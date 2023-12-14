Несмотря на то, что китайская экономика находится не в самом лучшем состоянии, председателю КНР Си Цзиньпину все же есть чем гордиться в 2023 году: роль юаня в глобальных платежах увеличилась примерно в два раза.

В Китае роль юаня в глобальных платежах выросла почти вдвое, но доллар пока продолжает доминировать. Фотография представлена Agence France-Presse, AFP / Nicolas Asfouri

реклама





Доля юаня в 3,6 процента может показаться не слишком впечатляющей, если учесть, что на Соединенные Штаты по-прежнему приходится 47 процентов платежей. Однако темпы роста с 1,9 процента за последние 11 месяцев, начиная с января, наверняка уже привлекли внимание Вашингтона. Ключевым моментом сейчас, конечно, является то, чтобы команда Си воспользовалась этой ситуацией, ускорив проведение финансовой реформы. Ускорение этого процесса напрямую зависит от способности Пекина завоевать доверие инвесторов.

У развитых стран есть нечто общее: они создают надежные и проверенные финансовые системы еще до того, как в страну начинают стекаться триллионы долларов иностранного капитала. Они методично повышают прозрачность, заставляют компании совершенствовать управление, разрабатывают надежные механизмы контроля, создают независимую систему кредитных рейтингов и прочную рыночную инфраструктуру еще до того, как в страну придет чужой капитал. По мере приближения 2024 года инвесторы будут как никогда внимательно следить за тем, смогут ли китайские реформаторы поддерживать рост юаня.

На этой неделе в Пекине прошла Центральная рабочая экономическая конференция Китая, на которой были определены дальнейшие планы развития крупнейшей экономики Азии. Коммунистическая партия Китая обязалась стимулировать рост внутреннего спроса, преодолеть кризис в сфере недвижимости и ускорить развитие стратегических секторов, с тем чтобы повысить конкурентоспособность Китая.

реклама





"Китайская экономика демонстрирует подъем. В 2023 году достигнуты серьезные успехи в высококачественном развитии", - говорится в заявлении партийных лидеров, опубликованном государственным агентством "Синьхуа". "Китаю еще предстоит преодолеть некоторые трудности и проблемы для дальнейшего оживления экономики".

Также необходимо и дальше укреплять растущую популярность юаня. Международный авторитет юаня растет в то время, когда все чаще звучат вопросы об уменьшение зависимости экономик от американской валюты. Эта обеспокоенность достигла апогея в середине ноября, когда агентство Moody's Investors Service пригрозило лишить США последнего кредитного рейтинга ААА.

Фискальная политика правительства США

Эта новость появилась вскоре после того, как государственный долг Соединенных Штатов превысил 33 триллиона долларов. Moody's также сослалось на дисфункцию политических институтов США, спровоцированную играми вашингтонских законодателей с основными принципами функционирования страны. "Фискальная политика в Соединенных Штатах менее эффективна, чем во многих других государствах с рейтингом ААА, и очередная остановка этой системы станет еще одним доказательством этой слабости", - утверждают аналитики Moody's.

"После того как в июне этого года были проведены переговоры по спорному двухпартийному соглашению о лимите задолженности, в американском Конгрессе вновь возобновились внутрипартийные разногласия, угрожающие приостановкой работы правительства и наглядно отражающие политические препятствия на пути формирования фискальной политики США".

реклама





Подобные политические разборки способны нанести новый удар по доллару. Также как и сопутствующий ущерб от одиннадцати повышений процентных ставок Федеральной резервной системы за последние 18 месяцев. А также от того, что президент США Джо Байден пытался использовать доллар в качестве средства давления на Москву, после того как Россия начала спецоперацию на Украине. И все же это достижение - заслуга политики Си, направленной на интернационализацию юаня.

Работа в этом направлении начала активизироваться в 2016 году, после того как тогдашний глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань обеспечил юаню место в программе "специальных прав заимствования" Международного валютного фонда. В результате юань был включен в элитный клуб резервных валют МВФ, присоединившись к доллару, евро, иене и фунту стерлингов.

В последующие годы правительство КНР последовательно расширяло каналы доступа иностранных инвесторов к фондовым рынкам и рынкам облигаций материкового Китая. Акции, торгующиеся на материковых биржах Китая материкового Китая, были добавлены в индекс MSCI, а государственные облигации были включены в бенчмарк FTSE Russell.

Это, а также меры по повышению финансовой прозрачности способствовали росту мирового спроса на юань. В последнее время толерантное отношение Пекина к укреплению юаня обеспечило Министерству финансов Си определенный авторитет в рыночных кругах, особенно на фоне падения курса иены.

