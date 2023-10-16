В конце сентября менее чем через неделю после завершения "Второго саммита США и островных стран Океании" Вашингтон прекратило финансирование своих проектов на Маршалловых островах и Палау. В итоге целевые средства не попали в 45-дневный бюджет, принятый в США на прошлой неделе.

Полигон для испытания баллистических ракет имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах. Этот объект должен сыграть важную роль в защите Тайваня от вторжения НОАК. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / Армия США.

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Западные эксперты опасаются, что если "финансирование не будет восстановлено", то в дело вмешается Китай и окажет экономическую помощь, имеющую большое значение для стратегически важных островных архипелагов Тихого океана. Без американской помощи Маршалловы острова и Палау в буквальном смысле еле-еле сводят концы с концами, пишет журналист и военный аналитик Скотт Фостер в своей статье.

США заключили соглашения о свободной ассоциации с тремя островными государствами Тихого океана - Республикой Маршалловы Острова, Республикой Палау и Федеративными Штатами Микронезии.

В обмен на гарантии безопасности, экономическую помощь и право своих граждан жить, учиться и работать в Америке, эти три островных государства предоставляют США прерогативу размещать на островах военные базы и принимать решения, касающиеся их внешней безопасности.

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Так, на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах находится испытательный полигон противоракетной обороны, на Палау устанавливается загоризонтная радиолокационная станция дальнего радиуса действия, а в Федеративных Штатах Микронезии планируется организовать "постоянное военное присутствие". Эти объекты поддерживаются и крупными военно-воздушными и военно-морскими силами США, расположенными на острове Гуам.

Все три островных государства расположены к западу-юго-западу от Гавайских островов на пути к Филиппинам и Австралии. Отвоеванные у японцев в результате тяжелых боев во время Второй мировой войны, они занимают довольно приличную морскую территорию, но имеют небольшое население и слаборазвитую экономику. На Маршалловых островах проживает порядка 42 тысяч человек, на Палау - 18 тысяч, а в Федеративных Штатах Микронезии около 115 тысяч.

С 1945 по 1978 годы эти государства находились под управлением Соединенных Штатов в качестве районов подопечной территории Организации Объединенных Наций - Тихоокеанских островов, среди которых также числились Сайпан и Северные Марианские острова. В 1975 году северные Марианские острова получили статус содружества. Остальные три региона предпочли получить статус номинально независимых государств, находящихся в свободной ассоциации с США.

Маршалловы острова широко известны тем, что в 1946-1958 годах на атоллах Бикини и Эниветак проводились испытания ядерного оружия - всего их было 67. Тогда жители были эвакуированы, а радиоактивные осадки загрязнили эти и некоторые другие острова, что привело к массовым заболеваниям, гибели людей и нанесению долговременного ущерба окружающей среде.

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Водородная бомба "Касл Браво", сброшенная на Бикини в 1954 г., произвела взрыв мощностью 15 мегатонн, что примерно в 1000 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму во время Второй мировой войны.

С тех пор правительство Соединенных Штатов выплатило около 600 миллионов долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб, ликвидацию последствий и восстановление окружающей среды, переселение жителей, а также на медицинские и оздоровительные программы.

Однако Маршалловы острова требуют от Вашингтона еще 3 миллиарда долларов и официальных извинений. Эти суммы - капля в море по сравнению с годовым оборонным бюджетом США, который на данный момент превышает 800 миллиардов долларов, а также с более чем 100-миллиардной помощью, оказанной на данный момент киевскому режиму.

На архивной фотографии, сделанной Агентством по ядерным испытаниям США в 1980 году, виден огромный купол, возведенный над кратером, оставшимся после одного из 43 ядерных взрывов на острове Эниветок. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / US Defense Nuclear Agency via Agence France-Presse, AFP.

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Тем не менее, Вашингтон пытается продавить свои условия. Выступая в июле на слушаниях в Конгрессе, Джозеф Юн, специальный посланник президента США Байдена, отвечающий за переговорный процесс по соглашениям о свободной ассоциации, признался, что он так и заявил своим коллегам с Маршалловых островов: "Слушайте, денег больше нет". Как сообщает The Guardian, он также подчеркнул, что проблемы с ядерным оружием были урегулированы в 80-х годах прошлого века.

Финансируемый Конгрессом США информационный интернет-ресурс "Голос Америки" сослался на Дэвида Стилвелла, бывшего помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана, бригадного генерала ВВС, который сказал: "Нам следует где-то провести черту". В проекте бюджете на 2024 год, предложенном кабинетом Байдена, такой "чертой" является сумма в 7,2 миллиарда долларов для всех трех островных государств на ближайшие 20 лет. Из них 2,9 миллиарда долларов пойдут на программы США на Маршалловых островах, причем 700 миллионов долларов - на решение вопросов, связанных с ядерной программой.

