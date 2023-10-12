Южнокорейским технологическим компаниям будет разрешено поставлять американские комплектующие для производства микросхем на свои производственные предприятия в Китае, не запрашивая при этом разрешения американских властей. В Вашинтгоне считают, что такая "поблажка" в отношении запрета на экспорт позволит Сеулу действовать в русле широкомасштабной технологической войны США против Китая.

Южнокорейская компания Samsung добилась отмены запрета Соединенных Штатов на экспорт в Китай некоторых видов оборудования и материалов для производства микросхем. Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files Screengrab / CNBC

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Как сообщили в понедельник (9 октября) в пресс-службе президента Южной Кореи, Министерство торговли Соединенных Штатов обновило список "утвержденных конечных пользователей" и разрешило компаниям-производителям микросхем Samsung и SK Hynix поставлять некоторые американские комплектующие на свои китайские предприятия в течение неопределенного срока. В этом списке четко указано, какие именно структуры могут получать экспортные товары и технологии. Компаниям, включенным в этот перечень, не требуется получать лицензии на поставку американских технологий в Китайскую Народную Республику.

"Неопределенность в отношении функционирования и инвестиций южнокорейских компаний-производителей полупроводниковой продукции в КНР значительно сократилась", - отметил Чой Сан Мок, старший секретарь лидера Южной Кореи по экономическим вопросам, в ответ на заявление прозвучавшие из Белого дома. Китайские комментаторы, напротив, были не в восторге от столь четко продуманного решения американцев.

"Последнее решение Вашингтона не следует рассматривать как ослабление контроля за экспортом микросхем из Соединенных Штатов в отношении Китая", - заявил во вторник изданию Economic Observer в КНР анонимный инвестор в чип-индустрию. "Пока рано говорить о том, что Америка снимет ограничения на экспорт продукции для китайских чипмейкеров".

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Он отметил, что южнокорейские производители интегральных микросхем работают на территории материкового Китая самостоятельно и, следовательно, не имеют тесного сотрудничества или связей с местными китайскими поставщиками. По его словам, единственная хорошая новость, связанная с заявлением США, заключается в том, что оно будет способствовать укреплению экономического сотрудничества между Китаем и Южной Кореей и поможет снизить геополитическую напряженность в регионе.

По словам одного из китайских экспертов в области производства чипов, заявление Соединенных Штатов направлено на минимизацию негативного влияния ограничений в отношении Китая для двух южнокорейских компаний, обладающих сильным переговорным потенциалом благодаря своему доминирующему положению в секторе микросхем памяти.

По данным агентства Trendforce, занимающегося анализом рынка, на конец июня текущего года доля компаний Samsung и SK Hynix на мировом рынке флэш-памяти NAND составляла в совокупности 50 процентов, а на мировом рынке DRAM около 70 процентов. В настоящее время Samsung производит порядка 40 процентов микросхем NAND на своем заводе в Сиане (Китай), а SK Hynix - 40 процентов чипов DRAM в Уси и 20 процентов микросхем NAND в Даляне.

Микросхемы синхронной динамической памяти DRAM при отключении питания теряют сохраненные данные и обычно используются в гаджетах для повышения скорости работы. Микросхемы NAND могут хранить данные без питания и используются в основном в USB-накопителях и жестких дисках. Блогер из Хубэя под ником Bу в своей статье утверждает, что Соединенные Штаты пытаются заставить южнокорейские компании одержать верх над китайскими конкурентами за счет демпинга своих микросхем памяти на китайском рынке.

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"Вашингтон запретил всем китайским производителям микросхем, кроме южнокорейских, закупать американское оборудование для производства микросхем. Почему они это сделали?" спрашивает Ву. "Нас должно насторожить то, что Соединенные Штаты пытаются задействовать южнокорейские компании для подавления китайской полупроводниковой промышленности".

По его словам, американцы поняли, что их ограничительные меры не смогли остановить Китай от развития собственной промышленности по производству микросхем за последние несколько лет, поэтому они хотят привлечь южнокорейские фирмы для устранения китайских конкурентов. Он утверждает, что точно так же США действовали в 80-х годах прошлого века, уничтожая японскую полупроводниковую индустрию.

