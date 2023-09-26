Пентагон планирует перенести большую часть своих разведывательных технологий с самолетов на спутники. Многие эксперты считают, что, используя стратегические преимущества космических средств, США могут столкнуться с серьезными политическими, оперативными и военными проблемами.

Соединенные Штаты планируют перенести средства разведки с самолетов на недорогие космические аппараты. По мнению военных экспертов, самолеты слишком дороги в эксплуатации, уязвимы для ракет дальнего радиуса действия и требуют привлечения большого количества обслуживающего персонала. Концептуальное изображение разведывательного спутника на орбите. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / US Air Force / Wikimedia Commons.

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В этом месяце издание Defense One сообщило, что, согласно заявлению генерала Марка Келли, главы боевого командования ВВС США, Пентагон изучает возможность переноса потенциала разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) с самолетов на менее уязвимые космические аппараты. По словам источника, самолеты-разведчики американских ВВС выполняют самые разные задачи, включая перехват сообщений, слежение за ракетами и передвижение противника.

В статье говорится, что самолеты дороги в эксплуатации, уязвимы для дальнобойных ракет и требуют большого количества обслуживающего персонала на передовых оперативных базах, а для высоколетящих спутников такой потенциал не нужен. Defense One сообщает, что в настоящее время ВВС США проводят замену старых самолетов на новые, более современные, а также в качестве альтернативы более крупным и дорогостоящим аппаратам закупают сотни небольших спутников для слежения за ракетами, связи и других военных задач.

Источник ссылается на Эда Зойсса, президента сегмента космических и авиационных систем компании L3Harris Technologies, утверждающего, что перенос разведывательных систем с самолетов на спутники не представляет особой сложности. В результате военные могут получить более современные технологии гораздо быстрее, чем если бы те же самые датчики были установлены на самолетах.

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Обычно установка нового датчика, пишет Defense One, на разведывательный самолет производится в ходе модернизации блока и занимает как минимум шесть лет, в то время как вывод датчика на орбиту может быть осуществлен менее чем за три года. В статье также говорится, что Агентство космических разработок Пентагона в течение следующих шести лет запустит три новые группировки. Спутники смогут напрямую подключаться к тактическим самолетам, обмениваясь с ними разведывательной информацией.

Планируемый перенос средств ISR с самолетов на спутники может быть связан с проектами гиперзвукового оружия США, которые являются частью программы Conventional Prompt Global Strike. Программа CPGS призвана обеспечить возможность нанесения дальних высокоточных ударов по "чувствительным по времени" целям, включая мобильные ракетные установки, в тех случаях, когда другие варианты недоступны, запрещены или нежелательны. В связи с этим спутниковая разведка может стать критически важным средством целеуказания. Такие возможности могут оказаться весьма полезными в плане стратегической безопасности, когда конкуренция между великими державами переходит от авиационных к космическим средствам ISR.

Хотя США уже несколько десятилетий используют самолеты-шпионы в своих контртеррористических операциях на Ближнем Востоке, пишет Asia Times, большинство из них - винтовые, тихоходные и непригодны для проникновения в охраняемое воздушное пространство. С другой стороны, большую часть "шпионских функций" могут выполнять беспилотники, не подвергая риску пилотов и имея дополнительное преимущество в виде правдоподобного отрицания. Однако БПЛА-шпионам не хватает постоянной ситуационной осведомленности, присущей пилотируемым самолетам. Они не всегда способны своевременно реагировать на быстро меняющуюся оперативную обстановку. Доктринальные различия между родами войск, возможно, размывают картину применения самолетов-шпионов: армия США и ВВС США по-разному оценивают их будущее использование.

В настоящее время армия США использует малозаметные самолеты-шпионы Airborne Reconnaissance and Target Exploitation Multi-Mission System (ARTEMIS) для наблюдения с безопасного расстояния за военно-морскими силами Китая в Тихом океане и Вооруженными силами России на Украине. Вместе с тем, ВВС США планируют отказаться от всех беспилотных самолетов-шпионов из соображений безопасности в случае конфликта с противником, оснащенным аналогичным вооружением.

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В прошлом году Соединенные Штаты представили концепт гиперзвукового самолёта-разведчика. В рамках секретной программы Mayhem к октябрю 2028 года ВВС США получат гиперзвуковую систему SR-72, способную выполнять множество самых разнообразных задач. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / US Air Force.

