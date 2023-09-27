Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
реклама
Ожидается, что в 2025 году Китай завершит строительство площадки в Шэньчжэне для своего 3-го экзафлопсного суперкомпьютера, тем самым Пекин демонстрирует свою решимость стать не зависимой от США научно-технологической державой.
реклама
Экзафлопсный суперкомпьютер более чем в миллион раз превосходит по быстродействию суперкомпьютер Intel ASCI Red, запущенный в 1996 году Министерством энергетики США (Department of Energy, DOE). Скорость его работы составляет 1,06 терафлопса. Слово " экза" означает 18 нулей, а "тера" - 12 нулей.
В настоящее время в Соединенных Штатах имеются две экзафлопсные машины: Frontier в Oak Ridge Leadership Computing Facility в штате Теннесси и Aurora в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США в штате Иллинойс. Frontier - самый быстрый в мире суперкомпьютер с пиковой производительностью 1,68 эксафлопс.
В Китае также имеются два суперкомпьютера экзафлопсного класса: Sunway TaihuLight в Национальном суперкомпьютерном центре (NSC) в Уси и Tianhe-3 в NSC в Тяньцзине. Еще один прототип экзафлопсного комплекса находится в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне. Джек Донгарра, лауреат премии Тьюринга 2022 года и соредактор рейтинга Top500, сообщил 14 сентября газете South China Morning Post, что все три экзафлопсных суперкомпьютера в Китае, вероятно, уже запущены.
|
Пекин представил атомный авианесущий крейсер с мощным гиперзвуковым электромагнитным орудием
реклама
По его словам, Китай в ближайшее время превзойдет все другие страны по мощности суперкомпьютеров, но при этом он постарается не привлекать к себе внимания, чтобы избежать новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Его комментарии привлекли большое внимание фанатов "железа" и технологических обозревателей.
Так, например, издание Tom's Hardware опубликовало статью под заголовком "Китай обладает непревзойденным суперкомпьютерным потенциалом - третья машина экзафлопсного класса уже запущена". Ссылаясь на сообщение SCMP, автор статьи пишет, - "... вопрос о том, достиг ли Вашингтон своей цели - ограничить возможности Китая догнать США в технологическом и экономическом плане, остается открытым".
По мнению китайского IT-специалиста Оу Ханьчжуна, третий по счету экзафлопсный суперкомпьютер в Китае уже начал свою работу. Это означает, что американские санкции не смогли сдержать Китай, а наоборот, подтолкнули его к наращиванию научно-исследовательской деятельности.
Вместе с тем, по имеющейся информации, нет никаких свидетельств того, что третья китайская экзафлопсная машина уже "подключена к сети". По сообщениям государственных СМИ КНР, строительство второй очереди NSC в Шэньчжэне, предназначенной для размещения суперкомпьютера мощностью два экзафлопса, началось в ноябре прошлого года и будет завершено в 2025 году.
реклама
В апреле 2020 года Фэн Шэнчжун, директор НЦБ в Шэньчжэне, заявил, что после завершения строительства второй очереди центр сможет увеличить свою вычислительную мощность в 1000 раз и стать "мозгом" города по обслуживанию самых разных отраслей.
Американские санкции
В феврале 2015 года Министерство торговли Соединенных Штатов включило в свой черный список Китайский национальный университет оборонных технологий, а также суперкомпьютерные центры в Чанше, Гуанчжоу и Тяньцзине.
По мнению американского ведомства, суперкомпьютеры Tianhe-1A и Tianhe-2, расположенные соответственно в Тяньцзине и Гуанчжоу, используются для исследований ядерных взрывов. В том же году компания Intel наложила запрет на продажу микропроцессоров для китайских суперкомпьютеров. На тот момент Tianhe-2 был признан самым быстрым суперкомпьютером в мире.
реклама
В 2016 году китайский производитель чипов Sunway Microelectronics выпустил процессор SW26010, использующий архитектуру Alpha и изготовленный по 28-нм техпроцессу компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).
В 2017 году Tianjin Phytium Information Technology, еще один производитель интегральных микросхем, выпустила процессор FT2000, выполненный по 16-нм технологическому процессу на базе архитектуры ARM тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).
|
Появление в продаже флагмана линейки Huawei Mate 60 Pro свидетельствует о ничтожности американских санкций против Китая
В апреле 2021 года Вашингтон наложил санкции на оба предприятия - Sunway и Tianjin Phytium, а также на NSC в Цзинане, Шэньчжэне, Уси и Чжэньгоу, Шанхайский центр по разработке высокопроизводительных интегральных схем (Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center).
Однако это не помешало двум китайским суперкомпьютерам - Sunway TaihuLight и Tianhe-3, построенным на базе процессоров SW26010 и FT2000 соответственно, - преодолеть отметку в один экзафлоп в 2021 году, согласно данным Gordon Bell Prize. Вместе с тем, Китай не стал подавать заявку на включение этих машин в список Top500.
Дэвид Каханер, основатель программы Asian Technology Information Program, в 2021 году сообщил, что NSC в Шэньчжэне выбрала китайские компанию Sugon и Dawning Information Industry Co, в качестве разработчика системы мощностью два экзафлопса. Суперкомпьютер должен был начать свою работу в 2022 году. Однако проект был отложен по неизвестным причинам.
В мае прошлого года в интервью газете Financial Times Каханер заявил, что к 2025 году Китай планирует построить не менее 10 экзафлопсных систем. По его словам, Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность ослабления санкций в отношении Центра в Уси в надежде на "более глубокое изучение" китайских суперкомпьютерных технологий.
Санкции против компании Sugon
В 2010 году китайский суперкомпьютер Nebulae, установленный в Национальном центре в Шэньчжэне, завоевал звание самого быстрого суперкомпьютера в мире и показал производительность 1,27 петафлопс ("Peta" означает 15 нулей). Он был построен компанией Sugon на базе процессоров Intel Xeon X5650 и GPU Nvidia Tesla C2050.
В октябре 2018 года компания Sugon предоставила прототип экзафлопсной системы в NSC Шэньчжэня, а уже в июне 2019 года на нее были наложены санкции со стороны Министерства торговли США, а в декабре 2021 года - со стороны Министерства финансов Соединенных Штатов.
В июне 2019 года компания заявила, что из-за введения ограничений на поставки американской чиповой продукции она потерпела серьезные убытки. В результате Sugon была вынуждена перейти на использование процессоров Hygon и Loongson. По сообщениям средств массовой информации, процессор Hygon X86 изготавливается по 14-нм технологическому процессу компаниями Samsung и GlobalFoundries, а процессор Loongson 3A5000, использующий собственную архитектуру компании, - по 12-нм техпроцессу компанией TSMC.
Некоторые технологические обозреватели считают, что, хотя китайские суперкомпьютеры могут и дальше работать на 12-28-нм чипах, снизить энергопотребление в них не удастся, если конечно они не получат процессоры меньшего размера. По их словам, мировые аналоги в основном используют микросхемы выполненные по 4-7 нм технологическому процессу. Таким образом, темпы роста китайских суперкомпьютерных технологий будут сдерживаться высокими эксплуатационными расходами, считают эксперты.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила