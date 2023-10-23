Израиль ведет заведомо проигрышную войну и мало что может сделать в военном отношении, независимо от того, решится ли он на наземное вторжение в Газу или нет, считают индийские военные эксперты.

ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение, считают военные эксперты. Фотография сделана 27 мая 2021 года, во время проведения членами Исламского движения сопротивления (ХАМАС) импровизированного парада победы в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times.

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Израиль был вынужден нанести ответные авиаудары, и огромное количество жертв среди мирного населения настраивает международное сообщество против него. Одновременно с этим израильские вооруженные силы оказались совершенно не подготовленными к классической войне в городских условиях - единственному способу "уничтожить" ХАМАС, считают эксперты.

Между тем палестинская группировка в течение многих лет скрытно готовилась к войне с Израилем на территории Газы, опять же используя методы "городской войны". ХАМАС построил многокилометровую систему глубоких подземных туннелей - неуязвимых для разрушительных авиаударов ВВС ЦАХАЛ.

Вторжение сухопутных войск в Газу поставит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в еще более неловкое положение, поскольку в глазах своих избирателей он будет выглядеть слабаком.

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Судя по всему, ХАМАС тщательно спланировал свои действия, начиная с операции "Буря Аль-Акса" 7 октября и ожидаемой ответной реакции. ХАМАС заранее просчитал, что будет делать Израиль - или скорее, что он будет вынужден делать - на каждом этапе. Главная военная задача подпольной системы ХАМАС - выдержать массированные воздушные бомбардировки и жестокую войну в городских условиях с оккупантами. Именно это стало краеугольным камнем всей стратегии.

"ХАМАС много лет готовил ловушку для Израиля".

Отставной полковник пехоты индийской армии С. Динни, проходивший службу в полку "Раджпут", рассказал, как ХАМАС удалось "загнать" Тель-Авив в ловушку двух безвыходных ситуаций. Любой из этих путей ведет к серьезному политическому или военному поражению.

"ХАМАС подготовился к жесткой ответной реакции Израиля точно так же, как и к своей операции 7 октября. Они прекрасно понимали, что Израиль начнет наносить по сектору Газа еще более болезненные и неизбирательные авиационные удары".

"Но самое главное, они также знали, что конечной политической целью Израиля при любом варианте успешного возмездия станет ликвидация руководства ХАМАС. А для этого ЦАХАЛ должен начать сухопутную операцию в Газе. Так что к вторжению они тоже готовы, поскольку быстро укрылись в своих туннелях", - говорит Динни.

"Будь ты проклят, если сделаешь это, будь ты проклят, если не сделаешь этого"

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Однако сухопутная операция в условиях плотной городской застройки не будет легкой прогулкой даже для самой современной и совершенной армии. Защитник негосударственных субъектов на своей территории всегда выходил победителем, пишет эксперт.

ХАМАС уже "расставил ловушки, подготовил самодельные взрывные устройства (СВУ)", спланировал диверсии и засады, где будет уничтожаться тяжелая бронетехника, боевые машины и сухопутные войска, что приведет ЦАХАЛ в полное замешательство.

"Израиль не имеет четкого понимания того, как и где расположены туннели ХАМАС, поскольку ХАМАС годами скрытно строил их именно для этой войны. Он просто ждет, когда придет ЦАХАЛ, а Израиль в это время уничтожает город Газа на поверхности земли", - утверждает Динни.

Другими словами, Израиль проигрывает, отказываясь от физического вторжения в Газу, поскольку ХАМАС практически не пострадал — он подготовился к разрушительным воздушным атакам. Это объясняется тем, что цель премьер-министра Биньямина Нетаньяху - "уничтожить ХАМАС" - в конечном итоге требует ликвидации его руководства, чего невозможно добиться только ударами с воздуха.

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ХАМАС удалось "загнать" Тель-Авив в ловушку "двух безвыходных ситуаций". Любой из этих путей ведет к серьезному политическому или военному поражению. Архивное изображение: Израильские военнослужащие на фоне танка "Меркава IV. Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times.

Однако Тель-Авив, начав наземную операцию, все равно проиграет, поскольку она "повлечет за собой гибель тысяч солдат и военной техники, что вызовет неконтролируемую для правительства Нетаньяху реакцию в израильском обществе", - отметил офицер индийской армии в звании генерал-майора. (В настоящее время он проходит службу в Объединенном штабе обороны Индии). "Уже сегодня Израиль испытывает серьезные проблемы с кадровым составом, поскольку огромное количество подразделений оказалось не готово к боевым действиям", - добавил офицер.

"Кадры горящих от рук боевиков ХАМАС израильских танков "Меркава" с ракетными установками произвели сильное впечатление", - добавил Динни. “Это поднимает боевой дух палестинского сопротивления и одновременно деморализует израильских солдат. Вместе с тем Израиль получил унизительный удар по своей репутации как самой передовой военной державы Ближнего Востока,причем намного больший, чем после ошеломляющей и широкомасштабной атаки ХАМАС 7 октября”.

