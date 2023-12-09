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Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения

В интересах госбезопасности Тайвань ужесточает запрет на использование материалов и новейших технологий для производства микросхем. Нарушителей ждут длительные тюремные сроки
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Тайвань, ссылаясь на соображения национальной безопасности, запретил экспорт на территорию материкового Китая новых технологий и сырья, которые могут быть использованы для производства микросхем размером менее 14 нанометров.

Тайвань занимает доминирующее положение в индустрии производства микрочипов, выпуская при этом самые передовые их варианты. Photo: Twitter Screengrab / Digitimes.

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По данным Национального совета по науке и технологиям (NSTC), разработка передовых чипов вошла в число 22 ключевых технологий, которые Тайвань хочет защитить на законодательном уровне, с тем чтобы не допустить их получения Пекином. "Список 22", охватывающий пять секторов: оборонный, аэрокосмический, сельскохозяйственный, полупроводниковый и сферу кибербезопасности, вступил в силу сразу после его официального опубликования в среду (6 декабря).

Чэнь отметил, что Тайвань, ориентируясь на опыт других государств, будет контролировать экспорт определенного перечня товаров, включая технологическое оборудование, газ и химические продукты, используемые при изготовлении кристаллов с нормами 14 и менее нанометров. Напомним, что в июле этого года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело ограничения на экспорт 23 видов передового оборудования и сырья для производства интегральных схем.

"Опубликование списка критических технологий призвано защитить коммерческие интересы тайваньских компаний. Любой, кто попытается похитить эти технологии или незаконно экспортировать их, должен быть наказан в соответствии с законом о национальной безопасности", - подчеркнул Чэнь.

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В прошлом году Тайвань принял поправку к закону о национальной безопасности, в соответствии с которой лицам, похитившим ключевые национальные технологии для передачи иностранным "враждебным силам", грозит тюремное заключение на срок от пяти до 12 лет, а также штрафы в размере от 5 миллиона тайваньских долларов (около 160 тысяч долларов США) до 100 миллиона тайваньских долларов (около 3,18 миллиона долларов США).

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В 2022 году Тайвань внес изменения в Закон о межконтинентальных отношениях, требуя от местных инженеров с ключевыми технологическими навыками подавать заявления на получение разрешений, если они желают работать в компаниях материкового Китая, при условии, что они не меняли место работы в течение трех лет.

Дело Лян Монг-суна

В NSTC заявили, что потратили год на создание списка ключевых технологий и примерно в марте-апреле 2024 года представят очередной расширенный список. Последнее заявление было сделано на фоне анонса смартфона Mate60 Pro компании Huawei Technologies в конце августа этого года, в котором использовался 7-нм процессор, произведенный шанхайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Отраслевые эксперты считают, что генеральный директор SMIC Лян Монг-Сонг и его команда совершили прорыв в технологии N+2, способной создавать высокоэнергетические 7-нм процессоры с использованием глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущая мировая компания по по контрактному производству чипов, освоила эту технологию семью годами ранее. Лян работал в TSMC с 1992 по 2009 год.

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В интересах национальной безопасности отколовшийся остров ужесточает запрет на использование материалов и новейших технологий для производства микросхем. Нарушителям грозят длительные тюремные сроки. На снимке логотип TSMC - ведущего мирового производителя передовых кмикросхем. Иллюстрация: Twitter Screengrab / Digitimes.

В октябре 2022 года Соединенные Штаты запретили американским инженерам сотрудничать с китайскими производителями чипов, поставив их перед выбором между работой в Китае и американским гражданством. Впрочем, это ограничение не коснулось Ляна, поскольку он имеет тайваньское гражданство.

Китайские обозреватели утверждают, что, если против Ляна будет возбуждено уголовное дело со стороны Тайваня, он сможет остаться на материке до конца своих дней и стать "настоящим героем" в чипостроительном секторе Китайской Народной Республике. А вот молодым тайваньским чип-инженерам, возможно, придется пересмотреть свои карьерные планы из-за нового списка ключевых технологий.

Как заявил сотрудник Тайваньского фонда исследований оборонной политики Цзе Чжун, в центре внимания оборонного ведомства, отвечающего за ключевые технологии, находятся исследования будущего оружия Тайваня, при этом все делается для того, чтобы "ответить на угрозу со стороны материка". Особенно это касается сверхзвуковых ракетных технологий, способных "прорвать континентальную противовоздушную оборону" и нанести по материку мощный удар с моря. Строгие законы и правила Соединенных Штатов в сочетании с объявленными властями Тайваня наказаниями, касающимися ключевых технологий, могут оказать "сдерживающий эффект" на отток высококлассных специалистов по производству полупроводников на материк, отметил эксперт.

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"Поскольку в последние годы Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея ужесточили законы по защите своих стратегических отраслей и критически важных технологий, большинство тайваньских компаний согласны с тем, что правительство Тайваня должно последовать их примеру", - говорит Хуан Чунь-чиен, директор отдела по делам материкового Китая при Китайской национальной федерации промышленности Тайваня, в своей статье, опубликованной в газете United Daily News.

"Тем не менее, отдельные тайваньские компании опасаются, что столкнутся с проблемами при переводе своих ключевых технических специалистов в материковый Китай, - говорит он. По словам Хуана, если Тайбэй и дальше будет расширять свой список ключевых технологий, все меньше и меньше тайваньских технических специалистов будут отправляться на работу на материк, что затруднит работу компаний острова.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе это очень плохо отразится на Тайване, так как все меньше и меньше тайваньских технических специалистов смогут участвовать в научно-исследовательских проектах материкового Китая. В четверг и пятницу комментарии Хуана были процитированы сайтом Cankaoxiaoxi.com, или Reference News, и получили на материке широкий резонанс.

Национальный научный совет Тайваня обнародовал список из 22 ключевых "национальных технологий", в сфере обороны, космоса, сельского хозяйства, производства  полупроводников и информационной безопасности. Twitter Screengrab / Digitimes.

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В своей статье доцент Северо-Западного университета Китая Ван Цзинь пишет, что Китаю не стоит особо переживать по поводу так называемого "списка ключевых технологий Тайваня". У Китая есть свои собственные оборонные, аэрокосмические и полупроводниковые технологии, и ему нет нужды перенимать опыт Тайваня, считает Ван Цзинь. Усиление технологической блокады только подтолкнет Китай к достижению новых прорывов, заключил эксперт.

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