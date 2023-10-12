Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы

Южнокорейские чипмейкеры получили от Вашингтона бессрочную отсрочку на поставки американских инструментов для производства кристаллов в Китай
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Южнокорейским технологическим компаниям будет разрешено поставлять американские комплектующие для производства микросхем на свои производственные предприятия в Китае, не запрашивая при этом разрешения американских властей. В Вашинтгоне считают, что такая "поблажка" в отношении запрета на экспорт позволит Сеулу действовать в русле широкомасштабной технологической войны США против Китая.

Южнокорейская компания Samsung добилась отмены запрета Соединенных Штатов на экспорт в Китай некоторых видов оборудования и материалов для производства микросхем. Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files  Screengrab / CNBC

реклама



Как сообщили в понедельник (9 октября) в пресс-службе президента Южной Кореи, Министерство торговли Соединенных Штатов обновило список "утвержденных конечных пользователей" и разрешило компаниям-производителям микросхем Samsung и SK Hynix поставлять некоторые американские комплектующие на свои китайские предприятия в течение неопределенного срока. В этом списке четко указано, какие именно структуры могут получать экспортные товары и технологии. Компаниям, включенным в этот перечень, не требуется получать лицензии на поставку американских технологий в Китайскую Народную Республику.

"Неопределенность в отношении функционирования и инвестиций южнокорейских компаний-производителей полупроводниковой продукции в КНР значительно сократилась", - отметил Чой Сан Мок, старший секретарь лидера Южной Кореи по экономическим вопросам, в ответ на заявление прозвучавшие из Белого дома. Китайские комментаторы, напротив, были не в восторге от столь четко продуманного решения американцев.

"Последнее решение Вашингтона не следует рассматривать как ослабление контроля за экспортом микросхем из Соединенных Штатов в отношении Китая", - заявил во вторник изданию Economic Observer в КНР анонимный инвестор в чип-индустрию. "Пока рано говорить о том, что Америка снимет ограничения на экспорт продукции для китайских чипмейкеров".

реклама



Он отметил, что южнокорейские производители интегральных микросхем работают на территории материкового Китая самостоятельно и, следовательно, не имеют тесного сотрудничества или связей с местными китайскими поставщиками. По его словам, единственная хорошая новость, связанная с заявлением США, заключается в том, что оно будет способствовать укреплению экономического сотрудничества между Китаем и Южной Кореей и поможет снизить геополитическую напряженность в регионе.

Появление в продаже флагмана Huawei Mate 60 Pro свидетельствует о ничтожности американских санкций против Пекина

По словам одного из китайских экспертов в области производства чипов, заявление Соединенных Штатов направлено на минимизацию негативного влияния ограничений в отношении Китая для двух южнокорейских компаний, обладающих сильным переговорным потенциалом благодаря своему доминирующему положению в секторе микросхем памяти.

По данным агентства Trendforce, занимающегося анализом рынка, на конец июня текущего года доля компаний Samsung и SK Hynix на мировом рынке флэш-памяти NAND составляла в совокупности 50 процентов, а на мировом рынке DRAM около 70 процентов. В настоящее время Samsung производит порядка 40 процентов микросхем NAND на своем заводе в Сиане (Китай), а SK Hynix - 40 процентов чипов DRAM в Уси и 20 процентов микросхем NAND в Даляне.

Микросхемы синхронной динамической памяти DRAM при отключении питания теряют сохраненные данные и обычно используются в гаджетах для повышения скорости работы. Микросхемы NAND могут хранить данные без питания и используются в основном в USB-накопителях и жестких дисках. Блогер из Хубэя под ником Bу в своей статье утверждает, что Соединенные Штаты пытаются заставить южнокорейские компании одержать верх над китайскими конкурентами за счет демпинга своих микросхем памяти на китайском рынке.

реклама



"Вашингтон запретил всем китайским производителям микросхем, кроме южнокорейских, закупать американское оборудование для производства микросхем. Почему они это сделали?" спрашивает Ву. "Нас должно насторожить то, что Соединенные Штаты пытаются задействовать южнокорейские компании для подавления китайской полупроводниковой промышленности".

По его словам, американцы поняли, что их ограничительные меры не смогли остановить Китай от развития собственной промышленности по производству микросхем за последние несколько лет, поэтому они хотят привлечь южнокорейские фирмы для устранения китайских конкурентов. Он утверждает, что точно так же США действовали в 80-х годах прошлого века, уничтожая японскую полупроводниковую индустрию.

SK Hynix работает над созданием новейшей 321-слойной флэш-памяти NAND. Южнокорейский чипмейкер планирует начать массовое производство в первой половине 2025 года. компания продемонстрировала 321-слойную NAND-память на отраслевой выставке в США (Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files  Screengrab / SK Hynix)

Он также утверждает, что Китайская Народная Республика должна стимулировать свои государственные предприятия к закупке микросхем в Китае, чтобы обеспечить местным производителям чипов и их поставщикам достаточную прибыль для выживания и развития бизнеса.

реклама



7 октября прошлого года Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) Министерства торговли Соединенных Штатов наложило ряд новых ограничений на китайский сектор по выпуску чипов. В частности, было заявлено, что все китайские литейные заводы, специализирующиеся на производстве микросхем DRAM с толщиной кристалла 18 нанометров и менее или микросхем флэш-памяти NAND со 128 и более слоями, должны получить лицензию на приобретение американских инструментов для их производства.

