В китайских суперкомпьютерах нельзя использовать процессоры американских компаний, но их производительность может быть увеличена за счет установки большего количества чипов собственного производства. На снимке Tianhe-3 в Тяньцзине - самый быстрый суперкомпьютер в Китае. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Правительство провинции Хунань.

Ожидается, что в 2025 году Китай завершит строительство площадки в Шэньчжэне для своего 3-го экзафлопсного суперкомпьютера, тем самым Пекин демонстрирует свою решимость стать не зависимой от США научно-технологической державой.

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Экзафлопсный суперкомпьютер более чем в миллион раз превосходит по быстродействию суперкомпьютер Intel ASCI Red, запущенный в 1996 году Министерством энергетики США (Department of Energy, DOE). Скорость его работы составляет 1,06 терафлопса. Слово " экза" означает 18 нулей, а "тера" - 12 нулей.

В настоящее время в Соединенных Штатах имеются две экзафлопсные машины: Frontier в Oak Ridge Leadership Computing Facility в штате Теннесси и Aurora в Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США в штате Иллинойс. Frontier - самый быстрый в мире суперкомпьютер с пиковой производительностью 1,68 эксафлопс.

В Китае также имеются два суперкомпьютера экзафлопсного класса: Sunway TaihuLight в Национальном суперкомпьютерном центре (NSC) в Уси и Tianhe-3 в NSC в Тяньцзине. Еще один прототип экзафлопсного комплекса находится в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне. Джек Донгарра, лауреат премии Тьюринга 2022 года и соредактор рейтинга Top500, сообщил 14 сентября газете South China Morning Post, что все три экзафлопсных суперкомпьютера в Китае, вероятно, уже запущены.

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По его словам, Китай в ближайшее время превзойдет все другие страны по мощности суперкомпьютеров, но при этом он постарается не привлекать к себе внимания, чтобы избежать новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Его комментарии привлекли большое внимание фанатов "железа" и технологических обозревателей.

Так, например, издание Tom's Hardware опубликовало статью под заголовком "Китай обладает непревзойденным суперкомпьютерным потенциалом - третья машина экзафлопсного класса уже запущена". Ссылаясь на сообщение SCMP, автор статьи пишет, - "... вопрос о том, достиг ли Вашингтон своей цели - ограничить возможности Китая догнать США в технологическом и экономическом плане, остается открытым".

По мнению китайского IT-специалиста Оу Ханьчжуна, третий по счету экзафлопсный суперкомпьютер в Китае уже начал свою работу. Это означает, что американские санкции не смогли сдержать Китай, а наоборот, подтолкнули его к наращиванию научно-исследовательской деятельности.

Вместе с тем, по имеющейся информации, нет никаких свидетельств того, что третья китайская экзафлопсная машина уже "подключена к сети". По сообщениям государственных СМИ КНР, строительство второй очереди NSC в Шэньчжэне, предназначенной для размещения суперкомпьютера мощностью два экзафлопса, началось в ноябре прошлого года и будет завершено в 2025 году.

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Американский IT-гуру утверждает, что Китай по мощности суперкомпьютеров превосходит все страны мира вместе взятые, но скрывает это из-за американских санкций. Джек Донгарра, профессор и лауреат премии Тьюринга, один из основателей рейтинга суперкомпьютеров TOP500, утверждает, что Китай по-прежнему производит самые быстрые суперкомпьютеры в мире. Он считает, что если Пекин официально признает себя лидером в производстве суперкомпьютеров, Вашингтон наложит на КНР новые санкции. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Правительство провинции Хунань.

В апреле 2020 года Фэн Шэнчжун, директор НЦБ в Шэньчжэне, заявил, что после завершения строительства второй очереди центр сможет увеличить свою вычислительную мощность в 1000 раз и стать "мозгом" города по обслуживанию самых разных отраслей.

Американские санкции

В феврале 2015 года Министерство торговли Соединенных Штатов включило в свой черный список Китайский национальный университет оборонных технологий, а также суперкомпьютерные центры в Чанше, Гуанчжоу и Тяньцзине.