Самолеты системы ARTEMIS могут летать только над дружественным или разрешенным воздушным пространством, сканируя приграничные районы России или Китая. Кроме того, многие страны имеют на вооружении радиолокационные станции ПВО, способные обнаруживать стелс-самолеты, в том числе F-22 и F-35. Справедливости ради стоит отметить, что большинство из таких РЛС, не могут обеспечить качественное сопровождение цели, необходимого для сбития таких самолетов. К тому же развитие радиолокационных технологий у ближайших противников США - Китая и России - может подвергнуть опасности даже самые современные разведывательные самолеты.

В свою очередь спутниковые системы наблюдения имеют ряд стратегических и оперативных преимуществ перед самолетами-шпионами, способствуя усилению сдерживания и предоставляя относительно безопасные и гибкие средства ISR. Так, в статье, опубликованной в марте 2021 года в рецензируемом журнале Journal of Conflict Resolution, Брайан Эрли и Эрик Гартце утверждают, что страны, располагающие средствами космического наблюдения, меньше рискуют подвергнуться вторжению со стороны других государств. Эксперты утверждают, что такие страны гораздо реже подвергаются внезапным атакам и, следовательно, менее уязвимы "перед лицом" крупных военных конфликтов.

Возможность наблюдения из космоса представляет собой уникальную форму шпионажа, так как осуществляется в открытой среде. Довольно сложно скрыть свои действия от "космического глаза", при этом попытка помешать наблюдению путем уничтожения или подавления спутников может привести к полноценному конфликту, пишет AsiaTimes.

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Генеральный директор TS2 Space Марцин Фронцкевич в статье, опубликованной в марте 2023 года, также упоминает об оперативных преимуществах спутников-шпионов. По его словам, такие средства снабжают спецслужбы ценной информацией, позволяя получать данные и изображения больших территорий в режиме реального времени, способствуя тем самым быстрому обнаружению подозрительной активности.

CEO TS2 Space, отмечает, что спутники-шпионы позволяют вести детальное наблюдение посредством мощных видеокамер и сенсоров. Благодаря такому потенциалу разведслужбы смогут вести "тщательное" наблюдение за удаленными районами и при необходимости быстро определять потенциальные цели. По его словам, спутники-шпионы способны вести наблюдение в режиме реального времени и передавать актуальные изображения, что может быть особенно полезно для мониторинга потенциальных угроз в зонах конфликтов и массовых беспорядков.

Фронцкеви утверждает, что спутники-шпионы являются экономически эффективным инструментом для сбора разведывательной информации, поскольку не требуют привлечения персонала для их обслуживания. Кроме того, они могут быть использованы для слежения за кораблями и самолетами противника.

Вместе с тем Эрли и Гартце отмечают, что по мере распространения технологий спутникового шпионажа, а также мер по борьбе с ним, правительства изучают альтернативные варианты, в частности, кибершпионаж, который не обладает прозрачностью, характерной для космической разведки. Запуск и замена спутников в случае их повреждения или потери требуют довольно больших затрат. С учетом этого логичным решением был бы запуск большого количества бюджетных космических аппаратов. Однако увеличение числа спутников в космосе повышает вероятность образования космического мусора.

Спутниковые снимки секретного объекта в Синьцзяне свидетельствуют о наличии нового мощного лазера, предназначенного для борьбы с американскими спутниками-шпионами, ведущими наблюдение за ядерным оружием и военными базами Китая. фотография предоставлена онлайн изданием Asia Times Files / US Air Force / BlackSky.

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Как отмечает Asia Times, космический мусор представляет собой серьезную угрозу как для спутников, так и для пилотируемых космических кораблей, поскольку даже мельчайшие осколки на высоких скоростях способны нанести серьезный ущерб. Под угрозой также окажутся и военные спутники, повреждение или уничтожение которых может привести к значительным потерям в боевом потенциале страны. Ранее мы уже сообщали о подобных разработках, в частности, о противоспутниковых лазерах для защиты особо важных объектов, таких как шахтные пусковые установки, ядерном оружии для уничтожения спутниковых группировок и спутниках-убийцах с установленным оружием направленной энергии.