Потери среди израильских военных будут катастрофическими

Есть и другие последствия наземной операции в Газе. Хезболла - военизированная организация в Ливане- пообещала начать полномасштабные военные действия на северном фронте Израиля, в случае если Тель-Авив войдет в сектор Газа.

Военные потери от наземной операции в Газе сами по себе будут чрезвычайно болезненными, ужасными и политически затратными для правительства Нетаньяху. В сочетании с потерями на северном фронте Израиль столкнется с масштабным военным поражением и гибелью большого количества молодых трудоспособных граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

В зависимости от того, какая политическая ситуация сложится в Израиле, Палестине, региональных арабских государствах и на международной арене, "Хезболла" и ХАМАС тоже могут попытаться получить преимущество и достичь конечной цели - вернуть свои земли.

Если "Хезболла" откроет второй фронт, то Тель-Авив окажется перед лицом крупного военного поражения и будет не в состоянии остановить наступление. Впрочем, это невозможно без прямого вмешательства Ирана, поскольку ни "Хезболла", ни ХАМАС не обладают достаточным военным потенциалом для удержания завоеванных территорий.

Выбор Израиля

В этой патовой ситуации у Израиля практически не остается возможностей для военных действий. По мнению Динни, самое большее, на что он может пойти, это провести ограниченную наземную операцию, без тяжелой бронетехники и крупных пехотных соединений, чтобы избежать "кровавой бойни", и использовать бригады специального назначения для уничтожения части туннелей и подземной инфраструктуры.

"Тель-Авив не может знать всех масштабов подземных коммуникаций ХАМАСа в силу несовершенства агентурной разведки (HUMINT). Но уничтожив несколько туннелей и глубоких бункеров, они смогут показать, что выполнили свое обещание нанести удар по ХАМАСу на его территории и объявить о прекращении его деятельности", - сказал Динни.

Есть и другой вариант, при котором Израиль может попытаться физически "отодвинуть" пограничное ограждение, создав более широкую буферную зону. Однако ХАМАС выстоит. И в подходящий момент заявит о своем невредимом существовании. В результате правительство Израиля окажется в неловком положении, что поставит под угрозу политические позиции Нетаньяху.

Попытка Нетаньяху гальванизировать израильское общество, изображая из себя единственного, кто способен противостоять экзистенциальной угрозе со стороны ХАМАС, будет использована оппозиционными политическими партиями, как например, "Ямина" (бывший премьер-министр Нафтали Беннет), "Еш Атид" (Яир Лапид) или "Сине-белые" (бывший министр обороны Бенни Ганц).

В международном контексте арабские государства выступают с резкой критикой Израиля и объединяются, несмотря на имеющиеся региональные разногласия. Об этом свидетельствует беспрецедентная по своим масштабам координация действий Ирана и Саудовской Аравии вокруг кризиса на Ближнем Востоке после их нормализации при посредничестве Китая, а также отмена королем Иордании Абдаллой саммита с президентом США Джо Байденом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Тель-Авив может спастись только политическая капитуляция Палестины. Это патовая ситуация: надо как-то начинать сухопутную операцию в секторе Газа. И проигрыш в этом конфликте будет приговором не только для Нетаньяху, но, вероятно, и для всего Израиля, потому что он держится на узкой полоске земли ровно до тех пор, пока за ним стоят США. Юрий Подоляка, журналист. На снимке снаряд израильской артиллерии взорвался над ливанской деревней Дахайра, расположенной недалеко от границы с Израилем, 16 октября 2023 года. Снимок представлен: AP via The Conversation / Hussein Malla.

Такой неожиданный поворот со стороны, казалось бы, близких союзников и почти вассальных государств произошел после взрыва больницы в Газе, который, по первоначальному утверждению ХАМАС, был вызван израильским авиаударом. Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден и Нетаньяху обвиняют в уничтожении госпиталя ракету, выпущенную палестинским "Исламским джихадом".

Таким образом, единственной жизнеспособной военной стратегией Израиля является полное уничтожение Газы, что повлечет за собой массовые жертвы среди 2,3 млн. мирных граждан. Такое развитие событий заставит даже дружественные к Израилю страны изменить свою нейтральную или поддерживающую позицию. Не говоря уже о том, что в результате такой операции в течение следующего десятилетия появится еще больше боевиков ХАМАС, готовых мстить за гибель своих родных и близких.

Лидеры ХАМАС - превосходные политики и военные стратеги

Коллективная история с конца 1940-х годов на протяжении десятилетий формировала национальное сознание палестинцев, которые вот уже более 70 лет ведут борьбу против незаконной, по их мнению, израильской оккупации родных земель. Новая масштабная война стала бы для ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" (ПИД) "топливом" и "кормом" на ближайшее столетие.

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Хамас на собственном опыте убедился, что порой военные стратегии позволяют пережить первый бой с противником - если заранее предугадать его действия и подготовиться ко всем военным и дипломатическим последствиям. Если война — это "политика другими средствами", как писал Клаузевиц, то ХАМАС вполне готов и к таким "другим средствам".