реклама





Фотография представлена Agence France-Presse, AFP

В этом году юань обогнал евро и стал второй по величине валютой, используемой в мировой торговле, согласно данным Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). По состоянию на сентябрь доля юаня в платежах SWIFT составила 5,8 процента.

При этом следует отметить, что по мере приближения 2024 года партия Си, если так можно выразиться, оказалась на развилке дорог. Ускорение использования юаня в мировой торговле и финансах требует четкой и твердой приверженности структурным преобразованиям.

К числу основных задач необходимо отнести переход к полной конвертируемости юаня, повышение ликвидности на местных рынках и доступности валютных инструментов, модернизацию гигантского и непрозрачного государственного сектора и интернационализацию устаревшей системы кредитных рейтингов, которая не позволяет оценивать риски и способствует хроническому нерациональному распределению капитала.

Замедление темпов экономического роста

Пекин должен разобраться с региональными органами власти, а именно сдерживать риски в сфере финансирования местных органов власти (LGFV). Даже в то время, как в Китае разгорается кризис недвижимости, Пекину необходимо избежать кризиса, связанного с забалансовым муниципальным долгом в размере около 9 триллионов долларов.

Эксперты считают, что это не так просто сделать, поскольку темпы роста в Китае самые низкие за последние 30 лет, а дефляционное давление усиливается. До последнего момента Пекину удавалось обходиться без крупных государственных выплат, которые могли бы свести на нет успехи в сокращении финансового рычага в различных секторах экономики. Однако слабые потребительские цены и разговоры о "японизации" заставляют экономистов ожидать более жесткой реакции.

Дефляция может идти вразрез с ожиданиями Си повысить мировой спрос на юань. В ноябре потребительские цены в Китае упали на 0,5 процента по сравнению с показателем годичной давности, что стало худшим снижением со времен разгара пандемии Ковид-19.

"Сохраняющаяся низкая динамика базового индекса потребительских цен указывает на то, что внутренний потребительский спрос, скорее всего, остается неустойчивым", - пишут аналитики JPMorgan в своем недавнем отчете. При этом экономисты Goldman Sachs утверждают, что "слабые" цены "вероятно, являются признаком вялой внутренней экономической динамики в краткосрочной перспективе".

Опять же, это не то, чем окружение Си надеялось завершить год. "Проблема дефляции в Китае может стать желанным сдерживающим фактором дезинфляции для Запада", - говорит экономист Альберт Эдвардс из Societe Generale. Эдвардс добавляет, что проблема заключается в том, что если "жесткая посадка" для Вашингтона неизбежна (что отражается в слабой денежной массе Societe Generale и в любом случае вызовет обвал внутренней инфляции в США), то импорт "дополнительной порции" китайской дефляции был бы крайне нежелателен и поверг бы ФРС в хаос. По крайней мере, инвесторы в американские облигации будут в восторге".

Стратег Тьерри Визман из Macquarie Bank считает, что "чем дольше Китай не демонстрирует способность к восстановлению, тем больше вероятность снижения инфляционных ожиданий на Западе, поскольку опасения, что Китай может экспортировать свою дефляцию в остальные страны через международную торговлю, будут усиливаться". Вряд ли правительство, планирующее увеличить популярность своей валюты, заинтересовано в таком развитии событий.

Безусловно, с некоторой долей оптимизма можно предположить, что усилия Си Цзиньпина по увеличению фискальных стимулов и целенаправленные действия Народного банка Китая могут переломить ситуацию. В то же время рост экспорта на 0,5 процента в годовом исчислении указывает на устойчивый внешний спрос на китайские товары.

Однако даже здесь существует немало оговорок. Экономисты Nomura Holdings Inc. пишут, что, хотя зарубежные поставки могут выиграть от "глобального подъема" спроса, "еще слишком рано говорить о достижении дна". По мнению Nomura, "весной 2024 года может произойти еще один экономический спад из-за ухудшения ситуации в секторе недвижимости".

На прошлой неделе Си Цзиньпин признал, что восстановление китайской экономики "все еще находится на критической стадии" на фоне вялого внутреннего спроса и влияния растущего сектора недвижимости. По данным государственных СМИ, лидер Китая выступил на заседании Политбюро, высшего руководящего органа страны. В частности, он заявил, что "ситуация с развитием страны является сложной, поскольку усиливаются неблагоприятные факторы в международной политической и экономической среде", и призвал к принятию мер по стабилизации роста.

