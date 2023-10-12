ХАМАС опубликовал видеоролик, на кадрах которого видно, как испытанный "Бригадами Аль-Кассама" барражирующий боеприпас "Зуари" наносит удары по тренировочным мишеням на полигоне. Представитель ХАМАС утверждает, что такие беспилотники-камикадзе использовались во время операции "Буря аль-Аксы" против Израиля 7 октября. Напомним, что одним из средств атаки на военные базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с воздуха были беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет индийский военный эксперт и журналист из Мумбаи, Партх Сатам в своей статье для издания EurAsian Times.

ХАМАС показал видео запуска дронов-камикадзе по целям в Израиле. На снимке ударный беспилотный летательный аппарат Zouari. Фотография представлена сетевым ресурсом EurAsian Times / Screengrab.

реклама





Уже почти неделю длится конфликт на Ближнем Востоке. Израиль продолжает наносить неизбирательные бомбардировки сектора Газа в ответ на дерзкую вылазку ХАМАС. Таким образом, появление этой видеозаписи происходит в момент, когда внимание мировой общественности приковано к ситуации на Ближнем Востоке. Что дальше предпримут ХАМАС и Израиль на фоне последствий их первичных мер и реакций?

ХАМАС мстит Израилю за многолетние продолжающиеся притеснения палестинских граждан и расширение поселений на Западном берегу реки Иордан. Одновременно с этим Тель-Авив прибегает к своей излюбленной и привычной тактике нанесения авиационных ударов.

Наблюдатели предполагают, что ближайшее время война может перейти во вторую фазу, поскольку ни одна из сторон не достигла своих политических, стратегических и военных целей. Если ближневосточный конфликт затянется, то можно предположить, что ХАМАС вновь использует беспилотники и теперь в гораздо более широких масштабах. Поэтому данное видео стало для многих военных обозревателей своеобразным намеком на их будущее применение.

На видео видно, как ударные беспилотники поражают цели на полигоне

реклама





В видеоролике показано, как десять бойцов несут беспилотники и устанавливают их на пусковые установки открытого типа с рельсовой направляющей. Затем барражирующие боеприпасы запускаются с помощью газовой катапульты и начинают поражать наземные цели.

В зоне поражения находятся макеты и манекены, имитирующие людей. В момент удара о землю беспилотники взрываются, при этом в стороны разлетается множество мелких фрагментов (типа шрапнели), что свидетельствует о серьезной противопехотной направленности БПЛА.

Дрон-камикадзе Zouari имеет трубчатую форму и оснащен внешней видеокамерой, внешне напоминающей камеру GoPro, которая закреплена на кронштейне непосредственно в носовой части. Для того чтобы интегрировать в такой дешевый и в основном кустарно изготовленный беспилотник серийную электрооптическую систему, необходима невероятная промышленная инфраструктура и доступ к современным технологиям, которыми ХАМАС не располагает.

По мнению западных военных экспертов, такая камера может либо выполнять роль целеуказателя, совмещенного с системой наведения беспилотного летательного аппарата, либо передавать видеозапись полета оператору дрона, находящемуся на земле. Однако вопрос о том, являются ли БПЛА Zouari полностью дистанционно управляемыми или работают в полуавтономном режиме, остается открытым.

реклама





Палестинское движение ХАМАС распространило в социальных сетях видеокадры подготовки дронов-камикадзе предназначенных для нанесения ударов по целям в Израиле. Кадры, со ссылкой на представителей группировки, опубликовал канал вконтакте РГ | Русское оружие.

Прямолинейные крылья и конфигурация вертикального стабилизатора в виде V-образного хвоста позволяют предположить, что дрон был сконструирован с учетом особенностей управления и характеристик летательных аппаратов. Крылья имеют верхнее расположение и находятся на "горбе" БПЛА.

Скорее всего, пишет Партх Сатам, этот беспилотный летательный аппарат не имеет дополнительных функций, позволяющих прервать атаку или вернуть его оператору. Однако так или иначе, это всего лишь гипотеза. Вероятно, что более подробная информация в ближайшее время станет известна из других пропагандистских фото- и видеоматериалов, снятых ХАМАС во время конфликта.

Ударный БПЛА Zouari - полностью собственная разработка ХАМАС?

реклама





Тем не менее, пишет EurAsian Times, основная конструкция беспилотника и его планера наводит на мысль, что это дрон изготовлен вполне достойно, а это значит, что ХАМАС вполне мог со временем модернизировать технологические процессы на своих подпольных заводах. Что касается самостоятельной разработки беспилотников, то это маловероятно, поскольку Иран и "Хезболла" уже давно прекратили оказывать группировке Хамас техническую и консультативную поддержку, считает индийский эксперт.

Между тем, в различных социальных сетях распространилось заявление ХАМАС об использовании 35 беспилотных летательных аппаратов Zouari в операции "Наводнение Аль-Акса". Однако проверить достоверность этого факта не представляется возможным.

Беспилотник ХАМАС Zouari назван в честь тунисского авиаинженера Мухаммада Зуари

Интересно, что свое название дрон получил в честь тунисского инженера Мухаммада Зуари, который сотрудничал с движением ХАМАС в рамках программы по созданию ударных беспилотников и был убит израильскими спецслужбами в 2016 году.

По данным новостного саудовского издания Al Majalla, после проживания в Боснии и Судане, где он работал и взаимодействовал с различными исламистскими течениями, талантливый авиаинженер в середине 2000-х годов перебрался в сектор Газа.

"В 2006 году, Зуари был завербован "Бригадами Аль-Кассама" благодаря своим выдающимся способностям в области авиамашиностроения, информатики и военных технологий, которые он совершенствовал во время пребывания в Судане", - пишет Al Majalla.

Бойцы ХАМАС опубликовали в соцсетях видео запуска дронов-камикадзе по целям в Израиле .На кадрах показан полет беспилотника. Панорама на заднем плане размыта, вероятно это сделано для того, чтобы невозможно было определить местоположение точки запуска дрона.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, рано утром в субботу, 7 октября, в 50-ю годовщину начала "Войны Судного дня" бойцы ХАМАС нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам Израиля из сектора Газа. Затем "солдаты" ХАМАС прорвали укрепленные заграждения на границе и захватили несколько населенных пунктов на юге страны. В данный момент армия Израиля ЦАХАЛ проводит контртеррористическую операцию "Железные мечи".