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Индонезия намерена приобрести у Соединенных Штатов современные истребители F-15. Таким образом, Джакарты намерена модернизировать своих устаревшие военно-воздушных сил и укрепить обороноспособности страны, прежде всего, против Китая на архипелаге Натуна, расположенном в южной части Южно-Китайского моря. Об этом пишет в своей статье Габриэль Джоэль Онрада - старший корреспондент по вопросам безопасности онлайн-издания Asia Times и доцент российского Университета дружбы народов Приобретение Индонезией 24 истребителей американского производства подчеркивает острую необходимость Джакарты в модернизации своей обороны перед "китайской угрозой" в Южно-Китайском море. На снимке F-15EX Eagle II — американский всепогодный многоцелевой ударный истребитель, созданный компанией Boeing на базе McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / Boeing Company / Indonesian Navy’s Western Region Fleet Command.

В этом месяце американский военный журнал Breaking Defense сообщил, что официальные лица Индонезии и компании Boeing подписали меморандум о взаимопонимании на поставку 24 истребителей F-15EX для нужд Джакарты. В сообщении отмечается, что соглашение было достигнуто после осмотра индонезийскими чиновниками производственной линии Boeing в Сент-Луисе.

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Хотя сделка еще должна получить одобрение государственного департамента Соединенных Штатов, она уже сейчас расценивается западными экспертами как важный шаг для вооруженных сил Индонезии, а также для военновоздушных сил США (USAF), которые также планируют приобрести эти самолеты для модернизации своей стареющей истребительной авиации.

F-15EX — это высокотехнологичный боевой самолет, построенный компанией Boeing для американских ВВС. Он представляет собой новейшую модификацию серии F-15 и отличается усовершенствованной авионикой, улучшенной конструкцией и повышенной грузоподъемностью. F-15EX предназначен для выполнения различных боевых задач, включая борьбу за превосходство в воздухе, нанесение ударов, патрулирования воздушного пространства и обеспечения прикрытия сухопутных войск. По данным портала Air Force Technology, длина F-15EX составляет 19,45 метра, ширина - 13,05 метра, высота - 5,64 метра, масса пустого самолета (сухая масса) - 14 500 килограммов, максимальная взлетная масса - 37 000 килограммов.

Источник отмечает, что F-15EX способен запускать гиперзвуковое оружие длиной до 6,7 м и может управляться одним пилотом. В сообщении также говорится, что самолет оснащен новыми системами радиоэлектронной борьбы, усовершенствованными бортовыми комплексами, современными датчиками и радарами, а также системой безопасности полетов и передовым программным обеспечением.

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Впрочем, Breaking Defense отмечает, что проблемы, связанные с программой F-15EX, по-прежнему вызывают озабоченность, в частности, это касается вопросов стоимости и производства. Издание утверждает, что к 2025 финансовому году стоимость одной боевой машины может возрасти до 106 миллионов долларов США.

Кроме того, пишет Breaking Defense, Управление правительственной отчетности США (GAO) выявило производственные проблемы на линии F-15EX, что может повлиять на сроки начала эксплуатации (IOC) самолета ВВС США.

Как отмечает Breaking Defense, компания Boeing должна поставить еще шесть самолетов F-15EX, известных как истребители программы Lot 1B, прежде чем будет официально объявлено о готовности программы к началу эксплуатации. Ранее ожидалось, что это произойдет в начале июня 2023 года. Авторы доклада утверждают, что поставка всех шести истребителей F-15EX по-прежнему запланирована на текущий календарный год, что отражает "высокий оптимизм" в отношении темпов реализации программы.

Индонезия намерена провести модернизацию своих "стареющих" военно-воздушных сил и укрепить обороноспособность страны, в первую очередь в отношении КНР на архипелаге Натуна, расположенном в южной части Южно-Китайского моря. На снимке корабль береговой охраны Народно-освободительной армии Китая проходит рядом с индонезийским военным кораблем, июль 2019 г. Фотография из архива. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / Indonesian Navy’s Western Region Fleet Command.

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Как и США, Индонезия тоже пытается модернизировать свои ВВС, но пока с переменным успехом. В июне 2023 г. издание Asia Times писало, что руководство ВВС Индонезии (IDAF) на протяжении длительного времени настоятельно рекомендовало провести модернизацию, поскольку имеющийся парк боевой авиации не позволяет обеспечить защиту обширного воздушного пространства архипелага и удовлетворять постоянно меняющимся требованиям безопасности, особенно в связи с присутствием Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Натунских островов.

По состоянию на апрель 2023 года на вооружении ВВС Индонезии находятся 49 истребителей российского и американского производства. В их состав входят 33 самолета F-16, 11 Су-30 и 5 Су-27, причем основной индонезийских ВВС по-прежнему является Су-30 производства России.

Однако, жесткие санкции Запада в отношении России не позволили Индонезии приобрести более современный Су-35. При этом старые истребители F-16 отличаются меньшими возможностями, имеют ограниченный потенциал модернизации и эффективны только при интеграции в более широкую концепцию системы противовоздушной обороны.

Учитывая финансовые и политические факторы, Индонезия пыталась модернизировать свои ВВС различными способами. В частности, Джакарта совместно с Южной Кореей уже много лет ведет разработку истребителя KF-21 поколения "4++", ранее закупала подержанные самолеты у Катара, рассматривала Японию в качестве поставщика бывших в употреблении авиадвигателей. Сейчас Индонезия рассматривает возможность закупки 18 новых Dassault Rafale у Франции. В июле этого года онлайн-издание Asia Times писало об участии Индонезии в южнокорейской программе создания перспективного истребителя KF-21 Boramae, несмотря на проблемы с платежами. По данным издания, Индонезия оплатила 21 процент от стоимости программы в июне 2023 года, но до сих пор не утвердила график платежей на 2024-2026 годы.

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Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration, DAPA) ведет переговоры с Джакартой касательно планов выплат. На данный момент известно, что в рамках модернизации своих ВВС Индонезия согласилась выплатить 20 процентов от стоимости проекта, общая сумма которого составляет 6,2 миллиарда долларов США.

Индонезия подписала контракт с Катаром на поставку "старых подержанных истребителей" Mirage 2000-5. По мнению источника это было сделано для того, чтобы заполнить брешь в системе противовоздушной обороны, пока правительство не найдет денег на покупку многоцелевых истребителей нового поколения.

"Миражи" должны будут заменить самолеты Northrop F5 и использоваться в качестве учебно-тренировочной и демонстрационной платформы, на фоне ожидания ВВС новых Dassault Rafale из Франции. Впрочем, парламент Индонезии раскритиковал приобретение "старого французского барахла" вместо самолетов "Сухого". Как следствие, министр обороны Прабово Субианто был вынужден долго отстаивать свое решение о приобретении старых, бывших в употреблении самолетов.

Вместе с тем Индонезия прилагает значительные усилия для поддержания своей устаревающей истребительной авиации в летном состоянии. В июне этого года западные СМИ писали о планах Индонезии приобрести у Японии старые двигатели F-15 для своих F-16 (F-15 и F-16 используют один и тот же двигатель, только у F-15 их два, а у F-16 один). Ранее правительства двух стран подписали документ о передаче оборонного оборудования и технологий, что позволило подготовить почву для сделки по поставке двигателей для F-15.

Недавно Индонезия обратилась к Франции с запросом на поставку новых истребителей. В результате в феврале 2022 года Джакарта подписала с Парижем соглашение о закупке 42 истребителей Rafale французского производства, став первой страной Юго-Восточной Азии, получившей эти самолеты. На снимке Dassault Rafale - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный специалистами французской компании Dassault Aviation. Фотография предоставлена онлайн-изданием Asia Times / Dassault Aviation / Indonesian Navy’s Western Region Fleet Command. В рамках сделки Япония готова предоставить 200 двухконтурных турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney от своих 100 старых F-15. Токио сняло их с вооружения в связи с проблемами модернизации. Старые Pratt & Whitney могут стать полезным ресурсом для стран, эксплуатирующих F-15 и F-16, что потенциально может привести к налаживанию более тесного сотрудничества с Индонезией.

Несмотря на то, что в Японии фактически действует запрет на экспорт военной техники, ранее Токио уже отправлял "важные военные комплектующие" в США. Поэтому экспорт двигателей для F-15 в Индонезию скорее всего будет разрешен.

Помимо всего вышеизложенного, Индонезия обратилась к Франции с просьбой о поставках новых истребителей. Так, в феврале 2022 года Джакарта подписала с Парижем соглашение о покупке 42 истребителей Rafale французского производства, став первой страной Юго-Восточной Азии, которая приобрела эти самолеты.

Первоначальный контракт предусматривает поставку шести истребителей с опционом еще на 36 единиц, а также боеприпасов и тренажеров. Первые самолеты будут переданы Индонезии в 2025 году. Возможно, именно этот шаг заставил США пойти на уступки в поставках военных самолетов Индонезии, являющейся важнейшим игроком в регионе Юго-Восточной Азии, считают западные аналитики. Поэтому в качестве ответа на покупку Джакартой Rafale США одобрили продажу 36 истребителей F-15EX, которые в случае совершения сделки дополнят имеющийся у Индонезии парк самолетов F-16.

Комплексная программа закупок истребителей у различных мировых держав свидетельствует о решимости Индонезии проводить независимую и активную внешнюю политику, исключающую чрезмерную зависимость от одного стратегического партнера. Однако, сложности такого подхода, включая проблемы операционной совместимости и финансовые ограничения, могут поставить под сомнение его жизнеспособность.