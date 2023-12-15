Суперкомпьютер DeepSouth сможет выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду

Нейроморфный суперкомпьютер под названием DeepSouth сможет выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду, что сравнимо с предполагаемым количеством синаптических связей в человеческом мозге.

Суперкомпьютер, способный в полном масштабе имитировать синапсы человеческого мозга, будет запущен в Австралии в следующем году. Цель проекта - понять, как наш мозг обрабатывает огромные объемы информации, потребляя при этом относительно небольшое количество энергии.

реклама

Машина, известная как DeepSouth, будет построена Международным центром нейроморфных систем (International Centre for Neuromorphic Systems, ICNS) в Сиднее, Австралия, в партнерстве с двумя крупнейшими мировыми производителями компьютерной техники - Intel и Dell. В отличие от обычного компьютера, DeepSouth построят на интегральных схемах импульсных нейронных сетей, способных моделировать процесс обработки информации синапсами в мозге.

Нейроморфный суперкомпьютер — DeepSouth сможет выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду, что сравнимо с предполагаемым количеством синаптических связей в головном мозге человека. Художественное изображение суперкомпьютера DeepSouth.

Ранее подобные нейроморфные вычислительные системы уже создавались, но DeepSouth станет крупнейшим из них, и сможет выполнять 228 триллионов последовательных операций в секунду, что соответствует количеству синаптических связей в человеческом мозге.

"Мы впервые сможем смоделировать активность импульсной нейронной сети размером с человеческий мозг в режиме реального времени", - рассказывает Андре ван Шайк из ICNS, руководитель проекта. И хотя DeepSouth по мощности не превзойдет существующие суперкомпьютеры, он поможет нам лучше понять нейроморфные вычисления и работу биологического мозга, считает ученый. "Нам очень нужна эта технология, чтобы лучше понять, как работает наш мозг и почему он так успешно выполняет свои обязанности".

Существующие суперкомпьютеры уже давно стали одними из самых главных потребителей электроэнергии на планете, в то время как человеческий мозг едва ли потребляет больше энергии, чем электрическая лампочка. По крайней мере частично эта разница объясняется различиями в способах обработки информации: традиционные компьютеры обрабатывают информацию в быстрой последовательности, постоянно "перемещая" данные между процессором и памятью, в то время как нейроморфная архитектура выполняет множество операций параллельно со значительно меньшим количеством ротации данных. Поскольку перемещение информации - одна из самых энергоемких частей вычислений, нейроморфный подход позволяет значительно сэкономить электроэнергию.

Ральф Этьенн-Каммингс из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, не принимавший участия в этом эксперименте, говорит, что DeepSouth позволит быстрее продвинуться в изучении нейронаук, поскольку он и другие исследователи смогут многократно испытывать модели мозга.

"Если вам необходимо понять работу мозга, то этот компьютер будет именно тем устройством, благодаря которому вы сможете это сделать", - говорит он. "В конце концов, это заинтересует как минимум представителей двух типов исследователей - тех, кто изучает нейронауки, и тех, кто хочет создать прототип новых инженерных решений в области искусственного интеллекта".

По словам Этьенн-Каммингса, DeepSouth может подготовить почву для создания гораздо более энергоэффективных вычислительных систем, а если технологию к тому же удастся миниатюризировать, она поможет сделать беспилотники и роботов более автономными.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее сообщалось, что Китай намерен наводнить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта. Пекин планирует больше ориентироваться на собственные чипы искусственного интеллекта (ИИ), чем на микросхемы зарубежного производства, поскольку больше не может получать самые современные кристаллы Nvidia из-за из-за экспортных ограничений США. Подробнее...