Пекин угрожает очередными санкциями американскому оборонному подрядчику Lockheed Martin, после того как Вашингтон объявил о заключении новой сделки по продаже оружия Тайваню на сумму в 300 миллионов долларов.

Китай "открыл огонь" по американскому оборонному комплексу за поставки оружия Тайваню. Пекин утверждает, что Соединенные Штаты не способны изменить исторический курс на воссоединение Китая. Credit: Twitter / Screengrab

реклама





Пекин сделал последнее (пятое) китайское предупреждение о введении санкций против компании Lockheed Martin, крупнейшего в мире и Америке оборонного подрядчика, после того как 16 декабря Вашингтон одобрил сделку на сумму 300 миллионов долларов США, в рамках которой тайваньская тактическая информационная система будет соединена с системами союзников по блоку Североатлантического альянса.

По данным Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (Defense Security Cooperation Agency), новая система поможет улучшить командный, контрольный, коммуникационный и вычислительный (C4) потенциал Тайваня и повысит оперативную готовность к отражению существующих и будущих угроз. Данная сделка по продаже оружия стала 12-й по счету для Тайваня с момента вступления в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена в январе 2021 года.

Напомним, что с июля 2020 года Пекин уже четыре раза принимал меры противодействия против Lockheed Martin - включил ее в "список ненадежных организаций", обязал оборонную компанию выплатить штрафы, вдвое превышающие сумму ее продаж оружия Тайваню за последние годы, и запретил руководителям и сотрудникам военного подрядчика появляться на территории Китая.

реклама





После того как 24 августа этого года американское правительство одобрило продажу военной техники Тайваню компаниями Lockheed и Northrop Grumman, 15 сентября Пекин ввел санкции против обеих корпораций. Правда, на тот момент китайское правительство не рассказало о каких именно ограничениях идет речь.

"Это действительно так, и Локхид Мартин, и Нортроп Грумман не ведут прямых операций в Китае. Но это вовсе не означает, что наши санкции против них бессмысленны", - утверждает в своей статье китайский военный эксперт из Шэньси под псевдонимом "Цяо Фэн". "Их аффилированные предприятия работают в Китае во многих областях, в том числе в авиастроении, энергетике и электронной промышленности".

По словам автора, санкции дают понять международному сообществу, что Китай выступает против любых способов иностранного вмешательства и полон решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Введя санкции против американских оборонных подрядчиков, Китай показывает пример честности и справедливости на фоне вопиющего нарушения Соединенными Штатами международных норм и правил.

Военные операции

Согласно заявлению Министерства обороны в Тайбэе, 17 декабря, через несколько дней после объявления о заключении сделки по продаже оружия, в районе "чувствительной" срединной линии Тайваньского пролива были замечены два китайских метеорологических аэростата. "Частые военные операции китайских коммунистов вокруг Тайваня представляют для нас серьезную угрозу", - заявили в Министерстве национальной обороны острова.

реклама





Пекин наносит ответный удар по Соединенным Штатам за вооружение самоуправляемого острова. Компания Lockheed Martin находится под прицелом Китая в связи с поставками оружия на Тайвань. (Фотография представлена интернет изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Mandel Ngan.)

Пресс-служба тайваньского оборонного ведомства заявила, что новая тактическая информационная система поможет Тайваню улучшить осведомленность на поле боя. В министерстве ожидают, что сделка "вступит в силу" в течение месяца.

Источник, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться неизвестным в интервью Reuters, сообщил, что существующая на Тайване система Syun A, стоящая на вооружении уже более десяти лет, не позволяет оперативно взаимодействовать с американским оборудованием, в том числе с истребителями местного производства. По словам источника, возможности тайваньской системы C4 по ведению совместных боевых действий являются "неадекватными". По имеющимся данным, система Syun An не способна интегрировать данные с радиолокационной системы дальнего предупреждения, расположенной в северных горных районах острова.

Усовершенствованная тактическая сеть передачи данных Link 16 также несовместима с американским оборудованием, включая истребители местной обороны Тайваня, фрегаты класса La Fayette французского производства и истребители Mirage 2000. Link 16 — это стандартизованная военная тактическая сеть передачи данных, используемая Соединенными Штатами и их союзниками по Североатлантическому альянсу.

реклама





"Китай предпримет решительные и жесткие меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также задействует механизмы противодействия в отношении соответствующих компаний, занимающихся продажей оружия Тайваню", - заявил на днях официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь.

"Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, на которое не должно влиять какое-либо иностранное вмешательство", - подчеркнул дипломат. "Сколько бы оружия Вашингтон ни поставлял в регион Тайваня, это не изменит исторического курса на воссоединение Китая и не ослабит твердую волю китайского народа в защите национального суверенитета и территориальной целостности".

Недавняя сделка между Вашингтоном и Тайбэем по продаже оружия серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности КНР, наносит ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе и посылает ложный сигнал сепаратистским силам, пытающимся провозгласить "независимость Тайваня". "Китай осуждает и решительно выступает против этого и уже сделал строгий демарш американской стороне", - отметил Ван.

"Опасные" перехваты истребителей

Инциденты с воздушными шарами в Тайваньском проливе произошли примерно через месяц после того, как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден встретились 15 ноября в Сан-Франциско и договорились о развитии контактов.

Лидеры двух государств провели углубленный обмен мнениями по стратегическим и всеобъемлющим вопросам, определяющим вектор развития отношений между Пекином и Вашингтоном, а также по основным проблемам, влияющим на мир и развитие всего мира. Тем не менее, согласно сообщениям, лидеры не смогли достичь каких-либо принципиальных договоренностей по вопросам, связанным с Тайванем.

Байден вновь заявил, что Вашингтон придерживается политики "одного Китая" и что Соединенные Штаты выступают против любых односторонних нарушений статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива.

По имеющейся информации, Си Цзиньпин потребовал от американцев прекратить поддержку сторонников так называемого движения за независимость Тайваня и остановить продажу оружия самоуправляемому острову. Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна быть "воссоединена" с материком. Однако в ответ американская сторона заявила, что будет продолжать оказывать помощь Тайваню в его обороне.

Пекин угрожает очередными санкциями американскому оборонному подрядчику после объявления о поставке оружия на сумму свыше 300 миллионов долларов. На снимке президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приветствуют друг друга во время своей первой за год прямой встречи в ноябре в Сан-Франциско. (Фотография представлена интернет изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / YouTube Screengrab)

В понедельник, 18 декабря, глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акилино в интервью средствам массовой информации сообщил, что после саммита между Си и Байденом "опасные" перехваты американских самолетов истребителями НОАК практически прекратились, что, по его мнению, является "невероятно позитивным результатом", конечно в том случае, если он сохранится.

Вместе с тем Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает ежедневно запускать военные самолеты через срединную линию Тайваньского пролива и отправлять боевые корабли к самоуправляемому острову.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее сообщалось, что совместная “истребительная программа” Японии, Италии и Британии столкнулась с турбулентностью. Программа Global Combat Air Program ставит перед собой задачу поднять в небо истребитель шестого поколения к 2035 году. Однако сегодня этот проект сталкивается с серьезными проблемами в части финансирования, производства и конкуренции. Подробнее...