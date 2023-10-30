Появление странного гостя вблизи резиденции президента США вызвало в минувшие выходные тревогу американских спецслужб. В связи с этим в воздух были подняты истребители F-16 военно-воздушных сил США.

Истребители F-16 поднялись в воздух из-за частного самолета залетевшего в штат Делавер во время визита Байдена. На снимке F-16 Fighting Falcons в небе над Калифорнией. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Wikipedia.

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Представитель секретной службы США сообщил, что истребители F-16 ВВС США были направлены для сопровождения гражданского самолета, который 28 октября вторгся в запретное воздушное пространство неподалеку от резиденции президента Соединенных Штатов Джо Байдена в штате Делавэр.

"Примерно в 14:00 (GMT1800) в субботу гражданский самолет нарушил запретное воздушное пространство к северу от Уилмингтона, штат Делавэр", - заявил Энтони Гульельми (Anthony Guglielmi) из Секретной службы США. "В качестве меры предосторожности в воздух были подняты средства перехвата. В результате частное воздушное судно благополучно приземлилось в ближайшем аэропорту", - добавил представитель федерального агентства.

Секретная служба уточнила, что инцидент не повлиял на деятельность и запланированные перемещения лидера США Байдена. Однако Федеральному управлению гражданской авиации было поручено начать расследование по факту беспрецедентного происшествия.

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По сообщению представителя Континентального региона Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (CONR), в дополнение к истребителю F-16 “на помощь” к американскому президенту были также отправлены вертолеты Eurocopter MH-65 Dolphin. Со своей стороны, CONR обеспечивает наблюдение и охрану воздушного пространства стран континентальной части США (CONUS) и руководит деятельностью по аэрокосмическому мониторингу.

Чтобы "привлечь внимание пилота и установить с ним контакт", F-16 использовал сигнальные ракеты. В комментарии CONR говорится, что, вероятно, пуски сигнальных ракет были видны широкой общественности. Тем не менее, никаких сообщений об инциденте от местных жителей не поступало.

Для обнаружения самолетов и выбора оптимального варианта действий Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) использует истребители, радиолокационные станции и космические аппараты. В частности, на вооружении CONR наряду с F-15 Eagle стоит один из самых известных и эффективных самолетов США - истребитель F-16.

Президента США нередко пытаются посетить незваные гости

Хотя этот инцидент вызвал немалый ажиотаж, это не первый случай несанкционированного полета самолета вблизи резиденции президента Соединенных Штатов. Так, например, в июне 2022 года небольшой коммерческий самолет вторгся в запретное воздушное пространство рядом с домом президента Джо Байдена, опять же в штате Делавэр.

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Появление странного визитера вблизи резиденции американского президента встревожило американские спецслужбы в минувшие выходные. В связи с этим в воздух срочно были подняты истребители F-16 военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files.

Этот инцидент вызвал экстренную, пусть и кратковременную эвакуацию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден. Вскоре после сообщения об инциденте Белый дом заявил, что меры предосторожности были приняты и угрозы для Байдена и его семьи нет. После анализа ситуации Джо и Джилл Байден вернулись в свою резиденцию в Рехобот-Бич, заявили в Белом доме.

Спустя несколько месяцев, в октябре 2022 года, произошел аналогичный эпизод. Президент Байден только начал выступать на одном из мероприятий, когда истребитель F-16, действующий под эгидой CONR, перехватил небольшой частный самолет в закрытом воздушном пространстве Южной Калифорнии.

Происшествие имело место в воздухе над Санта-Аной, штат Калифорния; мероприятие, на котором выступал президент, проходило в Ирвине, всего в 19 километрах от него.

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Как заявили тогда представители NORAD, истребитель выпустил сигнальные ракеты, чтобы "привлечь внимание" пилота Cessna. Согласно записям с диспетчерского пункта управления воздушным движением (Air Traffic Control, ATC), пилот этого небольшого самолета неоднократно получал от F-16 сообщения о том, что он "перехвачен" военным самолетом и вошел в запретное воздушное пространство. Пилот F-16 потребовал, чтобы нарушитель покачал крыльями или как-то иначе отреагировал на радиовызов.

В социальных сетях даже появилась непроверенная информация о том, что пилот истребителя F-16 якобы пытался привлечь внимание пилота Cessna, совершал такие маневры, как "удар головой" (“headbutt”), или пролетал перед самым носом гражданского самолета.

В соответствии со стандартным регламентом, в любом месте, куда отправляется президент США, неизменно вводится временное ограничение полетов, или TFR (Temporary Flying Restriction,). Отправляясь на перехват "заблудившегося" самолета, летчики-истребители прежде всего пытаются установить контакт с пилотом.

Любой самолет, нарушивший закрытое пространство рядом с президентом, довольно быстро перехватывается военными самолетами или вертолетами береговой охраны США. Экипажи перехваченных самолетов допрашиваются на ближайшем аэродроме представителями правоохранительных органов и могут быть подвергнуты уголовному или административному наказанию.

Нарушения воздушного пространства, регулируемого FAA, во время поездок президента происходят довольно часто и почти всегда являются результатом ошибок пилотов.

Несмотря на то, что эти инциденты в большинстве случаев не носят фатального характера и не представляют серьезной опасности, движение любого воздушного судна в ограниченном воздушном пространстве воспринимается секретной службой с одинаковой настороженностью.

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Впрочем, после того как в начале этого года китайский воздушный шар-шпион вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов со стороны Канады и пролетел над важными военными объектами, позиция CONR стала более жесткой. Как все мы знаем, он был перехвачен и сбит истребителем F-22 Raptor.