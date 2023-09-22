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Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву

Варшава остановила поставки вооружений Киеву и активно вооружается сама, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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Поставки из Германии подержанных танков Leopard-1A5 для Вооруженных сил Украины (ВСУ) недавно столкнулись с препятствиями: Украина отказалась принять партию из 10 этих "архаичных" машин из-за отвратительного технического состояния.В ходе контрнаступления, начавшегося в июне этого года, киевский режим также потерял 14 танков "Леопард-2" модификаций 2A4 и 2A6. Из этого количества пять танков уничтожены полностью и не могут быть задействованы в боевых действиях, остальные девять машин имеют определенные повреждения, которые при условии эвакуации и соответствующего ремонта могут быть восстановлены для выполнения своих функций вновь, утверждают военные эксперты. Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / Spiegel / twitter

Как сообщает немецкое издание Spiegel, киевские власти отказались импортировать танки Leopard 1A5 из Германии, сославшись на то, что эти машины требуют серьезного ремонта. Украинские власти обратили внимание на то, что для ремонта и обслуживания потребуются запасные части и технические навыки, которыми Киев не располагает. Около шести месяцев назад, в феврале этого года, Германия совместно с Нидерландами и Данией одобрила передачу киевскому режиму более сотни танков "Леопард-1". Однако тогда в заявлении говорилось, что "количество основных боевых танков "Леопард 1А5", предполагаемых к отправке на Украину, зависит от необходимых работ по техническому обслуживанию".

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Поставки этих танков из Германии стартовали в июле. В конце прошлого месяца в списке вооружений и военной техники, переданной Киеву в рамках программы военной поддержки ФРГ появилось сообщение о прибытии на Украину 20 танков Leopard-1A5. Таким образом, отказ Украины от 10 танков, судя по всему, случился недавно. В сообщении Spiegel говорится, что Киев на днях заявил специальному штабу Министерства обороны Германии, что немецкие танки Leopard 1, отправленные в Польшу для передачи Украине, нуждаются в техническом обслуживании, а некоторые из них требуют серьезного капитального ремонта.

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Ранее бундесвер заявлял, что поставляет ВСУ только исправное вооружение. Поэтому Германия отправила в Польшу группу специалистов "для изучения состояния техники". После осмотра выяснилось, что "танки оказались довольно изношенными после обучения украинских военнослужащих в Германии и нуждаются в проведении ремонтных работ". Более того, как выяснилось, вскоре вышли из строя и несколько других Leopard 1, прибывших на Украину в течение лета. Киевский режим Украинские власти отказались от танков несмотря на то, что их поставка идет крайне медленно. Так, в начале августа немецкое издание Die Welt сообщило, что Киев получил только десять процентов от обещанного количества танков.

В ответ на запрос Spiegel оборонное ведомство ФРГ сообщило, что танки Leopard реконструируются "совместно с Украиной после интенсивной подготовки в Германии", и что оно не может комментировать "каждый отдельный случай". Состояние 100 танков Leopard 1A5, которые Берлин обязался передать Киеву, также свидетельствует об удручающих логистических проблемах, связанных с поставками устаревшей боевой техники. Танки типа 1А времен "холодной войны" последний раз использовались Германией в 2000 году, то есть находились на холодном хранении более 20 лет.

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На восстановление танков, снятых с консервации, пишет Spiegel, уходит довольно много времени, что создает серьезные проблемы для обучения, которое обычно проводится в Германии. Это стало очевидно, когда датская армия "изъяла" танки Leopard 1A5 из музеев, чтобы можно было "быстро без проволочек" начать обучение украинских экипажей.

Киев заявил Берлину, что не будет принимать 10 танков Leopard 1A5 из Германии, поскольку они находятся в очень в катастрофическом состоянии.  После осмотра западной бронетехники в Польше Киев заявил, что отправлять танки не имеет смысла, так как на Украине нет ни запчастей, ни специализированного оборудования для их ремонта. Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / Spiegel / twitter.

Хотя ранее некоторые западные военные эксперты как мантру повторяли, что "старый Leopard-1A5 способен справиться с российским танком Т-72 советских времен", позднее многие из них признали, что "Леопард-1" может оказаться не столь живучим в бою, если он выходит из строя сразу после обучения персонала. Вместе с тем несмотря на то, что поставки Leopard 1A5, похоже, на некоторое время оказались под угрозой срыва, один из основных союзников Украины открыто заявил, что собирается прекратить поставки оружия Киеву.

Варшава заявила, что больше не будет снабжать Украину оружием

Польша, один из самых "преданных" союзников киевского режима, заявила, что больше не будет поставлять оружие своему соседу в условиях обострения дипломатического противостояния по поводу импорта украинского зерна. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, приоритетом для Польши является вооружение более современными видами оружия. Польша не предложила ничего сверх 320 обещанных Западом танков и 14 истребителей МиГ-29, которые она ранее уже передала Украине.

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Заявление польских лидеров последовало в тот момент, когда отношения между Польшей и Украиной уже стали напряженными из-за продления Варшавой запрета на поставку украинского зерна вследствие опасений, что его большое количество нанесет ущерб польским фермерам. По сообщению польских СМИ, Министерство иностранных дел Польши вызвало украинского посла в Варшаву для того, чтобы "заявить решительный протест".

Матеуш Моравецкий выразил сожаление по поводу того, что украинские олигархи "протолкивают свое зерно на польский рынок", не принимая во внимание возможные последствия для польских фермеров. По его словам, это привело к резкому снижению цен, потребовало введения ценовых гарантий и, наконец, к запрету правительством импорта украинского зерна. "Конечно, мы сохраним транзит украинских товаров", - заявил польский политик. "Польша не несет из-за этого никаких расходов. Наоборот, можно сказать, что мы на этом зарабатываем". Премьер-министр Польши также заявил, что Варшава не собирается рисковать безопасностью Украины.

"Наш центр (военного снабжения - PAP) в Жешуве, по договоренности с Соединенными Штатами и странами Североатлантического альянса, все это время выполняет ту же роль, которую он выполнял и будет выполнять", - отметил он.

Варшава остановила поставки вооружений Киеву и активно вооружается сама, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / Spiegel / twitter.

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Однако он решительно заявил, что вместо того, чтобы посылать оружие на Украину, Польша должна " защитить себя, причем самым современным оружием". "Если вы хотите защитить себя, у вас должно быть, чем защититься", - сказал Моравецкий. "Мы придерживаемся этого принципа, и поэтому увеличили количество заказов".

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