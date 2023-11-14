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США, Китай и Россия вступили в гонку ядерных вооружений в воздушном и космическом пространстве — АТ

США наращивают авиационные средства доставки ядерных боеприпасов, а также, активно развивают возможности космического базирования в ответ на усиливающийся и совершенствующийся ядерный арсенал России и Китая
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Соединенные Штаты представили целый спектр новых средств доставки ядерного оружия авиационного базирования, призванных укрепить американский потенциал сдерживания постоянно эволюционирующих угроз. Однако при этом Вашингтон рискует спровоцировать новый виток гонки ядерных вооружений с Россией и КНР.
США наращивают авиационные средства доставки ядерных боеприпасов, а также, активно развивают возможности космического базирования в ответ на усиливающийся и совершенствующийся ядерный арсенал России и Китая В перспективе B-21 станет основным ядерным бомбардировщиком ВВС США. Иллюстрация представлена онлайн-изданием Asia Times Files

На прошлой неделе издание The Warzone сообщило, что B-21 Raider - малозаметный бомбардировщик шестого поколения - успешно совершил свой первый полет над заводом №42 ВВС США в Палмдейле (штат Калифорния).  Этот полет стал важной вехой в испытательной программе под контролем Испытательного центра ВВС и Объединенной испытательной группы B-21 412-го испытательного авиаполка, целью которой является создание дальнобойного, живучего и проникающего ударного потенциала.   

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 В материале Warzone отмечается, что первые боевые самолеты B-21 должны поступить на вооружение ВВС США к середине 2020-х годов. Со временем они заменят парк бомбардировщиков B-2 и B-1, способных доставлять ядерные боеприпасы. В сообщении также говорится, что первую партию B-21 планируется передать авиабазе Эллсворт в штате Южная Дакота.

На сайте Военно-воздушных сил США самолет B-21 назван "проникающим ударным стелс-бомбардировщиком с двойным потенциалом, способным доставлять как конвенциональные, так и ядерные боеприпасы".

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Кроме того, в этом месяце портал Defense Blog сообщил, что ракета-носитель Falcon Heavy производства SpaceX собирается запустить на орбиту сверхсекретный космоплан X-37B ВВС США, отметив важность исторического момента. Эксперты Defense Blog отмечают, что космический аппарат будет эксплуатироваться Управлением оперативного управления ВВС в сотрудничестве с Космическими силами США.

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Миссия, получившая название OTV-7, запланирована на декабрь 2023 года с космодрома Кеннеди (штат Флорида). В рамках проекта планируется провести ряд экспериментов, в том числе по эксплуатации космического аппарата в различных орбитальных режимах, тестированию перспективных технологий контроля космического пространства и исследованию радиационного воздействия на материалы НАСА. В статье также говорится о том, что X-37B способен доставлять на Землю экспериментальные образцы для последующего изучения. Ранее эту функцию выполнял орбитальный корабль НАСА Shuttle Orbiter.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что X-37B также может выполнять некоторые военные задачи. Еще в 50-60-х годах прошлого века Соединенные Штаты разрабатывали концепцию космических самолетов в виде системы частично-орбитального бомбометания (Fractional Orbital Bombardment System, FOBS), но в итоге остановились на создании обычного парка пилотируемых бомбардировщиков. Примечательно, пишет издание, но Китай, предположительно, уже провел испытания такого гиперзвукового оружия в августе 2021 года.

Презентация бомбардировщика B-21 состоялась 2 декабря 2022 г. в Палмдейле, штат Калифорния. Фотография представлена пресс-службой военно-воздушных сил Соединенных Штатов / Asia Times Files.

В этом месяце мы писали, что администрация Байдена объявила о разработке ядерной гравитационной бомбы нового поколения, сбрасываемой с воздуха. Бомба получит название B61-13. Западные эксперты заявили, что она станет своеобразным ответом на стремительно развивающиеся угрозы национальной безопасности США со стороны России и Китая.

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Бомба B61-13 предназначена для поражения укрепленных и крупных военных объектов. Мощность боеприпаса может быть доведена до 360 килотонн. Ожидается, что Соединенные Штаты построят порядка 50 боеголовок типа B61-13. Их производство, скорее всего, будет развернуто в 2025 году, после прекращения поставок B61-12. Предполагается, что носителями B61-13 будут исключительно американские бомбардировщики, такие как B-2 и B-21.

Кроме того, в прошлом месяце мы сообщали об испытаниях в США крылатой ракеты AGM-181A Long Range Stand-Off (LRSO). В Пентагоне заявили, что крылатая ракета позволит заметно укрепить силы ядерного сдерживания авиационного базирования против новых растущих угроз со стороны Москвы и Пекина.

