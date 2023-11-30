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Сотрудничество Китая и ОАЭ в области искусственного интеллекта привлекло внимание ЦРУ

Загадочный китайский специалист в области информационных технологий способствует притоку капитала, развитию технологий и деловых контактов в Абу-Даби
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Компания по разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ), расположенная в Абу-Даби и заключившая в прошлом месяце партнерство с OpenAI, поддерживаемой Microsoft, попала в поле зрения Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика столкнулись в конкурентной борьбе за технологическое превосходство, результаты которой могут серьезно изменить жизнь в XXI веке. Изображение: Facebook / PIME Asia News

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Компания G42, основанная в 2018 году в Объединенных Арабских Эмиратах, находится в поле зрения Центрального разведывательного управления США и некоторых других американских спецслужб из-за ее сотрудничества с крупными китайскими компаниями, в том числе с находящейся под санкциями Соединенных Штатов Huawei Technologies. Об этом сообщила в понедельник газета New York Times.

Компания принадлежит советнику по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Тахнуну бен Заиду Аль Нахайяну, сыну основателя ОАЭ Захедана бен Султана Аль Нахайяна. Компанией руководит главный исполнительный директор Пенг Сяо. ЦРУ завело дело на Сяо, получившего образование в США, но затем отказавшегося от американского гражданства в пользу эмиратского. 

Ранее американские чиновники предупреждали, что компания G42 могла передавать генетические данные миллионов граждан США Китаю. 

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В среду на мероприятии в Абу-Даби Сяо заявил, что у компании есть механизмы по защите конфиденциальности и классификации данных и что безопасность ее систем искусственного интеллекта "достаточно хорошо защищена" от посторонних глаз. Однако он добавил, что G42, как поставщик, не может нести ответственность за данные, которые были переданы ее клиентам.

За сообщением New York Times последовал доклад агентства Bloomberg, в котором говорится, что председатель Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по финансовым вопросам Патрик МакГенри препятствует принятию мер, требующих от компаний уведомлять правительство об определенных инвестициях в Китай и другие страны, вызывающие опасения.

Ранее в этом году эти меры были одобрены Сенатом в рамках законопроекта об обороне. Однако в Палате представителей против них выступил МакГенри, который предложил ввести ограничения на инвестиции только для отдельных компаний. 

Контакты Сяо

В течение последних пяти лет таинственный Сяо был ключевой фигурой в деле обеспечения взаимоотношений шейхов с различными китайскими компаниями. Судя по аккаунту в LinkedIn, Сяо получил степень бакалавра в Гавайско-Тихоокеанском университете в 1994 году и степень магистра в Университете Джорджа Вашингтона в 1997 году.

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Пэн Сяо отказался от гражданства Соединенных Штатов в пользу эмиратского. Фото: x.com, Facebook / PIME Asia News

В 1999-2014 годах Сяо занимал должность директора по технологиям в американской компании MicroStrategy, специализирующейся на бизнес-аналитике. В 2015-2018 годах был главным исполнительным директором Pegasus, дочерней компании DarkMatter, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах и занимающейся кибербезопасностью. В 2018 году он стал генеральным директором компании G42, которая была основана в том же году. После начала пандемии в 2020 году G42 и компания BGI Group, занимающаяся вопросами геномики в Шэньчжэне, открыли лабораторию по исследованию вируса Covid в Масдар-Сити, Абу-Даби.

В марте 2021 года, во время встречи министра иностранных дел Китая Ван И со своим коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном, Сяо представил план по созданию вакцины против Covid, разработанный компаниями G42 и China National Pharmaceutical Group.Майлз Го, китайский бизнесмен в изгнании, в августе 2021 года в своем видеоролике заявил, что Сяо может быть незаконным сыном Хань Чжэна - китайского чиновника, ставшего вице-премьером в 2018 году и вице-президентом в марте этого года. Правда, он не предоставил никаких доказательств.

В августе 2022 года компания G42 объявила о создании фонда развития "G42 Expansion Fund" с капиталом 10 миллиардов долларов США. Фонд создан в стратегическом партнерстве с Abu Dhabi Growth Fund. Сяо является председателем инвестиционного комитета G42 Expansion Fund.

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Если верить информации на сайте компании, за последние пять лет G42 увеличила число участников исследовательской группы по разработке систем искусственного интеллекта с 30 до более чем 22 000 человек.

20 июля этого года G42 и американская компания Cerebra Systems совместно запустили в Калифорнии проект Condor Galaxy 1. Это самый большой в мире суперкомпьютер для обучения искусственному интеллекту. 18 октября компания G42 заявила о своих планах использовать в ОАЭ генеративные модели ИИ от OpenAI в таких отраслях, как финансы, энергетика, здравоохранение и государственные услуги.

Американские чиновники, включая министра торговли Джину Раймондо, в этом году дискутировали с представителями ОАЭ о попытках Китая добиться превосходства в области передовых мировых технологий, в том числе искусственного интеллекта, квантовых вычислений и геномных технологий, сообщает New York Times.

В среду официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь, комментируя сообщение New York Times о компании G42, заявил: "Китай всегда выступает против того, чтобы Соединенные Штаты чрезмерно расширяли понятие национальной безопасности, политизировали и вооружали экономические и торговые вопросы или подходили к ним с несостоятельной точки зрения безопасности, а также препятствовали нормальной инвестиционной деятельности в промышленном сообществе и частном секторе".

Компании G42 и Cerebras из ОАЭ представили самый быстрый в мире суперкомпьютер для обучения ИИ. Обе организации планируют развернуть еще два суперкомпьютера искусственного интеллекта, CG-2 и CG-3, в США в начале 2024 года. Компания G42 заявила, что первый суперкомпьютер Condor Galaxy 1 (CG-1) обладает производительностью 4 эксафлопса и 54 миллионами ядер, при этом 64 системы Cerebras CS-2 объединены в единый, простой в использовании кластерный AI суперкомпьютер.

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"Подобные действия со стороны Соединенных Штатов подрывают международный экономический порядок и правила торговли и угрожают стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек", - отметил политик. " Такие попытки не находят поддержки и ни к чему не приведут".

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