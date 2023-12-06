Фондовые рынки Гонконга и материкового Китая обвалились после того, как во вторник агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитным рейтингам правительства Китая со "стабильного" до "негативного".Индекс Hang Seng, эталонный фондовый рынок Гонконга, упал на 1,9 процента и закрылся на отметке 16 327 во вторник, что является самым низким показателем с ноября 2022 года. Индекс Shanghai Composite упал на 1,7 процента до 2 972, пробив психологическую отметку в 3 000 с октября этого года.

Акции китайских компаний рухнули на фоне ухудшения прогноза Moody's для рейтинга КНР. Впервые с 1989 года Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Китая. Прогноз понижен до негативного из-за растущего долга КНР. Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Twitter / Wikimedia Commons

реклама





Хотя японский индекс Nikkei 225 также снизился на 1,37 процента во вторник из-за опасений инвесторов касательно замедления экономики в странах Азии, до сих пор в этом году индекс повышался до 27,5 процента. В 2023 году индекс Hang Seng упал на 19 процентов, а индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,63 процента.

Во вторник агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги эмитентов Китайской Народной Республики в национальной и иностранной валюте на уровне А1, однако ухудшило прогноз по кредитным оценкам правительства Китая до негативного. При этом агентство ссылается на снижение среднесрочного экономического роста страны и продолжающееся сокращение сектора недвижимости.

Изменение прогноза " свидетельствует о том, что правительство и государственный сектор будут оказывать финансовую поддержку региональным и местным органам власти и промышленным предприятиям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации", - заявила пресс-служба Moody's.

реклама





По мнению агентства, такая тенденция "создает широкие понижательные риски для фискальной, экономической и институциональной устойчивости КНР". "Изменение прогноза также отражает возросшие риски, связанные со структурным и продолжительным снижением среднесрочного экономического роста и продолжающимся сокращением сектора недвижимости", - добавили в агентстве.

Стратегия управляемого воздействия

В своем заявлении Министерство финансов Китая заявило, что оно "разочаровано" снижением прогноза рейтингов агентством Moody's. "Опасения Moody's касательно перспектив экономического роста Китая, фискальной устойчивости и других аспектов являются неоправданными", - говорится в документе.

"Если наши доходы от продажи недвижимости снизятся, наши расходы на выплату компенсаций за переезд также сократятся", - говорится в сообщении. "В последние годы несмотря на то, что наши доходы от налога на недвижимость уменьшились, их соотношение с государственным доходом существенно не изменилось". В сообщении подчеркивается, что влияние кризиса на рынке недвижимости на местные бюджеты общего назначения и бюджеты правительств является управляемым и структурным.

"В последние годы в нашей стране была сформирована институциональная система для предотвращения и урегулирования долговых рисков местных органов власти", - говорится в заявлении. В сообщении говорится, что распространение и расширение практики незаконных и беспорядочных заимствований местными органами власти было в значительной степени ограничено. Также были достигнуты положительные результаты в деле ликвидации задолженностей муниципальных органов власти.

реклама





В условиях падения экспорта и частных инвестиций Пекин пытается поддержать рост внутреннего валового продукта за счет увеличения объемов потребления Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Синьхуа.

В конце прошлого года объем непогашенного муниципального долга составил 62 триллиона юаней (8,68 триллиона долларов США), включая долговые обязательства местных органов власти в размере 35,1 триллиона юаней (4,91 триллиона долларов США) и долг центрального правительства в размере 25,9 триллиона юаней (3,63 триллиона долларов США).

Согласно данным министерства финансов, отношение местного долга КНР к ВВП составляет всего 50,4 процента, что ниже принятой на международном уровне планки в 60 процентов и соответствует показателям крупных экономик и стран с развивающимися рынками.

Официальная цифра местного долга не включает в себя долговые обязательства местных органов власти (Local Government Financing Vehicle LGFV), которые, по оценкам аналитиков, на конец 2022 года составляли порядка 60 триллионов юаней (8,4 триллиона долларов США). Если учесть долг LGFV, то отношение задолженности Китая к ВВП должно составить 99 процентов, по сравнению с 263,9 процента в Японии и 129 процентов в Соединенных Штатах.

Замедление темпов роста экономики КНР

реклама





Moody's заявило, что ожидает ежегодный рост ВВП страны на уровне 4 % в 2024 и 2025 годах и в среднем 3,8 % в период с 2026 по 2030 год. Во вторник государственная газета КНР Economic Daily заявила, что снижение кредитного прогноза Китая агентством Moody's "необоснованно и ошибочно".

В своем докладе заместитель директора по макроэкономическим вопросам Исследовательского центра развития при Госсовете КНР Фэн Цяобинь заявил, что Moody's не обладает глубоким пониманием китайской экономики и не учитывает последние меры по поддержке рынка недвижимости и их эффект. В марте Китай установил целевой показатель экономического роста на 2023 год на уровне 5 процентов.

18 октября Национальное статистическое бюро Китая (National Bureau of Statistics, NBS) сообщило, что в первые три квартала этого года ВВП страны вырос на 5,2 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Среди "трех китов" китайской экономики потребление выросло на 6,8 процента, внешняя торговля в долларах США упала на 6,4 процента, а инвестиции в основной капитал выросли на 3,1 процента за указанный период.

Эксперты отмечают, что росту инвестиций в основной капитал в 3,1 процента способствовало повышение объемов капиталовложений государственных предприятий на 7,2 процента. За первые девять месяцев частные инвестиции упали на 0,6 процента в годовом исчислении.

Толпы туристов на ночном рынке в Циндао в провинции Шаньдун в мае 2021 года. Изображение представлено онлайн-журналом Asia Times Files / Синьхуа.

" Доля внутреннего потребления в экономическом росте Китая продолжает увеличиваться", - заявило во вторник министерство финансов КНР. По словам министерства, потребление и инвестиции способствовали росту внутреннего валового продукта на 4,4 и 1,6 процентных пункта соответственно. Однако внешняя торговля снизила рост ВВП на 0,8 процентного пункта.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее мы уже рассказывали, что инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема.

Инструмент разработчика OpenAI для большой языковой модели GPT-4 может быть использован не по назначению. Например, ИИ можно обманом заставить выдать информацию, которая может помочь потенциальным террористам, и решить такую задачу довольно непросто. Подробнее...