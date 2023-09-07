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Вооруженные силы Соединенных Штатов столкнулись с беспрецедентным кадровым кризисом, поскольку проблемы здравоохранения, образования, политики и социума подрывают боеготовность армии. Все это происходит на фоне борьбы со своими ближайшими противниками, среди которых на первом месте стоит Китай.

Кризис призыва новобранцев в армию США связан с ожирением, наркоманией, психическими расстройствами, низким уровнем образования и самое главное с воук-политиканством. Воук или "проснувшиеся" - политический термин обозначающий повышенное внимание к проблемам социальной, расовой и гендерной справедливости. Другое название - "вокеизм" или "ваукеизм". Лет десять назад этот термин приобрел более широкое значение: "связанный с левой политикой, либерализмом, феминизмом и ЛГБТ-активизмом". Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France Presse /The Patriot Depot / Facebook В марте этого года издание American Military News сообщило, что по результатам исследования, проведенного Пентагоном в 2020 году, 77 процентов молодых американцев не пригодны к военной службе по причине психических или физических проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками или избыточным весом. Среди наиболее массовых случаев непригодности к службе - избыточный вес (11%), наркомания и алкоголизм (8%) и физические отклонения (7%). Причем в период с 2013 по 2020 гг. наиболее значительный рост числа случаев непригодности к службе наблюдался именно из-за проблем с психическим здоровьем и лишним весом.

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American Military News пишет, что Министерство обороны Соединенных Штатов (DOD) признало наличие проблем с набором новых военнослужащих, ссылаясь на такие факторы, как “большую разобщенность и незаинтересованность молодежи” по сравнению с предыдущими поколениями. В докладе говорится, что сокращение числа ветеранов и уменьшение численности военнослужащих способствуют формированию контингента, не знакомого с военной службой, что приводит к чрезмерному увлечению военными стереотипами.

В документе также отмечается, что руководство Пентагона выражает серьезную озабоченность касательно миссии рекрутинга. В оборонном ведомстве США прогнозируют, что в целом они не справятся с этой задачей, даже невзирая на то, что в финансовом году, завершившемся 30 сентября, на службу в армию было призвано более 170 000 квалифицированных юношей и девушек.

В своей статье для Wall Street Journal за июль 2023 года американский военный аналитик Бен Кенслинг пишет, что в этом году армия Соединенных Штатов не доберет 15 000 новобранцев до запланированного показателя в 65 000 человек, военно-морской флот - 10 000 против 38 000, а ВВС США - 3 000 против 27 000.

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По словам Кенслинга, в прошлом году Корпус морской пехоты США выполнил план по набору на службу 33 тыс. новобранцев, тем не менее, командование службы отмечает, что набор в армию идет с большими проблемами. Кенслинг также отметил, что, по данным Пентагона, только 9 процентов молодых людей в возрасте от 16 до 21 года готовы служить в армии, в то время как до пандемии Covid-19 этот показатель был равен 13 процентам.

Рассматривая эту проблему более детально, специалисты компании Task and Purpose в своем видеоролике, опубликованном в августе 2022 года, отмечают, что неквалифицированный персонал, экономическая ситуация, снижение доверия к армии и "воук" культура усугубляют проблемы с призывом в вооруженные силы Соединенных Штатов.

Низкий уровень образования и наличие судимостей не позволяют многим молодым людям попасть в ряды вооруженных сил США. В статье, опубликованной в феврале 2018 года в журнале The Heritage Foundation, Томас Споэр и Бриджет Хэнди отмечают, что для поступления на военную службу в США требуется диплом о среднем образовании или диплом General Equivalency Diploma (GED), что лишает многих молодых американцев права на службу в армии.

Америка испытывает огромные проблемы с поиском физически здоровых призывников. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France Presse /The Patriot Depot / Facebook

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Споэр и Хэнди отмечают, что несмотря на то, что Национальный центр образовательной статистики США сообщает о скорректированном показателе окончания обучения в 2014-2015 учебном году на уровне 83%, эта статистика не отражает полную информацию об уровне успеваемости или о студентах, перешедших на другие формы обучения.

Низкий уровень образования также влияет на способность Пентагона сохранять технологическое превосходство над ближайшими соперниками, такими как Россия или Китай. В статье, опубликованной в апреле 2022 года для аналитического центра Center for Strategic and International Studies (CSIS), Габриэль Афанасия и Джиллиан Кота пишут о том, что в США наблюдается снижение качества преподавания естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) по сравнению с другими ведущими государствами.