В условиях падения экспорта и частных инвестиций Пекин пытается поддержать рост внутреннего валового продукта за счет увеличения объемов потребления Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Синьхуа.

Си подчеркнул, что "необходимо сосредоточить усилия на форсировании строительства современной промышленной системы, расширении внутреннего спроса, (а также) предотвращении и устранении рисков". Для этого, необходимо добиться большей "самодостаточности" в ключевых научно-технических секторах, а также "ускорить создание новой схемы развития", отметил он.

Хотя Минфин Китая был "разочарован решением Moody's" и заявил, что подобные опасения "излишни", такие заголовки - последнее, чего хотел бы Си, поскольку инвесторы уже сейчас готовят планы по распределению капитала на 2024 год, пишет американский журналист Уильям Песек.

Наряду с ростом задолженности местных органов власти, Moody's ожидает углубления проблем в секторе недвижимости, страдающем от невыполнения обязательств. По словам Тинга Лу, главного экономиста по Китаю в Nomura, недвижимость в КНР по-прежнему остается "единственным крупнейшим фактором, влияющим на экономику государства". Он добавляет, что, "несмотря на множество мер стимулирования, объявленных в последние годы", недвижимость представляет собой реальную и непосредственную опасность. Президент и главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан выражает общее мнение, когда говорит, что "неясно, сможет ли экспорт стать опорой роста в следующем году".

Возвращение реформ на круги своя

Хорошей новостью для Пекина является возвращение к концу 2023 года к структурным реформам, которые были отодвинуты на задний план во время пандемии. На состоявшейся на этой неделе Центральной конференции по экономической работе компартия КНР обязалась снять риски в секторе недвижимости и разобраться с долгами, которые неагтивно отражаются на местных органах власти и средних финансовых учреждениях.

Среди первоочередных задач - строительство доступного жилья, решение вопроса рекордной безработицы среди молодежи, поддержка частных предпринимателей, стимулирование инноваций в области науки и техники, укрепление внутренних цепочек поставок, ускорение перехода Китая к более экологичной экономике и развитие цифрового рынка пространства, включая искусственный интеллект. Среди других наиболее актуальных инициатив - стимулирование рождаемости и решение проблемы старения населения Китая.

"Это масштабный проект, в котором слишком много надежд и мало конкретики", - утверждает Билл Бишоп, автор бюллетеня Sinocism и специалист по Китаю с многолетним опытом. "Я думаю, вы найдете массу причин, чтобы начать относиться к [китайской] экономике более конструктивно, однако причин для скепсиса по-прежнему много".

Бишоп указывает, что "основными проблемами КНР является недостаточный платежеспособный спрос, избыточные мощности в некоторых отраслях, слабые социальные ожидания, а также многочисленные риски и скрытые угрозы. В национальном экономическом цикле Китая есть узкие места, при этом возрастает сложность, напряженность и неопределенность внешней среды. Необходимо повышать уровень информированности о потенциальных угрозах, эффективно решать и устранять такие проблемы".

В целом, пишет эксперт, "благоприятные условия для развития Китая перевешивают все негативные факторы. Основная тенденция экономического оздоровления и долгосрочного улучшения не изменилась, поэтому сейчас крайне важно укреплять уверенность и решимость".

Все это благотворно скажется на политике Пекина по интернационализации юаня. То же самое касается и политики США, как в плане фискальной бесхозяйственности, так и в плане международных санкций. Режим санкций, введенный Байденом против России, сыграл на руку Пекину, поскольку правительства по всему миру заговорили о долларе как об "оружии".

Такие действия Вашингтона подстегнули Китай активизировать кампанию, направленную не только на то, чтобы затмить доллар, но и "подавить" другие валюты "Большой семерки". В уходящем году усилия КНР, призванные стимулировать страны к использованию юаня в торговле, принесли свои плоды. Система трансграничных межбанковских платежей КНР набирает обороты. А инициатива "Пояс и путь" послужила своего рода катализатором для трансграничного использования юаня.

Китай уже не так заинтересован в хранении долговых обязательств США, как раньше. Фото: Asia Times Files / Reuters / Jason Lee

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Теперь Китаю необходимо ускорить процесс реформирования, чтобы повысить привлекательность юаня на мировых рынках. Дискуссии, состоявшиеся на этой неделе в рамках Центральной экономической конференции Китая, показывают, что Пекин прекрасно понимает, что нужно сделать для стабилизации экономики и показать американскому доллару, кто в доме хозяин.