Крылатая ракета AGM-181A входит в состав комплекса LRS FoS и уже успешно прошла девять основных летных испытаний, продемонстрировав высокую живучесть и малозаметность планера. AGM-181A LRSO представляет собой единственное решение способное сохранить ядерный потенциал бомбардировщика B-52H и обеспечить высокую эффективность "стелс" технологий B-21 на фоне развивающихся военных систем и современных средств противовоздушной обороны, заявили в оборонном ведомстве США.

Воздушный компонент ядерной триады США - самый первый и самый старый в системе сил ядерного сдерживания. В отличие от систем наземного и морского базирования, самолеты могут быть перенацелены или отозваны в самый последний момент, что обеспечивает командованию более высокую тактическую гибкость.

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США намеренно раздувают "ядерную угрозу со стороны России и Китая", желая создать предпосылки для развертывания ядерного оружия космического базирования, сообщают аналитики Asia Times. Однако такой подход может повлечь за собой нежелательные последствия для стратегической безопасности. На снимке  космический самолет X-37B.  Фотография представлена пресс-службой военно-воздушных сил Соединенных Штатов via space.com /  Asia Times Files.

Эксперты Asia Times пишут, что после завершения холодной войны Соединенные Штаты сократили свой ядерный арсенал и сосредоточились на стратегическом сдерживании.  В отличие от них Россия и Китай продолжили наращивать запасы ядерного оружия. При этом тактическое ЯО разрабатывалось не для стратегического сдерживания, а для применения на поле боя в качестве резерва при проведении обычных военных операций, считает АТ.

Ядерное оружие космического базирования имеет ряд преимуществ перед другими средствами доставки. К примеру, FOBS способна нанести удар по любой точке планеты гораздо быстрее МБР. Система FOBS сможет эффективно преодолевать средств противоракетной обороны противника, создавая при этом стратегическую двусмысленность и неопределенность. К тому же FOBS потенциально более живуча, чем компоненты воздушного, морского или наземного базирования.

Хотя США подписали Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещение ядерного оружия в космическом пространстве, этот документ не ограничивает любую военную деятельность в космосе. Он также не содержит запрета на размещение в космосе вооружений, не являющихся оружием массового поражения (ОМП). 

Вашингтон обеспокоен потенциалом Пекина в производстве ударных беспилотников

Вашингтон намеренно раздувает "ядерную угрозу Китая и России", пытаясь создать предпосылки для развертывания ядерного оружия космического базирования, пишет Asia Times. Однако подобное решение может привести к нежелательным для стратегической безопасности последствиям. Пока одни эксперты в США призывают к наращиванию американского ядерного арсенала на фоне ядерной модернизации России и Китая, другие выступают против этого, с тем чтобы избежать новой дестабилизирующей гонки ядерных вооружений.

В своей статье, опубликованной в этом месяце в журнале Foreign Affairs, М. Тейлор Фрейвел и его коллеги утверждают, что Китай озабочен разработками Пентагона в области наступательных и оборонительных систем вооружений, способных свести на нет ядерный потенциал КНР. Они отмечают, что Вашингтон разрабатывает новые виды конвенционального оружия, которое может быть использовано для нанесения удара по ядерным объектам Пекина (такая стратегия получила в Пенатогне название "Конвенциональный контрудар").

Это, по мнению экспертов, может спровоцировать противника нанести удар первым в ситуациях, когда ядерное оружие в принципе не должно применяться, и тем самым подорвать стратегическую стабильность.
Пекин, пишут эксперты, обеспокоен тем, что усиление американских средств противоракетной обороны может ослабить долгосрочную китайскую стратегию "гарантированного возмездия", предусматривающую применение ядерного оружия после первого удара противника. Выход США из Договора о ликвидации ядерных вооружений средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного в 1987 году, усилил эти опасения.

Россия, США и Китай наращивают свои ядерные арсеналы. На снимке автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Изображение получено из архива РИА Новости.

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Фрейвел и соавторы, утверждают, что хотя наращивание ядерного потенциала Китая не отличается особой прозрачностью, в центре обсуждений находятся вопросы совершенствования системы сдерживания. Они отмечают, что китайские военные аналитики активно обсуждают возможные пути укрепления китайской системы ядерного сдерживания, в том числе путем сокращения времени реакции, развертывания противоракетной обороны и рассмотрения возможности нанесения ударов по системам поддерживающим ПРО США. Авторы подчеркивают, что Китай может использовать свой ядерный арсенал не только для нанесения ответных ударов, но и для более активной наступательной стратегии.

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