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Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд

Истребители российского производства получат более мощные радиолокаторы, средства РЭБ и новую авионику
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2 октября индийское издание ET со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщило, что "долгожданная" программа модернизации Су-30МКИ на сумму более 60 тыс. рупий (7,5 миллиарда долларов США) затронет все компоненты истребителя, за исключением его планера и силовых установок.

Су-30МКИ: Индия намерена за 7,5 миллиарда долларов модернизировать свои "Фланкеры". При этом индийские военные эксперты утверждают, что ни двигатель, ни планер меняться не будут. Изображение предоставлено Military Watch Magzin / онлайн-издание Euro AsianTimes

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Ведущая индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) планирует осуществить этот проект совместно с ВВС Индии и рядом других партнеров. Все работы по обновлению парка Су-30МКИ будут проводиться непосредственно на территории Индии. Об этом пишет в своей статье для EurAsian Times бывший пилот ВВС Индии и военный эксперт Виджайиндер Тхакур.

В рамках первого этапа "апгрейда" будет модернизировано около 100 истребителей. Самолеты российского производства получат новую авионику, более совершенные радары и средства радиоэлектронной борьбы. "Скорее всего, в ходе модернизации будет расширен функционал истребителей, работающих за пределами визуального диапазона, установлены новые комплексы радиоэлектронной борьбы и новый радиолокатор", - заявил в интервью EurAsian Times источник из министерства обороны Индии.

Индийские системы вооружений и средства радиоэлектронной борьбы

В октябре прошлого года начальник штаба индийских военно-воздушных сил главный маршал авиации В.Р. Чаудхари заявил, что "технические параметры модернизации Су-30МКИ находятся в стадии согласования". "Мы решили, что эта модернизация будет проводиться собственными силами с использованием отечественных вооружений, систем радиоэлектронной борьбы и так далее.

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В рамках первого транша мы планируем модернизировать не менее 84 самолетов Сухого", - отметил индийский военачальник. Период проектирования и подготовки займет от четырех до пяти лет, после чего начнется модернизация авиапарка. Су-30МКИ уже более 10 лет проходят "спиральную модернизацию" с установкой новых вооружений и датчиков.

"Так, например, ракеты класса "воздух-воздух" BrahMos и Astra были установлены на Су-30МКИ собственными силами", - сообщил в интервью агентству The Times of India заместитель командующего ВВС Индии маршал авиации Сандип Сингх. Среди других видов вооружений отечественного производства, которые могут быть интегрированы в Су-30МКИ, - противорадиационные ракеты нового поколения (ПРР) "Рударм-1", "Рудрам-2", "Рудрам-2" и "Астра-2". Ракеты "Рудрам" разработаны для уничтожения с дальних дистанций различных наземных целей противника, включая средства наблюдения, коммуникации и радиолокации.

9 октября 2020 года состоялись успешный запуск ракеты Rudram-1 NGARM с истребителя Су-30МКИ. В ходе испытаний боеприпас поразил радиолокационную цель, расположенную на острове Уилер у побережья восточного штата Одиша. Кроме проекта "Рудрам-1" с дальностью поражения 150 километров, Defence Research and Development Organisation (DRDO) ведет разработку ракет класса "воздух-поверхность" "Рудрам-2" (радиус действия 350 километров) и "Рудрам-3" (550 километров).

В 2023 году во время выставки Aero India 2023 компания HAL продемонстрировала новый комплекс радиоэлектронной борьбы. Со временем он должен заменить на Су-30 МКИ существующие системы САП-51 российского производства. Издание EurAsian Times отмечает, что в прошлом HAL успешно разработала собственные комплексы радиоэлектронной борьбы для самолетов Jaguar и Миг-29 UPG.

