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Акции американской компании Apple упали на 6,4% буквально за два дня после того, как Китай, как сообщается, запретил сотрудникам центральных государственных учреждений пользоваться iPhone по соображениям безопасности. Этот неожиданный запрет знаменует собой очередной виток эскалации технологической войны между США и Китаем и одновременно стимулирует рост популярности нового телефона Mate60 Pro компании Huawei против iPhone на местных рынках.

Китай запрещает iPhone и одновременно продвигает Mate 60 Pro от Huawei. Карательные меры последовали после того, как США перенесли производство iPhone за пределы Китая, и "случайно" совпали с презентацией Huawei нового телефона 5G, оснащенного 7-нм чипом. На снимке iPhone 14 от Apple и Mate 60 Pro от Huawei. Фотографии предоставлены онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter / Apple / Huawei.

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На днях правительство Китайской Народной Республики запретило своим чиновникам приносить iPhone в офис и использовать их в работе, сообщила 6 сентября газета Wall Street Journal. Согласно сообщениям ряда китайских изданий, 7 сентября эти запреты будут распространены на государственные предприятия, на которых работают миллионы служащих. На фоне этих известий рыночная стоимость Apple за два дня упала более чем на 200 миллиардов долларов США.

Примечательно, что этот запрет по времени совпал с кампанией, развернутой государственными китайскими СМИ для продвижения смартфона Mate60 Pro компании Huawei Technologies, получившим 7-нанометровый чип Kirin 9000s производства местной компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Лю Тинцзе, профессор Школы экономики и менеджмента Пекинского университета почт и телекоммуникаций, в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что запуск Kirin 9000s является важной вехой в развитии китайской чиповой отрасли. По его словам, отставание Китая от Запада в области технологий производства микросхем сократилось до трех-пяти лет.

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Компания Apple планирует представить свою последнюю модель iPhone 15 12 сентября, а Huawei в этот же день проведет маркетинговое мероприятие для модели Mate60 Pro. Предполагается, что в новом iPhone будет использоваться чипсет A17, изготовленный по 3-нм техпроцессу, который примерно на два-три поколения опережает 7-нм процессоры.

6 сентября представитель Конгресса Соединенных Штатов Майк Галлахер, возглавляющий специальный комитет Палаты представителей по Китаю, призвал Министерство торговли США полностью запретить экспорт технологий компаниям Huawei и SMIC.

На следующий день Министерство торговли США сообщило, что оно "усиленно" пытается понять каким образом Китай находясь под санкциями выпустил новый 7-нм чип для Mate60 Pro.

"Экспортный контроль — это лишь один из инструментов в арсенале правительства Соединенных Штатов для борьбы с угрозами национальной безопасности, исходящими от Китайской Народной Республики", - заявил представитель Министерства торговли. "Ограничения, действующие с 2019 года, выбили компанию Huawei из колеи и заставили ее "заново искать себя", что обошлось правительству Китая в огромную сумму".

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В свою очередь, Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики 8 сентября заявило, что санкции США против китайских компаний только укрепили потенциал Китая в стремлении к самодостаточности и технологическим инновациям.

Технологическая холодная война между США и Китаем

Напомним, что еще в августе 2020 года, когда администрация Трампа запретила сотрудникам государственных учреждений Соединенных Штатов пользоваться сервисами TikTok и WeChat, Китай заявил, что в качестве ответной меры может запретить использование смартфонов iPhone.

Однако в течение последующих лет Пекин воздерживался от таких действий, поскольку многие продукты Apple фактически производятся в Китае. Тем не менее, ситуация, похоже, стала меняться после того, как тайваньская компания Foxconn за два года перенесла часть своих производственных мощностей из Китая во Вьетнам и Индию.

Сотрудникам центральных государственных учреждений КНР отныне запрещено приносить на работу телефоны иностранных производителей - в том числе iPhone - и использовать их для выполнения служебных обязанностей. Китай намерен снизить свою зависимость от иностранных технологий, укрепить кибербезопасность и предотвратить утечку конфиденциальной информации, говорится в недавнем сообщении Wall Street Journal.

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Напомним, что в настоящее время в КНР создан фонд для запуска масштабного производства микросхем и полупроводниковой продукции. Вашингтон регулярно вносит в "черный список" различные китайские технологические компании, пытаясь замедлить захват рынков. Судя по всему, крупнейший рынок мобильных устройств решил в качестве "зеркальной" меры выдавить Apple из государственного сегмента. На снимке штаб-квартира компании Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в Шанхае (Китай). Снимок сделан во вторник, 23 марта 2021 года. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / Wall Street Journal.

"Если это действительно так, то правительству США следует винить только себя за то, что оно взяло на себя инициативу по введению официальных запретов на китайскую электронную продукцию и вызвало очередной виток настороженности в отношениях между Китаем и США в области национальной безопасности", - написал 8 сентября в социальных сетях Ху Сицзинь, бывший главный редактор государственной газеты Global Times. "В результате пострадают коммерческие интересы обеих стран. Но если эта тенденция сохранится, то США пострадают гораздо серьезнее".

По словам Ху, объемы экспорта американской электронной продукции в Китай значительно превышают аналогичные показатели китайской электроники в США. Он также отметил, что количество сотрудников правительственных и общественных организаций в Китае значительно больше, чем в США.

8 сентября Ху Сицзинь заявил, что Соединенные Штаты вряд ли найдут повод для новых санкций против Huawei, поскольку в чипе Kirin 9000s не используются американские технологии. В своей статье, опубликованной 8 сентября, журналистка из провинции Гуандун назвала конфликт между Китаем и США "технологической холодной войной".

Она считает, что введенные Китаем ограничения на использование продукции Apple и автомобилей Tesla являются ответными мерами на санкции США, введенные против компании Huawei в мае 2019 года.

"В определенной степени подобные методы позволят сократить долю американских компаний на рынках Китая и ослабить влияние американских технологических санкций на КНР", - утверждает она. "Они также способны повысить доверие китайского населения к отечественным технологическим продуктам и повысить конкурентоспособность китайской технологической отрасли".

Она добавила, что, хотя между Китаем и США началась технологическая борьба, оба государства по-прежнему могли бы сотрудничать и использовать технологии в вопросах изменения климата, борьбы с эпидемиями и социального развития.

По сообщениям средств массовой информации, с мая 2021 года автомобилям Tesla запрещен въезд на территорию китайских правительственных объектов по соображениям безопасности из-за наличия установленных на них видеокамер.

"Национальная судьба"

После того как 28 августа министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо заявила министру коммерции КНР Ван Вэньтао, что у США нет возможности идти на компромисс или переговоры по вопросам национальной безопасности, похоже, Пекин отказался от дальнейших дискуссий по этим вопросам с Вашингтоном и перешел к другим темам.

29 августа компания Huawei запустила продажи своего топового смартфона Mate 60 Pro. Аналитическая компания TechInsights выяснила, что процессор Kirin 9000s в телефоне изготовлен компанией SMIC по технологии N+2.

Автомобили Tesla припаркованы у здания на территории правительственного комплекса Чжуннаньхай во время встречи генерального директора Tesla Элона Маска и премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна в Пекине, Китай, 9 января 2019 года. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS/File Photo

"Есть много методов повысить экономические надежды граждан Китая, но повысить уверенность людей в долгосрочном технологическом развитии - гораздо более сложная задача", - утверждает в своем видеоролике один пекинский блогер. "Многие считают, что от того, сможет ли Китай продвинуть свои технологии, зависит его национальная судьба". По его словам, выпуск процессоров Kirin 9000 способствовал росту уверенности китайцев в своих силах.

Новостное онлайн-издание China Youth Network, управляемое Коммунистической лигой молодежи Китая, заявило, что запуск Mate 60 Pro, символически приуроченный к поездке Раймондо по Китаю и предшествующий дебюту iPhone 15, доказал, что китайские компании обладают способностью к инновациям. Соединенные Штаты, пишет издание, своими санкциями против Китая в области технологий и чипов навредят только себе.

Вместе с тем комментатор из Гонконга Кельвин Чой считает, что на самом деле SMIC ничего не изобретала, поскольку она лишь адаптировала технологию N+2, которая в 2017 году была разработана тайваньской компанией TSMC. По его мнению, вряд ли Huawei и SMIC добьются дальнейших успехов, если не получат технологию экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), используемую для производства высокотехнологичных чипов.