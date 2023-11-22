После масштабного увеличения оборонного бюджета правительство России к запланированным ранее девяти АПЛ класса "Ясень" добавило еще три. Таким образом, общее количество многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта "885М" достигнет 12 единиц.

На снимке многоцелевая атомной субмарина "Северодвинск" проекта 885

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Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ РФ, сообщило, что количество атомных подводных лодок семейства "Ясень" проектов 885, 885М и 885МА будет увеличено до 12. Однако издание не сообщило более конкретных подробностей о строительстве этих АПЛ, их возможном принятии на вооружение или модернизации.

Источник сообщил изданию: "В ближайшее время ожидается закладка трех атомных субмарин семейства "Ясень". С учетом уже построенных и строящихся подлодок этой серии планируется, что в состав Северного и Тихоокеанского флотов войдут шесть таких субмарин".

Хотя четкая связь между этими двумя событиями не установлена, сообщения о начале строительства новых подводных лодок типа "Ясень" появились после того, как на прошлой неделе российские парламентарии проголосовали за увеличение государственных расходов на оборону на 68 процентов. Ожидается, что впервые в новейшей истории России расходы на оборону превысят расходы на социальную политику.

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Общий объем расходов составит почти 37 триллионов рублей, или около 420 миллиардов долларов США, что примерно на 25 процентов больше, чем в 2023 году. По имеющимся данным, около 10,8 триллиона рублей, или почти треть от общей суммы, будет направлено на обеспечение безопасности и оборонной инфраструктуры. Это в три раза больше, чем было до начала специальной военной операции на Украине в 2021 году 3,6 триллиона рублей.

Несмотря на то, что большая часть этих средств направлена на финансирование боевых действий на Украине, некоторые эксперты считают, что одним из самых дорогих объектов, на которые пойдут эти инвестиции, станет строительство новых подводных лодок. По имеющимся данным, из двенадцати АПЛ "Ясень" шесть будут дислоцированы в Вилючинске в составе 10-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота и шесть - в Западной Лице в составе 11-й дивизии подлодок Северного флота.

В настоящее время на вооружении российского военно-морского флота находятся три субмарины семейства "Ясень"/"Ясень-М" - "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". Четвертая лодка семейства - "Красноярск" - в настоящее время проходит последний этап испытаний. Ожидается, что она будет передана ВМФ до конца этого года. Напомним, что две субмарины этого типа - "Северодвинск" и "Казань" - находятся в составе Северного флота, а третья - "Новосибирск" - в составе Тихоокеанского флота. После ввода в строй АПЛ "Красноярск", вероятно, войдет в состав Тихоокеанского флота.

Сегодня концерн "Севмаш" ведет строительство пяти новых АПЛ "Ясень", которые поступят на вооружение в период с 2024 по 2028 годы. Это АПЛ "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток". О трех дополнительных подлодках класса "Ясень" ни ВМФ России, ни Министерство обороны (МО) РФ официально пока не сообщали.

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Западные эксперты считают, что если информация о строительстве Россией трех дополнительных АПЛ класса "Ясень" соответствует действительности, то это может оказать серьезное давление на Вашингтон, который уже неоднократно выражал обеспокоенность появлением российских подлодок вблизи берегов США.

Российские субмарины "Ясень" несут угрозу для США и их союзников

По данным организации Nuclear Threat Initiative, на сегодняшний день подводный флот России является одним из крупнейших в мире и насчитывает около 68 судов. Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами класса "Ясень" (проект 885М) была введена в строй в рамках программы модернизации ВМФ, вместо ударных подлодок советской эпохи.

Западные военные специалисты, утверждают, что подводные лодки проекта "Ясень" являются одними из самых совершенных в мире. АПЛ класса "Ясень" в связке с ПЛАРБ класса "Борей" играют важнейшую роль в оборонительной и сдерживающей стратегии России.

Изображения из презентации Североатлантического Альянса (НАТО).