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На снимке Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский) - модификация Су-30МК для индийских ВВС. Первый полет опытного образца состоялся в 1997 году. Многофункциональный двухместный истребитель с передним горизонтальным оперением и силовой установкой с управляемым вектором тяги (АЛ-31ФП), с бортовым радиоэлектронным комплексом, созданным в рамках международного сотрудничества Россия-Франция-Израиль-Индия, с новой пассивной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой (ФАР) Н011М и расширенным арсеналом вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Изображение предоставлено Military Watch Magzin / онлайн-издание Euro AsianTimes

Модернизация будет проводиться в Индии при "плотном сотрудничестве" с Россией

По данным ET, переговоры о модернизации парка Су-30МКИ ведутся с Россией как минимум с 2017 года, при этом Индия пытается максимизировать количество отечественных систем на этих самолетах. По итогам 19-го заседания IRIGC-M&MTC, состоявшегося в Москве 6 ноября 2019 года, стало известно, что Россия поможет в разработке прототипа модернизированного Су-30МКИ на предприятиях HAL.

Почему ВВС Индии отказались от модернизации двигателей Су-30МКИ

Решение индийских ВВС отказаться от модернизации силовой установки Су-30МКИ, скорее всего, обусловлено стремлением сохранить низкую стоимость и упованием IAF на потенциал оружия, работающего за пределами визуальной дальности (Beyond-visual-range missile, BVR), что отодвигает на второй план проблемы сверхманевренности. Вдвойне удивительным выглядит это решение в связи с разработкой Россией варианта двигателя АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) для истребителя Су-35, который может быть установлен на Су-27 и Су-30 без какой-либо серьезной модификации планера.

В настоящее время в России идет полным ходом модернизация истребителей Су-30СМ - аналогов Су-30МКИ с российской авионикой - до уровня Су-30СМ2, пишет Тхакур. Помимо усовершенствованной авионики, вооружений и датчиков, Су-30СМ2 получил от Су-35С двигатель АЛ-41Ф-1С. По сравнению с силовой установкой АЛ-31ФП на Су-30МКИ, АЛ-41Ф-1С отличается увеличенной на 16% максимальной тягой (14 500 кгс) и вдвое большим ресурсом (4000 ч) при сохранении прежней массы и габаритов. Важно, что более мощный АЛ-41Ф-1С позволяет увеличить производство электроэнергии, благодаря чему на истребителе могут быть установлены более мощные радиолокационные и радиоэлектронные системы.

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Более мощная РЛС "Ирбис", установленная на Су-30СМ2, позволяет существенно увеличить дальность обнаружения воздушных и наземных целей. Как правило, модернизация истребителя приводит к увеличению его веса, что негативно сказывается на его тяговооруженности и, как следствие, на боевых характеристиках. В качестве примера Тхакур приводит неудачный опыт ВВС Индии по модернизации истребителей "Ягуар". Первоначальные версии Jaguar, собранные на заводе HAL с 1983 года, имели вполне неплохие взлетные и средневысотные маневренные характеристики.

Однако в результате "апгрейда", выполненного в рамках программы DARIN, характеристики Jaguar ухудшились из-за возросшей массы. Неспособность IAF модернизировать двигатели Jaguar по адекватной цене в результате привела к досрочному снятию этих самолетов с вооружения.

Модернизация радиолокационной станции

В сообщении ET, упомянутом выше, говорится, что планируемая модернизация включает в себя установку нового более мощного радара. О том, что в рамках модернизации будет установлен более эффективная РЛС, " практически не уступающая по своим характеристикам AESA (активная электронная сканирующая решетка)", агентство Times of India сообщало еще 7 октября 2019 года. Тогда высказывались предположения, что в качестве более мощной радиолокационной станции, на Су-30МКИ вероятнее всего, будут использоваться РЛСУ НИИП им. Тихомирова Н035 "Ирбис Э" - гибридная РЛС с электронным управлением ЕА мощностью 20 кВт, устанавливаемая в настоящее время на Су-35С.

9 октября 2020 года с истребителя Су-30МКИ был произведен успешный запуск ракеты Rudram-1 NGARM. В ходе испытаний боеприпас поразил радиолокационную цель, расположенную на острове Уилер у побережья индийского штата Одиша. На снимке противорадиационная ракета DRDO "Рудрам-1" под крылом многоцелевого истребителя Су-30МКИ. Изображение предоставлено Military Watch Magzin / онлайн-издание Euro AsianTimes.

