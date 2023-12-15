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amv212
Первый суперкомпьютер, имитирующий весь человеческий мозг, заработает в 2024 году
Суперкомпьютер DeepSouth сможет выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду

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Нейроморфный суперкомпьютер под названием DeepSouth сможет выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду, что сравнимо с предполагаемым количеством синаптических связей в человеческом мозге.

 Суперкомпьютер, способный в полном масштабе имитировать синапсы человеческого мозга, будет запущен в Австралии в следующем году. Цель проекта - понять, как наш мозг обрабатывает огромные объемы информации, потребляя при этом относительно небольшое количество энергии.

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 Машина, известная как DeepSouth, будет построена Международным центром нейроморфных систем (International Centre for Neuromorphic Systems, ICNS) в Сиднее, Австралия, в партнерстве с двумя крупнейшими мировыми производителями компьютерной техники - Intel и Dell. В отличие от обычного компьютера, DeepSouth построят на интегральных схемах импульсных нейронных сетей, способных моделировать процесс обработки информации синапсами в мозге.

Нейроморфный суперкомпьютер — DeepSouth сможет выполнять 228 триллионов синаптических операций в секунду, что сравнимо с предполагаемым количеством синаптических связей в головном мозге человека. Художественное изображение суперкомпьютера DeepSouth.

Ранее подобные нейроморфные вычислительные системы уже создавались, но DeepSouth станет крупнейшим из них, и сможет выполнять 228 триллионов последовательных операций в секунду, что соответствует количеству синаптических связей в человеческом мозге.

"Мы впервые сможем смоделировать активность импульсной нейронной сети размером с человеческий мозг в режиме реального времени", - рассказывает Андре ван Шайк из ICNS, руководитель проекта. И хотя DeepSouth по мощности не превзойдет существующие суперкомпьютеры, он поможет нам лучше понять нейроморфные вычисления и работу биологического мозга, считает ученый. "Нам очень нужна эта технология, чтобы лучше понять, как работает наш мозг и почему он так успешно выполняет свои обязанности".

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Существующие суперкомпьютеры уже давно стали одними из самых главных потребителей электроэнергии на планете, в то время как человеческий мозг едва ли потребляет больше энергии, чем электрическая лампочка. По крайней мере частично эта разница объясняется различиями в способах обработки информации: традиционные компьютеры обрабатывают информацию в быстрой последовательности, постоянно "перемещая" данные между процессором и памятью, в то время как нейроморфная архитектура выполняет множество операций параллельно со значительно меньшим количеством ротации данных. Поскольку перемещение информации - одна из самых энергоемких частей вычислений, нейроморфный подход позволяет значительно сэкономить электроэнергию.

Ральф Этьенн-Каммингс из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, не принимавший участия в этом эксперименте, говорит, что DeepSouth позволит быстрее продвинуться в изучении нейронаук, поскольку он и другие исследователи смогут многократно испытывать модели мозга.

"Если вам необходимо понять работу мозга, то этот компьютер будет именно тем устройством, благодаря которому вы сможете это сделать", - говорит он. "В конце концов, это заинтересует как минимум представителей двух типов исследователей - тех, кто изучает нейронауки, и тех, кто хочет создать прототип новых инженерных решений в области искусственного интеллекта".

По словам Этьенн-Каммингса, DeepSouth может подготовить почву для создания гораздо более энергоэффективных вычислительных систем, а если технологию к тому же удастся миниатюризировать, она поможет сделать беспилотники и роботов более автономными.

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#суперкомпьютер #deepsouth
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