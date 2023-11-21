Ниже приводится "убедительное объяснение" почему так много западных наемников гибнет на Украине вдали от линии боевого соприкосновения, и почему киевские власти, как оказалось, пытаются ввести в заблуждение родственников погибших относительно обстоятельств их смерти. Об этом пишет журналист-расследователь и эксперт по роли спецслужб в формировании политики и общественного мнения Кит Кларенберг в своей статье для Al Mayadeen.

Бывшей солдат украинского международного легиона из Австралии рассказал о том, как украинские командиры посылали иностранных наемников в самые опасные места, даже на "самоубийственные" задания, используя их в качестве примеров для военной пропаганды. А если кто-то вдруг попадал в немилость к командирам ВСУ, то бывали случаи, когда группу зарубежных наемников отправляли на минное поле, не предупредив их об этом.

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16 сентября полиция обнаружила тело Дэниела Берка, 36-летнего британского наемника, участвовавшего в боевых действиях на Украине. Это произошло чуть более чем через месяц после его бесследного исчезновения.

В интервью местной британской газете его мать заявила, что пока Берк числился пропавшим без вести, украинская полиция обнаружила его квартиру в Запорожье, где его видели в последний раз. Квартира была пустой, следов взлома обнаружено не было, а входная дверь была заперта на три замка. Попытки отследить его передвижения с помощью камер видеонаблюдения, судя по всему, оказались безрезультатными.

Берк, бывший десантник британской армии, как сообщается, "имел опыт ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения, участвовал в разведывательных и спасательных операциях - все эти навыки он использовал и на Украине". После начала российской операции он сразу же отправился в Киев и с тех пор то появлялся, то исчезал из страны. Входя в состав иностранного добровольческого отряда, "Темные ангелы", (в последние месяцы получившего широкое освещение в СМИ и понесшего серьезные потери), Берк как утверждается, "воевал на передовой очень короткое время", а затем начал помгать в эвакуации из прифронтовой полосы.

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Тело Берка было обнаружено через неделю после того, как семья Джордана Чедвика, еще одного ветерана британской армии, действовавшего на Украине, сообщила, что он был найден мертвым в конце июня. Труп Чедвика был найден в водоеме со связанными за спиной руками. Австралийский ютубер, ранее воевавший в этой стране, утверждает, что Чедвик захлебнулся водой после неудачной церемонии посвящения. Якобы ее придумал один из его сослуживцев-наемников, в свое время проходившем службу в элитном британском отряде SAS.

Есть основания полагать, что Чедвика погиб в другом месте. Судебно-медицинская экспертиза показала, что химический состав воды, обнаруженной в его легких, не соответствует воде, в которой он был найден. Его останки, как и останки Берка, были репатриированы в Великобританию. Теперь следователи попытаются выяснить, как и почему погибли эти наемники.

Скорее всего, эти расследования приведут к крайне неприятным результатам для государственных и негосударственных структур, вовлеченных в конфликт на Украине. Напомним, что в последнее время в тылу Украны произошла целая плеяда загадочных убийств как местных солдат, так и западных наемников. Киев, похоже, старается это скрыть или, по крайней мере, завуалировать. Вопрос о причинах произошедшего остается открытым и актуальным, пишет Кларенберг.

Дэниел Берк занимался на Украине спасательными и эвакуационными операциями. Фотография: Al Mayadeen English / Handout

"Спасите меня"

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Аналитики британского издания The Daily Telegraph предположили, что Берк и Чедвик могли погибнуть из-за того, что "соответствующий контроль перед прохождением службы на Украине практически не проводился, поэтому туда могло некоторое количество плохих парней". Как следствие, в иностранных легионах " имеются свои неудачники или горячие головы", так что некоторые из них могли быть убиты на почве "мелких" разборок. Один из таких наемников в интервью The Telegraph рассказал:

"Есть парни, которых тут вообще быть не должно - некоторые с криминальным прошлым, некоторые с посттравматическим стрессовым расстройством, у некоторых есть проблемы с наркотиками и алкоголем, другие употребляют стероиды".

С этим комментарием согласен один из депутатов-консерваторов (Британия), сам бывший гвардеец. Он познакомился с Берком на Украине в 2022 году и рассказал о его судьбе в парламенте. В интервью газете The Telegraph он заявил: "Любой военный конфликт может... притягивать людей с психическими проблемами и тех, кто просто хочет убивать", что "может породить грубую, жесткую культуру".

Нет никаких сомнений в том, что прокси-конфликт на Украине является магнитом для жестоких, не в меру агрессивных людей. Расследования, проведенные Алексом Рубинштейном из The Grayzone в отношении некоторых из этих персонажей, показали, что они часто становятся свидетелями, а то и лично ответственны за чудовищные пытки и убийства как мирных жителей, так и российских военнопленных. Неудивительно, что такой садистский климат время от времени бумерангом отражается на них самих. Есть сведения о том, что неугодных западных наемников местные командиры (ВСУ) специально отправляли на минные поля, а также о других случаях жестокой расправы, пишет Кларенберг.

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После того, как было обнаружено тело Берка, Ричард Вудрафф - самопровозглашенный "британский казак", добровольно участвующий в боевых действиях на Украине с июня 2022 года - заявил, что больше не поедет на линию боевого соприкосновения. Его знакомые из Киева предупредили, что он является "мишенью" для украинских спецслужб, и если он появится на территории Украины, то "его убьют":

"Часть меня хочет продолжить воевать, невзирая на угрозы, но я должен прислушаться к мнению экспертов и не подвергать риску [украинских] солдат / иностранных наемников, которые спасают мою задницу".

