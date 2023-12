Американские военные официально приостановили эксплуатацию своего парка самолетов V-22 "Оспри" после смертельного инцидента у берегов Японии в конце ноября этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey отстранен от полетов до особого распоряжения.

Напомним, что в результате крушения погибли восемь человек. Решение США было принято практически сразу после того, как сухопутные силы самообороны Японии "приземлили" свою флотилию конвертопланов. Последнее происшествие, пишет Reuters, усилило в Японии волну критики по поводу того, что этот инновационный винтокрылый летательный аппарат предрасположен к авариям, несмотря на то, что японские официальные лица официально отрицают это.

Полеты приостановлены до особого распоряжения

Официальный представитель ВВС Соединенных Штатов Энн Стефанек заявила, что на данный момент неизвестно, сколько времени самолеты будут находиться на земле. Ожидается, что приостановка полетов будет продолжена до тех пор, пока следствие не установит причину аварии у берегов Японии и не разработает необходимые рекомендации для возвращения авиапарка V-22 Osprey в строй.

"Предварительная информация, полученная в рамках расследования, указывает на возможный отказ аппаратуры, спровоцировавший аварию, однако основная причина аварии на данный момент неизвестна", - говорится в заявлении Командования специальных операций ВВС США (Air Force Special Operations Command, AFSOC). Авария в Японии произошла во время выполнения рутинной тренировочной миссии 29 ноября у острова Якусима, примерно в 650 милях или 1040 километрах к юго-западу от Токио.

На данный момент компания Boeing построила свыше 400 многоцелевых конвертопланов V-22 Osprey. Эти машины главным образом используются корпусом морской пехоты, ВВС США и воздушными силами самообороны Японии. V-22 Osprey играют важнейшую роль в доставке грузов и персонала на авианосецы ВМС США, в том числе на корабль USS Carl Vinson, который в настоящее время развернут в Восточно-Китайском море, пишет Reuters.

Последний инцидент с самолетом вызвал гневную реакцию в американских социальных сетях. Пользователи потребовали вывести самолет из эксплуатации. Некоторые даже заявили, что тилтроторы Osprey должны быть сняты с вооружения, поскольку на них просто опасно летать, не говоря уже о выполнении сложнейших операций в условиях современной войны. Photo provided by AsiaTimes Online / Shutterstock via The Conversation.

"Если ремонт Osprey длится неделю или больше, то вызванные этим неудобства превращаются в нечто большее. А без "Оспри" может нарушиться процесс обучения, что скажется на боеготовности", - считает полковник Корпуса морской пехоты США и научный сотрудник Японского форума стратегических исследований Грант Ньюшем.

После последнего происшествия, пишет Reuters, Япония ( а это единственная страна, эксплуатирующая конвертопланы Bell V-22 Ospre за пределами Соединенных Штатов) прекратила полеты всех четырнадцати своих самолетов и обратилась к Пентагону с просьбой сделать тоже самое. Однако первоначально американское оборонное ведомство запретило полеты только одного подразделения, к которому был приписан разбившийся самолет. При этом было заявлено, что остальные машины продолжат полеты, а их проверка на безопасность будет проводится параллельно.

Издание отмечает, что это обычная практика для американских военных - после смертельных инцидентов выводить из эксплуатации весь парк самолетов. Официальный представитель министерства обороны Японии подтвердил, что их самолеты продолжают оставаться на земле. "Само собой разумеется, что обеспечение безопасности полетов является наивысшим приоритетом при эксплуатации летательных аппаратов", - заявил в четверг главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. "Мы будем продолжать требовать обмена информацией с американскими коллегами для обеспечения безопасности полетов", - добавил он.

Это далеко не единичный случай

Как бы это не было трагично, пишет Ассошиэйтед Пресс, но, к сожалению, это не единичный случай. Например, в 2016 году из-за крушения самолета в Японии Соединенные Штаты были вынуждены приостановить эксплуатацию всего парка таких самолетов. По данным международного Фонда безопасности полетов (Flight Safety Foundation, FSA), за всю историю эксплуатации самолета V-22 во время его испытаний погибло не менее пятидесяти человек. Из них более двадцати смертей произошло практически сразу после поступления самолета на вооружение в 2007 году.

Эксперты считают, что все проблемы связаны с конструкцией аппарата. "Оспри" представляет собой гибрид самолета и вертолета, получивший название "тилтротор" или конвертоплан. Машина оснащена роторной турбовинтовой двигательной установкой с передаточным механизмом и пропеллером на конце каждого крыла. При взлете и посадке двигатель устанавливается вертикально, а роторы - горизонтально, как у вертолета (вертолетный режим). При переходе в горизонтальный полет оба двигателя в течение нескольких секунд наклоняются вперед на 90 градусов. Таким образом, V-22 Osprey превращается в двухмоторный турбовинтовой самолет (самолетный режим полета).

В августе три американских морских пехотинца погибли в результате крушения "Оспри" у побережья северной Австралии при переброске личного состава во время проведения плановых военных учений. В 2022 году такой же конвертоплан потерпел крушение во время учений сил Североатлантического альянса на севере Норвегии, в результате чего погибли четверо американских офицеров. По сообщению Associated Press, причиной аварии, скорее всего, стала поломка в "механизме сцепления".

Отчет об аварии CV-22 Osprey ВВС США в Японии 29 ноября 2023 года. (Плюс разбор крушения MV-22 "Hard Clutch Engagement" в Глэмисе, Калифорния).

В своем отчете о крушении представители морской пехоты США предупредили, что предотвратить подобные инциденты в будущем будет невозможно без усовершенствования программного обеспечения системы управления полетом, повышения прочности материалов деталей трансмиссии и ужесточения инспекционных процедур.