Некоторые западные эксперты считают, что ХАМАС, вероятно, подготовил хитроумную водную ловушку для вторгшихся израильских войск и только выжидает удобный момент для нанесения своего удара, поскольку война в секторе Газа переходит в новую опасную "подземную" фазу.

По некоторым данным, ХАМАС может застать израильские войска врасплох, затопив свои собственные туннели. Иллюстрация представлена онлайн-изданием Asia Times Files Jerusalem Post / Twitter

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В прошлом месяце телеканал ETV Bharat сообщил, что ХАМАС планирует использовать свои умения по прокладке тоннелей для противодействия и сдерживания наземного наступления израильских вооруженных сил в северной части сектора Газа. Как сообщает ETV Bharat, в меморандуме "Что, если", подготовленном базирующимся в Нью-Дели аналитическим центром ImagIndia, ХАМАС может устроить локальное наводнение в Газе, дистанционно взорвав несколько бомб на побережье Средиземного моря.

В докладе говорится, что туннели ХАМАС в среднем пролегают на глубине 15 метров под поверхностью Газы. Вместе с тем, пишут эксперты, их можно прорыть на глубине всего 1-1,5 метра и вывести к береговой линии Средиземного моря. В докладе говорится, что если Израиль еще больше углубится в Газу, то после взрыва морская вода хлынет в тоннели и затопит низменные районы, создав болотистую зону протяженностью более четырех километров, что сделает практически невозможным передвижение израильских грузовиков и танков.

В документе отмечается, что в мае этого года Соединенные Штаты одобрили продажу Тель-Авиву высокоточного оружия. Кроме того, израильские военные могут применить для разрушения туннелей бомбы GBU-28 американского производства. Этот боеприпас способен пробить более 30 метров грунта или 6 метров железобетона. Однако применение "разрушителей бункеров" в качестве ответа на подрыв "морской бомбы" ХАМАС еще более усугубит ситуацию, поскольку резко увеличит размеры затопленных территорий.

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Другие эксперты утверждают, что вместо того, чтобы использовать бункерные бомбы, Израиль может закачать в сеть туннелей ХАМАС слезоточивый газ или иные химические вещества для "выкуривания" боевиков и освобождения заложников. Затопление территорий морскими водами использовалось в качестве стратегии "выжженной земли" на протяжении веков. Так, например, во время осады Лейдена в 1574 году в рамках Восьмидесятилетней войны голландцы разрушили дамбы на реке Маас, которые сдерживали воды Северного моря, затопили сельскую местность и вынудили испанцев отступить.

Еще одним ярким примером использования наводнений в качестве военной стратегии явилось разрушение дамб на Желтой реке в 1938 году во время Второй китайско-японской войны. Разрушив дамбы, китайцы не позволили японским солдатам захватить Шэньси, Сычуань и Чунцин, несмотря на огромные потери в живой силе. Сравнительно недавно, в июне 2023 года, разрушение Каховской плотины, находившейся в то время под контролем России, вызвало сильное наводнение в Херсонской области и задержало контрнаступление киевского режима в этом регионе.

Бывший офицер дипломатической службы США и военный эксперт Джефф Гудсон в своей статье для издания RealClearDefense пишет, что Израиль может пойти на затопление туннелей ХАМАС, чтобы выдавить противника из-под земли, снизить потери израильтян и закрыть вопрос с "метро Газы. Он утверждает, что в 2015 году Египет затопил 37 приграничных с Газой туннелей контрабандистов, создав таким образом прецедент для этой стратегии.

Согласно сообщениям, ХАМАС намерен пустить воду в туннели, которые ведут к Средиземному морю. Цель - затопить стратегические районы Газы и ослабить превосходящие силы израильтян. На снимке.