Вудрафф не уточнил ни характер этих угроз, ни то, от кого или чего они исходят. Тем не менее, в течение 2023 года появилось множество сообщений, повсеместно игнорируемых западными средствами массовой информации, о том, что украинские военнослужащие, находясь в отпуске, также погибали при сомнительных обстоятельствах. Так, к примеру, в апреле местные новостные агентства сообщили о гибели в бою 22-летнего ровенчанина. Однако спустя четыре месяца его семья узнала, что в действительности он был найден мертвым на железнодорожных путях по дороге в Запорожье, куда он направлялся после 10-дневного отпуска.

Его родные выразили разочарование тем, что после его похорон власти так и не смогли установить причину его гибели. Им просто сообщили, что он сорвался с движущегося состава рано утром, что явно указывает на преднамеренное убийство. Подозрителен и тот факт, что после того, как гроб был доставлен в родную деревню, его запретили открывать. Но они все равно это сдеали, обнаружив на теле следы жестоких побоев и многочисленные переломы костей. Подобные травмы, не характерны при падении с поезда в сознании.

Не менее сомнительным выглядит случай, когда в июне в киевском парке "Киото" был обнаружен труп 40-летнего мужчины с тяжелыми травмами головы. На момент смерти он был одет в военную форму украинской армии. Полиция отказалась предоставить какую-либо информацию, но, как ни странно, неоднократно "уверяла" местных представителей СМИ, что, несмотря на форму, он точно не был солдатом ВСУ.

Чедвик служил шотландским гвардейцем в британской армии с 2011 по 2015 годы. (Иллюстрация, Al Mayadeen English)

Спустя два месяца на военном полигоне за городом был найден сотрудник Ужгородского военкомата Василий Стецо с аналогичными смертельными травмами головы. Власти до сих пор не дают комментариев по поводу расследования, хотя и в этом случае его смерть квалифицируется как умышленное убийство.

Секретные партизанские отряды?

Утечка документов, о которой сообщает The Grayzone, свидетельствует о том, что с момента начала российской операции на Украине местные службы безопасности считали "главным приоритетом" очень пристально следить за передвижениями и частными высказываниями "пророссийского населения" страны. Однако агентура не добивалась особых успехов в этом направлении, пока британские спецслужбы не предоставили им соответствующее оборудование. Об этом свидетельствуют утечки записей секретной встречи заместителя начальника одесского управления СБУ с британскими агентами:

"Основную роль в этом вопросе играют методы слежения и мониторинга. [Специалисты СБУ] располагают различными методами и возможностями для отслеживания телефонов. Но у них нет возможности идентифицировать пользователей. Они отметили, что их потенциал позволяет отслеживать телефоны с российскими номерами, что выводит их на обычных мирных граждан. В этой части мы можем оказать поддержку. Мы обсудили... альтернативные инструменты отслеживания и мониторинга. В частности, технологии на основе приложений, и они были явно впечатлены и воодушевлены такой перспективой".

Существование на Украине "пророссийского контингента" представляет собой серьезную проблему для Киева и его заокеанских покровителей, причем во всех отношениях. Эти настроения настолько широко распространены, что даже ведущие западные СМИ время от времени соглашаются с этим фактом. Так, например, в январе этого года журнал The Economist писал о том, что жители "пророссийских" украинских территорий, освобожденных от контроля ВС РФ, "все еще скучают по русским". Издание прогнозирует, что правительству Зеленского будет трудно "отвоевать сердца и умы" в этих регионах.

Поступают многочисленные сообщения о том, что мирные жители на оспариваемых территориях отказывались уходить до прихода российской армии и отказывались от программ украинского правительства по эвакуации. В августе итальянская газета побеседовала с жителями Купянска. По его словам, когда российские вооруженные силы в 2022 году вошли в регион:

"Более половины из 25 тысяч жителей Купянска уехали в Россию или, по крайней мере, в те районы Донбасса, которые контролируются российской армией... Правда в том, что никто отсюда не собирается уезжать. Те, кто хотел, уже сделали это... Остались старики, малоимущие, больные и те, кто воспринимает русских не как оккупантов, а как освободителей".

Запасные наемники также свидетельствуют о том, что на Украине им приходится сталкиваться с пророссийски настроенным гражданским населением. По словам одного из таких "волонтеров", их очень много — это "действительно серьезная проблема", поскольку они зачастую помогают российским войскам, "передают информацию противнику" и существенно осложняют для Киева ведение боевых действий. Распространяется ли эта помощь на партизанские операции, убийства военнослужащих ВСУ или иностранных наемников, а также другие подрывные действия, неизвестно.

Тем не менее, все вышеизложенное вполне убедительно объясняет, почему так много людей гибнет вдали от линии боевого соприкосновения и почему киевские власти, как представляется, пытаются ввести в заблуждение родственников погибших относительно причин их гибели.

Кто-то убивает иностранных наемников на Украине (Иллюстрация Махди Ртейла, Al Mayadeen English)

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Между тем западные журналисты закрывают глаза на эти странные инциденты несмотря на то, что их мономаниакальная одержимость украинским конфликтом практически не ослабевает. Это свидетельствует о том, что западные СМИ игнорируют принципы объективности, что выглядит, по меньшей мере, подозрительно и непрофессионально, подводит итог Кларенберг.