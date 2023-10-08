Если у Ирана появится атомная бомба, ожидайте - следующей станет Саудовская Аравия. По крайней мере, именно на это намекнул наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в своем интервью в конце сентября, отвечая на вопрос о том, что будет делать Эр-Рияд, если Иран объявит о создании ядерного оружия. "Нам тоже придется его получить из соображения безопасности", - ответил принц на вопрос о том, как будет реагировать его королевство. Об этом пишет Риад Кахваджи, политолог, военный аналитик, директор Института военного анализа стран Ближнего Востока и Персидского залива, расположенного в Дубае в своей статье для издания Breaking Defense.

Ранее в апреле этого года Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и урегулированию кризиса в регионе. На снимке президент Российской Федерации Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

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В этом месяце американский военный журнал Breaking Defense сообщил, что Саудовская Аравия добивается от Вашингтона ядерных преференций в рамках заключенного при посредничестве США соглашения о нормализации отношений с Израилем, и это желание, в случае его осуществления, может спровоцировать гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, считает ближневосточный политолог.

Breaking Defense отмечает, что Саудовская Аравия рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов для запуска "внутренней" ядерной программы с таким же потенциалом, который Запад предоставил Ирану в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) в 2015 году. В докладе говорится, что Саудовская Аравия просит Соединенные Штаты оказать помощь в обогащении урана с возможностью последующей разработки ядерного оружия/ В нем также говорится, что администрация Байдена пытается добиться заключения сделки между Израилем и Саудовской Аравией, чтобы обеспечить президенту "победу" во внешней политике перед предстоящими выборами 2024 года.

"Саудовская Аравия обладает пятью процентам мировых запасов урана и поэтому имеет право на его обогащение. Это позволит реализовать полноценную мирную ядерную программу королевства", - утверждает Хасан Альшехри, саудовский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Вооруженных сил Саудовской Аравии. Обеспокоенность сторонников нераспространения заключается в том, что нет никаких оснований полагать, что Саудовская Аравия будет довольствоваться сохранением этой программы.

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Если Соединенные Штаты и Саудовская Аравия не договорятся о ядерных ограничениях и обязательствах по безопасности, Эр-Рияд может обратиться к Пекину или к Москве за помощью в создании потенциала, необходимого для восстановления баланса сил в отношениях с Ираном. Издание напоминает, что администрация Байдена ведет "тайные" переговоры о заключении нового ядерного соглашения с Ираном взамен подписанного в 2015 году, которое бывший президент США Дональд Трамп "успешно" разорвал в 2018 году. Подобные метания Соединенных Штатов могут заставить Саудовскую Аравию усомниться в американских гарантиях безопасности и взять ядерные вопросы в свои руки, в том числе путем поиска альтернативных партнеров.

Мухаммед бин Салман уже не в первый раз выступает с подобными провокационными заявлениями. Так, в марте 2018 года в интервью телеканалу CBS бин Салман заявил: "Саудовская Аравия не планирует создавать ядерное оружие, но, без сомнения, если Иран создаст ядерную бомбу, мы последуем его примеру как можно скорее".

Саудовская Аравия уже довольно давно выражает беспокойство по поводу ядерной программы своего регионального соперника - Ирана. В статье, опубликованной в марте прошлого года в рецензируемом журнале Research Journal of Humanities and Social Sciences, Сомайех Садат Мусавиан и соавторы отмечают, что Саудовская Аравия активно выступала против ядерной инициативы Ирана в период правления Ахмадинежада. Однако, пишет Мусавиан, несмотря на определенный прогресс, достигнутый последующей администрацией Рухани на международных переговорах по иранской ядерной программе, Саудовская Аравия сменила свою позицию на "баланс угроз" и военную коалицию.

Разговоры Саудовской Аравии о ядерном оружии - не пустая угроза. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд (MBS) создает все условия для быстрого запуска ядерной программы в случае, если у Ирана появится атомная бомба. На архивном снимке премьер-министр и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман приветствует председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во время саммита Китай - ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) в Эр-Рияде 9 декабря 2022 года. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Saudi Press Agency.

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Кроме того, в августе 2020 года телеканал Al Jazeera сообщил, что Саудовская Аравия при содействии Китая построила завод по переработке уранового желтого кека в отдаленном пустынном районе Аль-Ула. Это вызывает серьезные опасения относительно ядерной программы королевства и потенциала для создания ядерного оружия.

Министерство энергетики Саудовской Аравии, пишет Al Jazeera, отрицает информацию о строительстве объекта, но признает факт заключения контрактов с китайскими компаниями на проведение разведки и оценки залежей урана на территории Саудовской Аравии. В 2012 году между Эр-Риядом и Пекином было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного развития атомной промышленности.

В сообщении Al Jazeera также говорится, что Саудовская Аравия построила исследовательский реактор и объявила тендер на строительство еще двух гражданских ядерных энергоблоков. В понедельник на этой неделе Саудовская Аравия заявила, что решила прекратить легкий надзор за своей ядерной деятельностью со стороны наблюдательного органа Организации Объединенных Наций по атомной энергетике и перейти к полномасштабным гарантиям, чего агентство добивается уже несколько лет, сообщает Reuters.

