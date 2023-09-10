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Согласно недавнему заявлению пресс-службы оборонного ведомства Соединенных Штатов, Пентагон решил отказаться от очередной модернизации своего основного боевого танка Abrams и намерен пересмотреть концепцию его дальнейшего развития. В целом, американские военные считают, что танк слишком тяжел и слишком уязвим для оружия противника. Об этом пишет американская журналистка и магистр наук Бостонского университета военный Джен Джадсон для военного онлайн-издания Defense News.

На снимке cержант армии Соединенных Штатов Америки Райан Дугински пытается выполнить процедуру дистанционной стрельбы из танкового орудия, чтобы убедиться в работоспособности огневых средств на тренировочном полигоне Бемово-Пишке, Польша. ( 1st Lt. Christina Shoptaw/U.S. Army). Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / Defense News.

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Тяжелые танки и бронеавтомобили западных стран испытывают серьезные проблемы на территории Украины, постоянно застревая в грязи или испытывая нехватку топлива. И самое главное, тяжелая бронетехника Запада оказалась уязвима перед огнем Вооруженных сил России. Так, немецкие танки Leopard, (а теперь уже и британские Challenger 2) считавшиеся более совершенными, чем Abrams, показали себя не лучшим образом.

ВС России уже уничтожили около 20 танков Leopard, задействовав самое разнообразное вооружение - от мин и тяжелой артиллерии до противотанковых ракет, запускаемых с вертолетов и ударных дронов, таких, как Lancet. Распиаренный Западом Leopard, якобы способный помочь Киеву выиграть военный конфликт, на практике оказался нелепым мифом.

США опасаются за "Абрамсы", утверждая, что с ними может произойти то же, что и с "Леопардами", если они окажутся на Украине. Американские "Абрамсы" так же, как и германские "Леопарды", не оснащены системами активной защиты и реактивной броней. Поэтому получив "немецких кошек", всушнки начали в спешном порядке "лепить" на них реактивную броню, снятую с поврежденных российских танков.

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Многие военные эксперты на Западе ранее утверждали, что "Леопарды" не нуждаются в реактивной защите, поскольку их композитная многослойная броня должна отражать удары противотанкового оружия, включая пушечные снаряды, выпущенные из танков противника, или тандемные боеприпасы. Однако даже с реактивной защитой первого поколения — которую ВСУ установило на "Леопарды" — российская армия уничтожила их довольно легко.

В современном бою танки сталкиваются с множеством самых различных угроз, способных вывести их из строя и даже полностью уничтожить. Сюда можно отнести мины, артиллерию и противотанковые вооружения.

ВКС России для уничтожения танков и бронемашин, подобных американским M-2 Bradley и немецким боевым машинам пехоты Marder, в зоне специальной военной операции на Украине используют ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Эти винтокрылые машины вооружены шестью противотанковыми ракетными комплексами 9К121 "Вихрь" и двумя 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами "воздух-поверхность" С-8ОФП.

Работая под прикрытием радиоэлектронных помех, российские Ка-52 уничтожили немало танков, БМП и тяжелобронированных автомобилей с противоминной защитой и защитой от засад (MRAP). В число "пострадавших" также попала саперная (инженерная) бронетехника, оборудованная катковыми минными тралами. Далеко не все современные танки имеют противоминную защиту.

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Новый прицельный комплекс Ka-52М способен в автоматическом режиме производить расчет всех параметров боевого применения неуправляемых ракет с кабрирования, учитывая силу ветра, баллистические характеристики боеприпасов, углы, скорости и так далее. Такой потенциал позволяет уложить большую часть из 40 ракет C-8 в круг радиусом 50 метров. На снимке ударный вертолет Ka-52M "Аллигатор" Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием Asia Times Files / telegram- канал Fighterbomber.

Признавая эту проблему, Defense News пишет, что перспективный израильский танк Merkava пятой модификации сконструирован таким образом, что способен противостоять минам и самодельным взрывным устройствам (СВУ). Кроме того, в новом израильском танке установлена модернизированная активная защита, что позволяет ему лучше справляться с самыми современными видами угроз, включая ПТУРы, гранатометы, противотанковые ракеты и фугасные противотанковые снаряды (ПВТ).

Одна из причин, по которой Вашингтон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном (DU) для танков "Абрамс", заключается в том, что боеприпасы DUAPFDS, якобы, способны пробить броню любого российского танка. Российские танки редко подвергаются противотанковым ударам, пишет Defense News, по крайней мере, сейчас, когда ВС РФ ведут активную оборону и эффективно уничтожают живую силу и технику противника. Однако если Россия перейдет в наступление, ситуация может кардинально измениться, и российские танки рискуют попасть под огонь американских "Абрамсов".

Независимо от эффективности снарядов с обедненным ураном, американские "Абрамсы", так же, как и немецкие "Леопарды", все равно не имеют активной защиты. Средства активной защиты способны защитить танк от самых разных угроз и, возможно, позволят уменьшить традиционную броню, компенсируя вес динамического бронирования.

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В частности, активное бронирование позволяет предотвратить использование противником беспилотных летательных аппаратов-смертников класса "Ланцет". Кстати, танковая активная защита Trophy, разработанная в Израиле в первой половине 2000-х годов, обеспечивает покрытие на 360 градусов и "потенциально пригодна" для защиты уязвимой верхней части танка от беспилотных дронов, ракетного оружия и минометных снарядов.

Недавно оборонное ведомство Соединенных Штатов закупило в Израиле 100 комплектов защиты Trophy. Однако после серии испытаний американские военные заявили, что эта система "слишком тяжелая", поэтому следует изучить другие варианты. Ох, как это поведение и мышление типично для американских военных, пишет Джена Джадсон. Активного бронирования не имеют не только танки, но и боевые машины пехоты США.

Одновременно с этим Пентагон изучает возможность создания "гибридного" танка, который будет потреблять меньше топлива. Для такой машины потребуется огромная аккумуляторная литиевая батарея, причем даже в том случае, если танк будет работать на электричестве только во время простоя (что может длиться много часов). Литий ионные аккумуляторы часто взрываются, так что установка таких элементов в танки может привести к возгоранию и далее к взрыву. А огонь — это самый страшный враг танкистов.

Кроме того, американские военные рассматривают возможность установки на " Абрамсы" новых датчиков и передового искусственного интеллекта. По такому пути пошли разработчики израильского танка Merkava V, что, безусловно, повышает эффективность его действий на поле боя. В настоящее время Франция и Германия ведут разработку танка нового поколения. Он также будет оснащен более совершенными датчиками и управляться искусственным интеллектом.

Модернизация танка Abrams отменена: После того как ВС России уничтожили большую часть западных танков Армия США отказалась от текущих планов по модернизации основного боевого танка Abrams и намерена приступить к более масштабному апгрейду, направленному на повышение его мобильности и живучести на поле боя. На фотографии германский основной боевой танк Leopard, оборудованный реактивной броней первого поколения, похищенной с поврежденных российских танков. Иллюстрация предоставлена онлайн-изданием The War Zone / Asia Times Files / Twitter Screengrab / Defense News.

Военный конфликт на Украине раскрыл глаза специалистам, которые занимаются модернизацией и повышением живучести танков. Сам факт того, что армия Соединенных Штатов осознала необходимость смены курса, уже является адекватной реакцией на то, что было обнаружено во время боевых действий на Украине. Однако насколько удачным окажется для армии США поиск иных решений, никто сказать не может.