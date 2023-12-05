Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
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Инструмент разработчика OpenAI для большой языковой модели GPT-4 может быть использован не по назначению. Например, ИИ можно обманом заставить выдать информацию, которая может помочь потенциальным террористам, и решить такую задачу довольно проблематично.
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Как оказалось, можно довольно легко отключить защитные механизмы, призванные предотвратить выдачу чат-ботами искусственного интеллекта "вредных" ответов, которые могут помочь потенциальным террористам или массовым убийцам. Это открытие подтолкнуло компании, в том числе OpenAI, к разработке способов решения этой проблемы. Но, судя по результатам исследования, эти попытки пока имеют весьма ограниченный успех.
Компания OpenAI совместно с академическими исследователями провела так называемые " упражнения красной команды", в ходе которых ученые пытались атаковать большую языковую модель OpenAI GPT-4. Специалисты пытались понять, можно ли с помощью инструмента Developer Tool OpenAI - предназначенного для тонкой настройки ИИ под конкретные задачи - удалить защитные функции чат-бота. Такие меры безопасности были предусмотрены OpenAI специально для того, чтобы чат-боты не реагировали на вопросы, ответы на которые могли бы помочь опасным субъектам планировать преступления.
В рамках эксперимента "упраженения красной командой" Дэниел Канг доцент Иллинойского университета Урбана-Шампейн и его коллеги заблаговременно получили возможность использовать инструмент разработчика OpenAI для GPT-4, который пока не выложен в открытый доступ. Они собрали 340 запросов, которые потенциально могли бы привести к опасным реакциям ИИ, и задействовали отдельный AI-алгоритм для генерации опасных реакций на эти вопросы. Затем они воспользовались инструментом разработчика OpenAI для тонкой настройки GPT-4, пытаясь научить чат-бот выдавать “плохие” ответы.
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Исходная версия GPT-4 отказалась давать ответы на 93 процента вредоносных запросов, но "усовершенствованная" версия, модернизированная исследователями, выдала 95 процентов плохих ответов. Используя такую модель чат-бота, злоумышленник мог бы, например получить подробные инструкции по доработке полуавтоматических винтовок в полностью автоматическое оружие или информацию о выращивании бактерий ботулизма.
Как только в OpenAI узнали об этой уязвимости, компания попыталась исключить вредоносные подсказки, с помощью которых можно было отключать защитные механизмы GPT-4. Однако по состоянию на ноябрь 2023 года, по словам Канга, процесс тонкой настройки все еще мог привести к нарушению мер безопасности. Общая стоимость оплаты труда научных сотрудников и аренды вычислительных мощностей, необходимых для реализации этой стратегии тонкой настройки, составила менее 245 долларов. OpenAI не стала комментировать ситуацию.
По словам Канга, одно из спасений заключается в том, что для взлома защитных функций GPT-4 требуется " неограниченный доступ" к инструменту разработчика OpenAI. "Я считаю, что OpenAI ограничивает доступ к [инструменту разработчика], потому что они знают о потенциальных проблемах безопасности", - считает он. "Они очень профессиональны и очень серьезно относятся к этой проблеме".
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Другие команды исследователей также продемонстрировали, как с помощью простой тонкой настройки можно нарушить защитные механизмы в моделях GPT-3.5 Turbo от OpenAI - предшественнице GPT-4 - и Llama от Meta. Эта проблема не ограничивается единичными примерами. Ранее сообщалось, что некоторые пользователи социальных сетей "используют и распространяют" специальные инструкции, с тем чтобы обойти существующие защитные меры чат-ботов.
"Главное, что демонстрирует вся эта работа, — это то, что защитные механизмы, на которые так рассчитывали компании, разрабатывающие языковые модели, можно довольно легко устранить с помощью более тонкой настройки", - говорит Питер Хендерсон из Стэнфордского университета в Калифорнии и автор одного из аналитических отчетов.
"Такие компании, как OpenAI, хотят предоставить клиентам определенные возможности для тонкой настройки искусственного интеллекта и повышения производительности при выполнении конкретных задач, но "тонкая настройка — это на самом деле обоюдоострый меч", поскольку она предоставляет разработчикам возможность отключить защитные механизмы, говорит Руокси Цзя из Технологического института Вирджинии.
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"По нашей оценке, переучить то, что уже заложено в модель ИИ, довольно сложно", - говорит Цзя. "Но в случае с безопасностью - что удивительно - картина иная. Можно легко обучить ИИ и заставить его забыть про все защитные меры".
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Тонкая настройка больших языковых моделей на общих наборах данных может даже непреднамеренно удалить некоторые функции безопасности, говорится в исследовании Цзя, Хендерсона и других специалистов. "Клиенты должны понимать, что при точной настройке модели им придется вернуться и добавить свои собственные меры безопасности", - говорит Хендерсон.
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