Кроме того, в статье, опубликованной в марте 2023 года в журнале Stimson, Людовика Кастелли пишет о том, что огромные запасы энергоносителей Саудовской Аравии ставят под сомнение ее стремления развивать программу гражданской ядерной энергетики. Кастелли также обращает внимание на заявления саудовских чиновников, которые утверждают, что если Иран создаст ядерное оружие, то "все ставки будут сделаны". Это также согласуется с высказываниями бин Салмана. Вдобавок Саудовская Аравия активно развивает программу по созданию баллистических ракет, которые в случае необходимости могут использоваться в качестве систем доставки ядерных боеголовок.

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В статье, опубликованной в августе 2021 года для Международного института стратегических исследований (International Institute of Strategic Studies, IISS), военный эксперт и и бывший исполнительный директор IISS Марк Фицпатрик отмечает, что с конца 80-х годов прошлого века Саудовская Аравия полагалась на импорт китайских ракет DF-3, а в последние годы страна стремится к развитию собственного производства.

Фицпатрик подчеркивает, что в 2007 году Саудовская Аравия приобрела у Китайской Народной Республики более высокотехнологичные ракеты DF-21, в чем Эр-Рияд никогда не признавался. Он также утверждает, что Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов (ЦРУ) одобрило приобретение ракет Саудовской Аравией, поскольку они были модифицированы и не могли нести ядерные боеголовки. Однако в силу невысокой точности этих боеприпасов — круговое вероятное отклонение (КВО) DF-21A составляет 300-400 метров — их можно использовать только для поражения очень крупных объектов, например городов. Такие ракеты будут неэффективны, если они не будут оснащены ядерной боеголовкой.

В вопросе реализации ядерной программы Саудовская Аравия может "натравить" друг на друга США и Китай. На этом раздаточном файловом снимке, опубликованном Организацией по атомной энергии Ирана 4 ноября 2019 года, показаны установки по обогащению урана на атомной электростанции в Натанзе. Она находится примерно в 300 километрах к югу от Тегерана. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Atomic Energy Organization of Iran.

В декабре 2021 года западные СМИ сообщили, что, по данным американской разведки, Саудовская Аравия при поддержке Китая строит свои баллистические ракеты. Как видно на спутниковых снимках, Саудовская Аравия значительно расширила ракетную базу Аль-Ватах, разместив на ней объекты для производства и испытания реактивных силовых установок.

Переговоры между Саудовской Аравией и Китаем дошли до того, что Эр-Рияд теперь пытается приобрести важнейшее оборудование, необходимое для производства баллистических ракет. Подобные шаги, утверждает Фицпатрик, способствуют формированию у Саудовской Аравии "двойственной линии сдерживания" в случае появления у Ирана ядерного оружия.

Неоднозначная позиция Саудовской Аравии может спровоцировать форсирование Ираном своей ядерной программы. В своей статье, опубликованной в Atlantic Council в марте 2023 года, директор по политике нераспространения Ассоциации контроля над вооружениями Келси Дэвенпорт отмечает, что в феврале этого года Ирану удалось добиться обогащения урана до 84 процентов, что всего на несколько пунктов ниже уровня в 90 процентов, необходимого для изготовления ядерного оружия.

Дэвенпорт отмечает, что с января 2021 года Исламская Республика Иран обогащает уран до 60 процентов. Такой рывок потенциально способен обеспечить "время прорыва" для производства оружейного урана менее чем за неделю, причем запасы урана, обогащенного до 60 и 20 процентов, позволяют изготовить до 4 единиц ядерного оружия менее чем за месяц. Однако в пользу того, что Саудовская Аравия не будет пытаться создать ядерное оружие в обозримом будущем, есть убедительные контраргументы.

В исследовании Центра новой американской безопасности (Center for New American Security, CNAS) заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам политики Колин Кал и соавторы утверждают, что если Саудовская Аравия приступит к осуществлению программы по созданию ядерного оружия, Эр-Рияд рискует ухудшить свое стратегическое положение, создав новые угрозы внутренней и региональной стабильности. Это также может нанести серьезный ущерб отношениям с США, привести к огромным репутационным рискам и, возможно, даже повлечь за собой международные санкции.

Высокопоставленный представитель Пентагона считает, что Саудовская Аравия, вероятно, придет к пониманию того, что американский "ядерный зонтик" и расширенные гарантии сдерживания более эффективны и надежны. Это обусловлено критически важными интересами США в Саудовской Аравии и огромным конвенциональным и ядерным потенциалом Вашингтона.

Завод по обогащению желтого урана (кека) был построен в окрестностях удаленного города Аль-Ула в Саудовской Аравии в 2020 году. На снимке Общий вид города Аль-Ула, Саудовская Аравия. Фото предоставлено изданием Wall Street Journal / Asia Times Files [File: Ahmed Yosri/Reuters]

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В сочетании с американскими гарантиями, говорится в статье, Саудовская Аравия может “сделать шаги” в сторону укрепления своей обороны от конвенциональных и нетрадиционных атак со стороны Ирана, сохраняя при этом стратегию ядерного хеджирования. Такая концепция подразумевает создание гражданского ядерного потенциала, который теоретически может быть превращен в оружие, однако при этом Эр-Рияд избежит международных санкций или разрыва отношений с Соединенными Штатами.