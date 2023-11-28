Министерство обороны США сообщило, что в октябре 2023 года Северная Корея отправила в Россию более 1000 грузовых контейнеров с оружием и боеприпасами, включая тактические баллистические ракеты KN-23. Это событие свидетельствует о значительной активизации участия Северной Кореи в украинском конфликте, считают в Пентагоне. На фотографиях, опубликованных американской разведкой, видно большое скопление таких контейнеров в Начжине - северокорейском портовом городе, расположенном недалеко от российской границы. Источник из МО США сообщил, что далее это оружие было переправлено через всю Россию на военную базу, расположенную недалеко от украинской границы. Об этом пишут военные эксперты издания Army Recognition.

На снимке: северокорейская мобильная пусковая установка баллистической ракеты KN-23. (Источник изображения американский новостной портал NK News / Army Recognition)

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Эта новость, пишет АР, появилась на фоне растущих подозрений касательно того, что Россия якобы получает военную помощь от Северной Кореи. Хотя лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын неоднократно заявлял о своей поддержке российской военной спецоперации на Украине и всех решений президента РФ Владимира Путина, американские официальные лица до сих пор не видели конкретных доказательств поставок в Россию оружия из КНДР. Однако они "жестко" предупредили Пхеньян, что любая такая помощь будет иметь для него самые серьезные последствия.

В ответ на подобные обвинения со стороны Запада официальный представитель Кремля Дмитрий Песков решительно опроверг факт получения Россией оружия из Северной Кореи17 октября пресс-секретарь президента РФ выступил с опровержением заявлений американской стороны, заявив, об отсутствии у Вашингтона каких-либо веских доказательств. Он отметил, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, невзирая на эти инсинуации.

Издание отмечает, что сотрудничество между Северной Кореей и Россией в военной области имеет давнюю историю, обусловленную геополитическими процессами и стратегическими приоритетами. Исторически сложилось так, что в годы холодной войны Советский Союз был ключевым партнером и поставщиком вооружений для Северной Кореи, оказывая ей значительную военную помощь и предоставляя соответствующий опыт. Эти отношения внесли значительный вклад в развитие военного потенциала КНДР.

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Эти отношения внесли значительный вклад в развитие военного потенциала Северной Кореи. Однако с распадом Советского Союза этот альянс несколько ослаб, и Россия в новых политических реалиях стала отдаляться от Северной Кореи, больше ориентируясь на Запад. Несмотря на это, взаимодействие между странами всё же велось, в основном в области поставок оружия и обмена военными технологиями, что отражает отношения, обусловленные в большей степени соображениями экономической целесообразности и взаимной выгоды, нежели идеологическими соображениями.

В последние годы характер оборонного сотрудничества между Северной Кореей и Россией стал в США предметом жарких дискуссий и споров, особенно на фоне действующих санкций и "западной" изоляции, в которой оказались обе страны.

"Искандер" (по кодификации НАТО SS-26 "Камень") - оперативно-тактический ракетный комплекс малой дальности, разработанный и производимый в России. Эта система пришла на замену ОТРК "Ока" (по кодификации НАТО SS-23 "Паук"), производство которого было прекращено в соответствии с Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД, РСМД). Изображение представлено онлайн-изданием Army Recognition / "Русское оружие".

Подобные обвинения, в том числе в поставках оружия КНДР в Россию во время украинского кризиса, наводят на мысль о возможном возрождении или активизации военного сотрудничества между странами, пишет Army Recognition.

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Однако точные масштабы и характер такого сотрудничества до сих пор остаются неясными, поскольку часто скрываются за геополитической риторикой и отрицаниями с обеих сторон. Стратегическая заинтересованность России в сотрудничестве с Северной Кореей, вероятно, связана с стремлением Москвы усилить влияние на страны Восточной Азии в противовес присутствию там США, в то время как Северная Корея пытается укрепить свою обороноспособность и получить дополнительные инструменты политического давления.

Еще более накаляет ситуацию, сокрушаются западные эксперты, тот факт, что среди оружия, поставляемого в Россию, есть северокорейских баллистические ракеты малой дальности KN-23, которые по размерам и форме "подозрительно" похожи на российский ракетный комплекс "Искандер-М". АР напоминает, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" активно используются российскими военными в ходе боевых действий на Украине. Это заставляет задуматься о возможных для Киева последствиях, если к конфликту подключится Северная Корея.

KN-23 - северокорейская баллистическая ракета малой дальности, обладающая уникальными характеристиками и возможностями. Она создана по аналогии с российским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" и использует твердотопливную силовую установку, позволяющую более оперативно подготовить ракету к пуску по сравнению с жидкотопливными ракетами. Ракета KN-23 способна нести разные типы боевых частей, включая конвенциональные и ядерные БЧ, что делает ее универсальным оружием в арсенале Северной Кореи.

Как и “Искандер” KN-23 летит по квазибаллистической траектории, то есть активно маневрирует на протяжении всего полета, что значительно затрудняет ее перехват традиционными средствами противоракетной обороны.

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Одной из ключевых характеристик KN-23 является дальность ее поражения и высокая точность стрельбы. Согласно оценкам, радиус действия этой ракеты в зависимости от боевой части составляет от 400 до 600 километров, то есть в зоне потенциального поражения находится большая часть Корейского полуострова и некоторые районы Японии.

В кадре пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" во время плановых учений в Оренбургской области. Изображение представлено онлайн-изданием Army Recognition / "Русское оружие".

Недавно KN-23 получила более совершенную систему наведения, что позволило повысить точность по сравнению с более старыми баллистическими ракетами КНДР. Высокая точность в сочетании с отличной маневренностью и относительно малым временем полета представляет собой серьезную проблему для региональных систем противоракетной обороны, повышая стратегическую угрозу, исходящую от Северной Кореи в контексте региональной безопасности.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" принят на вооружение летом 2007 года. Он предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, командных пунктов, в том числе высокозащищенных бункеров. В комплексе применяются как баллистические, так и крылатые ракеты. Радиус их поражения - от 50 до 500 километров. Боевая часть может быть ядерной.

