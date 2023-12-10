Филиппины обвинили Китай в том, что 9 декабря береговая охрана Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обстреляла из водометов три филиппинских судна, пытаясь преградить им путь, что стало очередным витком в эскалации напряженности между двумя соседями.

Видео обстрела филиппинских кораблей водометами береговой охраны Китая выложили в сеть Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море. Источник сетевое издание EurAsian Times / Агентство Франс Пресс / AFP / Getty Images

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Эта атака, которую назвали самой серьезной и агрессивной в этом году, произошла, в то время когда военные корабли ВМС Филиппин пытались доставить грузы филиппинским рыбакам в районе отмели Скарборо (Bajo de Masinloc, Panatag) недалеко от острова Замбалес. По словам филиппинских официальных лиц, корабли Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин прибыли к богатой рыбой, но удаленной отмели Скарборо, чтобы доставить гуманитарную помощь, в первую очередь бесплатный бензин и рождественские наборы продуктов, для обездоленных филиппинских рыбаков, в управлении которых находится около тридцати лодок.

Было заявлено, что филиппинские правительственные суда находились на расстоянии от 1,6 до 2 миль (2,6-3,5 километра) от отмели, когда береговая охрана НОАК и ее вспомогательные корабли начали вести себя крайне агрессивно, в том числе как минимум восемь раз стреляли из водометов. Они отметили, что китайская береговая охрана направила своих сотрудников на небольших моторных катерах, чтобы оттеснить филиппинских рыбаков, ожидавших доставки продовольствия и топлива у входа в лагуну Скарборо Шоал, после чего установила там плавучий барьер.По словам филиппинских чиновников, эта атака нанесла " существенный ущерб" навигационным и коммуникационным системам одного из трех кораблей Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFA).

Филиппинские власти заявили, не приводя дополнительных подробностей, что корабли китайской береговой охраны сопровождали суда так называемого морского ополчения КНР, которые задействовали акустическую технологию дальнего действия, способную вызвать нарушения слуха, что привело к "серьезному временному дискомфорту и потере трудоспособности некоторых членов экипажа филиппинских судов".

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Риф Скарборо, получивший свое название в честь британского корабля, севшего на мель рядом с атоллом около трех столетий назад, является одним из самых проблемных морских объектов в Азии и горячей точкой дипломатических дискуссий о правах на рыбную ловлю и вопросах суверенитета. Поскольку Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, эта отмель также остается предметом "серьезных разборок" между Пекином и Манилой.

Поскольку эта отмель расположена в центре Южно-Китайского моря, рядом с судоходными путями, по которым ежегодно транспортируются товары на сумму порядка 3,4 триллиона долларов, она имеет огромное стратегическое значение для КНР. Более того, высказываются опасения, что Китай со временем может построить там искусственный остров.

Напомним, что в сентябре этого года Филиппины обнаружили 300-метровый плавающий барьер, охраняемый береговой охраной НОАК, вблизи спорной отмели, которая, по сути, принадлежит Китаю. Сообщается, что позже ВМС Филиппин провели целую специальную операцию по устранению заграждения.

Филиппины совместно со своим союзником по договору, Соединенными Штатами, осудили "морское нападение" Китая. "Препятствовать предоставлению гуманитарной помощи и провозу всех грузов помощи не только незаконно, но и бесчеловечно", - заявила по этому поводу специальная комиссия филиппинского правительства.

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Видео обстрела филиппинских кораблей водометами береговой охраны ВМС НОАК выложили в сеть Береговая охрана Народно-освободительная армия Китая применила водометы против судов филиппинского бюро рыболовства и водных ресурсов в районе отмели Панатаг (Скарборо) рано утром 9 декабря. Водяные пушки применялись не менее 8 раз.

В своем сообщении в социальной сети X посол Соединенных Штатов на Филиппинах Мэри Кэй Карлсон заявила, что действия Пекина "нарушают международное право и ставят под угрозу жизни и средства к существования филлипинских граждан". Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион, выступая на стороне Манилы.

“Это инцидент является последней эскалацией затянувшегося территориального конфликта в Южно-Китайском море - азиатском очаге напряженности, поставившем Китай и Соединенные Штаты на путь конфронтации”.

Напряженность между Китаем и Филиппинами нарастает

В этом году территориальное выяснение отношений между Китаем и Филиппинами относительно нескольких спорных шельфовых зон, в том числе отмелей Скарборо и Второй Томас, было особенно жарким.

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Последний эпизод - далеко не первый случай, когда корабли НОАК используют водометы для нападения на филиппинские суда. В ноябре Манила обвинила корабли Китая в попытке помещать филиппинским судам пополнить запасы на другой спорной территории, Второй отмели Томаса, а также в том, что они стреляли из водометов и совершали "опасные маневры" вблизи них.

Последний эпизод - далеко не первый случай, когда корабли НОАК используют водометы для нападения на филиппинские суда. В ноябре Манила обвинила китайские корабли в том, что они совершали "опасные маневры" и стреляли из водяных пушек в сторону филиппинских судов, пытавшихся доставить продовольствие на другую спорную территорию, Вторую отмель Томаса. Тогда филиппинские чиновники также заявили, что надувные лодки, принадлежащие китайской береговой охране, преследовали два филиппинских судна самым "безрассудным" и "опасным" образом.

Позднее в том же месяце два истребителя Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) были замечены вблизи филиппинского самолета, развернутого в рамках совместного двустороннего морского патрулирования с ВМС Австралии в западной части Филиппинского моря. Ранее в октябре этого года Манила обвинила Пекин в "намеренном" столкновении военных судов китайской береговой охраны с кораблями ВМС Филиппин во время операции по пополнению запасов в районе Второй отмели Томаса.

Однако Китай категорически отверг это обвинение и заявил, что это филиппинские военные корабли "опасно приблизились" к катерам береговой охраны НОАК и "китайским рыболовным судам", которые занимались рыбной ловлей в этом районе. Впоследствии появилось еще несколько сообщений о подобных инцидентах.

Утверждается, что китайская береговая охрана неоднократно применяла военные лазеры в открытом море у спорных отмелей, временно ослепляя филиппинских членов экипажа. Кроме того, ВМС НОАК использовали рискованные методы "блокирования и ухода в тень", один из которых привел к небольшому столкновению.

На снимке: корабль военно-морских сил Филиппин BRP Sierra Madre был посажен на мель в 1999 году, в попытке заявить о территориальных претензиях Манилы на Второй отмели Томаса в районе островов Спратли в оспариваемых водах Южно-Китайского моря. Источник сетевое издание EurAsian Times / Ted Aljibe/ Agence France-Presse, AFP / Getty Images.

Эксперты сообщают, что на фоне этих событий Филиппины наращивают усилия "по пресечению агрессивной деятельности" ВМС КНР в Южно-Китайском море. В последнее время этот регион стал одной из самых горячих точек напряженности между Китаем и Соединенными Штатами в контексте военных морских операций.

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Несколькими днями ранее ранее сообщалось, что Филиппины построили стратегическую базу на одном из островов в спорной части Южно-Китайского моря. В своей попытке продемонстрировать Китаю свою стратегическую решимость Манила развернула новую базу береговой охраны в той части Южно-Китайского моря, вокруг которой ведутся жаркие споры. Двухэтажный комплекс, построенный на острове Титу, втором по величине природном объекте архипелага Спратли, получил самые "передовые системы", включая радиолокационные станции и оборудование спутниковой связи, а также системы управления движением судов и береговые камеры наблюдения. Подробнее...