SK Hynix работает над созданием новейшей 321-слойной флэш-памяти NAND. Южнокорейский чипмейкер планирует начать массовое производство в первой половине 2025 года. компания продемонстрировала 321-слойную NAND-память на отраслевой выставке в США (Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files Screengrab / SK Hynix)

Он также утверждает, что Китайская Народная Республика должна стимулировать свои государственные предприятия к закупке микросхем в Китае, чтобы обеспечить местным производителям чипов и их поставщикам достаточную прибыль для выживания и развития бизнеса.

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7 октября прошлого года Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов наложило ряд новых ограничений на китайский сектор по выпуску чипов. В частности, было заявлено, что все китайские литейные заводы, специализирующиеся на производстве микросхем DRAM с толщиной кристалла 18 нанометров и менее или микросхем флэш-памяти NAND со 128 и более слоями, должны получить лицензию на приобретение американских инструментов для их производства.

По словам представителя американского ведомства, в отношении заводов, принадлежащих китайским компаниям, будет действовать принцип отказа, в то время как в отношении заводов, принадлежащих транснациональным корпорациям, решение будет приниматься в каждом конкретном случае.

Из-за возражений Samsung и SK Hynix американские власти позже выдали им разрешение на продолжение поставок американских товаров в Китай сроком на один год. В конце августа этого года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Соединенные Штаты продлят срок действия этого разрешения, который должен был истечь 11 октября. Теперь обе корейские компании получили возможность поставлять свою продукцию в Китай на "неопределенное время".

Во вторник в пресс-службе компании Samsung заявили, что решение Вашингтона в значительной степени устранит неопределенность, связанную с работой фабрик по производству микросхем в Китае. SK Hynix, в свою очередь, отметила, что такое решение поможет стабилизировать глобальные поставки полупроводниковой продукции.

Компании Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) и ChangXin Memory Technologies (CXMT) - два крупнейших производителя микросхем памяти в Китае. YMTC, как утверждается, способна производить 232-слойные чипы NAND (чем больше слоев, тем больше объем памяти NAND). CXMT в настоящее время готова к производству чипов DRAM по нормам 19 нм.

Для сравнения: компания Samsung уже приступила к серийному производству 236-слойных микросхем NAND, а к 2024 году начнет выпуск 300-слойных микросхем NAND. SK Hynix изготавливает 10-нм микросхемы DRAM и 238-слойные микросхемы NAND, а в первой половине 2025 года планирует наладить выпуск 321-слойных микросхем NAND. В связи с вышеизложенным некоторые китайские обозреватели высказали мнение, что теперь Samsung и SK Hynix смогут нарастить свое производство в Китае и, возможно, начать ценовую войну за завоевание доли рынка в КНР. По их мнению, многие китайские производители электронной продукции могут перейти на использование южнокорейских микросхем, качество которых, как правило, выше китайских.

Что стоит за отменой запрета на поставки чипов Samsung и SK Hynix? Южнокорейские чипмейкеры получили от Вашингтона бессрочную отсрочку на поставки американских кристаллов в Китай. Микросхемы синхронной динамической памяти DRAM при отключении питания теряют сохраненные данные и обычно используются в гаджетах для повышения скорости работы. Микросхемы NAND могут хранить данные без питания и используются в основном в USB-накопителях и жестких дисках. (Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files Screengrab / SK Hynix)

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Напомним, что 29 августа компания Huawei Technologies выпустила свой флагманский смартфон Mate 60 Pro, в котором используется процессор собственной разработки Kirin 9000s. По данным канадской исследовательской компании TechInsights, Kirn 9000s - это чип, изготовленный по 7-нм техпроцессу китайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ведущим чипмейкером КНР. Она также заявила, что в Mate60 Pro были обнаружены два чипа SK Hynix - DRAM и NAND. Из открытых источников стало известно, что чипы DRAM и NAND компании SK Hynix могут быть на 50 и 100 процентов быстрее, чем чипы CXMT и YMTC, соответственн