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По словам Эдварда Гейста из американской исследовательской корпорации RAND, подводные лодки класса "Ясень" являются "жемчужиной современного российского военно-морского флота и, пожалуй, кульминацией современных российских военных технологий".

В начале этого года, отвечая на вопрос об угрозе исходящей от китайских и российских ПЛАРБ, действующих вблизи материковой части Соединенных Штатов, командующий Северным командованием США генерал Глен ВанХерк заявил, что в последние годы Москва и Пекин заметно нарастили присутствие в регионе своих атомных субмарин с крылатыми ракетами.

"[Риск] безусловно растет. В течение последнего года Москва разместила подлодки "Ясень" и в Тихом океане", - отметил он. Сегодня они есть не только в Атлантическом, но и Тихом океане. Это лишь вопрос времени - возможно, через год или два - они станут постоянной угрозой, действующей 24 часа в сутки". Такое развитие событий заметно сокращает пространство для принятия решений высшим руководством страны во время кризисных ситуаций".

Примерно за месяц до комментариев ВанХерка аналитик OSINT и ВМС США Х.И. Саттон заявил, что Россия усилила свои военное присутствие в Средиземном море. Это может иметь серьезное значение, учитывая стратегическую важность региона в оценках Вашингтона. К тому же США сами хотели бы укрепить свое присутствие в Средиземноморье.

Подводная лодка класса "Ясень" водоизмещением 13 800 тонн была построена на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске по проекту Морского инженерного бюро "Малахит". Сегодня на вервях "Севмаша" ведется строительство усовершенствованного варианта "Ясеня-М". На модернизированной АПЛ установлена новая сенсорная аппаратура, современные технологии шумоподавления и более эффективный водо-водяной энергетический реактор.

Контр-адмирал Майкл Студеман, начальник Управления военно-морской разведки, подчеркнул опасность, которую представляет российские подводные лодки ПЛАРБ класса "Ясень". По словам Студемана, "это очень и очень продвинуты подлодки. Они обладают "многоцелевым потенциалом" и проявляют все большую активность".

АПЛ серии "Ясень" способны уничтожать подводные лодки противника с баллистическими ракетами, атаковать другие подводные аппараты и надводные корабли. Они были созданы для нанесения ударов по авианосным боевым группам и могут оперативно наносить удары по портам и военно-морской инфраструктуре.

С целью нанесения ударов по авианосцам противника подводные лодки класса "Ясень" вооружены ракетами "Оникс" (3М55). Дальность их применения составляет 600 километров. С другой стороны, если нужно нанести удар по суше, АПЛ используют ракеты "Калибр" (3М14К) с дальностью действия до 2600 километров. Впрочем, при необходимости ракетами "Оникс" можно поражать и наземные цели.

В центральной части корпуса подлодок типа "Ясень" находится ракетный отсек с восемью универсальными шахтами для размещения крылатых ракет "Оникс" или "Калибр". Ракеты могут запускаться как с надводного, так и с подводного положения подводной лодки. Эксперты считают, что в ближайшее время АПЛ будет оснащена гиперзвуковым оружием.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" планируется разместить на атомных субмаринах типа "Ясень" 885 (М), и подготовка к этому уже ведется. Размещение в Атлантике и Тихом океане подводных лодок, оснащенных смертоносными ракетами и самыми современными средствами поражения, представляет серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов и их союзников в Европе, считают в Североатлантическом альянсе.

Пуск гиперзвуковой ракета Циркон надводного базирования.

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В частности, ранее ВМС Норвегии опубликовали видеозапись, на которой было показано, как российская подводная лодка класса "Ясень" действует вблизи сети подводных трубопроводов, по которым в Европу поступают огромные объемы природного газа, а также телекоммуникационных кабелей, соединяющих страны Евросоюза и Америку. Таким образом, появление у России трех дополнительных подводных лодок может оказаться не самой приятной новостью для этих стран Запада, особенно на фоне продолжающегося роста напряженности из-за затянувшегося конфликта на Украине.