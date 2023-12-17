Новые ракетные испытания, стремительно развивающееся сотрудничество с Россией и Китаем и полное отсутствие прогресса в дипломатии с США и Южной Кореей - именно таким был вектор движения Северной Кореи в 2023 году. Пока остальной мир был отвлечен конфликтами на Украине и в Газе, Пхеньян не терял времени зря, активно наращивая свой военный арсенал и укрепляя альянсы времен холодной войны. Об этом пишет, военный эксперт, политический обозреватель и кандидат наук в Университете северокорейских исследований в Сеуле Габриэла Берналь.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время посещения космодрома "Восточный" в Амурской области на дальнем востоке России, 13 сентября 2023 года. Фотография предоставлена Российским информационным агентством Sputnik / Михаил Метцель / Кремль.

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Год начался с того, что Ким Чен Ын призвал к масштабному увеличению производства тактического ядерного оружия и назвал Южную Корею своим "несомненным врагом", сигнализируя тем самым о слабой заинтересованности в возвращении к временам межкорейского сотрудничества в период правления бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Более того, пишет эксперт, Северная Корея представила четыре новые ракеты на военном параде 8 февраля, а спустя всего десять дней провела первое в этом году ракетное испытание - ракета дальнего радиуса действия упала в исключительной экономической зоне Японии.

В апреле этого года эскалация напряженности между Пхеньяном и Сеулом еще более усилилась, после того как действующий президент Южной Кореи Юн Сук Ёль прилетел в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ответ на совместное заявление США и Южной Кореи, опубликованное после саммита, сестра Кима Ким Ё Чон заявила, что оно "приведет лишь к тому, что мир и безопасность Северо-Восточной Азии и всего мира окажутся под более серьезной угрозой, и это акт, который ни в коем случае нельзя приветствовать".

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Понимая, что правительство Юна в отношениях с США и Японии стало все больше придерживаться стратегии All in (ставка на всё), правительство Кима на Севере также стало переключать внимание на своих "старых и добрых" союзников - Россию и Китай.

Почувствовав, что правительство Юна выбирает стратегию " All in" (ставка на всё) в отношениях с США и Японией, правительство Кима на Севере также начало переключать свое внимание на своих старых союзников - Россию и Китай.

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян поддерживает российский народ в его стремлении отстоять суверенитет в борьбе с империалистами. В апреле китайский лидер Си Цзиньпин также выразил готовность поднять двусторонние отношения с Северной Кореей на более высокий уровень путем "укрепления стратегических коммуникаций и совместного руководства" между Пекином и Пхеньяном.

В июне 2023 года Россия и Китай публично продемонстрировали свою поддержку Северной Кореи, проигнорировав, мягко скажем, призыв США осудить запуск Пхеньяном разведывательного космического аппарата. Более того Москва и Пекин обвинили Вашингтон в нагнетании напряженности, пишет Берналь.

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Наиболее важным в уходящем году для Северной Кореи стало развитие партнерских отношений с Россией. Напомним, что после того, как в июле Ким Чен Ын принял в Пхеньяне российскую делегацию, уровень двустороннего сотрудничества между двумя государствами заметно повысился уже в сентябре, когда лидер КНДР лично посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главы двух стран договорились развивать сотрудничество в оборонной, военной и военно-технической областях, при этом российский лидер выразил готовность оказать помощь Северной Корее в реализации ее космической программы. Взамен, пишет Берналь, Пхеньян якобы согласился поставлять России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты для поддержки боевых действий на Украине.

Северная Корея активно наращивает военную мощь на фоне укрепления союза с Россией и Китаем. На снимке, опубликованном официальным Центральным телевидением Корейской Народно-Демократической Республики в четверг, 23 ноября 2023 года, показан запуск ракеты с северокорейским военным разведывательным спутником. Космический аппарат "официально приступил к выполнению разведывательных задач 1 декабря после завершения 7-10-дневного процесса тонкой настройки", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, добавив, что аппарат уже передает изображения. Photo: Korea Central Telegraphic Agency.

В октябре Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония решительно осудили поставки северокорейского оружия в Россию с целью его применения на Украине. Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в передаче Москве более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. В свою очередь, Пхеньян категорически отверг эти утверждения.

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В ноябре в Пхеньяне состоялся очередной раунд переговоров между официальными лицами Северной Кореи и России, в ходе которых обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества в области экономики, науки и техники. Следует отметить, что после визита Ким Чен Ына в Россию товарооборот между двумя странами значительно увеличился.

Также сообщается, что китайские предприниматели впервые после пандемии "Ковид-19" вновь стали посещать Северную Корею, хотя многие из них по-прежнему с опаской относятся к реинвестициям в страну и расширению экономического сотрудничества. Тем не менее, согласно прогнозам, Китай скорее всего продолжит оказывать помощь Корейской Народно-Демократической Республике.

Активизация сотрудничества с Россией, пишет эксперт, уже начало приносить свои плоды: 23 ноября 2023 года Пхеньяну впервые в истории удалось запустить разведывательный спутник.

Разведывательная служба Южной Кореи обвинила Россию в оказании необходимой поддержки для осуществления запуска, а правительство Юна вскоре после запуска объявило о частичной приостановке действия межкорейского всеобъемлющего военного соглашения от 2018 года. Западные эксперты считают, что ответ Южной Кореи - важный шаг, но тем не менее Сеул движется в очень опасном направлении.

В соответствии с соглашением 2018 года Северная и Южная Корея договорились "прекратить все враждебные действия друг против друга", установить бесполетные и морские зоны мира, убрать посты охраны, прекратить пропагандистскую деятельность и т. д. Однако теперь Север пообещал "отменить военные меры, принятые для предотвращения военной напряженности и конфликтных ситуаций", и объявил о планах запустить "несколько разведывательных спутников в кратчайшие сроки".

В результате последних событий повысился риск непреднамеренных приграничных столкновений. Кроме того, Северная Корея может пойти на новые "провокационные испытания различных типов оружия", в том числе и ядерных.

На фоне продолжающегося дипломатического кризиса, предстоящие в 2024 году президентские выборы в США вероятно откроют определенные возможности. И если перевыборы Байдена могут привести к возобновлению ядерных испытаний, то победа Трампа может повлечь за собой возобновление дипломатии. Самое важное для Пхеньяна - чтобы новый американский президент существенно изменил свою политику в отношении Северной Кореи - Новый лидер США должен быть готов к уступкам, контролю над вооружениями и готовности отложить вопрос денуклеаризации.

Пхеньян возобновляет военные меры и возвращается к союзникам времен холодной войны. Возрождение альянсов времен холодной войны стало внешнеполитической программой Ким Чен Ына в 2023 году; в целом ему это удалось.

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Сегодня, когда западные санкции, по сути, утратили смысл, Северная Корея налаживает все более тесные партнерские отношения с Россией и Китаем, не забывая при этом стремительно наращивать свой военный потенциал. Приостановка действия Всеобъемлющего военного соглашения от 2018 года указывает на то, что ситуация на Корейском полуострове рискует в следующем году обостриться еще больше.