Дамба Каховкой ГЭС советской постройки на подконтрольной России территории была взорвана 6 июня 2023 года. Подрыв привел к сильнейшему разливу воды и задержал контрнаступление киевского режима на этом направлении. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter

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Гудсон отмечает, что наводнение могло бы стать для Израиля перманентным или почти перманентным решением проблемы с туннелями в Газе, поскольку откачка воды из них для ХАМАС будет дорогостоящей и сложной. Он пишет, что Израиль мог бы закачивать воду из Средиземного моря по специальным трубопроводам непосредственно в проходы тоннелей. Однако для прокладки наиболее оптимального маршрута к туннелям потребуется "зачистка территории и постоянное удержание строительных площадок".

Гудсон также предполагает, что затопление туннелей в Газе уменьшит количество жертв среди мирного населения и одновременно послужит долгосрочной стратегией "отрицания территории" Израилем в борьбе с ХАМАС.

Джон Спенсер в своей статье, опубликованной в прошлом месяце для Института современной войны, отмечает, что ХАМАС, скорее всего, будет использовать свою тоннельную инфраструктуру в наступательных целях для осуществления внезапных атак. В том числе для проникновения в тыл израильской армии, что позволит застать врасплох те подразделения ЦАХАЛ, которые не так хорошо подготовлены или недостаточно оснащены для ведения активных боевых действий.

Спенсер также считает, что ХАМАС будет использовать туннели в оборонительных целях, чтобы укрыться от "любопытных глаз" израильской разведки и атак ЦАХАЛ. Таким образом, пишет эксперт, исламисты смогут безопасно перемещаться между боевыми позициями прямо под крупными зданиями. По его словам, проникновение в туннели сопряжено с определенными тактическими проблемами для военнослужащих ЦАХАЛ. Среди них - недостаточное освещение, дефицит кислорода и необходимость постоянно переносить и использовать тяжелое спецоборудование.

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Спенсер подчеркивает, что один боец ХАМАС способен в одиночку удерживать узкий тоннель против превосходящих сил ЦАХАЛ. Он пишет, что, хотя Израиль разработал уникальную тактику и технологии для ведения боевых действий в туннелях Газы, глубина и масштабы подземной инфраструктуры, скорее всего, не позволят израильтянам эффективно использовать свои спецсредства. Поэтому успех на фронте подземной войны в первую очередь будет зависеть от умения пехоты и саперов ЦАХАЛ оперативно решать проблемы по мере их поступления.

Кроме того, отмечает Спенсер, поиск и разрушение туннелей ХАМАС будут осложнены рельефом местности, возможным использованием ХАМАС "живых щитов" из гражданского населения, а также необходимостью сочетать различные средства в зависимости от ситуации, на разработку которых потребуется довольно много времени. ХАМАС может совместить намеренное затопление тоннелей с подземной войной в других районах. Такая стратегия расходится с общепринятым мнением о вероятном затоплении тоннелей ЦАХАЛ и может свести на нет превосходство Израиля в огневой мощи конвенциональных сил.

Возрастающая урбанизация с одной стороны, и быстрое развитие возможностей завоевания целей и нанесения точных ударов с другой, означают, что подземные войны, вероятно, будут играть все большую роль в грядущих конфликтах, особенно на фоне асимметричных столкновений между повстанцами и правительственными войсками.

В своей статье, опубликованной в августе этого года в рецензируемом журнале Studies in Conflict & Terrorism, Дафна Ричдемонд-Барак и Стефан Войкулеску-Холвад подчеркивают, что подземные войны становятся частью городских. Они отмечают, что под многими крупными населенными пунктами имеются скрытые подземные коридоры для размещения и защиты важнейших объектов инфраструктуры.

Спенсер полагает также, что активисты ХАМАС будут использовать туннели в оборонительных целях, чтобы скрыться от "любопытных глаз" израильской разведки и атак ЦАХАЛ. Тем самым, пишет эксперт, исламисты смогут надежно перемещаться между боевыми позициями прямо под крупными сооружениями. Карта: Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screngrab

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По мнению экспертов, тоннели, расположенные под густонаселенными районами, таят в себе все большую угрозу для безопасности гражданского населения и инфраструктуры, когда подвергаются разрушению, как это происходит сегодня в секторе Газа.