Тогда высказывались предположения, что в качестве более мощной радиолокационной станции, Су-30МКИ скорее всего получат одну из новейших разработок НИИП им. В.В.Тихомирова – РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР) Н035 "Ирбис-Э» мощностью 20 кВт, устанавливаемую в настоящее время на Су-35С. В режиме максимальной мощности РЛС Н135 "Ирбис", стоящая на Су-35С, способна обнаружить F-35 на расстоянии 58 км (36 миль), а F-22 - на расстоянии 36 км (22 мили). В режиме сопровождения дальность обнаружения снижается до 29 км для F-35 и 18 км для F-22.

Индийский эксперт утверждает, что без модернизации двигателя Су-30МКИ вряд ли сможет обеспечить достаточную электрическую мощность, необходимую для эффективной работы РЛС Н135 "Ирбис". Возможно, пишет автор, текущие планы IAF предусматривают использование более мощного варианта "Уттам" - РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA) собственного производства, которая пока не получила оперативного развертывания.

В феврале этого года в беседе с The New Indian Express генеральный директор DRDO по электронике и системам связи (ECS) Б.К. Дас заявил: " Примерно через шесть месяцев, максимум через год, мы планируем установить его [радар Uttam] на самолет LCA Mk1". По словам Даса, после успешной интеграции с Tejas Mk-1 радар будет интегрирован с другими боевыми самолетами, в частности, с истребителями Сухой-30МКИ и Миг-29. Процесс интеграции Uttam на эти платформы может начаться в 2025 году.

Министерство обороны Индии одобрило приобретение у России партии модернизированных истребителей Су-30МКИ

Учитывая, что проектирование и разработка модернизированного варианта Су-30МКИ может занять еще 3-4 года, не исключено, что DRDO успеет подготовить вариант "Уттама", пригодного для использования на модернизированных вариантах истребителей. Однако никто не может дать 100% гарантии, что проект будет завершен в срок. Гораздо разумнее при модернизации истребителя опираться на уже существующий, проверенный в деле радар. Следовательно, имеет смысл зарезервировать РЛС Uttam AESA для второго транша, пишет ЕТ.

Заключение

Габариты Су-30МКИ открывают большие возможности для дальнейшего развития этой программы. Еще долгое время после того, как Су-30МКИ перестанет быть "самым передовым" истребителем индийских военно-воздушных сил, этот самолет, скорее всего, продолжит играть важную оперативную роль благодаря своей большой дальности полета и высокой грузоподъемности. Российский самолет идеально подходит для роли "грузовика" c оружием, работающего в связке с малозаметными истребителями.

По мнению Тхакура, индийским ВВС необходимо инвестировать в долгосрочный потенциал самолета. Для этого необходимо модернизировать его двигатель и оснастить более мощными датчиками. Такой подход позволит повысить топливную эффективность истребителя и увеличить срок службы его силовых установок более чем в два раза.

Тхакур считает, что у IAF есть веские причины для отказа от установки более мощного двигателя. Он надеется, что среди таковых не окажутся более высокая стоимость модернизации или давление Вашингтона, пытающегося свести к минимуму военное сотрудничество Индии с Россией.

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СУХОЙ-30 МКИ блестяще выполняет фигуры высшего пилотажа на авиасалоне Aero India 2023. 13 февраля премьер-министр Нарендра Моди торжественно открыл в Бенгалуру 14-й по счету крупнейший в Азии авиасалон Aero India 2023. На выставке самолет SUKHOI-30 MKI продемонстрировал великолепное исполнение фигур высшего пилотажа. В рамках мероприятия Aero India 2023, предоставившего Индии возможность продемонстрировать оборудование и технологии отечественного производства, приняли участие представители более чем 80 стран мира. Ролик предоставлен онлайн-изданием Euro AsianTimes /  YouTube.

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