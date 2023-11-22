Насосно-реактивная двигательная установка, позволяющая снизить уровень шума, обнаружена на спутниковых изображениях новой китайской субмарины. Об рассказали эксперты американской газеты "Уолл-стрит джорнэл".

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения ВМС США будет легче обнаружить с помощью нового терагерцового устройства, разработанного в Китае. Изображение: Twitter

реклама





Китай стремительно развивает подводные технологии и средства обнаружения субмарин, бросая вызов устоявшемуся доминированию США в "подводной войне" и создавая угрозу важнейшим операциям американских подлодок в акватории Тихого океана.

По сообщению газеты Wall Street Journal (WSJ), последние тенденции свидетельствуют о сокращении разрыва в возможностях подводных лодок между двумя соперниками, что оказывает существенное влияние на военное планирование Соединенных Штатов, включая потенциальное вторжение Китая на Тайвань. Так, например, недавно была замечена новая китайская атомная подводная лодка, оснащенная насосно-реактивной силовой установкой. Такая технология, снижающая уровень шума АПЛ, ранее применялась только на новейших американских подводных лодках, говорится в публикации WSJ.

Кроме того, спутниковые снимки показали на китайской военно-морской базе Хулудао несколько более крупных секций корпуса, что свидетельствует о расширении производственных возможностей НОАК. WSJ отмечает, что Пекин заметно расширил свой потенциал по обнаружению подводных лодок противника, построив сеть подводных датчиков, известную также под названием "Великая подводная стена", в таких стратегически важных регионах, как Южно-Китайское море и окрестности острова Гуам.

реклама





В сообщении говорится, что сложная сеть гидролокаторов, модернизированные патрульные самолеты и вертолеты, оснащенные системой сбора гидролокационной информации, значительно укрепили возможности Китая по обнаружению американских подводных лодок. В качестве ответной меры Соединенные Штаты направили в Тихоокеанский регион дополнительные военно-морские силы и усилили координацию действий с союзниками. Тем не менее, эксперты утверждают, что для борьбы с развивающейся китайской подводной угрозой Пентагону необходимы новые стратегии и ресурсы.

В частности, они отмечают необходимость увеличения количества патрульных самолетов и ударных подводных лодок для отслеживания и потенциального поражения более тихоходных китайских субмарин. По мнению экспертов WSJ, изменение динамики подводного положения имеет отношение к потенциальному вторжению Китая на Тайвань. В статье говорится, что американские атомные подводные лодки будут играть ключевую и потенциально решающую роль в таком сценарии, однако возросший потенциал китайских субмарин может усложнить и подорвать их действия.

Одновременно с этим ВМС Соединенных Штатов сталкиваются с проблемами сохранения нынешнего состава флота из-за списания и низких темпов производства, что подчеркивает необходимость стратегических корректировок на фоне более мощных подводных сил Народно-освободительной армии Китая. Помимо насосно-реактивных двигательных установок и увеличения объемов производства субмарин НОАК, ранее мы сообщали о последних технологических достижениях КНР в части создания АПЛ.

Так, в сентябре мы писали, что китайские ученые разработали революционную технологию обнаружения подлодок на основе приемников и передатчиков, работающих в терагерцовом диапазоне, что является серьезным достижением в развитии подводных боевых возможностей. Эта технология способна существенно усложнить работу американских подлодок.

реклама





Как уже отмечалось, новое устройство обнаружения работает в терагерцовом диапазоне частот между микроволновым и инфракрасным излучением и способно распознавать мельчайшие поверхностные колебания размером до 10 нанометров, создаваемые низкочастотными источниками звука в открытом море.

Теперь американскую подводную лодку USS Connecticut Китаю будет обнаружить гораздо проще. Изображение: Twitter Screengrab

Благодаря этим "вибрациям" можно обнаруживать подводные лодки и собирать информацию для анализа шумовых сигнатур с целью определения модели подводного аппарата. Эта технология, которая может быть использована в подводных беспилотниках, представляет собой значительный скачок в обнаружении и потенциальном противодействии скрытным операциям подводных лодок ВМС США.

В августе издание Asia Times опубликовало статью о том, что китайские исследователи с помощью компьютерного моделирования научились идентифицировать крошечные пузырьки, образующиеся при движении атомных субмарин, которые ранее оставались практически незамеченными. Эксперты НОАК обнаружили, что сигналы крайне низкой частоты (КНЧ), генерируемые этими пузырьками, намного сильнее, чем чувствительность современных детекторов магнитных аномалий.

реклама





Такие пузырьки образуются в результате смещения кинетической и потенциальной энергии при движении подводной лодки, что приводит к турбулентности и появлению электромагнитного сигнала за счет магнитогидродинамического (МГД) эффекта.

Неакустические методы обнаружения подводных лодок известны уже несколько десятилетий, но только сейчас, благодаря развитию вычислительных мощностей, приобретают практическое значение. Повышение разрешающей способности датчиков, вычислительной мощности и автономности аппаратуры позволит существенно расширить диапазон обнаруживаемых сигналов, и тем самым идентифицировать ранее неразличимые сигналы.

Россия также может поддержать Китай в развитии его подводного флота. Западные эксперты считают, что Китай скорее всего уже строит свои подводные лодки нового поколения с учетом российского технологического опыта.

В октябре мы писали от том, что Китай планирует продолжить сотрудничество с Россией в создании атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа 096, которая, как ожидается, будет введена в строй в течение ближайшего десятилетия.

Для создания ПЛАРБ Type 096 технологическая помощь России может оказаться весьма полезной, особенно в плане повышения ее малозаметности. Предполагается, что ПЛАРБ типа 096 по своим характеристикам скрытности, сенсорам и вооружению будет соответствовать новейшим подводным лодкам России, что серьезно осложнит попытки США и их союзников контролировать и отслеживать китайские субмарины на тихоокеанских просторах.

Китайские эксперты считают, что на разработку подводных лодок типа 096 могут оказать влияние новейшие российские технологии, особенно в части снижения шумности и использования ядерных силовых установок.

Ранее Россия уже помогала Китаю в строительстве атомной ударной подводной лодки (АУПЛ) Type 093, поэтому вполне вероятно, что Type 096 также не станет исключением.

Западные аналитики утверждают, что такое сотрудничество между Москвой и Пекином может стать частью стратегического партнерства "без ограничений", в рамках которого Китай будет пользоваться российским опытом, а Россия будет больше зависеть от КНР на фоне западных санкций.

Весьма вероятно, считают они, что это партнерство может распространиться и на поставки в Китай высокообогащенного урана, производимого российской государственной атомной компанией "Росатом". Уран может быть использован как для производства ядерного оружия, так и в качестве топлива для китайских атомных подводных лодок.

Именно подводные лодки могут стать основным военно-морским инструментом в потенциальном конфликте между США и Китаем вокруг Тайваня. В своей статье, опубликованной в марте 2023 года для Института военно-морского флота США, Майк Суини пишет о том, что в будущем в военно-морской войне будут доминировать именно подводные лодки, а не авианосцы.

КНР и РФ сотрудничают в рамках проекта по созданию атомной подводной лодки нового поколения. Китайская атомная субмарина Type 096, строящаяся с использованием российского опыта и технологий, после принятия на вооружение позволит Военно-морским силам НОАК наносить ракетные удары по континентальной части США. Фото предоставлено Asia Times / Missile Defense Advocacy Alliance / Twitter Screengrab online edition.

По его мнению, надводные корабли слишком уязвимы против боевой авиации наземного базирования, противокорабельных ракет и субмарин. Таким образом, ведение боевых действий под водой приобретает все большее значение. Что же касается потенциала Народно-освободительной армии Китая в подводной войне, пишет Суини, Пекин пока не догнал Вашингтон по уровню оснащенности атомных подводных лодок. Он утверждает, что в противолодочную оборону Китай исторически инвестировал недостаточно ресурсов.

По его мнению, для того чтобы стать глобальной военно-морской державой, Китаю необходимо значительно укрепить свой потенциал "подводной борьбы". В то же время Суини признает, что подводные силы ВМС США сталкиваются с определенными проблемами в бассейне Тихого океана. Как правило, это связано с численными ограничениями, продолжительностью ремонтных работ и глобальными обязательствами. Он отмечает, что перенос сроков финансирования строительства ПЛАРБ класса "Колумбия" может потенциально повлиять на доступность других типов подводных лодок, в частности, ПЛАРБ класса "Вирджиния" и уникальных по своим боевым характеристикам атомных подводных лодок с крылатыми ракетами класса "Огайо" (SSGN).

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По его мнению, для повышения боевого потенциала американских подлодок ВМС США должны рассмотреть вопрос о переводе части ПЛАРБ класса Columbia на выполнение конвенциональных задач или же ввести в строй новые модернизированные подлодки класса "Огайо" раньше запланированного срока. Суини отмечает, что в условиях быстро меняющейся стратегической обстановки для сохранения превосходства США необходимо сделать ставку на подводные лодки, подобно тому, как в свое время ВМС США отказались от линкоров в пользу авианосцев.