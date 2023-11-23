Артиллерия BCУ на Краснолиманском направлении нанесла удар по позициям нацподразделения "Азов *". Вероятно, это было сделано в отместку за гибель своих товарищей, расстрелянных заградотрядами. Об этом изданию "Аргументы и Факты" рассказал, Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Associated Press Stock Photos"Азов" — это "заклятый союзник" ВС Украины. Это заградотряды, которые расстреляли не одну сотню военнослужащих ВСУ, пытавшихся задержать наши войска и отступавших. ВС Украины считают это ударом в спину. У украинских солдат - большой счет к "Азову" за количество убитых. Весьма вероятно, что у кого-то из артиллеристов просто не выдержали нервы и они отомстили "Азову" за гибель своих товарищей", - считает Липовой.

реклама





Военный эксперт отметил, что сами "азовцы" на передовой практически не появляются, а в основном стоят в заградительных отрядах и расстреливают отступающих и тяжелораненых. Нанесение удара по бойцам и технике "азовцев", по мнению генерала, могло также стать результатом внутренних разборок между киевскими силовиками. "Азов" теперь должен взять реванш - ударить по подразделениям ВСУ. А украинская армия, вместо того чтобы обороняться и отражать наступление России, вынуждена будет на это ответить. Генерал считает, что такой внутренний конфликт ослабит моральный дух и "Азова", и ВСУ. В любой момент участок ЛБС, на котором расположены эти соединения может обрушиться. Они могут покинуть свои позиции, если продолжат свои разборки, отметил он.

О нанесении артудара по позициям "Азова" рассказал экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, - "Под Красным Лиманом украинские артиллеристы ударила по собственным позициям. В районе Червоной Дибровы отмечен дружественный огонь со стороны вооруженных формирований Украины по позициям "Азова". Удары наносили в течение получаса с северо-западного направления.

Ошибка наводчиков или потеря управления маловероятны, так как по этим координатам украинские формирования находятся довольно давно. К тому же на этих позициях есть проводная связь с командованием", - отметил эксперт.

реклама





Это далеко не первый случай, когда между азовцами и военнослужащими ВС Украины возникают конфликтные ситуации. Одно из наиболее резонансных происшествий случилось еще до начала специальной военной операции. В 2019 году в окрестностях поселка Новолуганское между бойцами 30-й мехбригады ВС Украины и боевиками "Азова" произошел конфликт на почве "идеологических разногласий". В результате один из военнослужащих ВСУ открыл огонь по националистам. Пострадавшие были отправлены в госпиталь, боец открывший огонь арестован.

В конце июля прошлого ВФУ атаковали колонию с военнопленными азовцами в ПГТ Еленовка в Волновахском районе Донецкой области. По сообщению официального представителя оборонного ведомства Российской Федерации, артудар был нанесен ВСУ с помощью американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. В результате атаки погибло свыше 50 боевиков, более 70 получили ранения разной степени тяжести.

Датские "Леопарды" для Киева

Немецкий оборонный концерн Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), по некоторым данным, располагает парком из 100 танков Leopard 1A5, ранее состоявших на вооружении армии Дании На снимке Leopard 1A5 - улучшенная версия основного боевого танка (ОБТ) Leopard 1A1A1. (Источник изображения - Telegram / Army Recognition)

Ранее на этой неделе военные эксперты западного издания Army Recognition, сообщили, что украинская армия получила на вооружение датские основные боевые танки Leopard 1A5

реклама





ВСУ официально приняли на вооружение первую партию датских основных боевых танков (ОБТ) Leopard 1A5. Об этом стало известно 19 ноября 2023 года из видеоролика, опубликованного в социальной сети Telegram. Аналитики западного военного издания считают, что этот шаг является важным этапом в оказании военной поддержки Украине со стороны европейских государств.

История появления этих танков на Украине берет свое начало с февраля этого года, когда Германия, Нидерланды и Дания объявили о своем решении передать Киеву ОБТ Leopard 1A5. В 1974 году Дания заказала у Германии 120 танков Leopard 1A3. Поставка этих машин осуществлялась с марта 1976 по ноябрь 1978 года, после чего они были модернизированы до конфигурации 1А5. Помимо этого, Копенгаген приобрел дополнительно 110 машин Leopard 1A3 со складов Бундесвера.

Немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG), по некоторым данным, располагает парком из 100 танков Leopard 1A5, ранее состоявших на вооружении армии Дании. В 2010 году FFG приобрела эти танки у Копенгагена для модернизации и последующей перепродажи. Из этих бывших датских танков - 40 Leopard 1A5 должны были отправиться на Украину.

В своем заявлении, сделанном в июле 2023 года, министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Украина надеется укрепить свою обороноспособность благодаря ожидаемому поступлению в страну танков Leopard 1A5.

реклама





Эксперты Army Recognition, называют Leopard 1A5 улучшенной версией ОБТ Leopard 1, разработанного в 60-х годах прошлого века в Западной Германии. С годами машина претерпела множество реконструкций, чтобы соответствовать быстро меняющимся условиям военных конфликтов и угроз. Вариант Leopard 1A5 DK, специально модифицированный для Дании, отличается более современной электроникой, степенью защищенности и огневой мощью.

Вооруженный 105-мм гладкоствольным орудием, Leopard 1A5 DK обеспечивает высокую точность и эффективность огня. Усовершенствованная система стабилизации позволяет вести точный огонь даже во время движения, что усиливает его боевую живучесть. Защита танка обеспечена композитной броней и потенциальными дополнительными бронеэлементами, что позволяет противостоять современным противотанковым средствам поражения.

Leopard 1A5 DK также оснащен современными системами наблюдения и сложной системой связи, обеспечивающей повышенную ситуационную осведомленность и координацию действий на поле боя. Для улучшения мобильности машины используются мощная дизельная силовая установка (830 л.с.) и адаптированная система подвески, обеспечивающая более высокую проходимость по пересеченной местности.

Датские основные боевые танки (ОБТ) Leopard 1A5 где-то на в степях Украины. (Источник изображения - Telegram / Army Recognition)

Российские военные эксперты считают, что новые поставки западных танков не спасут Украину от поражения из-за высокой эффективности вооружения армии РФ. Это признают даже на Западе. На днях генерал-инспектор Бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что российские вооруженные силы с начала спецоперации уже уничтожили три состава ВС Украины, и попытка сформировать четвертый с помощью западной бронетехники не сможет переломить ситуацию на поле боя.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

* Организация, признанная террористической на территории РФ