Трудно упрекнуть, пишет Скотт Фостер, Юна и Стилвелла в том, что они не видят за пальмами Тихого океана - оба они явно обеспокоены проблемой Китая. Соединенные Штаты обеспечивают около 40 процентов государственного бюджета Маршалловых островов, где 20 ноября должны состояться всеобщие выборы.

Финансовое положение Палау также находится в плачевном состоянии. В недавнем интервью "Голосу Америки" президент Сурангел Уиппс (младший заявил), что если американский Конгресс не восстановит ранее согласованное финансирование, то с 1 января 2024 года Палау будет не в состоянии "платить по счетам". Он также добавил: " Я думаю, что самый важный вопрос, который возникает у жителей Палау — способны ли США выполнить взятые на себя обязательства?"

Китай, который в свое время приносил Палау наибольшую прибыль от туризма, в ответ на отказ разорвать контакты с Тайванем сократил число путешественников, посещающих остров. В результате, по словам Уиппса, в период с 2016 по 2019 год число китайских граждан, посетивших Палау, сократилось более чем на 50 процентов, что привело к падению внутреннего валового продукта более чем на 30 процентов и вынудило правительство страны взять кредит у Азиатского банка развития. А затем по мировой индустрии туризма нанес удар Covid-19.

Если бы финансирование со стороны Соединенных Штатов было обеспечено, как предполагалось, Палау восстановила бы свою платежеспособность 1 октября, однако теперь эта микронезийская страна находится в финансовом тупике.

Однако, в своей статье, для издания The Wall Street Journal, Юн отметил: "Если мы не сможем своевременно одобрить этот пакет, мы сильно рискуем нашим авторитетом в регионе и, очевидно, тем, что мы говорим о соперничестве с Китаем".

В настоящее время Маршалловы острова и Палау поддерживают дипломатические отношения с Тайванем. Федеративные Штаты Микронезии имеют дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, но отклонили предложенный в 2022 году региональный пакт о безопасности с Китаем. В целом эти государства положительно относятся к США и настороженно к Китаю, считает Скотт Фостер, при этом нельзя игнорировать опыт Кирибати.

Республика Кирибати, расположенная к юго-востоку от Маршалловых островов и Федеративных Штатов Микронезии, в 2019 году разорвала отношения с Тайванем и установила дипломатические контакты с Китаем. Республика Кирибати, расположенная к юго-востоку от Маршалловых островов и Федеративных Штатов Микронезии, в 2019 году разорвала отношения с Тайванем и установила дипломатические контакты с Китаем.

В ответ Пекин предоставил Тараве помощь в области сельского хозяйства, здравоохранения и развития туризма, включая модернизацию аэропорта, который, как утверждает правительство Кирибати, предназначен для гражданских нужд, но который, по мнению США и других стран, является потенциальным военным плацдармом для Народно-освободительной армии Китая.

Если Соединенные Штаты не предоставят обещанного финансирования стратегически важным островным государствам Тихого океана, то ожидается, что в дело вступит Китай и восполнит этот пробел. На снимке заброшенный аэродром на отдаленном тихоокеанском острове в Республике Кирибати будет обновлен силами Китайской Народной Республики. Фотография представлена онлайн журналом Asia Times Files / US Defense Nuclear Agency via Agence France-Presse, AFP / Google Earth.

После "десятилетий забвения" администрация Байдена изо всех сил пытается улучшить отношения с островными государствами Тихого океана. В сентябре 2022 года в Вашингтоне состоялась первый саммит США и островных государств Тихого океана.

С тех пор Вашингтон открыл посольства на Соломоновых островах и в Тонга, запланировал в 2024 году открыть представительство в Вануату, инициировал переговоры об открытии дипломатической миссии в Кирибати, а также установил дипломатические отношения с островами Кука и Ниуэ.

На втором саммите США и островных государств Тихого океана состоявшемся 25-26 сентября этого года, Байден объявил о нескольких приоритетных задачах, включая предоставление дополнительной помощи в целях развития, укрепление региональных институтов, расширение цифровой связи по подводным кабелям, поддержку Договора о свободной ассоциации и "оперативную работу по удовлетворению интересов Республики Маршалловы Острова".

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Однако неизвестно, слышал ли он речь, президента Маршалловых островов Дэвида Кабуа, который 20 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил: "...хотя у нас есть общие цели и крепкое партнерство с США, у нас также есть серьезные проблемы в области развития... Нам известно, что Вашингтон пытается возобновить сотрудничество с тихоокеанскими островами, и для всех нас очень важно, чтобы эти слова подкреплялись делами". Возможно, так оно и будет, но если США упустят мяч, то Китай, несомненно, его подхватит.