По мнению американского ведомства, суперкомпьютеры Tianhe-1A и Tianhe-2, расположенные соответственно в Тяньцзине и Гуанчжоу, используются для исследований ядерных взрывов. В том же году компания Intel наложила запрет на продажу микропроцессоров для китайских суперкомпьютеров. На тот момент Tianhe-2 был признан самым быстрым суперкомпьютером в мире.

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В 2016 году китайский производитель чипов Sunway Microelectronics выпустил процессор SW26010, использующий архитектуру Alpha и изготовленный по 28-нм техпроцессу компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

В 2017 году Tianjin Phytium Information Technology, еще один производитель интегральных микросхем, выпустила процессор FT2000, выполненный по 16-нм технологическому процессу на базе архитектуры ARM тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

В апреле 2021 года Вашингтон наложил санкции на оба предприятия - Sunway и Tianjin Phytium, а также на NSC в Цзинане, Шэньчжэне, Уси и Чжэньгоу, Шанхайский центр по разработке высокопроизводительных интегральных схем (Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center).

Однако это не помешало двум китайским суперкомпьютерам - Sunway TaihuLight и Tianhe-3, построенным на базе процессоров SW26010 и FT2000 соответственно, - преодолеть отметку в один экзафлоп в 2021 году, согласно данным Gordon Bell Prize. Вместе с тем, Китай не стал подавать заявку на включение этих машин в список Top500.

Дэвид Каханер, основатель программы Asian Technology Information Program, в 2021 году сообщил, что NSC в Шэньчжэне выбрала китайские компанию Sugon и Dawning Information Industry Co, в качестве разработчика системы мощностью два экзафлопса. Суперкомпьютер должен был начать свою работу в 2022 году. Однако проект был отложен по неизвестным причинам.

В мае прошлого года в интервью газете Financial Times Каханер заявил, что к 2025 году Китай планирует построить не менее 10 экзафлопсных систем. По его словам, Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность ослабления санкций в отношении Центра в Уси в надежде на "более глубокое изучение" китайских суперкомпьютерных технологий.

Соединенные Штаты пытаются догнать Китай в гонке суперкомпьютеров. Недавно национальный суперкомпьютерный центр Шэньчжэня успешно прошел первые испытания. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Guangzhou Daily.

Санкции против компании Sugon

В 2010 году китайский суперкомпьютер Nebulae, установленный в Национальном центре в Шэньчжэне, завоевал звание самого быстрого суперкомпьютера в мире и показал производительность 1,27 петафлопс ("Peta" означает 15 нулей). Он был построен компанией Sugon на базе процессоров Intel Xeon X5650 и GPU Nvidia Tesla C2050.

В октябре 2018 года компания Sugon предоставила прототип экзафлопсной системы в NSC Шэньчжэня, а уже в июне 2019 года на нее были наложены санкции со стороны Министерства торговли США, а в декабре 2021 года - со стороны Министерства финансов Соединенных Штатов.

В июне 2019 года компания заявила, что из-за введения ограничений на поставки американской чиповой продукции она потерпела серьезные убытки. В результате Sugon была вынуждена перейти на использование процессоров Hygon и Loongson. По сообщениям средств массовой информации, процессор Hygon X86 изготавливается по 14-нм технологическому процессу компаниями Samsung и GlobalFoundries, а процессор Loongson 3A5000, использующий собственную архитектуру компании, - по 12-нм техпроцессу компанией TSMC.

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Некоторые технологические обозреватели считают, что, хотя китайские суперкомпьютеры могут и дальше работать на 12-28-нм чипах, снизить энергопотребление в них не удастся, если конечно они не получат процессоры меньшего размера. По их словам, мировые аналоги в основном используют микросхемы выполненные по 4-7 нм технологическому процессу. Таким образом, темпы роста китайских суперкомпьютерных технологий будут сдерживаться высокими эксплуатационными расходами, считают эксперты.