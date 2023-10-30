Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ВВС США подняли в воздух истребители F-16 и вертолеты MH-65 из-за самолета у дома Байдена в Делавэре

Истребители F-16 поднялись в воздух из-за частного самолета залетевшего в штат Делавер во время визита Байдена
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Появление странного гостя вблизи резиденции президента США вызвало в минувшие выходные тревогу американских спецслужб. В связи с этим в воздух были подняты истребители F-16 военно-воздушных сил США.

Истребители F-16 поднялись в воздух из-за частного самолета  залетевшего в штат Делавер во время визита Байдена. На снимке F-16 Fighting Falcons в небе над Калифорнией.  Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Wikipedia. 

реклама



Представитель секретной службы США сообщил, что истребители F-16 ВВС США были направлены для сопровождения гражданского самолета, который 28 октября вторгся в запретное воздушное пространство неподалеку от резиденции президента Соединенных Штатов Джо Байдена в штате Делавэр.

"Примерно в 14:00 (GMT1800) в субботу гражданский самолет нарушил запретное воздушное пространство к северу от Уилмингтона, штат Делавэр", - заявил Энтони Гульельми (Anthony Guglielmi) из Секретной службы США. "В качестве меры предосторожности в воздух были подняты средства перехвата. В результате частное воздушное судно благополучно приземлилось в ближайшем аэропорту", - добавил представитель федерального агентства.

Секретная служба уточнила, что инцидент не повлиял на деятельность и запланированные перемещения лидера США Байдена. Однако Федеральному управлению гражданской авиации было поручено начать расследование по факту беспрецедентного происшествия.

реклама



По сообщению представителя Континентального региона Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (CONR), в дополнение к истребителю F-16 “на помощь” к американскому президенту были также отправлены вертолеты Eurocopter MH-65 Dolphin. Со своей стороны, CONR обеспечивает наблюдение и охрану воздушного пространства стран континентальной части США (CONUS) и руководит деятельностью по аэрокосмическому мониторингу.

Москва и Пекин строят подводный крейсер стратегического назначения для противодействия альянсу AUKUS

Чтобы "привлечь внимание пилота и установить с ним контакт", F-16 использовал сигнальные ракеты. В комментарии CONR говорится, что, вероятно, пуски сигнальных ракет были видны широкой общественности. Тем не менее, никаких сообщений об инциденте от местных жителей не поступало.

Для обнаружения самолетов и выбора оптимального варианта действий Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) использует истребители, радиолокационные станции и космические аппараты. В частности, на вооружении CONR наряду с F-15 Eagle стоит один из самых известных и эффективных самолетов США - истребитель F-16.

Президента США нередко пытаются посетить незваные гости

Хотя этот инцидент вызвал немалый ажиотаж, это не первый случай несанкционированного полета самолета вблизи резиденции президента Соединенных Штатов. Так, например, в июне 2022 года небольшой коммерческий самолет вторгся в запретное воздушное пространство рядом с домом президента Джо Байдена, опять же в штате Делавэр.

реклама



Появление странного визитера вблизи резиденции американского президента встревожило американские спецслужбы в минувшие выходные. В связи с этим в воздух срочно были подняты истребители F-16 военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files.

Этот инцидент вызвал экстренную, пусть и кратковременную эвакуацию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден. Вскоре после сообщения об инциденте Белый дом заявил, что меры предосторожности были приняты и угрозы для Байдена и его семьи нет. После анализа ситуации Джо и Джилл Байден вернулись в свою резиденцию в Рехобот-Бич, заявили в Белом доме.

Спустя несколько месяцев, в октябре 2022 года, произошел аналогичный эпизод. Президент Байден только начал выступать на одном из мероприятий, когда истребитель F-16, действующий под эгидой CONR, перехватил небольшой частный самолет в закрытом воздушном пространстве Южной Калифорнии.

Происшествие имело место в воздухе над Санта-Аной, штат Калифорния; мероприятие, на котором выступал президент, проходило в Ирвине, всего в 19 километрах от него.

