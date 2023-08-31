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Пентагон планирует установить систему с ИИ для контроля воздушного пространства над Вашингтоном

Министерства обороны США в этом году планирует установить систему искусственного интеллекта для контроля воздушного пространства над округом Колумбия
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Пресс-служба Министерства обороны Соединенных Штатов сообщила о планах военного ведомства установить в столице США городе Вашингтоне новейшую систему контроля воздушного пространства, использующую технологии искусственного интеллекта.

По словам представителей подразделения оборонных инноваций (DIU), занимающегося адаптацией коммерчески доступных продуктов и разработок для использования в военных целях, технология мониторинга воздушного пространства может быть адаптирована для защиты неба над небольшими военными объектами, такими как авиабазы или корабли. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / U.S. Department of Defense, DoD

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Согласно объявлению, сделанному 28 августа, оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки намерено выделить средства в размере 100 миллионов долларов на создание новой системы мониторинга воздушного пространства на базе искусственного интеллекта, после успешной 18-месячной демонстрации прототипа. Цель этого проекта - усилить меры по обеспечению безопасности столицы страны, а также повысить уровень безопасности важнейших государственных учреждений и объектов Министерства обороны и правительства США.

По словам руководителя отдела боевого управления подполковника военно-воздушных сил Куртиса Энгельсона, "современная система наблюдения, идентификации и слежения, способная контролировать и защищать охраняемое воздушное пространство вокруг Вашингтона, является частью интегрированной системы противовоздушной обороны National Capital Region-Integrated Air Defense System".

Новая технология была разработана благодаря сотрудничеству специалистов программы National Capital Region-Integrated Air Defense System и подразделения оборонных инноваций Defense Innovation Unit. Благодаря использованию возможностей быстрого прототипирования удалось быстро разработать жизнеспособное решение, наметив тем самым оптимальный план действий для ВВС США по использованию опытных образцов.

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Система противовоздушной обороны в округе Колумбия находится под командованием и контролем Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD), штаб-квартира которого расположена в штате Колорадо.

Разработчиком инновационной системы с искусственным интеллектом выступила компания Teleidoscope, расположенная в Лос-Анджелесе. Она специализируется на создании программного обеспечения для систем визуального слежения за динамическими объектами.

Согласно информации, представленной на сайте компании, ее продукция предназначена для автономного мониторинга и отслеживания динамических объектов, включая беспилотные летательные аппараты, людей и транспортные средства.

Хотя AI-агенты не рассчитаны на полную автономию, они могут служить ценным помощником для человека. По словам представителей Teleidoscope, интеллектуальные агенты способны обнаруживать объекты, которые могут остаться незамеченными оператором.

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Пентагон планирует уже в этом году внедрить систему мониторинга воздушного пространства в районе Вашингтона (округ Колумбия) на основе искусственного интеллекта. Команда компании Teleidoscope недавно продемонстрировала модернизированные электрооптические/инфракрасные камеры с усовершенствованными возможностями для обеспечения контроля воздушного пространства в Калифорнии. Компания получила контракт на создание системы обнаружения с использованием искусственного интеллекта для контроля воздушного пространства в Вашингтоне (округ Колумбия). На снимке: пять военных инженеров стоят на крыше рядом с тестируемым прототипом. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / U.S. Department of Defense, DoD.

Компания Teleidoscope, являясь относительно новым поставщиком по контрактам Министерства обороны, после завершившейся в апреле 18-месячной демонстрации прототипа заключила соглашение о сотрудничестве на сумму порядка 100 миллионов долларов США.

Прогресс налицо: в настоящее время заказы на развертывание системы находятся в стадии исполнения, что является важным шагом вперед. В соответствии с намеченным графиком, система будет запущена в промышленную эксплуатацию к концу текущего года.

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Основные сведения о системе управления на базе искусственного интеллекта

Военные эксперты из Пентагона отмечают, что система с искусственным интеллектом позволит "десятикратно увеличить производительность" по сравнению с существующей платформой мониторинга воздушного пространства, построенной после терактов 11 сентября 2001 года.

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В новой платформе реализован целый ряд заметных усовершенствований, включая интеграцию модернизированных камер и безопасных лазеров. Такие технологические элементы позволяют отслеживать воздушные суда и визуально оповещать их о появлении в зонах ограниченного воздушного пространства вблизи столицы Соединенных Штатов. Ожидается, что новый комплекс модернизации значительно повысит эффективность работы операторов противовоздушной обороны. Кроме того, планируется значительно повысить потенциал комплекса в части идентификации самолетов, а также увеличить дальность эффективного применения оповещающих лазеров.

Американские военные эксперты считают, что новая разработка будет иметь важное практическое значение, обеспечивая быстрый и надежный способ связи с пилотами, особенно в тех случаях, когда традиционная радиосвязь оказывается малоэффективной. Важнейшую роль в этой инициативе играет подразделение оборонных инноваций США (Defense Innovation Unit, DIU), которому поручено адаптировать коммерческие технологии и продукты для использования в военных целях.

Специалисты DIU считают, что технология мониторинга воздушного пространства имеет более широкую сферу применения, и предлагают использовать ее для охраны небольших военных объектов, включая авиационные базы и боевые корабли ВМС США. По словам Ника Ксиазека, руководителя программы DIU по данному проекту, технология имеет огромное значение для национальной обороны страны.

В Вашингтоне проживает более 6 млн. человек, здесь расположены ключевые военные базы, разведывательные службы, федеральные, государственные и местные органы власти. В небе над Вашингтоном летают коммерческие и военные самолеты, а также огромное количество частных беспилотников. От угроз с воздуха со стороны террористов и противников городскую территорию защищает интегрированная система ПВО Национального столичного региона (National Capital Region-Integrated Air Defense System), входящая в состав Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.  В случае возникновения угрозы с воздуха интегрированная система противовоздушной обороны приводится в действие силами Министерства обороны. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / U.S. Department of Defense, DoD.

Данная технология может быть использована для защиты от самых различных угроз, в том числе асимметричного характера и угроз, исходящих от противников, обладающих аналогичными возможностями, - таких, как беспилотные летательные аппараты или крылатые ракеты.

В сообщении Пентагона также говорится, что: "Возможности системы по автоматическому трекингу распространяются на полномасштабные видеоданные, независимо от области применения. Это позволяет расширить потенциал системы слежения за дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами. Программное обеспечение прототипа потенциально способно работать с любым периферийным устройством или облачной системой хранения полномасштабных видеоданных".

В целом новая система оценивается военными экспертами как важный шаг в повышении безопасности столицы США. Одновременно с этим она закладывает основу для возможного использования ИИ-систем в Министерстве обороны, на различных государственных объектах и в оперативных структурах Соединенных Штатов.

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