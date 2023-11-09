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Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай

Прекрасно понимая, что на "официальное" урегулирование конфликтов может потребоваться время, Си сядет за стол переговоров с ключевыми игроками американской промышленности, считают западные эксперты.
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Пятнадцатого ноября лидеры Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов проведут личную встречу, на которой обсудят торговую войну, вопросы технологических санкций, геополитические проблемы и ситуацию вокруг Тайваня.

Прекрасно понимая, что на "официальное" урегулирование конфликтов может потребоваться время, Си сядет за стол переговоров с ключевыми игроками американской промышленности, считают западные эксперты. На снимке встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в преддверии саммита "Большой двадцатки" в 2020 году на Бали. Фото: Wikimedia Commons /  Baijiahao.

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Встреча пройдет в рамках саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), который пройдет в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел КНР. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден в последний раз встречались на острове Бали в Индонезии 14 ноября 2022 года на полях саммита "Большой двадцатки".

В рамках предстоящей на следующей неделе поездки Си будет приглашен на ужин с руководителями ведущих американских компаний. Встреча состоится 15 ноября, сообщило в среду агентство Bloomberg.  Ожидается, что Си Цзиньпин воспользуется этой возможностью, чтобы призвать американские компании к инвестированию в Китай, который в этом году страдает от оттока капитала.

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Ужин с Си Цзиньпином

В качестве почетного гостя Си выступит с программной речью на торжественном ужине, организованном совместно Национальным комитетом по американо-китайским отношениям и Американо-китайским деловым советом. Каждый участник мероприятия должен будет заплатить 2 000 долларов США. Для восьми VIP-персон, которые сядут за один стол с Си, стоимость "входного билета" составит 40 000 долларов США.

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"Отношения между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами являются самыми важными двусторонними отношениями в мире. От того, как Китай и США будут строить свои отношения, зависит будущее человечества", - заявил Си Цзиньпин 9 октября в Пекине во время встречи с двухпартийной делегацией Сената США под председательством лидера демократического большинства Чака Шумера. "Я много раз говорил, в том числе и нескольким президентам, что у нас есть тысяча причин для улучшения отношений между Китаем и США, но нет ни одной причины, чтобы их разрушить", - отметил глава КНР.

 Комментарии Си прозвучали на фоне снижения объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай за первые девять месяцев текущего года на 14,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 132,9 миллиарда долларов США. С августа Министерство торговли Китайской Народной Республики прекратило раскрывать данные о прямых иностранных инвестициях в долларовом выражении. Снижение показателя на 14,7 процента — это оценка, рассчитанная китайскими экспертами с учетом, ПИИ в юанях.

Китай пытается замедлить отток капитала. На снимке: китайский клерк пересчитывает американские долларовые банкноты в банке в городе Хайань, Наньтун, восточная китайская провинция Цзянсу, 6 августа 2019 года. Baijiahao

Кроме того, обязательства по прямым инвестициям, являющиеся показателем ПИИ, в третьем квартале составили минус 11,8 миллиарда долларов США по сравнению с 14,1 миллиарда долларов США за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 3 ноября Государственной администрацией по валютным операциям (State Administration of Foreign Exchange, SAFE). Отрицательный показатель за квартал, впервые с 1998 года, прямо указывает на то, что Китай испытывает трудности с привлечением иностранных компаний и инвестиций.

Непростой путь

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"Стороны договорились о совместной работе по подготовке встречи двух президентов в Сан-Франциско", - заявил в среду на брифинге для средств массовой информации Ван Вэньбинь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.

"Тем не менее, путь до Сан-Франциско не будет простым, и мы не можем отправится туда на автопилоте", - отметил представитель внешнеполитического ведомства КНР. "Обе стороны должны вернуться к достигнутым на Бали договоренностям между лидерами двух стран и неукоснительно следовать им". С точки зрения Пекина, за прошедший год Соединенные Штаты не смогли достичь консенсуса, о котором договорились Си и Байден во время встречи на Бали. Пекин охарактеризовал этот подход как "пять нет" и "четыре отказа от намерений".

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Принцип "пяти нет" — это обещания Байдена о том, что США не будут стремиться начать новую холодную войну, изменить китайскую систему, возрождать альянсы против Китая, поддерживать независимость Тайваня, а также поддерживать существование двух Китаев или "одного Китая на Тайване". Четыре "отказа от намерений" означают, что США не будут вступать в конфликт с Китаем, стремиться к разрыву отношений с КНР, препятствовать экономическому развитию Китая или как-то иначе его сдерживать.

После встречи на Бали китайские чиновники неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты просто обязаны удовлетворить "разумную озабоченность" или "пять требований" Китая, которые включают отмену Вашингтоном дополнительных таможенных пошлин на китайские товары, санкции против китайских компаний, ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли КНР, контроль над экспортом чипов и запрет на поставки продукции из Синьцзяна, наложенные США.

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"Для того, чтобы китайско-американский саммит в Сан-Франциско состоялся, США должны решить ряд вполне резонных проблем и удовлетворить требования Китая", - пишет в своей статье, опубликованной во вторник, Бао Мин, военный офицер Народно-освободительной армии (НОАК) в отставке. "Именно Соединенные Штаты, а не Китай, не выполнили своих обещаний", - считает он.

Вместе с тем он признает наличие некоторых реальных политических факторов, ограничивающих свободу действий Байдена: "Администрация Байдена пыталась улучшить отношения с Китаем, но столкнулась с сильным внутренним сопротивлением".

Китайские политические обозреватели считают, что встреча глав Китая и США в Сан-Франциско по-прежнему сопряжена с определенными препятствиями, но США стремятся к ней больше, чем Китай. В настоящее время ситуация на Украине зашла в тупик, что затрудняет возможность сотрудничества Китая и США. А вот палестино-израильский конфликт имеет тенденцию к обострению. Если расширения масштабов конфликта между Израилем и Палестиной не удастся избежать и он перерастет в крупномасштабную региональную войну, то это можно будет сравнить с событиями 11 сентября. Наблюдая за проводимой администрацией Байдена стратегией шефства над Израилем, можно утверждать, что вероятность такого развития событий довольно высока.

По словам Бао, Байдену будет очень непросто изменить свою позицию по вопросам торговли, запрета на использование высоких технологий, Тайваня, Украины или Южно-Китайского моря из-за сильного политического давления со стороны республиканцев и даже некоторых демократов.

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"Только крупное экстремальное событие, сопоставимое с Перл-Харбором или терактом 11 сентября 2001 года, может помочь Байдену преодолеть политические препоны и сделать так, чтобы общие интересы Китая и США оказались важнее их разногласий", - считает эксперт. По его словам, палестино-израильский конфликт, способный перерасти в крупномасштабную региональную войну, может стать для Китая и США возможностью наладить сотрудничество друг с другом.

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