По словам представителя американского ведомства, в отношении заводов, принадлежащих китайским компаниям, будет действовать принцип отказа, в то время как в отношении заводов, принадлежащих транснациональным корпорациям, решение будет приниматься в каждом конкретном случае.

Соединённые Штаты готовится списать в утиль ОБТ M1 "Абрамс", предназначенные для Киева и Тайбэя

Из-за возражений Samsung и SK Hynix американские власти позже выдали им разрешение на продолжение поставок американских товаров в Китай сроком на один год. В конце августа этого года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Соединенные Штаты продлят срок действия этого разрешения, который должен был истечь 11 октября. Теперь обе корейские компании получили возможность поставлять свою продукцию в Китай на "неопределенное время".

Во вторник в пресс-службе компании Samsung заявили, что решение Вашингтона в значительной степени устранит неопределенность, связанную с работой фабрик по производству микросхем в Китае. SK Hynix, в свою очередь, отметила, что такое решение поможет стабилизировать глобальные поставки полупроводниковой продукции.

Компании Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) и ChangXin Memory Technologies (CXMT) - два крупнейших производителя микросхем памяти в Китае. YMTC, как утверждается, способна производить 232-слойные чипы NAND (чем больше слоев, тем больше объем памяти NAND). CXMT в настоящее время готова к производству чипов DRAM по нормам 19 нм.

Для сравнения: компания Samsung уже приступила к серийному производству 236-слойных микросхем NAND, а к 2024 году начнет выпуск 300-слойных микросхем NAND. SK Hynix изготавливает 10-нм микросхемы DRAM и 238-слойные микросхемы NAND, а в первой половине 2025 года планирует наладить выпуск 321-слойных микросхем NAND. В связи с вышеизложенным некоторые китайские обозреватели высказали мнение, что теперь Samsung и SK Hynix смогут нарастить свое производство в Китае и, возможно, начать ценовую войну за завоевание доли рынка в КНР. По их мнению, многие китайские производители электронной продукции могут перейти на использование южнокорейских микросхем, качество которых, как правило, выше китайских.

Что стоит за отменой запрета на поставки чипов Samsung и SK Hynix? Южнокорейские чипмейкеры получили от Вашингтона бессрочную отсрочку на поставки американских кристаллов в Китай. Микросхемы синхронной динамической памяти DRAM при отключении питания теряют сохраненные данные и обычно используются в гаджетах для повышения скорости работы. Микросхемы NAND могут хранить данные без питания и используются в основном в USB-накопителях и жестких дисках. (Изображение представлено онлайн изданием Asia Times Files  Screengrab / SK Hynix)

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, что 29 августа компания Huawei Technologies выпустила свой флагманский смартфон Mate 60 Pro, в котором используется процессор собственной разработки Kirin 9000s. По данным канадской исследовательской компании TechInsights, Kirn 9000s - это чип, изготовленный по 7-нм техпроцессу китайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ведущим чипмейкером КНР. Она также заявила, что в Mate60 Pro были обнаружены два чипа SK Hynix - DRAM и NAND. Из открытых источников стало известно, что чипы DRAM и NAND компании SK Hynix могут быть на 50 и 100 процентов быстрее, чем чипы CXMT и YMTC, соответственн

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung сша китай санкции sk hynix чиповая война
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
9
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
1
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
6
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
1
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
2
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
13
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
8
Проблема перегрева в прошлом: Android 14 обновил работу смартфонов Pixel
+
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
1
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
1
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
4
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Авдеевка находится под угрозой окружения ВС РФ
2
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
6
ЦАХАЛ нанес удар по дому командира «Бригады Аль-Кассам» в секторе Газа
+
Чарльз Хоскинсон обвинил Ethereum в плагиате
+
Sony представила новую версию PlayStation 5 — в более тонком корпусе и со съёмным дисководом
+

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
19
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
75
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
5
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
9
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
11

Сейчас обсуждают

Dimon1996
02:00
Ой да ладно хвастаться-то, собрал он сборку за 350 тыщ, ага. Из скриншотов с регарда :) Как и тыщу остальных сборок.
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Дмитрий
01:44
Мечтает пусть
Зеленский готов уйти с поста президента, но только после окончания боевых действий
Максим Соколов
01:35
Уже предзаказал экран,360гц это Круто
Red Magic выпускает игровой смартфон с максимальными характеристиками
lеad
01:33
Тесла как и все остальные компании Илона славятся низкими зп и эксплуататорскими условиями и работой «за идею»
Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире, потеснив Toyota Corolla
Данил Левин
01:31
Поставили в школах свой софт, никто не может понять, как им пользоваться, особенно учителя, либо он просто не работает. Это и не копия продуктов Микромягких, и не что-то самостоятельное. Китайцы набор...
Microsoft заметили за нарушением санкций – компания продлевает бесплатные лицензии школам и ВУЗам РФ
Vet@l'
01:13
Вот бы собрать всех таких "умников" в стране и отправить наступать до границы Польши, а затем одной бомбой разом закопать. Глядишь жить бы стали лучше и война закончилась
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
Александр Степанов
01:01
Либо подкалиберным, или тандемом сработали, видно, взорвался из нутри.
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
wld
00:59
Элементарно:"Я удалил autoexet. bat, теперь ничего не грузится и пропал CD-ROM, mscdex не работает, мышь не отвечает, пишет error mousepad"
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Апшеронский скакел
00:59
Ты только на этом сайте с 17-го года с дивана Крым берëшь
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Апшеронский скакел
00:58
Обиженная псина без рода и племени по 5 акков в день регала, визжила, еë баняли, но приплеталась скулить назад
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем