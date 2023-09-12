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На днях Россия передала Военно-воздушным силам Мьянмы первые два истребителя Су-30СМЭ, а в ближайшее время ожидается поставка оставшихся четырех машин. Как сообщило агентство Reuters, 10 сентября министр промышленности Мьянмы Чарли Тан в интервью РИА Новости поделился подробностями о поставке истребителей Су-30СМЭ.

Напомним, летом этого года Соединенные Штаты наложили санкции на оборонное ведомство Мьянмы из-за поставок российских вооружений. "После захвата власти военными Нейпьидо продолжает закупать товары и материальные средства на сумму не менее 1 млрд. долларов, в том числе у подпавших под санкции российских компаний", - говорится в заявлении Департамента казначейства Соединенных Штатов. На снимке Су-30СМЭ. Фотография предоставлена электронным изданием Euro AsianTimes / Рособоронэкспорт.

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Свое заявление Чарли Тан сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) - ежегодного мероприятия, проводимого во Владивостоке и направленного на привлечение иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре 2022 года официальный представитель Государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун сообщил, что его страна в ближайшее время получит российские истребители Су-30СМЭ.

Появление Су-30СМЭ у ВВС Мьянмы напрямую связано условиями контракта, заключенного в 2018 году и предусматривающего закупку в общей сложности шести самолетов данной модели. При этом точные сроки поставки остальных истребителей остаются неопределенными, пишет Reuters. По данным "Рособоронэкспорта", российской государственной организации по экспорту и импорту товаров военного и двойного назначения, истребитель Су-30СМЭ известен своими эффективными средствами поражения систем противовоздушной обороны.

За счет большой массы доставляемой боевой нагрузке этот тип самолета обладает впечатляющим боевым потенциалом. Кроме того, благодаря двум двухконтурным турбореактивным двигателями с форсажем и управляемым вектором тяги Су-30СМЭ демонстрирует исключительную маневренностью, что дает ему серьезное преимущество при столкновении с самолетами противника. Истребитель Су-30СМЭ является экспортным вариантом Су-30СМ, основные отличия которого заключаются в радиолокационном оборудовании и системах вооружения.

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Дебют экспортного варианта Су-30 состоялся в 2016 году на авиасалоне в Сингапуре (Singapore Air Show 2016). По данным открытых источников, в отличие от Су-30МКИ, стоящего на вооружении Военно-воздушных сил Индии, в состав бортового радиоэлектронного комплекса Су-30СМЭ не входят комплектующие французского производства. Замена французских компонентов бортового оборудования на элементы, созданные российскими компаниями, позволила существенно расширить потенциал многоцелевой машины.

Будут ли российские Су-30СМЭ применяться против повстанческих группировок?

Вооруженные силы Мьянмы уже долгое время являются неизменным покупателем российской военной техники. Эта договоренность сохранилась даже после государственного переворота 2021 года, в результате которого власть захватили военные, пишет издание EurAsian Times.

США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы. В Вашингтоне считают такие действия неприемлемыми и дестабилизирующими обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На снимке Су-30СМ2. Фотография предоставлена электронным изданием Euro AsianTimes / Рособоронэкспорт.

Однако, несмотря на смену руководства, Нейпьидо продолжает получать системы вооружения из России. Соединенные Штаты, постоянно выступают с осуждением и критикой действий России в отношении поддержки военного правительства Мьянмы. Вашингтон рассматривает такую поддержку как неприемлемую и дестабилизирующую. В Белом доме считают, что поставки оружия из России способствуют обострению кризиса в Мьянме, который уже перерос в катастрофическую для страны ситуацию.

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Военно-воздушные силы Мьянмы активно применяют свои истребители в операциях против повстанческих группировок. Это вызывает серьезную озабоченность как в странах Запада, так и в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет EurAsian Times. Кроме того, военный режим использует боевую авиацию против этнических вооруженных формирований, в частности, "Армии спасения рохинджа Аракана" на западе Мьянмы.

Военный эксперт и бывший офицер военно-воздушных сил Малайзии Амируддин Ариф Исмаил в интервью EurAsian Times высказал свою точку зрения. Он считает, что поступление нового варианта Су-30СМЭ в распоряжение ВВС Мьянмы вряд ли окажет заметное влияния на ход текущих боевых действий.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности применения новых истребителей Су-30СМЭ против боевиков, Исмаил сказал: "В Мьянме идет внутренний конфликт. По сути, это гражданская война. ВВС Мьянмы нужны скоростные самолеты для быстрого реагирования, для проведения наземных/штурмовых операций".

Су-30СМЭ, представляющий собой тяжелый класс истребитель с двумя силовыми установками, требует длительного времени для развертывания. По словам Исмаила, для таких операций целесообразнее было бы иметь легкие одномоторные боевые самолеты, отличающиеся более быстрым временем реагирования. Он отметил, что истребители Chengdu FC-1 Xiaolong (JF-17) совместной китайско- пакистанской разработки в настоящее время находятся не в "лучшей форме", а большинство из них и вовсе сняты с вооружения. Поэтому, по крайней мере, в настоящее время российские СУ-30СМЭ могут выполнять определенные боевые задачи.

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Вместе с тем малазийский эксперт предположил, что СУ-30СМЭ будут введены в строй только после завершения процедуры поставки и формирования оперативной эскадрильи в составе ВВС Мьянмы. Он также добавил, что, в отличие от JF-17, российский СУ-30СМЭ требует более дорогостоящего технического обслуживания из-за наличия двух двухконтурных турбореактивных двигателей, более совершенных систем бортового радиоэлектронного оборудования и более сложного планера.

Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ способен вести перехват воздушных целей, а также наносить удары по наземным и надводным целям с использованием различных видов вооружения. В частности, самолеты этой модификации способны эффективно выполнять задачи по противодействию системам радиоэлектронной борьбы. На снимке Cy-30CMЭ (серийный, модернизированный, экспортный) .Фотография предоставлена электронным изданием Euro AsianTimes / Рособоронэкспорт.

Таким образом, содержание и эксплуатация этих самолетов требует более высоких финансовых расходов. Тем не менее принятие на вооружение Военно-воздушных сил Мьянмы современного российского истребителя крайне важно для страны, особенно на фоне серьезных проблем, связанных с эксплуатацией парка JF-17.