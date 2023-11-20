Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
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Министерство бороны Австралии сообщило, что от импульсов гидролокатора китайского боевого корабля пострадали австралийские водолазы.
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Инцидент, произошедший в минувший вторник (14 ноября), во время которого австралийские моряки получили незначительные травмы от импульсов гидролокатора китайского эсминца, произошел не в самое удачное для Энтони Альбанезе время. Об этом пишет австралийская журналистка и профессор Университета Канберры Мишель Граттан.
Австралийский премьер-министр только что завершил успешную поездку в Пекин. В конце недели ему предстояло вновь встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" в Сан-Франциско, США. Произошедший инцидент мог серьезно подорвать наладившиеся было отношения между Китаем и Австралией.
Моряки фрегата HMAS Toowoomba (FFH 156) выполняли совершенно безобидное задание - распутывали рыболовные сети намотавшиеся на гребные винт корабля. Судно находилось в международных водах в исключительной экономической зоне Японии на пути в порт. HMAS Toowoomba действовал в этих водах в рамках исполнения санкций Организации Объединенных Наций против Северной Кореи.
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Китайский эсминец был уведомлен о работе австралийских дайверов, но все равно начал "атаку". Албанезе предстояло решить, следует ли поднимать этот вопрос в разговоре с Цзиньпином (при условии, что ранее премьер не поднимал эту тему) и если да, то стоит ли публично говорить о том, что он это сделал.
На данный момент неизвестно, затрагивал ли он эту тему, поскольку пресс-служба Альбанезе и его коллеги по министерству не отвечают на этот вопрос. Не было возможности задать ему вопросы и после его возвращения в минувшие выходные, пишет австралийская журналистка. Казалось бы, Альбанезе должен был первым делом обсудить эту ситуацию с лидером КНР. Премьер Австралии неоднократно повторял, что "мы не будем соглашаться с Китаем, там, где это необходимо".
Но если он не инициировал обсуждение инцидента, то, стало быть, отступил от этой формулы. Таким образом, создается впечатление, что Канберра, только что наладившая более позитивные отношения с Пекином (к огромной выгоде для австралийской экономики), теперь не желает быть откровенной, поскольку рискует вернуть все на круги своя, считает Граттан.
Правительство Австралии проявило осмотрительность и не стало сообщать об инциденте до тех пор, пока Албанезе не вернулся домой. Такое решение было весьма дипломатичным. В субботу исполняющий обязанности премьер-министра и министр обороны Ричард Марлз в своем заявлении сообщил, что власти Австралии выражают "серьезную озабоченность" правительству Китая, и назвал действия китайского боевого корабля "небезопасным и непрофессиональным".
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Но если Альбанезе действительно поднимал эту тему, почему бы ему прямо не сказать об этом? Скорее всего, чтобы не обидеть китайцев, а это неприемлемо, рассуждает Граттан. Правительство Австралии со ссылкой на заявление Марлза утверждает, что этот вопрос был рассмотрен на должном уровне. Это звучало бы более убедительно, если бы Альбанезе действительно встречался с Си.
Замалчивание пытаются оправдать еще и тем, что это была частная встреча. Однако это слабая аргументация. Когда премьер-министр Австралии и лидер КНР встречались в Пекине, Альбанезе очень подробно рассказал о состоявшейся беседе, вплоть до анекдотов, негодуют представители коалиционной оппозиции.
В понедельник утром Альбанезе опубликовал в Твиттере фотографию, из которой следовало, что он вернулся к выполнению своих обязанностей. Члены его команды, выступая в средствах массовой информации, продолжают повторять неубедительные тезисы. Альбанезе следует прояснить, говорил он или нет об этом инциденте - не только ради прозрачности, но и для того, чтобы продемонстрировать, что политика правительства в отношении Китая такая же жесткая, как он говорит. Не говоря уже о том, что было бы небезынтересно узнать, что сказал председатель Си, если этот вопрос действительно был одной из тем разговора, пишет Граттан.
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В понедельник днем премьер-министр выступил в Sky News с критикой действий Китая, но умолчал о том, обсуждался ли этот вопрос на встрече с Си Цзиньпином. Он заявил, что действия китайского корабля были "опасными, небезопасными и непрофессиональными". В результате пострадал один австралийский моряк. Этот инцидент вызывает глубокое сожаление. Это один из тех случаев, когда Австралия не согласна с Китаем; это событие нанесло серьезный ущерб отношениям, подчеркнул австралийский лидер.
Австралия выразила свое решительное несогласие с действиями китайского корабля "очень четко, очень прямо, по всем соответствующим каналам на всех доступных форумах". Вместе с тем он отказался подтвердить или опровергнуть обсуждение этого вопроса с Си, сославшись на то, что он не разглашает частные разговоры, которые ведутся в кулуарах конференции.
Мы очень доходчиво объяснили суть проблемы по всем возможным каналам.
"Когда я был в Сан-Франциско, никакой двусторонней встречи с председателем Си, о которой вы говорите, не было [...] Я не говорю о частных беседах в кулуарах, о дискуссиях, которые я веду с каким-либо из мировых лидеров. Именно так можно поддерживать открытые каналы коммуникации. Но я могу вас заверить, что мы поднимали эти вопросы соответствующим образом и очень четко, недвусмысленно. И у Китая нет никакого недопонимания относительно позиции Австралии по данному вопросу".
Албанезе отметил, что он всегда отстаивал национальные интересы Австралии. "Я делаю это открыто", - заявил он, подчеркнув, что делает это с уважением, не говоря уже о частных беседах.
На пресс-конференции во время АТЭС Албанезе рассказал о прошедшей встрече с Си Цзиньпином: "Я повторил ему, что это был очень позитивный визит [в Пекин], который хорошо восприняли в Австралии. И я вновь сообщил ему, что сигнал о том, что торговые барьеры между нашими государствами сокращаются и устраняются, был воспринят в Австралии положительно".
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