Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации передал Воздушно-космическим силам РФ очередную партию многофункциональных истребителей Cy-30CM2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщил официальный представитель ОАК во время пресс-конференции с журналистами.

Российские ВКС становятся мощнее и эффективнее благодаря очередной партии Cy-30CM2 и Як-130

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"Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план по строительству новейшией авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставку самолетов этого типа по программе текущего года. Очередные Cy-30CM2 встанут на вооружение воздушно-космических сил России. Компания уже приступила к производству самолетов по программе следующего года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном ОАК.

В корпорации также сообщили, что самолеты прошли соответствующие наземные и летные испытания и отправились к месту службы. Эта поставка состоялась всего через несколько месяцев после того, как в июле этого года ВКС России получили очередную партию Cy-30CM2. Эксперты отмечают, что производство и испытания передового истребителя идут полным ходом.

Напомним, истребители Су-30СМ2, представляющие собой модернизированную версию Cy-30CM, стоят на вооружении воздушно-космических и военно-морских сил России. Cy-30CM2 имеет усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование. Новый радиолокатор российских истребителей в сочетании с новым высокоточным оружием позволяет эффективно наносить удары по целям на земле, в воздухе и на море с расстояния в несколько сотен километров.

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Модернизированный самолет имеет более мощный двигатель (АЛ-41Ф-С1), радиолокационную станцию IRBIS N035, более совершенную бортовую электронику и современное вооружение. Следует отметить, что изначально двигательная установка АЛ-41Ф-С1 и радиолокационная станция ИРБИС H035 были разработаны для проекта Cy-35C. Проще говоря, на Cy-30CM2 используются технологии Cy-35 – боевой машины, которая неоднократно преимущество в спецоперации на Украине.

Ранее ветеран военно-воздушных сил Индии и военный обозреватель Виджайндер К Тхакур отметил, что "Cy-30CM2 — это попытка максимальной конвергенции семейства Cy-30 с серией Cy-35, с тем чтобы минимизировать расходы на логистику и техническое обслуживание".

Российские тактические фронтовые бомбардировщики Cy-24M, многоцелевые истребители Cy-30CM2 нанесли высокоточные бомбовые удары по учебным целям в рамках военных учений, прошедших в июле этого года в самом западном эксклаве России - Калининградской области.

В соответствии с программой военных игр, пилоты морской авиации выполнили полеты в заданный район с целью нанесения высокоточных бомбовых ударов с применением термостойких авиабомб P50-T и 30-мм артиллерийских снарядов. Целями явились смоделированные аэродромы, личный состав и техника противника.По мнению аналитиков, в будущем на Cy-30CM2 может быть установлен весь спектр современного и перспективного высокоточного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в том числе ракеты Х-59МК2 " и корректируемые авиационные боеприпасы КАБ-250.

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По мнению аналитиков, в будущем на Cy-30CM2 может быть установлен весь спектр современного и перспективного высокоточного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в том числе ракеты X-59MK2 " и корректируемые авиационные боеприпасы КАБ-250.

Як-130 ВКС Росси в полете

Хотя истребители Cy-30CM2 поступили на вооружение относительно недавно и пока не были задействованы в конфликте на Украине, самолет, на платформе которого они построены, а именно Cy-30CM, активно применялся в боевых действиях совместно с Cy-35. Нередко эти крылатые машины работают в связке нанося удары по целям ВС Украины.

Последняя в 2023 году партия Як-130

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что наряду с Су-30СМ2 ВВС России также обеспечили поставку Як-130 — это последняя партия самолетов, поставленная в ВКС РФ в текущем году.

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"Учебно-боевой самолет Як-130 завершает поставку самолетов этого типа по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 будут поставлены в ВКС Российской Федерации", - цитирует его пресс-служба. По словам главы компании, предприятие уже приступило к строительству самолетов по линии оборонзаказа следующего года.

Учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, кроме способности наносить ракетно-бомбовые удары по наземным и воздушным целям в том числе в неблагоприятных метеоусловиях, все-таки в первую очередь предназначен для летной и боевой подготовки пилотов на истребителях 4-го и 5-го поколений.

На этом самолете можно отрабатывать все действия, предусмотренные курсом подготовки пилотов, включая боевое применение. Кроме того, эта машина отличается высокой мобильностью и тяговооруженностью, высоким уровнем безопасности полетов и способностью к автономному взлету с асфальтовых, гравийных и грунтовых взлетно-посадочных полос.

Як-130 способен нести различное вооружение, в том числе 250- и 500-кг бомбы, 80-мм, 122-мм и 330-мм реактивные снаряды, корректируемые авиабомбы KAB-500, управляемые ракеты X-29, а также по две ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" P-73 (AAM). Кроме того, самолет может нести два модуля радиоэлектронной борьбы на законцовках крыльев и внешние топливные баки для увеличения дальности полета.

Напомним, что Як-130 попал в заголовки газет в начале этого года, после того как был поставлен военно-воздушным силам Ирана. Многие эксперты посчитали эту сделку предвестником получения ВВС КСИР обещанных истребителей Су-35 Flanker-E. В сентябре 2023 года агентство Tasnim News Agency сообщило о получении Cy-35 военно-воздушными силами Исламской Республики Иран, продемонстрировав машины в ангаре с нанесенной схемой окраски IRIAF.

Ранее мы писали, что Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Cy-30CM. Астана официально отказалась приобретать французские многоцелевые истребители Rafale и заявила, что склоняется в пользу российских Су-30СМ, ссылаясь на более выгодное соотношение цены и качества.

Следует отметить, что решение Казахстана в пользу Cy-30 вместо Rafale напоминает выбор Алжира в середине 2000-х годов. Тогда Франция активно рекламировала свои Rafale, но они не вызвали особого интереса у Алжира. Cy-30CM, приобретенный Казахстаном, имеет много общего с Cy-30MKA, закупленным Алжиром. Обе эти модели производятся на Иркутском авиационном заводе и являются продолжением проекта Cy-30МКИ Поколение "4+", построенного с учетом пожеланий индийских военно-воздушных сил.

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Cy-30, стоящие на вооружении этих стран, оснащены двигателями с изменяемым вектором тяги и радиолокационными станциями с фазированной антенной решеткой. Такие особенности обеспечивают более высокие показатели в воздушном бою по сравнению с первыми вариантами самолетов, выпускавшимися Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом. В Cy-30CM и Cy-30MKA также использованы некоторые технологии снятого с производства экспериментал