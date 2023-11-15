В среду, 15 ноября, наступит день Z для Украины. Глава ЦРУ Уильям Бернс прибудет в Киев для срочной секретной встречи с Зеленским. Невольно напрашивается вопрос: почему Бернс так срочно сорвался на Украину? Об этом пишет экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправляется на Украину, поскольку Кремль готов нанести смертельный удар

реклама





Все дело в том, что Украина разваливается. В этом нет ничего удивительного: Украина несет слишком много потерь, чтобы продержаться еще хотя бы немного. Киев должен либо найти способ договориться с Россией, либо столкнуться с попыткой внутреннего переворота.

Зеленский готовит почву для задержания и ликвидации украинского генерала Валерия Залужного. Скорее всего, он уже подготовил для этого все условия, уволив трех генералов, связанных с Залужным (главный помощник Залужного уже погиб якобы в результате несчастного случая.)

Среди них - командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев, командующий оперативно-стратегической группой войск "Таврия" Александр Тарнавский и главврач медицинских войск Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко.

Стратегия России по "обескровливанию" Украины

реклама





Украина сменила три армии. Большая часть действующей армии состоит из пожилых мужчин, женщин и неподготовленных юношей. Скорее всего все они погибнут в безуспешной попытке сдержать русских. Сама Россия особенно никуда не торопится. Стратегия России заключается в том, чтобы обескровить вооруженные силы Украины и создать политический кризис в Киеве. Можно с уверенностью сказать, что эти "усилия" идут с опережением графика, что удивляет не только Москву, но и Вашингтон.

В Киеве разгорелся внутренний конфликт между Зеленским и его бандитократией, с одной стороны, и командованием украинской армии, с другой.

Как ясно выразился генерал Валерий Залужный в своей публикации в лондонском журнале "Экономист", Украине нужна пауза в военных действиях или прекращение огня. Это даст время на восстановление армии и оснащение ее новыми видами вооружений, которые пока отсутствуют как в Америке, так и в Европе. Тем не менее, Зеленский выступает против любой передышки в боевых действиях и требует от своей армии удерживать ключевые позиции, в частности, Авдеевку и отвоевывать важные города, такие как Бахмут.

У русских нет никаких причин для прекращения огня. Более того, Москва не согласится ни на какое промежуточное решение, которое приведет к тому, что силы Североатлантического альянса останутся на Украине. Главной проблемой для Москвы является НАТО, в которой Россия видит угрозу, так как НАТО может построить воздушные, сухопутные и военно-морские базы на территории Украины.

реклама





Одной из ключевых ошибок Зеленского и руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова были атаки на российские территории, подрывы важнейших объектов инфраструктуры, нанесение ударов по аэродромам и отправка беспилотников-камикадзе для атаки на Кремль, пишет американский эксперт.

Наев, Тарнавский, Остащенко

Эти атаки сделали практически невозможным достижение modus vivendi между Украиной и Россией, если только, как требуют русские, НАТО не покинет страну, а Украина не будет полностью демилитаризована.

Конечно, многие считают, что такие атаки в определенном смысле оправданы нападениями ВС РФ на инфраструктуру Украины. На самом деле, эти атаки будут еще более интенсивными. Разведка Украины сообщает, что Россия накопила тысячи ракет для поражения украинской инфраструктуры. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие дни в Киеве, Россия, скорее всего, продолжит использовать атаки по инфраструктуре, чтобы еще больше сдавить Украину.

реклама





Однако иногда бомбардировки приводят и к обратному эффекту: население встает на сторону правительства. Британцы поняли это после того, как нацисты разбомбили Лондон и другие английские города. Немцы усвоили это после бомбардировок Дрездена. Даже японцы после массированной бомбардировки Токио продолжали бороться, пока атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки окончательно не поставила их перед фактом, что игра окончена.

Конечно, Бернс попытается убедить Зеленского вести себя прилично, но в отношениях между ним и армией существует достаточно много противоречий, от которых Зеленскому будет трудно отмахнуться. Если же он на время "замолчит" (особенно пока Конгресс будет рассматривать вопрос о выделении Украине дополнительных миллиардов долларов), то вовсе не обязательно, что замолчат его соперники.

Наряду с откровенно диктаторской политикой, осуществляемой из Киева, успех Зеленского основан на хищениях и воровстве. Он финансирует своих сторонников, позволяя чиновникам воровать столько, сколько они могут. Только благодаря этому они остаются ему лояльны.

Пока, что (к счастью для Зелинского), США и их союзники не стали вмешиваться в процесс исчезновения миллиардов долларов американской и европейской помощи. Однако на Конгресс США, особенно республиканское крыло, оказывается все большее давление с целью добиться подотчетности за деньги и оружие, отправленные Киеву. Без принятия положений, предусматривающих проведение независимого аудита, кабинету Байдена будет трудно выбивать деньги для Украины.

Между тем, политические соперники Зеленского прекрасно осведомлены о масштабах коррупции в Киеве и постоянно говорят об этом. Попадет ли эта информация в Конгресс - неизвестно, но скорее всего, попадет.

Стивен Брайен считает, что Бернс не будет предлагать Зеленскому иницировать переговоры с русскими или даже изменить свою позицию в отношении требования о выводе российских войск с Украины. Бернс не способен пойти против воли Вашингтона, который пытается затянуть конфликт на Украине до повторного избрания Байдена.

Кроме того, Вашингтон намерен разместить на Украине базы НАТО. Хотя Вашингтон понимает, что не сможет принять Украину в НАТО, пока Украина не одержит победу, после переизбрания Байдена Штаты смогут начать вводить в страну реальные боевые силы альянса, начав с боевой авиации. Таким образом, Вашингтон готов рисковать долгосрочной стабильностью и жизнеспособностью Североатлантического альянса во имя того, чтобы разместить базы НАТО на Украине - в регионе, который Россия считает крайне чувствительным.

Расширение НАТО идет полным ходом, превращая союз в наступательный, а не оборонительный альянс. А ведь изначально он не для этого создавался, пишет Брайен.

Кирилл Буданов

Политика Вашингтона — это утопия. Война НАТО с Россией, если мы к этому идем, разрушит Европу. Североатлантический альянс не способен вести такую войну сейчас и в ближайшие пять лет. Более того, не очевидно, что политика Вашингтона имеет какую-либо поддержку среди стран-членов НАТО.

Русские, скорее всего, тоже не хотят войны в Европе, поскольку в конфликте такого масштаба легко может быть задействовано тактическое ядерное оружие. Учитывая сроки, намеченные Вашингтоном, на Россию будет оказываться давление, чтобы завершить войну на Украине в течение года. Это может привести к тому, что Россия сосредоточит свои удары на Киеве или, в качестве альтернативы, на других важных украинских городах, причем Одесса и Харьков могут возглавить список возможных мишеней.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Маловероятно, что Бернс понимает или хотя бы пытается понять последствия такой политики Вашингтона.