реклама



Как заявили тогда представители NORAD, истребитель выпустил сигнальные ракеты, чтобы "привлечь внимание" пилота Cessna. Согласно записям с диспетчерского пункта управления воздушным движением (Air Traffic Control, ATC), пилот этого небольшого самолета неоднократно получал от F-16 сообщения о том, что он "перехвачен" военным самолетом и вошел в запретное воздушное пространство. Пилот F-16 потребовал, чтобы нарушитель покачал крыльями или как-то иначе отреагировал на радиовызов.

В социальных сетях даже появилась непроверенная информация о том, что пилот истребителя F-16 якобы пытался привлечь внимание пилота Cessna, совершал такие маневры, как "удар головой" (“headbutt”), или пролетал перед самым носом гражданского самолета.

Связка ЗРК С-400 и самолета ДРЛО А-50 помогла сбить 24 самолета ВС Украины за 5 дней

В соответствии со стандартным регламентом, в любом месте, куда отправляется президент США, неизменно вводится временное ограничение полетов, или TFR (Temporary Flying Restriction,). Отправляясь на перехват "заблудившегося" самолета, летчики-истребители прежде всего пытаются установить контакт с пилотом.

Любой самолет, нарушивший закрытое пространство рядом с президентом, довольно быстро перехватывается военными самолетами или вертолетами береговой охраны США. Экипажи перехваченных самолетов допрашиваются на ближайшем аэродроме представителями правоохранительных органов и могут быть подвергнуты уголовному или административному наказанию.

Нарушения воздушного пространства, регулируемого FAA, во время поездок президента происходят довольно часто и почти всегда являются результатом ошибок пилотов.

Несмотря на то, что эти инциденты в большинстве случаев не носят фатального характера и не представляют серьезной опасности, движение любого воздушного судна в ограниченном воздушном пространстве воспринимается секретной службой с одинаковой настороженностью.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впрочем, после того как в начале этого года китайский воздушный шар-шпион вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов со стороны Канады и пролетел над важными военными объектами, позиция CONR стала более жесткой. Как все мы знаем, он был перехвачен и сбит истребителем F-22 Raptor.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша f-16 amv президент америки mh-65
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
65
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 65
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
17 октября 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
2
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
1
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
11
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
4
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
22
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
МИД Египта: Израиль препятствует доставкам гуманитарной помощи в сектор Газа
3
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Google может превратить наушники ANC в монитор сердечного ритма без дополнительного оборудования
+

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
26
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
83
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
150
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9
США намерены повысить точность ядерных бомб
12

Сейчас обсуждают

22870
23:28
А сутки спустя заявил что всем пора бежать из РФ.
Берл Лазар: семена экстремизма не должны прорасти на российской земле
Alex-IT
23:28
Так в подвалах лучше условия, чем на фото. У меня спортзал в подвале находится, где я занимаюсь, условия шикарные.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Олесь Кука
23:27
О, 13 предателей родины и любителей государства уже отметились!)))
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Салих Челик
23:27
"Знаменаиельное событие случилось в ночь на 30 октября" Аффтар жжот!
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
Зю
23:22
Тепловентилятор на зиму
AceMagic представила кубический мини-ПК с Core i9-12900H и RTX 3080
kitava
23:14
Потихоньку догоняют НАТО в технологиях. Скоро в артиллерии вернут первенство по дальности и это изменит ход СВО. Уже МО РФ будет вести свои наступления по всем направлениям круглый год.
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Vorvort
23:14
Я не согласен с экономической политикой властей внутри страны, ни разу за Путина не голосовал. Меня надо уничтожить? А как быть с недовольными пенсионерами которые получают пенсию 13К? Их тоже уничто...
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
22870
23:07
Почему у всех крутых компактных ПК столько дыр? Неужели ни у кого нет растений, животных, окон, в конце-концов? У Муртазина кондер убил ноут, а тут постоянный комп как друшлаг. P.S. DELL создавала но...
AceMagic представила кубический мини-ПК с Core i9-12900H и RTX 3080
Гвоздь
22:59
Я давно описал твоё рабочее место. Спасибо что подтвердил фотографией.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Bearcub
22:56
Главное что не зенаци
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем