи утверждают, что разработали технологию под названием "золотая вуаль", благодаря которой крылатые ракеты НОАК на экранах радиолокаторов будут выглядеть как пассажирские авиалайнеры. Цель этой весьма бюджетной технологии - запутать сложные средства противовоздушной обороны противника и сократить время принятия решения по сбитию ракет. На снимке китайские баллистические ракеты малой дальности DF-16. (Фотография предоставлена South China Morning Post, Handout)

Оценивая потенциал обезглавливающего удара по Тайваню, военный аналитик Майкл Лостумбо с коллегами в опубликованном в 2016 году докладе RAND отмечают, что Китай может попытаться уничтожить противовоздушную оборону Тайваня с помощью массированных ракетных атак, нацеленных на радары противоракетной обороны, ракетные пусковые установки, разрушить взлетно-посадочные полосы и уничтожить самолеты на земле. Если такие удары окажутся успешными, отмечает Лостумбо, это может привести к дальнейшим атакам пилотируемых самолетов, таких как бомбардировщики и истребители ВВС НОАК.

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Учитывая высокую вероятность ракетного удара со стороны Китая, пишет Лостумбо, Тайвань должен рассматривать свою противовоздушную оборону как "действующую силу", несущую высокие издержки противнику, избегая при этом истощения и пытаясь найти благоприятные условия для ведения боевых действий, при которых Тайвань сможет сбивать вражеские самолеты с минимальным для себя ущербом.

Возможности крылатых ракет НОАК

Крылатые ракеты НОАК берут свое начало еще со времен холодной войны, но только в 1990-е годы Пекин получать помощь от Российской Федерации. Большинство китайских крылатых ракет являются производными от российских разработок. Крылатые ракеты обладают высокой живучестью, а мобильность добавляет им превосходства. Их легко развернуть. Крылатые ракеты большой дальности для более точных атак требуют спутникового наведения.

Сама идея одурачить операторов радиолокаторов не является чем-то новым. Так, например, американцы уже давно используют ложную цель, оснащенную системами РЭБ ADM-160 MALD. (Фотография предоставлена South China Morning Post, Handout)

Крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) способны преодолевать противоракетную оборону противника, поскольку их трудно обнаружить. КРНБ более эффективны при поражении точечных целей, чем баллистические ракеты, например, командных узлов или баз. Еще одна отличительная особенность крылатых ракет заключается в том, что они представляют собой небольшие по размеру "снаряды", движущиеся на малой высоте, поэтому противнику сложно отследить и уничтожить их в полете.

Ракетные войска Народно-освободительной армии, контролирующие и управляющие батареями баллистических и крылатых ракет, считают их важнейшей частью своей стратегии противодействия США в Индо-Тихоокеанском регионе. Крылатые ракеты могут запускаться с различных мобильных и стационарных платформ. Некоторые эксперты называют крылатые ракеты "военно-воздушными силами бедняка", поскольку они являются относительно недорогим оружием и средством поражения вражеских целей, способствуя повышению наступательного ударного потенциала того или иного государства.

Согласно докладу Пентагона, Народно-освободительная армия Китая развернула более 1250 баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров, способных поразить военные базы США в Азиатско-Тихоокеанский регион. Пытаясь ликвидировать отставание в ракетном вооружении, американские законодатели в июле 2023 года внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому министерство обороны США должно разработать стратегию строительства "Огненного кольца".

С географической точки зрения под "огненным кольцом" подразумевают охватывающую практически весь Тихий океан зону протяженностью около 40 000 километров, в которой происходят многочисленные землетрясения и извержения вулканов. В докладе под названием "Огненные кольца: Стратегия применения конвенциональных ракет после заключения Договора о СНВ", опубликованный в августе прошлого года вашингтонским аналитическим центром Center for Strategic and Budgetary Assessments, говорится, что что уместнее всего расположить "огненные кольца" в соответствии с дальностью действия существующих классов конвенциональных ракет: малой, средней и промежуточной дальности. Авторы законопроекта пишут: "Япония и Филиппины могли бы разместить у себя системы меньшей дальности, а более дальнобойные системы следует разместить на севере Австралии, островах Тихого океана и Аляске".

Стелс-технологии на земле

Помимо маскировки крылатых ракет под пассажирские самолеты, другие разработки Народно-освободительной армии Китая в области стелс-технологий также могут подорвать возможности Тайваня по ведению иррегулярных боевых действий в случае, если попытки Пекина объединить страну приведут к затяжной партизанской войне.

В своей статье, опубликованной в журнале Columbia Journal of International Affairs в 2020 году, политический обозреватель Нилантан Нирутан отмечает, что повстанческие отряды, способные легко маскироваться, побеждали крупные армии, как, например, армию США во Вьетнаме. Нирутан утверждает, что стелс-технологии потенциально способны сделать более мощную и многочисленную армию самой незаметной, устранив тем самым единственное военное преимущество повстанческих формирований.

Такая ситуация может развиться после успешного вторжения Китая на Тайвань. В статье Института современной войны, опубликованной в декабре 2022 года, Эйдан Грир и Крис Басслер утверждают, что население Тайваня вряд ли капитулирует перед Китаем в случае вторжения.

Грир и Басслер подчеркивают, что тайваньские партизаны продолжат вести нерегулярные боевые действия из укрытий в горах и городах, применяя фабианскую стратегию, избегая крупных силовых столкновений и значительно увеличивая при этом стоимость оккупации. Кроме того, пишут эксперты, в сочетании со стелс-технологиями Китай может использовать и другие способы борьбы с потенциальными тайваньскими повстанцами, включая создание разведывательного превосходства, уничтожение институтов гражданского сообщества и изоляцию повстанческих опорных пунктов.

Недорогое, легкое, складное маскировочное устройство, разработанное специалистами из Китая, способно закамуфлировать крылатую ракету так, чтобы на экранах радаров она выглядела как Boeing 737. (Фотография представлена Северо-Западным политехническим университетом / South China Morning Post.)

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Существуют также значительные риски, если китайские стелс-технологии попадут в сектор международной торговли оружием или, что еще хуже, на черные рынки. Нирутан также считает, что распространение стелс-технологий может даже привести к увеличению числа прокси-войн, поскольку сама их природа располагает к правдоподобному отрицанию. В связи с этим, пишет эксперт, у небольших государств, столкнувшиеся с повстанческими формированиями, которых поддерживают более влиятельные державы, могут возникнуть большие проблемы, поскольку мятежники могут получать передовые стелс-технологии от своих покровителей, равно как и негосударственные субъекты могут приобретать технологии стелс наф нелегальных рынках.