В докладе приводятся данные за 2019 год, согласно которым молодые американцы по среднему баллу по математике заняли 15-е место среди студентов-иностранцев, уступив Китаю, России, Южной Корее, Японии и Сингапуру. Споэр и Харди также обращают внимание на то, что уголовное прошлое мешает молодым людям поступить на военную службу в США. Они утверждают, что наличие судимости не позволяет отправиться в армию каждому десятому молодому человеку. Другими словами, 3,4 миллиона молодых людей, которые при других обстоятельствах могли бы поступить на военную службу, не могут этого сделать из-за криминального прошлого.

Между тем, американский военный ресурс Task and Purpose отмечает, что по данным Министерства торговли США за февраль 2023 года уровень безработицы в США снизился до 3,4 процента, при этом в январе было открыто более полумиллиона вакансий, а за последние два года, согласно данным Бюро трудовой статистики, было создано 800 тысяч рабочих мест в производственном секторе.

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По словам министра торговли Соединенных Штатов Джины Раймондо, эти данные говорят о том, что экономический план администрации Байдена приносит определенные результаты: уровень безработицы в 3,4% - самый низкий за последние 54 года. Кроме того, согласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, рост внутреннего валового продукта во II квартале 2022 года составил 2,9%, а реальная заработная плата оказалась выше, чем семью месяцами ранее.

По мнению экспертов Task and Purpose, эти цифры привели к сокращению кадрового резерва вооруженных сил США, поскольку у потенциальных призывников появились более выгодные варианты трудоустройства. Снижение доверия к вооруженным силам США также сказалось на их привлекательности для новобранцев. В статье для Gallup, опубликованной в июле 2023 года, Мохаммед Юнис отмечает, что американцы перестали доверять вооруженным силам США, причем такая тенденция сохраняется на протяжении последних пяти лет.

Юнис отмечает, что после террористических актов 11 сентября 2001 года уровень доверия в армии в целом держался выше 70 процентов, а в 2021 году упал до 69 процентов и еще больше снизился после "стремительного" вывода войск из Афганистана. По его словам, почти настолько же снизился уровень доверия со стороны независимых "третьих" партий - с 68% до 55%, и теперь они доверяют Пентагону гораздо меньше, чем демократы.

Затянувшиеся военные конфликты на Ближнем Востоке, включая катастрофический вывод войск из Афганистана в 2021 году, возможно, породили дух пессимизма в общественных и политических кругах США, что негативно отразилось на доверии к американским вооруженным силам.

Существенным фактором сокращения числа призывников в армию США может быть и "проснувшаяся культура". Под "Воук-культурой " понимают усиленное внимание к вопросам расовой, гендерной и социальной принадлежности, а также к важнейшим социальным проблемам.

Американский эксперт Джефф Шогол в статье для журнала Task and Purpose за июнь 2023 года пишет о том, что в течение двух лет законодатели-республиканцы постоянно обвиняли армию в "воук-политиканстве", причем этот термин использовался для нападок на военнослужащих - лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и т.д. и т.п., утверждая, что армия становится слишком " женоподобной".

Солдат армии Соединенных Штатов пытается отсканировать радужную оболочку глаза афганского мирного жителя в 2012 году в рамках кампании по сбору биометрической информации у большей части населения Афганистана. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France Presse. AFP via Getty Images

Шогол отмечает, что губернатор штата Флорида Рон ДеСантис превратил критику "woke military" в один из элементов своей предвыборной кампании, направленной на победу в президентской гонке от Республиканской партии.

Шогол также утверждает, что республиканцы из Палаты представителей недавно добавили "антивоенную" поправку к бюджетному законопроекту, которая не позволит Министерству по делам ветеранов США оказывать услуги по искусственному прерыванию беременности, медицинскому обслуживанию трансгендеров или демонстрировать флаги ЛГБТК-прайда.

Говоря о влиянии "воукизма" на вербовку американских военнослужащих, Шогол ссылается на министра армии США Кристин Вормут, которая выразила глубокую озабоченность тем, что политизация военных руководителей способствует снижению доверия к армии. Она также заявила, что армия Соединенных Штатов - это "готовая армия", а не "армия геев, лесбиянок и трансгендеров", которой приходится решать проблему рекрутинга.